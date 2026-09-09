Крехка надежда за мир? Москва предпочита Абу Даби като място за провеждане на преговори за мир в Украйна

Москва предпочита столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби като място за провеждане на преговори за Украйна, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В интервю за държавната телевизия „Вести“ Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат.
По-рано Кремъл заяви, че се надява скоро да бъдат подновени преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Песков направи това изказване след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната.
Американските пратеници за мирните преговори за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър представиха няколко добри идеи по време на разговорите за прекратяване на войната с Русия, заяви преди дни украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.
През уикенда Уиткоф и Къшнър посетиха както Русия, така и Украйна. Двамата проведоха няколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин.
Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за слагане на край на войната, която вече навлезе в петата си година.
Зеленски заяви пред журналисти в медийна група в УатсАп, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември и възнамерява да обсъди с него пакет от мерки за подкрепа на украинската противовъздушна отбрана през зимата.
„Що се отнася до пакета за мир, за който говори Къшнър, и до новите идеи – мога да ви кажа, че наистина имаше някои много приемливи и заслужаващи внимание идеи“, каза Зеленски. Той не даде повече подробности, като заяви, че Киев се е договорил с американските пратеници първо да работи по тях.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред индийски журналисти, че Русия е уверена, че победата ѝ в конфликта с Украйна е „много близо“.
„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков.
Украйна и Русия продължават да имат разногласия по въпроса как да бъде прекратена войната. Един от основните спорни въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния район на Донбас, който Москва обяви за свой, но не успя да завземе въпреки продължилите години ожесточени боеве.
Дипломатическите усилия за прекратяване на войната също са в застой от месеци. От друга страна Зеленски заяви, че е благодарен на САЩ за усилията им да съживят дипломатическия процес. Той добави, че в близко бъдеще ще се срещнат представители на Украйна, САЩ и Европа, за да подготвят тристранна среща.
Следващата такава среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна. Зеленски очаква на нея да бъдат обсъдени доставките на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други въпроси, като добави, че Украйна е готова на компромис.
Той заяви също, че е необходимо да продължат преговорите за размяна на военнопленници. „Необходимо е не просто да обсъждаме, а да постигаме конкретни резултати“, каза още Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
Коментиран от #23
17:51 09.09.2026
2 да питам
Коментиран от #6, #11, #25
17:51 09.09.2026
3 Тарана кондю
Коментиран от #30
17:52 09.09.2026
4 Защо ли
17:54 09.09.2026
5 Георги
17:54 09.09.2026
6 Георги
До коментар #2 от "да питам":то зелю го е страх да ходи там, какво остава за бункерния...
Коментиран от #12
17:54 09.09.2026
7 Герги
Коментиран от #16
17:57 09.09.2026
8 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Мир нема да има.
17:57 09.09.2026
9 Цеко Бомбардировача
СДА ВАЙ СЯ
Еееееееехехе
17:57 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да те питам
До коментар #2 от "да питам":Кво да прай в Киев?!? Мм.
Коментиран от #20
18:01 09.09.2026
12 Това руснаците
До коментар #6 от "Георги":го правиха още в Куба. Неудобен за тях политик се канеше от Фидел Кастро в Куба и го облъчваха с мощни радиовълни. След 2-3 седмици се получава инфаркт.
18:02 09.09.2026
13 БЛИЦКРИЙГ
Коментиран от #28, #34
18:03 09.09.2026
14 Люк
18:04 09.09.2026
15 Един
18:05 09.09.2026
16 Можеш ли да ни светнеш
До коментар #7 от "Герги":какви отстъпки иска Киев(сиреч британците) от Кремъл??!
Ако не можеш, не се изказвай по въпроса!
За това какви отстъпки иска Кремъл, знаем! И при всяко си предложение до сега ясно са заявявали! Като първото винаги е най-изгодно.
Коментиран от #26
18:08 09.09.2026
17 Zахарова
18:10 09.09.2026
18 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #21, #31
18:10 09.09.2026
19 Шопо
Да да ама не помощите които Украйна получава всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
Зеленски е принуден да воюва до последния украинец.
18:11 09.09.2026
20 да питам
До коментар #11 от "Да те питам":Как какво бе ? Да то првземе ..
18:14 09.09.2026
21 Zахарова
До коментар #18 от "Стоянчо Пуканката":Фашизъм сме ние скъпи, но ти плюй
18:14 09.09.2026
22 Димон
18:16 09.09.2026
23 Слава на мноход
До коментар #1 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":Пусулер изкла 1.5 милиона ватенки като пилци. Колко повече ги трепе, толкова повече се влюбват в него.
18:19 09.09.2026
24 Дон Корлеоне
18:19 09.09.2026
25 Путин многоходовия
До коментар #2 от "да питам":Кога е бил "велик" този многоходов смеш ник?
18:19 09.09.2026
26 Ако те светна
До коментар #16 от "Можеш ли да ни светнеш":Да ти търсят поп
18:21 09.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 БГР
До коментар #13 от "БЛИЦКРИЙГ":Конфликта ще приключи когато всички точки на специялната военна операция бъдат изпълнени.
Минаха четири години и Запада още не го вдяна това. Може би защото ЮК е вече на четвъртият си премиер от началото а САЩ на вторият президент, само че предишният имаше деменция а сегашният тепърва започва да има признаци. На всичките трябва да им се обяснява същото за пореден път.
Коментиран от #32
18:26 09.09.2026
29 буда буди
18:28 09.09.2026
30 ман от о.гал
До коментар #3 от "Тарана кондю":ам ади де секим!
18:29 09.09.2026
31 да ти напукам
До коментар #18 от "Стоянчо Пуканката":калната вена
18:32 09.09.2026
32 СПГ
До коментар #28 от "БГР":ти го вдена?
18:37 09.09.2026
33 Никой
18:41 09.09.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "БЛИЦКРИЙГ":Уважаеми демократични господине Времето на отстъпките и компромисите премина Както е казал Пушкин ИЗЧЕЗНАХА МЛАДЕЖКИТЕ ЗАБАВИ КАТО СЪН КАТО УТРИННА МЪГЛА Искам тази зима да е много много студена Да замръзнат всички реки в Европа През деня минус тридесет През ноща минус петдесет Да свири вятърът ЛЕНИНГРАДСКАТА СИМФОНИЯ В СЪПРОВОД НА ЛЕТЯЩИ КРАСИВА ЦВЕТЯ
18:45 09.09.2026
35 ПУТИН СЕ СЪГЛАСИЛ
18:45 09.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Никой
18:47 09.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.