Новини
Свят »
Украйна »
Според Уиткоф на посещенията му в Москва и Киев е постигнат съществен напредък, включително по бъдещи тристранни разговори за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Според Уиткоф на посещенията му в Москва и Киев е постигнат съществен напредък, включително по бъдещи тристранни разговори за войната в Украйна

8 Септември, 2026 10:18 561 21

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • стив уиткоф

Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден

Според Уиткоф на посещенията му в Москва и Киев е постигнат съществен напредък, включително по бъдещи тристранни разговори за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Един от двамата специални пратеници на Белия дом за Украйна – Стив Уиткоф – заяви в публикация в платформата Екс, че по време на посещенията му заедно с другия пратеник Джаред Къшнър в Москва и в Киев е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната, пише БТА.

„Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир“, написа Уиткоф.

Той припомни, че с Къшнър за разговаряли с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски, а в Киев към делегацията са се присъединили съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Германия и Франция.

Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден.

Британският премиер Анди Бърнам разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп. Двамата се съгласиха, че е необходимо да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня, което да сложи край на войната на Русия в Украйна, съобщи канцеларията на британския премиер, цитирана от Ройтерс.

„Премиерът потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените напоследък от САЩ мирни преговори“, заяви говорител на „Даунинг Стрийт“.

Бърнам и Тръмп обсъдиха и ситуацията в Близкия изток. Британският премиер подчерта значението на решението на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави, повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантирането, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, допълни говорителят.

Разговорът се състоя, след като американските пратеници за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха вчера в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

Ден по-рано те разговаряха в Москва с руския президент Владимир Путин.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 6 Отговор
    Стефан Витков е руски агент.

    10:19 08.09.2026

  • 2 ВКР

    3 1 Отговор
    Страшни контраразузнавачи имало тук - веднага разкриха чуждия агент.

    10:22 08.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    аз пък се чудя ЦРУ как може да цани ботокса за агент? всичко руско дефектира , даже в гаранционен срок..

    Коментиран от #4

    10:23 08.09.2026

  • 4 Едно лелепо същество винаги има

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на какво да се чуди, дори как може да диша и да пази равновесие в съото време.

    10:27 08.09.2026

  • 5 Пич

    5 2 Отговор
    Ако има напредък, то той ще да е, между Русия и САЩ!!!
    Украйна ще бъде в ролята на сещате се кое камилче!!

    Коментиран от #6, #10

    10:28 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Удри копейката с лопатЕто!

    0 3 Отговор
    Удри!

    10:32 08.09.2026

  • 8 Евентуални тристранни разговори

    4 0 Отговор
    Които я ще се случат, я не ... според Уиткоф бил "постигнат съществен напредък".....ту-тууу.... я по сериозно бре

    Коментиран от #20

    10:32 08.09.2026

  • 9 Перо

    3 0 Отговор
    Уиткоф говори, това, което иска да чуе Тръмп, а после ще следва дълга пауза!

    Коментиран от #17

    10:32 08.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    как пък една руска делегация не отиде в САЩ , да преговаря за Мадуро и Иран..май Рашата ви въздух под налягане и никой не я бръсне за..

    10:33 08.09.2026

  • 11 Смешниците

    1 0 Отговор
    Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден. Ето я делегацията и как изглеждаше

    Коментиран от #18, #21

    10:34 08.09.2026

  • 12 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Никакъв напредък няма и няма да има -всичко ще се реши на бойното поле!?Проблемът е в американската политическа система- даже ако Тръмп има желание да се постигне мир чрез дипломация като се направят компромиси само след няколко месеца мнозинството в Конгреса може да се промени и новият Конгрес да отмени всички договорености и компромиси!?И руснаците знаят това много добре!?..И не само това ЕС и групата на желаещите няма да позволят да се сключи мирно споразумение -затова Русия просто ще трябва да постигне такава победа че САЩ и ЕС да си измият ръцете и да кажат -нищо повече не можем да направим и да се оттеглят!?...Разбира се всичко може да се промени ако в ЕС настъпят съответни политически промени!?Във всички случаи обаче -тежко и горко на украинците!?

    10:35 08.09.2026

  • 13 колелото на историята

    1 0 Отговор
    Щом няма конкретни резултати от проведените срещи, то дипломатично се обявява съществения напредък за постигането на мир.
    Украйна търси гаранции за сигурност, дори с отказ от територии.

    10:37 08.09.2026

  • 14 име

    3 1 Отговор
    У аФриканция няма нафта, а шефа на ЦРУ е дошъл с транспортен самолет за да прибере телата на ЦРУ агенти, утилизирани в Бандеристан.

    10:37 08.09.2026

  • 15 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    ПУТИН ВИ ГО.. ГОВОРИ

    10:40 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Антирашист 4394

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Подкрепям . Пусин пак разтяга локуми, целта е повече жертви !

    10:45 08.09.2026

  • 18 Никой не ги посреща

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смешниците":

    Никой реално не ги отразява както се вижда прекрасно от фотоса...

    10:46 08.09.2026

  • 19 Глобалист

    1 0 Отговор
    Не вярвам. че руснаците горят от желания да се срещнат с Зеленски. Пропаганда за временно прератяване с цел на натрупване на сили за бъдещи конфкикти сРусия

    10:49 08.09.2026

  • 20 Трябва да има

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евентуални тристранни разговори":

    "постигнат съществен напредък" ! Трябва САЩ да изглежда значим и сякаш нещо от него зависи преди срещата с Китайците.. трябва ама няма как пропагандата да скрие факта, че САЩ вече е парий от който нищо никъде не зависи

    10:50 08.09.2026

  • 21 Позор и унижение за САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смешниците":

    Ама тотален...

    10:51 08.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания