Косовски сърби готвят обвинение в държавна измяна срещу Вучич

Сръбското национално събрание на Косово и Метохия подготвя наказателно обвинение срещу бившия президент на Сърбия Александър Вучич и министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. Организацията ги обвинява в държавна измяна заради политиката на Белград към Косово.

Обвинителният акт все още не е внесен. От организацията заявяват, че веднага след приключването на работата по документа той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград. Няма данни прокуратурата да е образувала производство или да е повдигнала обвинения срещу Вучич и Дачич.

„Веднага щом работата по обвинителния акт приключи, той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград“, се посочва в позицията на организацията.

Авторите на инициативата твърдят, че за близо 15 години управление Вучич и Дачич са премахнали множество държавни институции в Косово. Според тях политическият ефект от тези „антидържавни, антисръбски и антиконституционни стъпки“ е „почти равен на бомбардировките над Сърбия през 1999 г.“

Поздрав за победата на Студентската листа

Съобщението беше разпространено след парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, спечелени от Студентската листа. Александър Вучич, който вече е бивш президент, призна поражението на водената от него коалиция, а предварителните данни на Републиканската избирателна комисия сочат убедителна победа на студентското движение.

Сръбското национално събрание на Косово и Метохия поздрави Студентската листа и заяви, че резултатът е постигнат при „абсолютно неравностойни условия“. Организацията твърди още, че победата е била подкрепена силно от гражданите на Сърбия.

Засега не е съобщено кога точно ще приключи подготовката на обвинителния акт. Не е обявено и дали прокуратурата в Белград ще предприеме действия след евентуалното му внасяне.

Източници: focus-news.net, rts.rs, apnews.com