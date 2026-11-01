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Чистка в Белград! Задържаха шефа на криминалната полиция в Сърбия

Чистка в Белград! Задържаха шефа на криминалната полиция в Сърбия

1 Ноември, 2026 16:54 1 741 13

  • марко кричак-
  • сърбия-
  • криминална полиция-
  • случаят сеняк-
  • задържане-
  • александър вучич

Марко Кричак и още един високопоставен полицейски служител са задържани по разследване за случая „Сеняк“, на двамата е наложено задържане до 48 часа

Чистка в Белград! Задържаха шефа на криминалната полиция в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Началникът на Управлението на криминалната полиция в Сърбия Марко Кричак е задържан по разпореждане на Висшата прокуратура в Белград. Задържан е и началникът на Службата за борба с престъпността Божко Секулович. Срещу двамата се води разследване за действия по случая „Сеняк“, свързан с убийството на Александър Нешович-Бая в ресторант „27“ в белградския квартал Сеняк.

Главният прокурор на Висшата прокуратура в Белград Ненад Стефанович потвърди, че на двамата е определено полицейско задържане до 48 часа. „Арестът няма никаква връзка с изборния процес и резултатите от парламентарните избори“, заяви Стефанович. Той уточни, че през този срок Кричак и Секулович ще бъдат доведени за разпит във Висшата прокуратура в Белград.

Разследването е започнало през май

По данни на прокуратурата предварителните действия по случая са започнали през май 2026 г., след като е имало опит за възпрепятстване на работата на наблюдаващите прокурори. В края на юли към производството е била присъединена криминална жалба, подадена от адвокат на Веселин Милич.

Милич е бивш началник на Белградската полицейска дирекция и заместник-директор на сръбската полиция. Той е бил сред лицата, споменати в първоначалното полицейско производство по убийството в ресторант „27“. Според прокуратурата действията на Кричак и Секулович в периода от 12 май до 3 юни 2023 г. са засегнали негови права при разследването.

Кричак е заподозрян в злоупотреба със служебно положение, а прокуратурата посочва и подозрение, че на 16 май 2023 г. той и други полицейски служители са малтретирали и изтезавали задържан в помещение на Управлението на криминалната полиция. За Секулович е посочено подозрение за злоупотреба със служебно положение.

Кричак е начело на криминалната полиция от края на 2025 г.

Марко Кричак оглавява Управлението на криминалната полиция от 30 декември 2025 г. Преди назначението си на поста е ръководил звеното за охрана на определени лица и обекти, а преди това е работил в системата за сигурност и вътрешните работи.

Името му стана публично известно и покрай студентските протести в Сърбия през 2025 г. Срещу него са били отправяни твърдения за полицейско насилие при задържане на демонстранти, които сръбското Министерство на вътрешните работи е отричало. Тези твърдения не са равнозначни на установена съдебна вина.

Радио-телевизия Сърбия съобщи, че Кричак и Секулович са задържани заради предполагаеми незаконни действия по случая „Сеняк“, включително заради данни за насилие над заподозрени по време на разпити. След изтичането на 48-часовия срок прокуратурата трябва да реши дали да поиска постоянна мярка за неотклонение или да освободи двамата.

Източници: news.bg, rts.rs, euronews.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    14 4 Отговор
    То и баце бе такъв. Сега е само криминал. 🤣

    16:55 01.11.2026

  • 2 Хайде и в България

    22 1 Отговор
    Трябва да бъдат арестувани прокурори, съдии, адвокати, политици, полицаи. Гръбнака на корумпината мафия.

    Коментиран от #11

    16:58 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абсурдистан

    12 7 Отговор
    Хайде, следва Вучич!

    16:58 01.11.2026

  • 5 Кина

    11 8 Отговор
    Чистката е в банките на ЕС..! Онлайн банкирането изнася парите извън континента..! Причините са протести с неясен край..! Скоро някоя банка ще фалира.

    16:59 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Очаквано

    8 11 Отговор
    След Вучич , лумпените на Брюксел вилнеят в Сърбия .

    17:05 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така

    7 0 Отговор
    се почва .

    Коментиран от #12

    17:23 01.11.2026

  • 10 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    като си нямат Радев да ги изпере

    17:40 01.11.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде и в България":

    няма кой да го направи, всички са маскари

    17:42 01.11.2026

  • 12 Мимо

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Така":

    Точно така, още миналата година като почнаха да дават походите по магистралата към Белград и щом стана ясно , че "студентите" са в основата - на много хора казах , че вече е ясно какво се случва. Сценарият е един и същи само че с 35 години разлика. Да им е честито на сърбите, ще се усетят завалиите и те като нас , ама ще е късно ,и няма да има "назад"....

    17:43 01.11.2026

  • 13 СИЛОВАЦИТЕ

    5 1 Отговор
    НА ВУЧИЧ

    ЩЕ ЯДАТ ДЪРВОТО.

    ЕДНО ВРЕМЕ БЕРИЯ

    ТАКА ГО ЕЛИМИНИРАХА.

    17:53 01.11.2026

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