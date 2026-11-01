Чистка в Белград! Задържаха шефа на криминалната полиция в Сърбия

Началникът на Управлението на криминалната полиция в Сърбия Марко Кричак е задържан по разпореждане на Висшата прокуратура в Белград. Задържан е и началникът на Службата за борба с престъпността Божко Секулович. Срещу двамата се води разследване за действия по случая „Сеняк“, свързан с убийството на Александър Нешович-Бая в ресторант „27“ в белградския квартал Сеняк.
Главният прокурор на Висшата прокуратура в Белград Ненад Стефанович потвърди, че на двамата е определено полицейско задържане до 48 часа. „Арестът няма никаква връзка с изборния процес и резултатите от парламентарните избори“, заяви Стефанович. Той уточни, че през този срок Кричак и Секулович ще бъдат доведени за разпит във Висшата прокуратура в Белград.
Разследването е започнало през май
По данни на прокуратурата предварителните действия по случая са започнали през май 2026 г., след като е имало опит за възпрепятстване на работата на наблюдаващите прокурори. В края на юли към производството е била присъединена криминална жалба, подадена от адвокат на Веселин Милич.
Милич е бивш началник на Белградската полицейска дирекция и заместник-директор на сръбската полиция. Той е бил сред лицата, споменати в първоначалното полицейско производство по убийството в ресторант „27“. Според прокуратурата действията на Кричак и Секулович в периода от 12 май до 3 юни 2023 г. са засегнали негови права при разследването.
Кричак е заподозрян в злоупотреба със служебно положение, а прокуратурата посочва и подозрение, че на 16 май 2023 г. той и други полицейски служители са малтретирали и изтезавали задържан в помещение на Управлението на криминалната полиция. За Секулович е посочено подозрение за злоупотреба със служебно положение.
Кричак е начело на криминалната полиция от края на 2025 г.
Марко Кричак оглавява Управлението на криминалната полиция от 30 декември 2025 г. Преди назначението си на поста е ръководил звеното за охрана на определени лица и обекти, а преди това е работил в системата за сигурност и вътрешните работи.
Името му стана публично известно и покрай студентските протести в Сърбия през 2025 г. Срещу него са били отправяни твърдения за полицейско насилие при задържане на демонстранти, които сръбското Министерство на вътрешните работи е отричало. Тези твърдения не са равнозначни на установена съдебна вина.
Радио-телевизия Сърбия съобщи, че Кричак и Секулович са задържани заради предполагаеми незаконни действия по случая „Сеняк“, включително заради данни за насилие над заподозрени по време на разпити. След изтичането на 48-часовия срок прокуратурата трябва да реши дали да поиска постоянна мярка за неотклонение или да освободи двамата.
Източници: news.bg, rts.rs, euronews.rs
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:55 01.11.2026
2 Хайде и в България
Коментиран от #11
16:58 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абсурдистан
16:58 01.11.2026
5 Кина
16:59 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Очаквано
17:05 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Така
Коментиран от #12
17:23 01.11.2026
10 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
17:40 01.11.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Хайде и в България":няма кой да го направи, всички са маскари
17:42 01.11.2026
12 Мимо
До коментар #9 от "Така":Точно така, още миналата година като почнаха да дават походите по магистралата към Белград и щом стана ясно , че "студентите" са в основата - на много хора казах , че вече е ясно какво се случва. Сценарият е един и същи само че с 35 години разлика. Да им е честито на сърбите, ще се усетят завалиите и те като нас , ама ще е късно ,и няма да има "назад"....
17:43 01.11.2026
13 СИЛОВАЦИТЕ
ЩЕ ЯДАТ ДЪРВОТО.
ЕДНО ВРЕМЕ БЕРИЯ
ТАКА ГО ЕЛИМИНИРАХА.
17:53 01.11.2026