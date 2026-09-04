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Руснаците не искат те да идват в Киев! Визитата на пратениците на Тръмп в Украйна е под сериозен въпрос
  Тема: Украйна

Руснаците не искат те да идват в Киев! Визитата на пратениците на Тръмп в Украйна е под сериозен въпрос

4 Септември, 2026 16:18 1 034 25

  • русия-
  • украйна-
  • стив уиткоф

Според съобщенията Киев е пострадал от продължаващата серия от руски удари с дронове, като към 3 септември вече осем последователни дни атаки

Руснаците не искат те да идват в Киев! Визитата на пратениците на Тръмп в Украйна е под сериозен въпрос - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, планираха да посетят Москва и Киев на 5-6 септември, но Уиткоф е "започнал да се плаши" от руски предупреждения, което е довело до обсъждане на алтернативни планове, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на свои източници.

"Руснаците не искат те да идват тук, в Киев, а Уиткоф винаги е чувствителен към руските настроения. Те им казват, че е опасно", е казал събеседникът на медията.

Това се случва, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Уиткоф и Къшнър са потвърдили възможността за посещение в Украйна.

Ударите по Украйна продължават

Според съобщенията Киев е пострадал от продължаващата серия от руски удари с дронове, като към 3 септември вече осем последователни дни атаки. Русия извърши още един удар с дрон по столицата сутринта на 4 септември, като повреди складове и предизвика пожар. Това се случи само няколко дни преди планираното посещение на американските пратеници.

Интересното е, че САЩ преди това поискаха от Украйна да не нанася удари по Москва по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия на 25 август. Остава неясно дали администрацията на Тръмп ще отправи подобно искане към Русия, докато нейните пратеници са в Киев.

Това пътуване би било първото до Украйна за двамата американски пратеници, които вече са пътували няколко пъти до Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин, според съобщения в медиите.

"Готови сме да се срещнем с тях в Украйна. Това е много важно. Важно е Съединените щати да останат активни", подчерта Зеленски. Вашингтон, от своя страна, не е коментирал плановете на Уиткоф и Къшнър да посетят Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    14 3 Отговор
    ясно кой диктува...

    16:20 04.09.2026

  • 2 много ясно

    25 5 Отговор
    В Киев ходят само eвpoгeйове и наркомани от ЕССР.

    16:22 04.09.2026

  • 3 И кво ?

    18 5 Отговор
    Той Киев поиска затваряне на въздушното пространство , и никой да не лети . Украинската хунта да не ги свали , като пътническия MH17 .

    16:22 04.09.2026

  • 4 Българин

    8 0 Отговор
    Не те искат те да идват!!!
    С такава диктофка, такифа ресултати!

    16:22 04.09.2026

  • 5 Европеец

    19 5 Отговор
    Проблемът е, че либералния Путин няма смелостта да нанесе мощен и съкрушителен удар на киевската хунта..... Тогава няма да има нужда от посредници,а зеления просяк милионер ще капитулира, ако не той някой друг ще подпише.... Благородството на Путин в тая война е непонятно за обикновените хора.....

    16:23 04.09.2026

  • 6 Сатана Z

    13 5 Отговор
    Стефан Витков знае,че бизнесът с Русия е много по-важно от някаква обречена територия управлявана от Зелен нацист евреин.

    Коментиран от #18

    16:23 04.09.2026

  • 7 Спецназ

    13 6 Отговор
    Х американците ги е страх в Кийв от престрелките между

    украинските бандсформировАния СБУ и ГРУ... ::))

    16:24 04.09.2026

  • 8 Хаген Дас

    8 4 Отговор
    Kyiv, Kieв, Киив правилно столицата ме могат да си напишат!

    16:26 04.09.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    6 9 Отговор
    Ако всички бяха тъпаци като тези драскащите тук, светът щеше да свърши!

    16:27 04.09.2026

  • 10 Пушек от лулата на Шамана

    11 2 Отговор
    Ако се интересувате какво мисли Путин питайте Зеля.
    Той знае всичко.Знае в колко часа ще кихне или кога ще си поръча пелмени.Даже изкуствения интелект,запитан за Путин,отговаря:,,Моля изчакайте да се консултирам със Зеля"

    16:29 04.09.2026

  • 11 Украинците ,

    3 8 Отговор
    Тогава ние идваме ... с дроновете ..

    Коментиран от #15

    16:29 04.09.2026

  • 12 Редклиф

    0 4 Отговор
    Янките всеки ден ще ходят , ,да пазят Москва!

    16:31 04.09.2026

  • 13 Софиянец

    4 0 Отговор
    Тоя пор пак ли реве 😂

    16:33 04.09.2026

  • 14 койдазнай

    1 5 Отговор
    Бе те руснаците много искаха да ходят в Киев, ама без да са ги канили. Дори тръгнаха, ама нещо се забавиха по пътя.

    16:33 04.09.2026

  • 15 Украинците

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Украинците ,":

    Скоро няма да могат да се покажат от метрото и мазетата!

    16:33 04.09.2026

  • 16 Положението

    5 1 Отговор
    "...Според съобщенията Киев е пострадал от продължаващата серия от руски удари с дронове.."

    Значи реално нещата в Киев са три пъти по-зле.

    16:33 04.09.2026

  • 17 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Пратениците на Тръмп са терористи и трябва да бъдат могилизирани

    16:33 04.09.2026

  • 18 Сатанизирания

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Преди години и понятие си нямахте , какво е това - " бизнес " ..

    16:34 04.09.2026

  • 19 Е нали щеха

    3 0 Отговор
    Да пристигнат в Москва, а после да се завлекат до Киев?
    Сега пък било подвъпрос!
    Ега ви у кореспондентите, ефа ви у новинарите!

    16:34 04.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Запада много я обърка

    0 0 Отговор
    И сега се стреми да спаси каквото е останало от техните бандерски територии от покрайна !!!

    16:37 04.09.2026

  • 22 404

    1 0 Отговор
    В края на краищата, украинският манталитет е нелечима болест! Първо, хвалейки се с майсторството си в управлението на дронове, доставяни от британски и европейски посредници, те се радваха диво, че блокират руското корабоплаване в Азовско море! След това. когато Русия унищожи както черноморските кораби, така и пристанищата, те започнаха тихо да хленчат за прекратяване на огъня в Черно море, разчитайки на американските и турските си съюзници да го договорят

    16:37 04.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Защо триете бе

    0 0 Отговор
    Обратни ?????

    16:39 04.09.2026

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