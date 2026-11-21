„Студентска листа“ е близо до решение за състава и структурата на новото правителство на Сърбия, заяви зам.-председателят на парламентарната група на движението Александра Щимац пред телевизия „Инсайдер“. Формацията спечели парламентарните избори на 25 октомври.

По думите на Щимац разговорите за бъдещия кабинет са започнали непосредствено след вота. Движението разполага с по няколко кандидатури за всяка длъжност, като те са „еднакво квалифицирани“, посочи тя.

Освен персоналния състав се обсъжда и броят на министерствата. Щимац заяви, че настоящата администрация изглежда раздута и че част от нея може да бъде излишна. „Студентска листа“ няма намерение да бави процедурата, но според нея е важно правителството да бъде подредено правилно, преди да бъде гласувано.

Щимац не се ангажира с прогноза дали новият кабинет ще бъде избран до края на годината. Тя подчерта, че решенията трябва да бъдат взети след обсъждане на структурата и отговорностите на отделните институции.

Кандидатът за президент остава неизвестен

Пред вестник „Нова“ председателят на парламентарната група на „Студентска листа“ Йово Бакич заяви, че движението вече е готово с кандидатурата си за предстоящите президентски избори. Името на кандидата обаче все още не е обявено публично.

Президентският вот е следващият ключов етап от политическия преход в Сърбия. Новоизбраният председател на парламента изпълнява и функциите на държавен глава до избора на президент и трябва да насрочи изборите най-късно до 27 ноември.

Така формирането на правителството и подготовката за президентските избори вървят паралелно. „Студентска листа“ все още не е представила окончателен списък на министрите, нито е посочила публично своя кандидат за президент.

Източници: bta.bg, insajder.net