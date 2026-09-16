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Шефът на администрацията на Зеленски: Дипломатическият романтизъм свърши! Ударите по Русия продължават и ставаме все по-силни
  Тема: Украйна

Шефът на администрацията на Зеленски: Дипломатическият романтизъм свърши! Ударите по Русия продължават и ставаме все по-силни

16 Септември, 2026 22:10 975 70

  • кирило буданов-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Затова нашият избор е прост: да се съсредоточим върху собствените си силни страни и да станем по-силни, заключи Кирило Буданов

Шефът на администрацията на Зеленски: Дипломатическият романтизъм свърши! Ударите по Русия продължават и ставаме все по-силни - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов заяви, че Украйна ще продължи да нанася удари по руски военни обекти. Той заяви това по време на онлайн разговор с украински студенти, учещи в университети във Великобритания, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от Фокус.

"Имаше много въпроси за фронта, за руските атаки в тила. Ударите по територията на противника ще продължат, знаем за всички техни военни обекти, бази, стартови площадки. Ще ги елиминираме с всички възможни средства. Но що се отнася до най-лошия сценарий, това не е фронта, това е вътрешната дестабилизация и загуба на държавност. Нямаме право да допускаме това'', - подчертава ръководителят на ОП.

Буданов отбеляза още, че ''времената на дипломатическия романтизъм са свършили''.

"Никой не иска да се занимава с провалили се държави, независимо колко трагична или великолепна е тяхната история. Светът уважава силата. Затова нашият избор е прост: да се съсредоточим върху собствените си силни страни и да станем по-силни'', заключи той.

Генерал-майор Антон Грунис, командир на 4-та мотострелкова бригада от Южната група войски на Русия и носител на званието "Герой на Русия“, е бил ликвидиран. Новината съобщи по-рано през деня руското издание Moscow Times, позовавайки се на Telegram канала "Суворовско братство“.

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр“) уточни, че генералът е бил елиминиран на 12 септември в окупираната част на Донецка област при удар на операторите от 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог''.

Грунис е участвал в анексирането на Крим, а по време на пълномащабното нахлуване неговото подразделение бе ангажирано в боевете за град Константиновка в Донецка област. Генералът лично докладва за превземането на града, който Москва обяви за окупиран.

В същото време редица военни анализатори, включително украинският аналитичен проект DeepState, оспорват тези твърдения и посочват, че украинските части продължават да държат позиции в Константиновка.

На 28 август 2026 г. генерал-майор Антон Грунис бе удостоен със званието "Герой на Русия“ от министъра на отбраната Андрей Белоусов за "храброст и героизъм, проявени при изпълнение на военен дълг“.

Заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на спецчастите "Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов определи Грунис като един от най-уважаваните генерали в зоната на така наречената специална военна операция.

"Той беше човек с непоколебими принципи, истински човек, истински офицер и голям патриот на страната си. Грунис почина като герой, изпълнявайки свещения си дълг докрай'', заяви Алаудинов, поднасяйки съболезнования на семейството и близките му.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    28 12 Отговор
    Колко пъти обиколи света бе наглец долен ,колко измряха заради еврейската ти алчност ,и утре сутринта няма да ми ривеш пак

    Коментиран от #31, #37

    22:14 16.09.2026

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    17 7 Отговор
    с парите и оръжията на НАТО ли...

    22:14 16.09.2026

  • 3 Пич

    20 10 Отговор
    Първоначално прочетох - Шофьорът на администрацията на Зелю, но после му прочетох и тъпотиите на Шефа, та вече мисля че не съм сбъркал много!!!
    Е, шофьора е по умен от този, но и в Украйна явно само кретени назначават за шефове!!!

    22:15 16.09.2026

  • 4 Овчар

    30 12 Отговор
    Със зимата в Украйна отиват гаргите и лешоядите..! Такава е истината която Урсулите не казват..!

    Коментиран от #11, #12

    22:15 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво бе

    7 6 Отговор
    А като ми надуеш.... Дали ще ми изправиш рогата.... (Бик)

    22:17 16.09.2026

  • 7 1234

    26 6 Отговор
    Горките украинци, управляват ги тотални шизофреници.

    Киев няма да го бъде тази зима, ще гладуват и студуват, но след като си гу търпят, значи си ги заслужават.

    Коментиран от #16

    22:17 16.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 7 Отговор
    МЕДИЙНИТЕ ОДАЛИСТКИ ПРОПУСКАТ ДУМИТЕ НА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛАВРОВ ОТ ДНЕС
    ....."АКО ЕС НАПАДНЕ РУСИЯ ВОЙНАТА ЩЕ БЪДЕ МНОГО КРАТКА"
    .....А ЗАСЕГА Е САМО СВО:)
    .....
    УКРИВАНЕТО НА ИСТИНИ Е УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - И СЕТНЕ С ТИЯ РЪЦЕ С КОИТО СА ЧУКАЛИ ПО КЛАВИШИТЕ , ЖУРНАЛИСТИТЕ ПРЕГРЪЩАТ ДЕЦАТА СИ ?

    Коментиран от #33, #43

    22:17 16.09.2026

  • 9 1111

    18 6 Отговор
    Ами, продължавайте, докато не видите Гъби...

    Коментиран от #30

    22:17 16.09.2026

  • 10 Тов. ЧЛЕНИН

    8 10 Отговор
    Ааааа Ета невазможна .

    Коментиран от #20

    22:17 16.09.2026

  • 11 Соломон

    13 17 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Да видим тази зима къде ще има повече гарги. Очертава се интересна зима за Русия

    Коментиран от #22

    22:18 16.09.2026

  • 12 Овчи

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Ти балира ли сено за зимата ? Клетите животинки ..

    22:19 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа 81

    12 10 Отговор
    Лондон съобщи, че в бивша Украйна е ликвидиран Пол Уилкс, майор от английското военно разузнавсне.

    Сигурно е бил на разходка там, а?
    Как мислите? 🤣

    22:21 16.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 От Чепръчево

    14 6 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    ти мислиш ли, че нас ни управляват по читави? А потъващия ЕС или Кравария?

    Коментиран от #26

    22:21 16.09.2026

  • 17 Антирашист 4485

    6 7 Отговор
    Хвалипръцко! Ние сми най най старашните ,няма армия която да ни победи даже и 20 г да воюваме ! Жертвите не ни интересуват .

    22:22 16.09.2026

  • 18 АМИ ФАКТИТЕ

    16 5 Отговор
    СЛЕД УСПЕШНАТА ПИРИМОГА ОКОЛО ЛИМАН УКРАЙНА ЗАГУБИ ОРЕХОВ
    СЕВЕРНО ОТ ХАРКОВ РУСНАЦИТЕ ПЪЛНЯТ ЧУВАЛИ С КОЛУМБИИЦИ
    ЗЪРНОТО ГНИЕ В СИЛОЗИТЕ
    БЕНЗИНДЖИИНИЦИТЕ ГОРЯТ
    АМИ ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА АЙДЕ ЧОВКАТА В КАЛТА

    22:22 16.09.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 5 Отговор
    ДНЕСКА ТРИ РАКЕТНИ ТРЕВОГИ В КИЙВ И ОКЛОНИТЕ ОБЛАСТИ..... ХОРАТА ВЕЧЕ ГИ ПРИЕМАТ СПОКОЙНО - ЗНАЯТ ЧЕ БРАТУШКИТЕ НЕ БИЯТ ПО ЦИВИЛНИ :)
    .... И ДАЖЕ ПОЧНАХА ДА СЕОТПУСКАТ И ДА СИ ГОВОРЯТ НА РУСКИ
    .......
    КАНАДА ЩЕ ПОЕМЕ НАЦИСТИТЕ ОТ УКРАЙНА И ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ

    22:22 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой може ли да ми каже

    15 4 Отговор
    Кой сайт е пряк приемник на хумористичния вестник "Стършел" от соца?

    Коментиран от #27

    22:24 16.09.2026

  • 22 ЧИ КОЛКО ИНТИРЕСНА

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    НАЙ МНОГО ТРЪМП ПАК ДА МОЛИ ЗА НАФТА НАЛ ТЪЙ
    СЕЩАШ СА НАЛИ ИДВАТ ИЗБОРИ
    ЧУВАМ ЧЕ ЩЕЛИ ДА ПРАЩАТ ПЕЙТРИЪТИ НА РУСИЯ ДА ПАЗЯТ АМЕРИКАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ ИНТЕРЕСИ

    22:26 16.09.2026

  • 23 ХасмиКурец

    4 3 Отговор
    4укундурец

    22:27 16.09.2026

  • 24 Стадо

    6 6 Отговор
    Си Дзинпин: Китайският президент е получил инсулт на срещата на върха на БРИКС – върнат е по спешност !

    22:27 16.09.2026

  • 25 стоян георгиев

    6 10 Отговор
    Руската армия от втора в света стана втора по сила в украйна .браво на украинците!

    Коментиран от #39, #57

    22:28 16.09.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "От Чепръчево":

    Потъващия ЕС спуква от бомбене Путин.

    Коментиран от #29, #32

    22:28 16.09.2026

  • 27 Фактиииииии

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Някой може ли да ми каже":

    Искам Голямата Награда-ама да не е с Брада

    22:28 16.09.2026

  • 28 Артилерист

    5 3 Отговор
    И тоя като шефа си. За едната показност и реклама жертваха няколко стотици войници. в отчаян контраюруш...

    22:28 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "1111":

    Томи Русия ша види Гъби....Вервай ми.

    22:30 16.09.2026

  • 31 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Заглавието е интересно, прочетох статията, ама да не се окаже, че романтиката на украинската фашистка хунта ще свърши.... Дали стават по-силни украинските фашисти не знам, но знам че са фалирали, а ние глупаците продължаваме да ги спонсорираме и аз съм на бюджетни заплати и пенсии, като ония продължават да крадат нашите парички..... Но ще видим кой кого.. А без да видим това войната ще продължи и Мира ще бъде химера....

    22:30 16.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЕС спуква от бомбене Русия, лавров бил казал....

    Коментиран от #35, #40

    22:31 16.09.2026

  • 34 Да се изпразниш

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голем смех":

    Умирайки.

    .
    .

    22:31 16.09.2026

  • 35 Голем СМЯХ

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да се изпразниш Умирайки-отпред и отдзад

    22:32 16.09.2026

  • 36 Точна статия

    4 4 Отговор
    Вчера сайта факти ни информира за операция "Вивалди" на ВСУ на Украйна! Ръководена е от основателя на "АЗОВ" Андрий Билецки който родните копейки от месеци обявиха за мъртъв.
    Днес Билецки информира за развитието на операцията днес.

    22:32 16.09.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Колко руски мужика погуби Путин
    Колко милиарда изсмука от руснаците сатрапа кремълски.

    Коментиран от #46

    22:33 16.09.2026

  • 38 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    2 5 Отговор
    Сега Украйна пуска и балистиката.

    Коментиран от #45

    22:34 16.09.2026

  • 39 ЛЯГАЙ си

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Идва полиция да те прибере...

    22:35 16.09.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГАДНОТО Е ЧЕ СЕ НАТЯГАШ НА НАЦИТАТА ,
    НО ЗА ТЕБЕ НЯМА ДА ИМА МЯСТО В БУНКЕРА АКО РУСИЯ ПУСНЕ БОМБИТЕ
    ...... ТИ СИ РАЗХОДЕН МАТЕРИАЛ :)

    Коментиран от #42

    22:35 16.09.2026

  • 41 До будалата

    2 2 Отговор
    Психясалата наркомания окарина ще остане с три области , знам то от 2022 год !

    Коментиран от #44

    22:37 16.09.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кви бомби на Русия бре
    Зеленски направи я разкатава денонощно.

    Коментиран от #51

    22:37 16.09.2026

  • 43 Ще бъде кратка да

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Както каза путя при една война "ние руснаците ще отидем в рая като мъченици"...но нещо не му се мре

    22:38 16.09.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "До будалата":

    Като СССР ли......

    Коментиран от #48

    22:38 16.09.2026

  • 45 УКРАЙНА

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    ТРА ЛА ЛА ЛА
    УКРАЙНА ТРА ЛА ЛА ЛА
    УКРАЙНА УКРАЙНА ДО КАРТОФИТЕ В Г....А

    Коментиран от #47

    22:38 16.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ГЛЕЙ СИГА

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "УКРАЙНА":

    НЕ СИ ПРАВ
    ТОВА Е НЕКРОФИЛИЯ

    22:39 16.09.2026

  • 48 Умира укрия

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ти също

    Коментиран от #50

    22:39 16.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ке Пукнеш

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Умира укрия":

    Ванга

    22:40 16.09.2026

  • 51 Ти ке пукнеш

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ванга

    Коментиран от #53

    22:42 16.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Който въоръжава укрия

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ти ке пукнеш":

    Ке пукне до Коледа.... (Ванга)

    22:43 16.09.2026

  • 54 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    3 1 Отговор
    Русия....идеален полигон за тестване на НАТОВСКОТО оръжие

    22:43 16.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Никой

    2 1 Отговор
    Боя бля бля

    22:43 16.09.2026

  • 57 Когато

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    дойде следващата размяна на трупове тогава ще хвалиш украинците, щото там те всеки път водят убедително. Между 50 и 100 към едно в тяхна полза.

    Коментиран от #60, #63

    22:44 16.09.2026

  • 58 Путине, Путине...

    2 1 Отговор
    Гориво НЕТ, ток НЕТ
    Ша гине мужика руски зимъска.

    Коментиран от #62, #64

    22:44 16.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Абе

    2 2 Отговор
    Ниско интелигентни същества , информирахте ли се , че в Киев въздуха бил замърсен с химикал и е забранено да се излиза навън . Как сега ще отидете да копаете външни тоалетни .

    22:45 16.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Когато":

    Кой разменя трупове бе...

    Коментиран от #65

    22:46 16.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пак ли бе, пак ли

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Напитка чехите..

    22:47 16.09.2026

  • 66 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    1 2 Отговор
    И то с АМЕРИКАНСКО оръжие
    Нека Путин са здрависва с Тръмп.....

    Коментиран от #67, #70

    22:47 16.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Обичам те много

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    Като торта-студен и със свещи...

    22:50 16.09.2026

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