САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран

Американските въоръжени сили са похарчили над 47 млрд. долара за войната срещу Иран, показват данни на Пентагона, предоставени на Ройтерс. Новата оценка е с повече от 25% над прогнозата на Министерството на отбраната от юли, когато очакваната стойност на конфликта беше 37,5 млрд. долара.
Пентагонът не е публикувал официално новата сметка и не е отговорил веднага на запитване за коментар. Данните обхващат оперативните разходи по военните действия, включително полети и киберподкрепа, както и средствата за възстановяване на използваните или загубени ресурси.
Боеприпасите са най-големият разход
Над 29 млрд. долара са необходими за попълване на запасите от изразходвани боеприпаси. Още над 6 млрд. долара са предвидени за замяна на унищожена военна техника и загубени платформи, сред които самолети и голям брой дронове.
В оценката не е ясно дали са включени разходите за ремонт на американски бази, повредени при ирански ракетни и безпилотни атаки. Това означава, че крайната стойност на конфликта може да се окаже по-висока от посочените 47 млрд. долара.
Конфликтът продължава по-дълго от очакваното
Президентът Доналд Тръмп започна войната срещу Иран съвместно с Израел през февруари и първоначално прогнозира, че тя ще бъде кратка. Американската стратегия предвиждаше в началото да бъдат използвани скъпи високоточни ракети за унищожаване на иранските отбранителни системи.
По-късно американските сили преминаха към по-евтини и налични в големи количества боеприпаси, включително неуправляеми авиационни бомби. Примирието през април обаче даде възможност на Иран да разчисти подземни хранилища и да възстанови част от отбранителните си системи, ракетите и дроновете, които дотогава са били недостъпни.
След прекратяването на активните бойни действия Тръмп наложи морска блокада на Иран с цел да ограничи приходите му от износ на петрол. Американски представители твърдят, че Пентагонът се подготвя да възобнови широкомащабните военни действия, ако получи такава заповед.
Разходите се превръщат в политически проблем
Новата оценка беше огласена преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса през следващите две години. Републиканците разполагат с крехко мнозинство в Камарата на представителите и Сената.
Според информацията на Ройтерс отражението на войната върху световните цени на енергията е отслабило подкрепата за кандидати на Републиканската партия и е повлияло негативно върху рейтинга на президента Доналд Тръмп. Така финансовата цена на конфликта се добавя към икономическия и политическия натиск върху американската администрация.
Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Дончо
09:27 28.10.2026
2 Дончо
Коментиран от #5
09:27 28.10.2026
3 И как върви?
09:27 28.10.2026
4 ха ха ха ...
09:29 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хе хе...
За един прЕател питам...
09:33 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
09:51 28.10.2026
9 Мдаааа
Коментиран от #10
09:54 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
10:01 28.10.2026
12 Герге ,
10:15 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 После да не питате
А долари те ще си напечатат нови. И евроатлантическите мисирки ще платим сметката.
10:20 28.10.2026