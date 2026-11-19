Службата за борба с организираната престъпност на Сърбия временно е иззела телефона на министъра на правосъдието в технически мандат Ненад Вуич. Той е бил отведен за информативен разговор, а устройството му трябва да бъде подложено на претърсване и експертиза по разследване на сигнал за предполагаемо купуване на гласове за Сръбската прогресивна партия.

Действията са предприети по разпореждане на Прокуратурата за борба с организираната престъпност след наказателна жалба, подадена от адвоката Иван Нинич. Според сигнала лишени от свобода лица са били подкупвани, за да подкрепят партията на изборите, а в затворите е било организирано събиране на гласове.

От прокуратурата са потвърдили, че телефонът на Вуич е иззет временно за експертиза. В отговора си до сръбската медия „Данас“ институцията посочва: „Целта на тези доказателствени действия е да се установи наличието на данни за престъпленията, посочени в наказателната жалба.“

Проверява се и директорът на затворите

В сигнала е посочен и Миле Яндрич, изпълняващ длъжността директор на Управлението за изпълнение на наказателните санкции. Прокуратурата не е потвърдила дали срещу него е обявено издирване. Оттам са заявили, че полицията все още не е събрала сведения от Яндрич, но и неговият служебен телефон е бил временно иззет и ще бъде проверен.

Според жалбата Вуич е бил посочен като ръководител на предполагаема група, в която са участвали Яндрич, управители на затвори и служители в местата за лишаване от свобода. Твърденията обхващат всички 29 затворнически учреждения в Сърбия, но към този момент няма данни обвиненията да са доказани или на Вуич да е повдигнато обвинение.

Отделно разследване след претърсване в Забела

Паралелно с действията срещу Вуич полицията е задържала управителя на затвора Забела Родолюб Рончевич по подозрение в даване на подкуп във връзка с гласуването и злоупотреба със служебно положение. При претърсване в затвора са открити цигари без акцизни бандероли.

Адвокат Иван Нинич съобщи за 173 575 кутии, но това число не е потвърдено в предоставената информация от прокуратурата. Разследването трябва да установи дали цигарите са били използвани като средство за въздействие върху затворници и дали са свързани с предполагаемата схема за гласове.

Случаят е част от серия проверки срещу представители на властта и близки до Сръбската прогресивна партия лица след изборите. На 2 ноември беше задържан бизнесменът Давор Мачура, собственик на Alta Banka и близък до партията. Президентът Александър Вучич определи кампанията срещу него като позорна, но заяви, че няма да се укрива от правосъдието.

Източници: news.bg, n1info.rs