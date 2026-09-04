Руснаците не искат те да идват в Киев! Визитата на пратениците на Тръмп в Украйна е под сериозен въпрос

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, планираха да посетят Москва и Киев на 5-6 септември, но Уиткоф е "започнал да се плаши" от руски предупреждения, което е довело до обсъждане на алтернативни планове, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на свои източници.
"Руснаците не искат те да идват тук, в Киев, а Уиткоф винаги е чувствителен към руските настроения. Те им казват, че е опасно", е казал събеседникът на медията.
Това се случва, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Уиткоф и Къшнър са потвърдили възможността за посещение в Украйна.
Ударите по Украйна продължават
Според съобщенията Киев е пострадал от продължаващата серия от руски удари с дронове, като към 3 септември вече осем последователни дни атаки. Русия извърши още един удар с дрон по столицата сутринта на 4 септември, като повреди складове и предизвика пожар. Това се случи само няколко дни преди планираното посещение на американските пратеници.
Интересното е, че САЩ преди това поискаха от Украйна да не нанася удари по Москва по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия на 25 август. Остава неясно дали администрацията на Тръмп ще отправи подобно искане към Русия, докато нейните пратеници са в Киев.
Това пътуване би било първото до Украйна за двамата американски пратеници, които вече са пътували няколко пъти до Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин, според съобщения в медиите.
"Готови сме да се срещнем с тях в Украйна. Това е много важно. Важно е Съединените щати да останат активни", подчерта Зеленски. Вашингтон, от своя страна, не е коментирал плановете на Уиткоф и Къшнър да посетят Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
16:20 04.09.2026
2 много ясно
16:22 04.09.2026
3 И кво ?
16:22 04.09.2026
4 Българин
С такава диктофка, такифа ресултати!
16:22 04.09.2026
5 Европеец
16:23 04.09.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #18
16:23 04.09.2026
7 Спецназ
украинските бандсформировАния СБУ и ГРУ... ::))
16:24 04.09.2026
8 Хаген Дас
16:26 04.09.2026
9 Ганя Путинофила
16:27 04.09.2026
10 Пушек от лулата на Шамана
Той знае всичко.Знае в колко часа ще кихне или кога ще си поръча пелмени.Даже изкуствения интелект,запитан за Путин,отговаря:,,Моля изчакайте да се консултирам със Зеля"
16:29 04.09.2026
11 Украинците ,
Коментиран от #15
16:29 04.09.2026
12 Редклиф
16:31 04.09.2026
13 Софиянец
16:33 04.09.2026
14 койдазнай
16:33 04.09.2026
15 Украинците
До коментар #11 от "Украинците ,":Скоро няма да могат да се покажат от метрото и мазетата!
16:33 04.09.2026
16 Положението
Значи реално нещата в Киев са три пъти по-зле.
16:33 04.09.2026
17 И Киев е Руски
16:33 04.09.2026
18 Сатанизирания
До коментар #6 от "Сатана Z":Преди години и понятие си нямахте , какво е това - " бизнес " ..
16:34 04.09.2026
19 Е нали щеха
Сега пък било подвъпрос!
Ега ви у кореспондентите, ефа ви у новинарите!
16:34 04.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Запада много я обърка
16:37 04.09.2026
22 404
16:37 04.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Защо триете бе
16:39 04.09.2026