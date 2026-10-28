„Аллах акбар“ в Сърбия! Нападение срещу охраната на израелското посолство в Белград

Служител на сръбската жандармерия, охраняващ израелското посолство в Белград, е бил нападнат с два ножа 15 минути след полунощ. Нападателят, за когото се предполага, че е непълнолетен и е от Шабац, е извикал „Аллах акбар“, преди да се насочи към охранителя. При самозащита жандармеристът е убил нападателя.

Охранителят е получил нараняване по лицето, но състоянието му е добро. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич съобщи, че заедно с директора на полицията Драган Василевич е посетил служителя и че се очаква той да бъде освободен от лечебното заведение.

„Разследването продължава. Имайки предвид, че терористичният акт е извършен на наша територия, повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно равнище, тоест до червено ниво“, заяви Ивица Дачич.

След нападението сръбските власти са засилили полицейското присъствие и контрола на места със специално значение за сигурността. Мерките обхващат инфраструктурни обекти и райони, в които се събират голям брой граждани.

По думите на Дачич службите са проследили действията на нападателя и са установили данни за негови симпатии към „Ислямска държава“. Като основание за тази оценка министърът посочи публикация на знаме на организацията в профил в Инстаграм.

Разследването продължава, като самоличността на нападателя и всички обстоятелства около атаката все още се изясняват. Случаят е определен от сръбския вътрешен министър като терористично нападение.

Източници: bta.bg, rts.rs, apnews.com