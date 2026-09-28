Кирило Буданов: Заплахите на Путин вече се простират и до други страни

Външнополитическата реторика на Русия става все по-агресивна, а заплахите от Кремъл вече се простират отвъд Украйна и до други западни страни. Това заяви в интервю за Newsforce Кирило Буданов, ръководител на Администрацията на президента на Украйна, съобщава "Укринформ".
Той каза, че руската реторика става все по-агресивна, като Москва все по-често заплашва други западни страни, не само Украйна. Той добави, че подобни ситуации са се случвали и в миналото. Когато един агресор не бъде спрян, амбициите му само нарастват.
Буданов подчерта, че Украйна е част от западния свят и че в тази война ясно се разбира кой е агресорът и кой е жертвата на агресията. Според него Украйна се съпротивлява на руската агресия от 2014 г. и през това време са били убити твърде много хора. В същото време Русия се стреми да завземе допълнителни територии.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че евентуалното разполагане на западни военни контингенти в Украйна би представлявало "обявяване на война на Русия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
БОМБИТЕ СА САМО ЗА НАС
ЗИМАРА ЩЕ Е ОЛЕ ЛЕ МАЙКО
08:36 28.09.2026
2 освен за настроение и забава
Коментиран от #5
08:36 28.09.2026
3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #10, #28
08:37 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ротшилд
До коментар #2 от "освен за настроение и забава":Помните ли периода от Христа до края на 18ти век? Каруците и впряговете и калта
08:38 28.09.2026
6 Путин
08:39 28.09.2026
7 Русия
Коментиран от #13
08:39 28.09.2026
8 Не става дума за мен Доналд Тръмп, а за
08:40 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Идиотче
До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":В момента Русия а самият Фашизъм
Коментиран от #15, #16, #21, #29
08:40 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ротшилд
Почувствате свободата да си смените пола или да лежите в затвора за антисемитизъм.
Коментиран от #14
08:41 28.09.2026
13 Мухахаха
До коментар #7 от "Русия":Болна си добре че си го признаваш
08:41 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 факт
До коментар #10 от "Идиотче":Русия е фашистка държава към западните главорези. Както и Съдията осъждащ бебеизнасилвач на смърт е фашист за изнасилвача
Коментиран от #32
08:43 28.09.2026
16 Бай шмерц
До коментар #10 от "Идиотче":А не дедо ми е фашист
08:43 28.09.2026
17 Много
08:44 28.09.2026
18 и като се събудиш
До коментар #4 от "Готов за бой":краката ти мокри и двата пръста в контакта!
08:45 28.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Айляк
Щото перманентната просия на бандеровци удря директно по джобовете поданиците на тези други страни.
08:46 28.09.2026
21 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #10 от "Идиотче":И пак ще спаси света от фашизма
08:46 28.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стига с
08:50 28.09.2026
24 Доктар
08:51 28.09.2026
25 Факт
08:51 28.09.2026
26 Ник. А
08:53 28.09.2026
27 Да видим
08:54 28.09.2026
28 Антирашист 4372
До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":ФАШИЗМЪТ Е В ПРОСИЯ, ТЯ ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ФАШИСТКА ДЪРЖАВА. Не спори а чети за крихериите за фашистки държави!
Коментиран от #34, #36
08:56 28.09.2026
29 Херодот
До коментар #10 от "Идиотче":Това в Русия не е фашизъм, а нацизъм!
08:57 28.09.2026
30 По голяма
08:57 28.09.2026
31 Доктар
08:58 28.09.2026
32 Антираист 4373
До коментар #15 от "факт":Има признати критерии за фашистка държава ,прочети ги !
Коментиран от #35
08:59 28.09.2026
33 Необяснимо
Коментиран от #40
09:01 28.09.2026
34 Оня
До коментар #28 от "Антирашист 4372":Двете ти мозъчни клетки не могат ли да родят нещо друго?
09:01 28.09.2026
35 Не благодаря
До коментар #32 от "Антираист 4373":Критериите са признати от Епщайн и кли ката му
09:02 28.09.2026
36 Ротшилд
До коментар #28 от "Антирашист 4372":Да, четете нашите критерии и ги повтаряйте като епщайновия трол
09:03 28.09.2026
37 Кака
09:05 28.09.2026
38 гост
09:07 28.09.2026
39 123
09:07 28.09.2026
40 Тошо
До коментар #33 от "Необяснимо":Не граби, а си връща нещо което е нейно.
09:08 28.09.2026