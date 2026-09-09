Крехка надежда за мир? Москва предпочита Абу Даби като място за провеждане на преговори за мир в Украйна

Москва предпочита столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби като място за провеждане на преговори за Украйна, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за държавната телевизия „Вести“ Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат.

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По-рано Кремъл заяви, че се надява скоро да бъдат подновени преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Песков направи това изказване след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната.

Американските пратеници за мирните преговори за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър представиха няколко добри идеи по време на разговорите за прекратяване на войната с Русия, заяви преди дни украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

През уикенда Уиткоф и Къшнър посетиха както Русия, така и Украйна. Двамата проведоха няколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за слагане на край на войната, която вече навлезе в петата си година.

Зеленски заяви пред журналисти в медийна група в УатсАп, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември и възнамерява да обсъди с него пакет от мерки за подкрепа на украинската противовъздушна отбрана през зимата.

„Що се отнася до пакета за мир, за който говори Къшнър, и до новите идеи – мога да ви кажа, че наистина имаше някои много приемливи и заслужаващи внимание идеи“, каза Зеленски. Той не даде повече подробности, като заяви, че Киев се е договорил с американските пратеници първо да работи по тях.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред индийски журналисти, че Русия е уверена, че победата ѝ в конфликта с Украйна е „много близо“.

„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков.

Украйна и Русия продължават да имат разногласия по въпроса как да бъде прекратена войната. Един от основните спорни въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния район на Донбас, който Москва обяви за свой, но не успя да завземе въпреки продължилите години ожесточени боеве.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната също са в застой от месеци. От друга страна Зеленски заяви, че е благодарен на САЩ за усилията им да съживят дипломатическия процес. Той добави, че в близко бъдеще ще се срещнат представители на Украйна, САЩ и Европа, за да подготвят тристранна среща.

Следващата такава среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна. Зеленски очаква на нея да бъдат обсъдени доставките на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други въпроси, като добави, че Украйна е готова на компромис.

Той заяви също, че е необходимо да продължат преговорите за размяна на военнопленници. „Необходимо е не просто да обсъждаме, а да постигаме конкретни резултати“, каза още Зеленски.