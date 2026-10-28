Косовски сърби готвят обвинение в държавна измяна срещу Вучич

Сръбското национално събрание на Косово и Метохия подготвя наказателно обвинение срещу бившия президент на Сърбия Александър Вучич и министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. Организацията ги обвинява в държавна измяна заради политиката на Белград към Косово.
Обвинителният акт все още не е внесен. От организацията заявяват, че веднага след приключването на работата по документа той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград. Няма данни прокуратурата да е образувала производство или да е повдигнала обвинения срещу Вучич и Дачич.
„Веднага щом работата по обвинителния акт приключи, той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград“, се посочва в позицията на организацията.
Авторите на инициативата твърдят, че за близо 15 години управление Вучич и Дачич са премахнали множество държавни институции в Косово. Според тях политическият ефект от тези „антидържавни, антисръбски и антиконституционни стъпки“ е „почти равен на бомбардировките над Сърбия през 1999 г.“
Поздрав за победата на Студентската листа
Съобщението беше разпространено след парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, спечелени от Студентската листа. Александър Вучич, който вече е бивш президент, призна поражението на водената от него коалиция, а предварителните данни на Републиканската избирателна комисия сочат убедителна победа на студентското движение.
Сръбското национално събрание на Косово и Метохия поздрави Студентската листа и заяви, че резултатът е постигнат при „абсолютно неравностойни условия“. Организацията твърди още, че победата е била подкрепена силно от гражданите на Сърбия.
Засега не е съобщено кога точно ще приключи подготовката на обвинителния акт. Не е обявено и дали прокуратурата в Белград ще предприеме действия след евентуалното му внасяне.
Източници: focus-news.net, rts.rs, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7, #8
11:27 28.10.2026
2 ШОП
11:27 28.10.2026
3 Джо Ножа
Чорбан
Кучич
Крадев
11:29 28.10.2026
4 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кефиш ли се или констатираш ?
11:31 28.10.2026
5 Бен Вафлек
Коментиран от #10
11:32 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Герге ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АйПи- то не лъже ..
11:33 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баба Подка
11:48 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.