Чистка в Белград! Задържаха шефа на криминалната полиция в Сърбия

Началникът на Управлението на криминалната полиция в Сърбия Марко Кричак е задържан по разпореждане на Висшата прокуратура в Белград. Задържан е и началникът на Службата за борба с престъпността Божко Секулович. Срещу двамата се води разследване за действия по случая „Сеняк“, свързан с убийството на Александър Нешович-Бая в ресторант „27“ в белградския квартал Сеняк.

Главният прокурор на Висшата прокуратура в Белград Ненад Стефанович потвърди, че на двамата е определено полицейско задържане до 48 часа. „Арестът няма никаква връзка с изборния процес и резултатите от парламентарните избори“, заяви Стефанович. Той уточни, че през този срок Кричак и Секулович ще бъдат доведени за разпит във Висшата прокуратура в Белград.

Разследването е започнало през май

По данни на прокуратурата предварителните действия по случая са започнали през май 2026 г., след като е имало опит за възпрепятстване на работата на наблюдаващите прокурори. В края на юли към производството е била присъединена криминална жалба, подадена от адвокат на Веселин Милич.

Милич е бивш началник на Белградската полицейска дирекция и заместник-директор на сръбската полиция. Той е бил сред лицата, споменати в първоначалното полицейско производство по убийството в ресторант „27“. Според прокуратурата действията на Кричак и Секулович в периода от 12 май до 3 юни 2023 г. са засегнали негови права при разследването.

Кричак е заподозрян в злоупотреба със служебно положение, а прокуратурата посочва и подозрение, че на 16 май 2023 г. той и други полицейски служители са малтретирали и изтезавали задържан в помещение на Управлението на криминалната полиция. За Секулович е посочено подозрение за злоупотреба със служебно положение.

Кричак е начело на криминалната полиция от края на 2025 г.

Марко Кричак оглавява Управлението на криминалната полиция от 30 декември 2025 г. Преди назначението си на поста е ръководил звеното за охрана на определени лица и обекти, а преди това е работил в системата за сигурност и вътрешните работи.

Името му стана публично известно и покрай студентските протести в Сърбия през 2025 г. Срещу него са били отправяни твърдения за полицейско насилие при задържане на демонстранти, които сръбското Министерство на вътрешните работи е отричало. Тези твърдения не са равнозначни на установена съдебна вина.

Радио-телевизия Сърбия съобщи, че Кричак и Секулович са задържани заради предполагаеми незаконни действия по случая „Сеняк“, включително заради данни за насилие над заподозрени по време на разпити. След изтичането на 48-часовия срок прокуратурата трябва да реши дали да поиска постоянна мярка за неотклонение или да освободи двамата.

Източници: news.bg, rts.rs, euronews.rs