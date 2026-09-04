Руснаците не искат те да идват в Киев! Визитата на пратениците на Тръмп в Украйна е под сериозен въпрос

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, планираха да посетят Москва и Киев на 5-6 септември, но Уиткоф е "започнал да се плаши" от руски предупреждения, което е довело до обсъждане на алтернативни планове, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на свои източници.

"Руснаците не искат те да идват тук, в Киев, а Уиткоф винаги е чувствителен към руските настроения. Те им казват, че е опасно", е казал събеседникът на медията.

Това се случва, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Уиткоф и Къшнър са потвърдили възможността за посещение в Украйна.

Ударите по Украйна продължават

Според съобщенията Киев е пострадал от продължаващата серия от руски удари с дронове, като към 3 септември вече осем последователни дни атаки. Русия извърши още един удар с дрон по столицата сутринта на 4 септември, като повреди складове и предизвика пожар. Това се случи само няколко дни преди планираното посещение на американските пратеници.

Интересното е, че САЩ преди това поискаха от Украйна да не нанася удари по Москва по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия на 25 август. Остава неясно дали администрацията на Тръмп ще отправи подобно искане към Русия, докато нейните пратеници са в Киев.

Това пътуване би било първото до Украйна за двамата американски пратеници, които вече са пътували няколко пъти до Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин, според съобщения в медиите.

"Готови сме да се срещнем с тях в Украйна. Това е много важно. Важно е Съединените щати да останат активни", подчерта Зеленски. Вашингтон, от своя страна, не е коментирал плановете на Уиткоф и Къшнър да посетят Украйна.