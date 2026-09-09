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Крехка надежда за мир? Москва предпочита Абу Даби като място за провеждане на преговори за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Крехка надежда за мир? Москва предпочита Абу Даби като място за провеждане на преговори за мир в Украйна

9 Септември, 2026 17:48 1 071 38

  • русия-
  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • донбас-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • стив уиткоф

В интервю за държавната телевизия „Вести“ Юрий Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат

Крехка надежда за мир? Москва предпочита Абу Даби като място за провеждане на преговори за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва предпочита столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби като място за провеждане на преговори за Украйна, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за държавната телевизия „Вести“ Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат.

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По-рано Кремъл заяви, че се надява скоро да бъдат подновени преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Песков направи това изказване след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната.

Американските пратеници за мирните преговори за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър представиха няколко добри идеи по време на разговорите за прекратяване на войната с Русия, заяви преди дни украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

През уикенда Уиткоф и Къшнър посетиха както Русия, така и Украйна. Двамата проведоха няколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за слагане на край на войната, която вече навлезе в петата си година.

Зеленски заяви пред журналисти в медийна група в УатсАп, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември и възнамерява да обсъди с него пакет от мерки за подкрепа на украинската противовъздушна отбрана през зимата.

„Що се отнася до пакета за мир, за който говори Къшнър, и до новите идеи – мога да ви кажа, че наистина имаше някои много приемливи и заслужаващи внимание идеи“, каза Зеленски. Той не даде повече подробности, като заяви, че Киев се е договорил с американските пратеници първо да работи по тях.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред индийски журналисти, че Русия е уверена, че победата ѝ в конфликта с Украйна е „много близо“.

„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков.

Украйна и Русия продължават да имат разногласия по въпроса как да бъде прекратена войната. Един от основните спорни въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния район на Донбас, който Москва обяви за свой, но не успя да завземе въпреки продължилите години ожесточени боеве.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната също са в застой от месеци. От друга страна Зеленски заяви, че е благодарен на САЩ за усилията им да съживят дипломатическия процес. Той добави, че в близко бъдеще ще се срещнат представители на Украйна, САЩ и Европа, за да подготвят тристранна среща.

Следващата такава среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна. Зеленски очаква на нея да бъдат обсъдени доставките на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други въпроси, като добави, че Украйна е готова на компромис.

Той заяви също, че е необходимо да продължат преговорите за размяна на военнопленници. „Необходимо е не просто да обсъждаме, а да постигаме конкретни резултати“, каза още Зеленски.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    13 9 Отговор
    Не мърдам от Бункера.

    Коментиран от #23

    17:51 09.09.2026

  • 2 да питам

    11 15 Отговор
    Като " Путин е велик " поради что се страхува да иде в Киев ?

    Коментиран от #6, #11, #25

    17:51 09.09.2026

  • 3 Тарана кондю

    15 11 Отговор
    Дори и ние необразованите цигани разбрахме че МИР в Украйна ще има само когато бъдат изпълнени условията на Кремъл..! Останалото са молитви преди зимата която ще е жестока и гладна..!

    Коментиран от #30

    17:52 09.09.2026

  • 4 Защо ли

    4 5 Отговор
    Защото шубето е голем страх .

    17:54 09.09.2026

  • 5 Георги

    12 6 Отговор
    напоследък само американци и руснаци говорят за мир - не е надобре работата ако си копейка.

    17:54 09.09.2026

  • 6 Георги

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    то зелю го е страх да ходи там, какво остава за бункерния...

    Коментиран от #12

    17:54 09.09.2026

  • 7 Герги

    6 10 Отговор
    Нека да го направят и на Луната,важното е да се разбере че отстъпки трябва да има и от двете страни....а не всички да се съобразяват с исканията на Кремъл...Няма ли взаимни отстъпки,скоро мир няма да има,и ще загиват десетки хиляди всеки месец и от свете страни.

    Коментиран от #16

    17:57 09.09.2026

  • 8 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    7 7 Отговор
    Докато натовско оръжие бомби Путин
    Мир нема да има.

    17:57 09.09.2026

  • 9 Цеко Бомбардировача

    4 2 Отговор
    СДА ВАЙ СЯ... Пиздюх...
    СДА ВАЙ СЯ
    Еееееееехехе

    17:57 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да те питам

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Кво да прай в Киев?!? Мм.

    Коментиран от #20

    18:01 09.09.2026

  • 12 Това руснаците

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    го правиха още в Куба. Неудобен за тях политик се канеше от Фидел Кастро в Куба и го облъчваха с мощни радиовълни. След 2-3 седмици се получава инфаркт.

    18:02 09.09.2026

  • 13 БЛИЦКРИЙГ

    5 8 Отговор
    Хайде да видим сега русофилите искат ли мир или искат само и единствено победа! Хамериканците сноват между Москва и Киев, Зелю е готов на отстъпки. На какво са готови руснаците за да спрат кръвопролиъията?

    Коментиран от #28, #34

    18:03 09.09.2026

  • 14 Люк

    9 10 Отговор
    Има Путин има проблем, няма Путин няма проблем, както е казал Сталин.

    18:04 09.09.2026

  • 15 Един

    7 5 Отговор
    Аз предлагам да преговарят в Хага.

    18:05 09.09.2026

  • 16 Можеш ли да ни светнеш

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Герги":

    какви отстъпки иска Киев(сиреч британците) от Кремъл??!
    Ако не можеш, не се изказвай по въпроса!

    За това какви отстъпки иска Кремъл, знаем! И при всяко си предложение до сега ясно са заявявали! Като първото винаги е най-изгодно.

    Коментиран от #26

    18:08 09.09.2026

  • 17 Zахарова

    8 4 Отговор
    Още година война и ще сме тотал фалит

    18:10 09.09.2026

  • 18 Стоянчо Пуканката

    5 7 Отговор
    Никакъв мир не трябва да има, докато това фашизирано недоразумение, наречено "Украйна" не бъде напълно унищожено, и докато англосаксите не проумеят, че никога, ама никога повече не трябва да се еб$ват с Русия!...

    Коментиран от #21, #31

    18:10 09.09.2026

  • 19 Шопо

    13 4 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва, просто е.
    Да да ама не помощите които Украйна получава всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски е принуден да воюва до последния украинец.

    18:11 09.09.2026

  • 20 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да те питам":

    Как какво бе ? Да то првземе ..

    18:14 09.09.2026

  • 21 Zахарова

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Стоянчо Пуканката":

    Фашизъм сме ние скъпи, но ти плюй

    18:14 09.09.2026

  • 22 Димон

    3 3 Отговор
    Ние с Маша Няш Мяш си поркаме самагон .

    18:16 09.09.2026

  • 23 Слава на мноход

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":

    Пусулер изкла 1.5 милиона ватенки като пилци. Колко повече ги трепе, толкова повече се влюбват в него.

    18:19 09.09.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.

    18:19 09.09.2026

  • 25 Путин многоходовия

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Кога е бил "велик" този многоходов смеш ник?

    18:19 09.09.2026

  • 26 Ако те светна

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Можеш ли да ни светнеш":

    Да ти търсят поп

    18:21 09.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БГР

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "БЛИЦКРИЙГ":

    Конфликта ще приключи когато всички точки на специялната военна операция бъдат изпълнени.
    Минаха четири години и Запада още не го вдяна това. Може би защото ЮК е вече на четвъртият си премиер от началото а САЩ на вторият президент, само че предишният имаше деменция а сегашният тепърва започва да има признаци. На всичките трябва да им се обяснява същото за пореден път.

    Коментиран от #32

    18:26 09.09.2026

  • 29 буда буди

    1 1 Отговор
    много наташ сдесь!карашо!

    18:28 09.09.2026

  • 30 ман от о.гал

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тарана кондю":

    ам ади де секим!

    18:29 09.09.2026

  • 31 да ти напукам

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стоянчо Пуканката":

    калната вена

    18:32 09.09.2026

  • 32 СПГ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "БГР":

    ти го вдена?

    18:37 09.09.2026

  • 33 Никой

    1 0 Отговор
    Ватенките искат да хвърлят кърпата , но достойно, като се крият зад гърба на американския клоун . Скоро ще афишират ,че са съжалили ЕС и Украйна и затова са спрели войната. Малкия путя трябва да обяви победа, иначе ,че му скършат дребния врат .

    18:41 09.09.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "БЛИЦКРИЙГ":

    Уважаеми демократични господине Времето на отстъпките и компромисите премина Както е казал Пушкин ИЗЧЕЗНАХА МЛАДЕЖКИТЕ ЗАБАВИ КАТО СЪН КАТО УТРИННА МЪГЛА Искам тази зима да е много много студена Да замръзнат всички реки в Европа През деня минус тридесет През ноща минус петдесет Да свири вятърът ЛЕНИНГРАДСКАТА СИМФОНИЯ В СЪПРОВОД НА ЛЕТЯЩИ КРАСИВА ЦВЕТЯ

    18:45 09.09.2026

  • 35 ПУТИН СЕ СЪГЛАСИЛ

    0 0 Отговор
    Да приеме капитулацията на Зеленски.

    18:45 09.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    Виждате ли българските копейки с чужда пита помен искат да правят . Хич не им пука колко руски ватенки трябва да измрат . но те са щастливи ,че са победили, като са гледали сеир отстрани на дивана.

    18:47 09.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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