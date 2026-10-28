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Косовски сърби готвят обвинение в държавна измяна срещу Вучич

Косовски сърби готвят обвинение в държавна измяна срещу Вучич

28 Октомври, 2026 11:25 776 10

  • александър вучич-
  • ивица дачич-
  • косово-
  • сърбия-
  • студентска листа

Сръбското национално събрание на Косово и Метохия твърди, че бившият президент и Ивица Дачич са премахнали държавни институции в Косово

Косовски сърби готвят обвинение в държавна измяна срещу Вучич - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбското национално събрание на Косово и Метохия подготвя наказателно обвинение срещу бившия президент на Сърбия Александър Вучич и министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. Организацията ги обвинява в държавна измяна заради политиката на Белград към Косово.

Обвинителният акт все още не е внесен. От организацията заявяват, че веднага след приключването на работата по документа той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград. Няма данни прокуратурата да е образувала производство или да е повдигнала обвинения срещу Вучич и Дачич.

„Веднага щом работата по обвинителния акт приключи, той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград“, се посочва в позицията на организацията.

Авторите на инициативата твърдят, че за близо 15 години управление Вучич и Дачич са премахнали множество държавни институции в Косово. Според тях политическият ефект от тези „антидържавни, антисръбски и антиконституционни стъпки“ е „почти равен на бомбардировките над Сърбия през 1999 г.“

Поздрав за победата на Студентската листа

Съобщението беше разпространено след парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, спечелени от Студентската листа. Александър Вучич, който вече е бивш президент, призна поражението на водената от него коалиция, а предварителните данни на Републиканската избирателна комисия сочат убедителна победа на студентското движение.

Сръбското национално събрание на Косово и Метохия поздрави Студентската листа и заяви, че резултатът е постигнат при „абсолютно неравностойни условия“. Организацията твърди още, че победата е била подкрепена силно от гражданите на Сърбия.

Засега не е съобщено кога точно ще приключи подготовката на обвинителния акт. Не е обявено и дали прокуратурата в Белград ще предприеме действия след евентуалното му внасяне.

Източници: focus-news.net, rts.rs, apnews.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Сърбия ще запали целите Балкани.

    Коментиран от #4, #7, #8

    11:27 28.10.2026

  • 2 ШОП

    3 2 Отговор
    Сега може ли скорострелно да ни изпратят българския магнат който фалира банки и се крие в Сърбия?

    11:27 28.10.2026

  • 3 Джо Ножа

    4 4 Отговор
    Един по един си заминават
    Чорбан
    Кучич
    Крадев

    11:29 28.10.2026

  • 4 Дрътия Софеанец ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кефиш ли се или констатираш ?

    11:31 28.10.2026

  • 5 Бен Вафлек

    2 6 Отговор
    На радев му давам живот като президент до януари. После съд и затвор.

    Коментиран от #10

    11:32 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Герге ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АйПи- то не лъже ..

    11:33 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баба Подка

    1 0 Отговор
    Дедо Потьо , липсваш ми ..

    11:48 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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