Ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов заяви, че Украйна ще продължи да нанася удари по руски военни обекти. Той заяви това по време на онлайн разговор с украински студенти, учещи в университети във Великобритания, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от Фокус.

"Имаше много въпроси за фронта, за руските атаки в тила. Ударите по територията на противника ще продължат, знаем за всички техни военни обекти, бази, стартови площадки. Ще ги елиминираме с всички възможни средства. Но що се отнася до най-лошия сценарий, това не е фронта, това е вътрешната дестабилизация и загуба на държавност. Нямаме право да допускаме това'', - подчертава ръководителят на ОП.

Буданов отбеляза още, че ''времената на дипломатическия романтизъм са свършили''.

"Никой не иска да се занимава с провалили се държави, независимо колко трагична или великолепна е тяхната история. Светът уважава силата. Затова нашият избор е прост: да се съсредоточим върху собствените си силни страни и да станем по-силни'', заключи той.

Генерал-майор Антон Грунис, командир на 4-та мотострелкова бригада от Южната група войски на Русия и носител на званието "Герой на Русия“, е бил ликвидиран. Новината съобщи по-рано през деня руското издание Moscow Times, позовавайки се на Telegram канала "Суворовско братство“.

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр“) уточни, че генералът е бил елиминиран на 12 септември в окупираната част на Донецка област при удар на операторите от 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог''.

Грунис е участвал в анексирането на Крим, а по време на пълномащабното нахлуване неговото подразделение бе ангажирано в боевете за град Константиновка в Донецка област. Генералът лично докладва за превземането на града, който Москва обяви за окупиран.

В същото време редица военни анализатори, включително украинският аналитичен проект DeepState, оспорват тези твърдения и посочват, че украинските части продължават да държат позиции в Константиновка.

На 28 август 2026 г. генерал-майор Антон Грунис бе удостоен със званието "Герой на Русия“ от министъра на отбраната Андрей Белоусов за "храброст и героизъм, проявени при изпълнение на военен дълг“.

Заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на спецчастите "Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов определи Грунис като един от най-уважаваните генерали в зоната на така наречената специална военна операция.

"Той беше човек с непоколебими принципи, истински човек, истински офицер и голям патриот на страната си. Грунис почина като герой, изпълнявайки свещения си дълг докрай'', заяви Алаудинов, поднасяйки съболезнования на семейството и близките му.