Шефът на администрацията на Зеленски: Дипломатическият романтизъм свърши! Ударите по Русия продължават и ставаме все по-силни

Ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов заяви, че Украйна ще продължи да нанася удари по руски военни обекти. Той заяви това по време на онлайн разговор с украински студенти, учещи в университети във Великобритания, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от Фокус.
"Имаше много въпроси за фронта, за руските атаки в тила. Ударите по територията на противника ще продължат, знаем за всички техни военни обекти, бази, стартови площадки. Ще ги елиминираме с всички възможни средства. Но що се отнася до най-лошия сценарий, това не е фронта, това е вътрешната дестабилизация и загуба на държавност. Нямаме право да допускаме това'', - подчертава ръководителят на ОП.
Буданов отбеляза още, че ''времената на дипломатическия романтизъм са свършили''.
"Никой не иска да се занимава с провалили се държави, независимо колко трагична или великолепна е тяхната история. Светът уважава силата. Затова нашият избор е прост: да се съсредоточим върху собствените си силни страни и да станем по-силни'', заключи той.
Генерал-майор Антон Грунис, командир на 4-та мотострелкова бригада от Южната група войски на Русия и носител на званието "Герой на Русия“, е бил ликвидиран. Новината съобщи по-рано през деня руското издание Moscow Times, позовавайки се на Telegram канала "Суворовско братство“.
Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр“) уточни, че генералът е бил елиминиран на 12 септември в окупираната част на Донецка област при удар на операторите от 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог''.
Грунис е участвал в анексирането на Крим, а по време на пълномащабното нахлуване неговото подразделение бе ангажирано в боевете за град Константиновка в Донецка област. Генералът лично докладва за превземането на града, който Москва обяви за окупиран.
В същото време редица военни анализатори, включително украинският аналитичен проект DeepState, оспорват тези твърдения и посочват, че украинските части продължават да държат позиции в Константиновка.
На 28 август 2026 г. генерал-майор Антон Грунис бе удостоен със званието "Герой на Русия“ от министъра на отбраната Андрей Белоусов за "храброст и героизъм, проявени при изпълнение на военен дълг“.
Заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на спецчастите "Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов определи Грунис като един от най-уважаваните генерали в зоната на така наречената специална военна операция.
"Той беше човек с непоколебими принципи, истински човек, истински офицер и голям патриот на страната си. Грунис почина като герой, изпълнявайки свещения си дълг докрай'', заяви Алаудинов, поднасяйки съболезнования на семейството и близките му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #31, #37
22:14 16.09.2026
2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
22:14 16.09.2026
3 Пич
Е, шофьора е по умен от този, но и в Украйна явно само кретени назначават за шефове!!!
22:15 16.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #11, #12
22:15 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво бе
22:17 16.09.2026
7 1234
Киев няма да го бъде тази зима, ще гладуват и студуват, но след като си гу търпят, значи си ги заслужават.
Коментиран от #16
22:17 16.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....."АКО ЕС НАПАДНЕ РУСИЯ ВОЙНАТА ЩЕ БЪДЕ МНОГО КРАТКА"
.....А ЗАСЕГА Е САМО СВО:)
.....
УКРИВАНЕТО НА ИСТИНИ Е УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - И СЕТНЕ С ТИЯ РЪЦЕ С КОИТО СА ЧУКАЛИ ПО КЛАВИШИТЕ , ЖУРНАЛИСТИТЕ ПРЕГРЪЩАТ ДЕЦАТА СИ ?
Коментиран от #33, #43
22:17 16.09.2026
9 1111
Коментиран от #30
22:17 16.09.2026
10 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #20
22:17 16.09.2026
11 Соломон
До коментар #4 от "Овчар":Да видим тази зима къде ще има повече гарги. Очертава се интересна зима за Русия
Коментиран от #22
22:18 16.09.2026
12 Овчи
До коментар #4 от "Овчар":Ти балира ли сено за зимата ? Клетите животинки ..
22:19 16.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 az СВО Победа 81
Сигурно е бил на разходка там, а?
Как мислите? 🤣
22:21 16.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 От Чепръчево
До коментар #7 от "1234":ти мислиш ли, че нас ни управляват по читави? А потъващия ЕС или Кравария?
Коментиран от #26
22:21 16.09.2026
17 Антирашист 4485
22:22 16.09.2026
18 АМИ ФАКТИТЕ
СЕВЕРНО ОТ ХАРКОВ РУСНАЦИТЕ ПЪЛНЯТ ЧУВАЛИ С КОЛУМБИИЦИ
ЗЪРНОТО ГНИЕ В СИЛОЗИТЕ
БЕНЗИНДЖИИНИЦИТЕ ГОРЯТ
АМИ ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА АЙДЕ ЧОВКАТА В КАЛТА
22:22 16.09.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... И ДАЖЕ ПОЧНАХА ДА СЕОТПУСКАТ И ДА СИ ГОВОРЯТ НА РУСКИ
.......
КАНАДА ЩЕ ПОЕМЕ НАЦИСТИТЕ ОТ УКРАЙНА И ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ
22:22 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #27
22:24 16.09.2026
22 ЧИ КОЛКО ИНТИРЕСНА
До коментар #11 от "Соломон":НАЙ МНОГО ТРЪМП ПАК ДА МОЛИ ЗА НАФТА НАЛ ТЪЙ
СЕЩАШ СА НАЛИ ИДВАТ ИЗБОРИ
ЧУВАМ ЧЕ ЩЕЛИ ДА ПРАЩАТ ПЕЙТРИЪТИ НА РУСИЯ ДА ПАЗЯТ АМЕРИКАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ ИНТЕРЕСИ
22:26 16.09.2026
23 ХасмиКурец
22:27 16.09.2026
24 Стадо
22:27 16.09.2026
25 стоян георгиев
Коментиран от #39, #57
22:28 16.09.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "От Чепръчево":Потъващия ЕС спуква от бомбене Путин.
Коментиран от #29, #32
22:28 16.09.2026
27 Фактиииииии
До коментар #21 от "Някой може ли да ми каже":Искам Голямата Награда-ама да не е с Брада
22:28 16.09.2026
28 Артилерист
22:28 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "1111":Томи Русия ша види Гъби....Вервай ми.
22:30 16.09.2026
31 Европеец
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Заглавието е интересно, прочетох статията, ама да не се окаже, че романтиката на украинската фашистка хунта ще свърши.... Дали стават по-силни украинските фашисти не знам, но знам че са фалирали, а ние глупаците продължаваме да ги спонсорираме и аз съм на бюджетни заплати и пенсии, като ония продължават да крадат нашите парички..... Но ще видим кой кого.. А без да видим това войната ще продължи и Мира ще бъде химера....
22:30 16.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЕС спуква от бомбене Русия, лавров бил казал....
Коментиран от #35, #40
22:31 16.09.2026
34 Да се изпразниш
До коментар #32 от "Голем смех":Умирайки.
.
.
22:31 16.09.2026
35 Голем СМЯХ
До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Да се изпразниш Умирайки-отпред и отдзад
22:32 16.09.2026
36 Точна статия
Днес Билецки информира за развитието на операцията днес.
22:32 16.09.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Колко руски мужика погуби Путин
Колко милиарда изсмука от руснаците сатрапа кремълски.
Коментиран от #46
22:33 16.09.2026
38 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
Коментиран от #45
22:34 16.09.2026
39 ЛЯГАЙ си
До коментар #25 от "стоян георгиев":Идва полиция да те прибере...
22:35 16.09.2026
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ГАДНОТО Е ЧЕ СЕ НАТЯГАШ НА НАЦИТАТА ,
НО ЗА ТЕБЕ НЯМА ДА ИМА МЯСТО В БУНКЕРА АКО РУСИЯ ПУСНЕ БОМБИТЕ
...... ТИ СИ РАЗХОДЕН МАТЕРИАЛ :)
Коментиран от #42
22:35 16.09.2026
41 До будалата
Коментиран от #44
22:37 16.09.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кви бомби на Русия бре
Зеленски направи я разкатава денонощно.
Коментиран от #51
22:37 16.09.2026
43 Ще бъде кратка да
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Както каза путя при една война "ние руснаците ще отидем в рая като мъченици"...но нещо не му се мре
22:38 16.09.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "До будалата":Като СССР ли......
Коментиран от #48
22:38 16.09.2026
45 УКРАЙНА
До коментар #38 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":ТРА ЛА ЛА ЛА
УКРАЙНА ТРА ЛА ЛА ЛА
УКРАЙНА УКРАЙНА ДО КАРТОФИТЕ В Г....А
Коментиран от #47
22:38 16.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #45 от "УКРАЙНА":НЕ СИ ПРАВ
ТОВА Е НЕКРОФИЛИЯ
22:39 16.09.2026
48 Умира укрия
До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ти също
Коментиран от #50
22:39 16.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ке Пукнеш
До коментар #48 от "Умира укрия":Ванга
22:40 16.09.2026
51 Ти ке пукнеш
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ванга
Коментиран от #53
22:42 16.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Който въоръжава укрия
До коментар #51 от "Ти ке пукнеш":Ке пукне до Коледа.... (Ванга)
22:43 16.09.2026
54 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
22:43 16.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Никой
22:43 16.09.2026
57 Когато
До коментар #25 от "стоян георгиев":дойде следващата размяна на трупове тогава ще хвалиш украинците, щото там те всеки път водят убедително. Между 50 и 100 към едно в тяхна полза.
Коментиран от #60, #63
22:44 16.09.2026
58 Путине, Путине...
Ша гине мужика руски зимъска.
Коментиран от #62, #64
22:44 16.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Абе
22:45 16.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Когато":Кой разменя трупове бе...
Коментиран от #65
22:46 16.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Пак ли бе, пак ли
До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Напитка чехите..
22:47 16.09.2026
66 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
Нека Путин са здрависва с Тръмп.....
Коментиран от #67, #70
22:47 16.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Обичам те много
До коментар #66 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":Като торта-студен и със свещи...
22:50 16.09.2026