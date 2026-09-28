Кирило Буданов: Заплахите на Путин вече се простират и до други страни

Външнополитическата реторика на Русия става все по-агресивна, а заплахите от Кремъл вече се простират отвъд Украйна и до други западни страни. Това заяви в интервю за Newsforce Кирило Буданов, ръководител на Администрацията на президента на Украйна, съобщава "Укринформ".

Той каза, че руската реторика става все по-агресивна, като Москва все по-често заплашва други западни страни, не само Украйна. Той добави, че подобни ситуации са се случвали и в миналото. Когато един агресор не бъде спрян, амбициите му само нарастват.

Буданов подчерта, че Украйна е част от западния свят и че в тази война ясно се разбира кой е агресорът и кой е жертвата на агресията. Според него Украйна се съпротивлява на руската агресия от 2014 г. и през това време са били убити твърде много хора. В същото време Русия се стреми да завземе допълнителни територии.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че евентуалното разполагане на западни военни контингенти в Украйна би представлявало "обявяване на война на Русия".