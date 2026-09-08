Според Уиткоф на посещенията му в Москва и Киев е постигнат съществен напредък, включително по бъдещи тристранни разговори за войната в Украйна

Един от двамата специални пратеници на Белия дом за Украйна – Стив Уиткоф – заяви в публикация в платформата Екс, че по време на посещенията му заедно с другия пратеник Джаред Къшнър в Москва и в Киев е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната, пише БТА.

„Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир“, написа Уиткоф.

Той припомни, че с Къшнър за разговаряли с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски, а в Киев към делегацията са се присъединили съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Германия и Франция.

Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден.

Британският премиер Анди Бърнам разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп. Двамата се съгласиха, че е необходимо да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня, което да сложи край на войната на Русия в Украйна, съобщи канцеларията на британския премиер, цитирана от Ройтерс.

„Премиерът потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените напоследък от САЩ мирни преговори“, заяви говорител на „Даунинг Стрийт“.

Бърнам и Тръмп обсъдиха и ситуацията в Близкия изток. Британският премиер подчерта значението на решението на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави, повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантирането, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, допълни говорителят.

Разговорът се състоя, след като американските пратеници за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха вчера в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

Ден по-рано те разговаряха в Москва с руския президент Владимир Путин.