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„Аллах акбар“ в Сърбия! Нападение срещу охраната на израелското посолство в Белград

„Аллах акбар“ в Сърбия! Нападение срещу охраната на израелското посолство в Белград

28 Октомври, 2026 09:37 1 427 25

  • белград-
  • израелско посолство-
  • ивица дачич-
  • тероризъм-
  • сърбия-
  • александър вучич

Непълнолетен е нападнал жандармерист с два ножа, а Сърбия е обявила най-високо ниво на опасност от тероризъм

„Аллах акбар“ в Сърбия! Нападение срещу охраната на израелското посолство в Белград - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Служител на сръбската жандармерия, охраняващ израелското посолство в Белград, е бил нападнат с два ножа 15 минути след полунощ. Нападателят, за когото се предполага, че е непълнолетен и е от Шабац, е извикал „Аллах акбар“, преди да се насочи към охранителя. При самозащита жандармеристът е убил нападателя.

Охранителят е получил нараняване по лицето, но състоянието му е добро. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич съобщи, че заедно с директора на полицията Драган Василевич е посетил служителя и че се очаква той да бъде освободен от лечебното заведение.

„Разследването продължава. Имайки предвид, че терористичният акт е извършен на наша територия, повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно равнище, тоест до червено ниво“, заяви Ивица Дачич.

След нападението сръбските власти са засилили полицейското присъствие и контрола на места със специално значение за сигурността. Мерките обхващат инфраструктурни обекти и райони, в които се събират голям брой граждани.

По думите на Дачич службите са проследили действията на нападателя и са установили данни за негови симпатии към „Ислямска държава“. Като основание за тази оценка министърът посочи публикация на знаме на организацията в профил в Инстаграм.

Разследването продължава, като самоличността на нападателя и всички обстоятелства около атаката все още се изясняват. Случаят е определен от сръбския вътрешен министър като терористично нападение.

Източници: bta.bg, rts.rs, apnews.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как да не бъдеш

    24 2 Отговор
    антисемит,има ли поне 1 причина.

    09:39 28.10.2026

  • 2 Крал Фридрих

    8 32 Отговор
    е нали там нямаше мигранти , цареше образцов ред , цените са с 40% по ниски от българските и цари руский рай ?! как така ?!

    Коментиран от #6

    09:40 28.10.2026

  • 3 Пустите московци ,

    8 26 Отговор
    Вече са - "Аллах Акбари" ..

    Коментиран от #9

    09:42 28.10.2026

  • 4 Адолф

    26 3 Отговор
    ключът за спокойствието е в сапуна..!

    Коментиран от #12

    09:42 28.10.2026

  • 5 Някой

    24 7 Отговор
    Ей на, смени се властта с "демократична" и почнаха атентатите. Да им е честито на сърбите - ще си сърбат гадната попара.

    09:46 28.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Крал Фридрих":

    Дойде демокрацията.

    09:46 28.10.2026

  • 7 Защо

    26 3 Отговор
    Защо все евреи нападат? Нали са хубави хора?

    Коментиран от #13

    09:46 28.10.2026

  • 8 добри новини

    10 4 Отговор
    от сръбско

    09:47 28.10.2026

  • 9 Напиши

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пустите московци ,":

    Сороси, защо не си пиете хаповете?

    Коментиран от #19

    09:47 28.10.2026

  • 10 Започнаха западняшките провокации

    17 6 Отговор
    Браво на сръбския охранител, но защо сърби охраняват израелско посолство?

    09:48 28.10.2026

  • 11 Анонимен

    6 4 Отговор
    Сандокан с двата ножа.Хутите са способни на такава акция.Освен ракети притежават и ножове.

    09:48 28.10.2026

  • 12 Чичко Адолф

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Адолф":

    Ако сапуна ми е рузки , веднага го изхвърлям .. Палмолив-а , де ..

    09:48 28.10.2026

  • 13 защото

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Защо":

    им завиждат, че са толкова хубави. Всичко е от завист, не от друго.

    09:49 28.10.2026

  • 14 Макробиолог

    11 3 Отговор
    Смени се властта с демократична,но греда урс другари.,не само няма да има санкции срещу Русия, но и спират износа на оръжие за Украйна. И почват познатите провокации.

    Коментиран от #16

    09:51 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Браво

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Макробиолог":

    Много точно си отбелязал.Сърбите обаче са свободни и здравомислещи хора.Поне за сега.

    09:57 28.10.2026

  • 17 Софиянец

    12 2 Отговор
    Всички мразят натаняхувците касапи!

    Коментиран от #21

    10:00 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Напиши

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Напиши":

    "Крим Наш " и ще разбереш ..

    Коментиран от #20

    10:05 28.10.2026

  • 20 Напиши

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Напиши":

    Крим е на Германия, США и Англия. И на Епщайн и Сорос.

    Коментиран от #22

    10:07 28.10.2026

  • 21 Дрътия Софеанец ,

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Софиянец":

    И с какво се различават , от моzковските касапи ?

    10:08 28.10.2026

  • 22 ха ха хаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Напиши":

    США ..😁

    10:13 28.10.2026

  • 23 Читател

    2 0 Отговор
    Уважаеми ФАКТИ.БГ,

    Защо като снимка на написания материал поставяте снимката на човек който няма нищо общо с написаното и меко казано злепоставяте и/или това може да се приеме по много различни начини, но не и в положителен смисъл?

    10:18 28.10.2026

  • 24 хахахаха

    0 0 Отговор
    типично комунистически способ да затворят държава!

    10:22 28.10.2026

  • 25 Палестинеца

    0 0 Отговор
    Не че симпатизирам на чифлу.тите ама екваларка на охранителя. Тук ако беше щяха да го опандизят за това че не го обезвредил с поглед и не го е помолил да легне на земята докато дойдат да го задържат.

    10:24 28.10.2026

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