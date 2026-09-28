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Кирило Буданов: Заплахите на Путин вече се простират и до други страни
  Тема: Украйна

Кирило Буданов: Заплахите на Путин вече се простират и до други страни

28 Септември, 2026 08:35 736 40

  • русия-
  • украйна-
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  • донбас-
  • крим

Според него Украйна се съпротивлява на руската агресия от 2014 г. и през това време са били убити твърде много хора

Кирило Буданов: Заплахите на Путин вече се простират и до други страни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Външнополитическата реторика на Русия става все по-агресивна, а заплахите от Кремъл вече се простират отвъд Украйна и до други западни страни. Това заяви в интервю за Newsforce Кирило Буданов, ръководител на Администрацията на президента на Украйна, съобщава "Укринформ".

Той каза, че руската реторика става все по-агресивна, като Москва все по-често заплашва други западни страни, не само Украйна. Той добави, че подобни ситуации са се случвали и в миналото. Когато един агресор не бъде спрян, амбициите му само нарастват.

Буданов подчерта, че Украйна е част от западния свят и че в тази война ясно се разбира кой е агресорът и кой е жертвата на агресията. Според него Украйна се съпротивлява на руската агресия от 2014 г. и през това време са били убити твърде много хора. В същото време Русия се стреми да завземе допълнителни територии.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че евентуалното разполагане на западни военни контингенти в Украйна би представлявало "обявяване на война на Русия".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    19 3 Отговор
    НЕ Е ЧЕСТНО
    БОМБИТЕ СА САМО ЗА НАС
    ЗИМАРА ЩЕ Е ОЛЕ ЛЕ МАЙКО

    08:36 28.09.2026

  • 2 освен за настроение и забава

    25 3 Отговор
    Никой не чете свободните епщайнови западни "медии" отвъд заглавията

    Коментиран от #5

    08:36 28.09.2026

  • 3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    19 8 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #10, #28

    08:37 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ротшилд

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "освен за настроение и забава":

    Помните ли периода от Христа до края на 18ти век? Каруците и впряговете и калта

    08:38 28.09.2026

  • 6 Путин

    16 5 Отговор
    ще ви скъса ританките..

    08:39 28.09.2026

  • 7 Русия

    8 13 Отговор
    Болна съм от Шизофрения, не си пия хапчетата, и така е по-интересно.

    Коментиран от #13

    08:39 28.09.2026

  • 8 Не става дума за мен Доналд Тръмп, а за

    3 8 Отговор
    "-Когато един агресор не бъде спрян, амбициите му само нарастват."

    08:40 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Идиотче

    6 18 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    В момента Русия а самият Фашизъм

    Коментиран от #15, #16, #21, #29

    08:40 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ротшилд

    11 2 Отговор
    Четете нашите медии за да сте свободни

    Почувствате свободата да си смените пола или да лежите в затвора за антисемитизъм.

    Коментиран от #14

    08:41 28.09.2026

  • 13 Мухахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Русия":

    Болна си добре че си го признаваш

    08:41 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 факт

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Идиотче":

    Русия е фашистка държава към западните главорези. Както и Съдията осъждащ бебеизнасилвач на смърт е фашист за изнасилвача

    Коментиран от #32

    08:43 28.09.2026

  • 16 Бай шмерц

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Идиотче":

    А не дедо ми е фашист

    08:43 28.09.2026

  • 17 Много

    9 0 Отговор
    им се иска на укрите да въвлекат и други държави във войната!Дано не успеят!

    08:44 28.09.2026

  • 18 и като се събудиш

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    краката ти мокри и двата пръста в контакта!

    08:45 28.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Айляк

    6 1 Отговор
    А просията на Бандерията отдавна достигна до други страни в колосални размери, което е доста по-лошо от заплахите на Путин.
    Щото перманентната просия на бандеровци удря директно по джобовете поданиците на тези други страни.

    08:46 28.09.2026

  • 21 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Идиотче":

    И пак ще спаси света от фашизма

    08:46 28.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стига с

    4 6 Отговор
    Тая Русия аман вижте РУМЕН РАДЕВ КАК ТЕХНИТЕ ФИРМИ ЛАПАТ ПО 2 ЕВРО ЗА КИЛО НАФТА... лобистки фирми.само Гюров Кандев...

    08:50 28.09.2026

  • 24 Доктар

    2 2 Отговор
    Да се дава повече херинга на Пундю! Слънце не го огрява, витамин дъ му е дефицит, затуй е 6ляgолик!

    08:51 28.09.2026

  • 25 Факт

    5 1 Отговор
    Ей не се спряхте с опитите да вкарате още една държава пряко в конфликта.

    08:51 28.09.2026

  • 26 Ник. А

    7 0 Отговор
    Кирилка откога е говорител на Кремъл, не разбрах 😂... Жалки, като махленските клюкарки...

    08:53 28.09.2026

  • 27 Да видим

    5 0 Отговор
    Да видим до края на деня още колко статии ще пуснете за Украйна.Явно спонсорството не спира след като бълвате статия след статия за тях.Не е като да няма други конфликти или други държави по света!

    08:54 28.09.2026

  • 28 Антирашист 4372

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    ФАШИЗМЪТ Е В ПРОСИЯ, ТЯ ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ФАШИСТКА ДЪРЖАВА. Не спори а чети за крихериите за фашистки държави!

    Коментиран от #34, #36

    08:56 28.09.2026

  • 29 Херодот

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Идиотче":

    Това в Русия не е фашизъм, а нацизъм!

    08:57 28.09.2026

  • 30 По голяма

    3 1 Отговор
    лъжа до сега не бях чувал! Какво ли още ще чуя до края на укра!?!?

    08:57 28.09.2026

  • 31 Доктар

    3 3 Отговор
    Докато Пундю се скатава по дупките, Зеленски го разкарват по света със самолети! Зеленски е ВИП! Путинoидите наближава да го оценят правилно! Зеленски ще избави света от червената чyма!

    08:58 28.09.2026

  • 32 Антираист 4373

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "факт":

    Има признати критерии за фашистка държава ,прочети ги !

    Коментиран от #35

    08:59 28.09.2026

  • 33 Необяснимо

    3 5 Отговор
    Вчера гледах видео за Русия. Огромна държава, безкрайни богатства, но вместо да ги използва, продължава да граби чужди територии.

    Коментиран от #40

    09:01 28.09.2026

  • 34 Оня

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Антирашист 4372":

    Двете ти мозъчни клетки не могат ли да родят нещо друго?

    09:01 28.09.2026

  • 35 Не благодаря

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Антираист 4373":

    Критериите са признати от Епщайн и кли ката му

    09:02 28.09.2026

  • 36 Ротшилд

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Антирашист 4372":

    Да, четете нашите критерии и ги повтаряйте като епщайновия трол

    09:03 28.09.2026

  • 37 Кака

    2 1 Отговор
    Тежко и горко е на вас, щом се ззанимавате с военен престъпник и терорист Буданов и гьобелсова укроропаганда.

    09:05 28.09.2026

  • 38 гост

    2 1 Отговор
    Чифтокопитният да отива да яде слама,военните ще са в Украйна,не в Крепостната...окупаторите трябва да напуснат ,това е

    09:07 28.09.2026

  • 39 123

    2 1 Отговор
    Нагли украинци, правят всичко възможно да вкарат и други страни в войната с Русия.Западняка не е тъп обаче, варди се както дявол от тамян.

    09:07 28.09.2026

  • 40 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Необяснимо":

    Не граби, а си връща нещо което е нейно.

    09:08 28.09.2026

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