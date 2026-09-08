Според Уиткоф на посещенията му в Москва и Киев е постигнат съществен напредък, включително по бъдещи тристранни разговори за войната в Украйна

Един от двамата специални пратеници на Белия дом за Украйна – Стив Уиткоф – заяви в публикация в платформата Екс, че по време на посещенията му заедно с другия пратеник Джаред Къшнър в Москва и в Киев е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната, пише БТА.
„Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир“, написа Уиткоф.
Той припомни, че с Къшнър за разговаряли с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски, а в Киев към делегацията са се присъединили съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Германия и Франция.
Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден.
Британският премиер Анди Бърнам разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп. Двамата се съгласиха, че е необходимо да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня, което да сложи край на войната на Русия в Украйна, съобщи канцеларията на британския премиер, цитирана от Ройтерс.
„Премиерът потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените напоследък от САЩ мирни преговори“, заяви говорител на „Даунинг Стрийт“.
Бърнам и Тръмп обсъдиха и ситуацията в Близкия изток. Британският премиер подчерта значението на решението на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави, повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантирането, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, допълни говорителят.
Разговорът се състоя, след като американските пратеници за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха вчера в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.
Ден по-рано те разговаряха в Москва с руския президент Владимир Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
10:19 08.09.2026
2 ВКР
10:22 08.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
10:23 08.09.2026
4 Едно лелепо същество винаги има
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на какво да се чуди, дори как може да диша и да пази равновесие в съото време.
10:27 08.09.2026
5 Пич
Украйна ще бъде в ролята на сещате се кое камилче!!
Коментиран от #6, #10
10:28 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Удри копейката с лопатЕто!
10:32 08.09.2026
8 Евентуални тристранни разговори
Коментиран от #20
10:32 08.09.2026
9 Перо
Коментиран от #17
10:32 08.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Пич":как пък една руска делегация не отиде в САЩ , да преговаря за Мадуро и Иран..май Рашата ви въздух под налягане и никой не я бръсне за..
10:33 08.09.2026
11 Смешниците
Коментиран от #18, #21
10:34 08.09.2026
12 не може да бъде
10:35 08.09.2026
13 колелото на историята
Украйна търси гаранции за сигурност, дори с отказ от територии.
10:37 08.09.2026
14 име
10:37 08.09.2026
15 Боруна Лом
10:40 08.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Антирашист 4394
До коментар #9 от "Перо":Подкрепям . Пусин пак разтяга локуми, целта е повече жертви !
10:45 08.09.2026
18 Никой не ги посреща
До коментар #11 от "Смешниците":Никой реално не ги отразява както се вижда прекрасно от фотоса...
10:46 08.09.2026
19 Глобалист
10:49 08.09.2026
20 Трябва да има
До коментар #8 от "Евентуални тристранни разговори":"постигнат съществен напредък" ! Трябва САЩ да изглежда значим и сякаш нещо от него зависи преди срещата с Китайците.. трябва ама няма как пропагандата да скрие факта, че САЩ вече е парий от който нищо никъде не зависи
10:50 08.09.2026
21 Позор и унижение за САЩ
До коментар #11 от "Смешниците":Ама тотален...
10:51 08.09.2026