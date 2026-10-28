„Аллах акбар“ в Сърбия! Нападение срещу охраната на израелското посолство в Белград

Служител на сръбската жандармерия, охраняващ израелското посолство в Белград, е бил нападнат с два ножа 15 минути след полунощ. Нападателят, за когото се предполага, че е непълнолетен и е от Шабац, е извикал „Аллах акбар“, преди да се насочи към охранителя. При самозащита жандармеристът е убил нападателя.
Охранителят е получил нараняване по лицето, но състоянието му е добро. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич съобщи, че заедно с директора на полицията Драган Василевич е посетил служителя и че се очаква той да бъде освободен от лечебното заведение.„Разследването продължава. Имайки предвид, че терористичният акт е извършен на наша територия, повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно равнище, тоест до червено ниво“, заяви Ивица Дачич.
След нападението сръбските власти са засилили полицейското присъствие и контрола на места със специално значение за сигурността. Мерките обхващат инфраструктурни обекти и райони, в които се събират голям брой граждани.
По думите на Дачич службите са проследили действията на нападателя и са установили данни за негови симпатии към „Ислямска държава“. Като основание за тази оценка министърът посочи публикация на знаме на организацията в профил в Инстаграм.
Разследването продължава, като самоличността на нападателя и всички обстоятелства около атаката все още се изясняват. Случаят е определен от сръбския вътрешен министър като терористично нападение.
Източници: bta.bg, rts.rs, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е как да не бъдеш
09:39 28.10.2026
2 Крал Фридрих
Коментиран от #6
09:40 28.10.2026
3 Пустите московци ,
Коментиран от #9
09:42 28.10.2026
4 Адолф
Коментиран от #12
09:42 28.10.2026
5 Някой
09:46 28.10.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Крал Фридрих":Дойде демокрацията.
09:46 28.10.2026
7 Защо
Коментиран от #13
09:46 28.10.2026
8 добри новини
09:47 28.10.2026
9 Напиши
До коментар #3 от "Пустите московци ,":Сороси, защо не си пиете хаповете?
Коментиран от #19
09:47 28.10.2026
10 Започнаха западняшките провокации
09:48 28.10.2026
11 Анонимен
09:48 28.10.2026
12 Чичко Адолф
До коментар #4 от "Адолф":Ако сапуна ми е рузки , веднага го изхвърлям .. Палмолив-а , де ..
09:48 28.10.2026
13 защото
До коментар #7 от "Защо":им завиждат, че са толкова хубави. Всичко е от завист, не от друго.
09:49 28.10.2026
14 Макробиолог
Коментиран от #16
09:51 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Браво
До коментар #14 от "Макробиолог":Много точно си отбелязал.Сърбите обаче са свободни и здравомислещи хора.Поне за сега.
09:57 28.10.2026
17 Софиянец
Коментиран от #21
10:00 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Напиши
До коментар #9 от "Напиши":"Крим Наш " и ще разбереш ..
Коментиран от #20
10:05 28.10.2026
20 Напиши
До коментар #19 от "Напиши":Крим е на Германия, США и Англия. И на Епщайн и Сорос.
Коментиран от #22
10:07 28.10.2026
21 Дрътия Софеанец ,
До коментар #17 от "Софиянец":И с какво се различават , от моzковските касапи ?
10:08 28.10.2026
22 ха ха хаааа
До коментар #20 от "Напиши":США ..😁
10:13 28.10.2026
23 Читател
Защо като снимка на написания материал поставяте снимката на човек който няма нищо общо с написаното и меко казано злепоставяте и/или това може да се приеме по много различни начини, но не и в положителен смисъл?
10:18 28.10.2026
24 хахахаха
10:22 28.10.2026
25 Палестинеца
10:24 28.10.2026