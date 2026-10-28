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САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран
  Тема: Иранската криза

САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран

28 Октомври, 2026 09:25 565 14

  • сащ-
  • иран-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • военни разходи

Новата оценка на Пентагона е с над 25% по-висока от прогнозата от юли, в сумата са включени разходи за боеприпаси и загубена военна техника

САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските въоръжени сили са похарчили над 47 млрд. долара за войната срещу Иран, показват данни на Пентагона, предоставени на Ройтерс. Новата оценка е с повече от 25% над прогнозата на Министерството на отбраната от юли, когато очакваната стойност на конфликта беше 37,5 млрд. долара.

Пентагонът не е публикувал официално новата сметка и не е отговорил веднага на запитване за коментар. Данните обхващат оперативните разходи по военните действия, включително полети и киберподкрепа, както и средствата за възстановяване на използваните или загубени ресурси.

Боеприпасите са най-големият разход

Над 29 млрд. долара са необходими за попълване на запасите от изразходвани боеприпаси. Още над 6 млрд. долара са предвидени за замяна на унищожена военна техника и загубени платформи, сред които самолети и голям брой дронове.

В оценката не е ясно дали са включени разходите за ремонт на американски бази, повредени при ирански ракетни и безпилотни атаки. Това означава, че крайната стойност на конфликта може да се окаже по-висока от посочените 47 млрд. долара.

Конфликтът продължава по-дълго от очакваното

Президентът Доналд Тръмп започна войната срещу Иран съвместно с Израел през февруари и първоначално прогнозира, че тя ще бъде кратка. Американската стратегия предвиждаше в началото да бъдат използвани скъпи високоточни ракети за унищожаване на иранските отбранителни системи.

По-късно американските сили преминаха към по-евтини и налични в големи количества боеприпаси, включително неуправляеми авиационни бомби. Примирието през април обаче даде възможност на Иран да разчисти подземни хранилища и да възстанови част от отбранителните си системи, ракетите и дроновете, които дотогава са били недостъпни.

След прекратяването на активните бойни действия Тръмп наложи морска блокада на Иран с цел да ограничи приходите му от износ на петрол. Американски представители твърдят, че Пентагонът се подготвя да възобнови широкомащабните военни действия, ако получи такава заповед.

Разходите се превръщат в политически проблем

Новата оценка беше огласена преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса през следващите две години. Републиканците разполагат с крехко мнозинство в Камарата на представителите и Сената.

Според информацията на Ройтерс отражението на войната върху световните цени на енергията е отслабило подкрепата за кандидати на Републиканската партия и е повлияло негативно върху рейтинга на президента Доналд Тръмп. Така финансовата цена на конфликта се добавя към икономическия и политическия натиск върху американската администрация.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Дончо

    12 0 Отговор
    Много пари пръснахме никакъв не го обръснахме.

    09:27 28.10.2026

  • 2 Дончо

    7 1 Отговор
    Украйна е виновна ...

    Коментиран от #5

    09:27 28.10.2026

  • 3 И как върви?

    11 0 Отговор
    Печелят ли?

    09:27 28.10.2026

  • 4 ха ха ха ...

    9 0 Отговор
    Май реалната сума е 147 милиарда ... Или повече ..

    09:29 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хе хе...

    8 0 Отговор
    А колко милиарда струват потрошените бази, военна и гражданска инфраструктура, техника, радари с далечен обхват, потопените танкери, опожарените нефтодобивни и преработвателни съоръжения на съюзниците им и най вече ремонта на запушените тоалетни на самолетоносачите?
    За един прЕател питам...

    09:33 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    4 0 Отговор
    Според мен сте изпуснали една 0 в края на числото, ама хайде. То се вижда от размера на дълга на САЩ - 40,5 трилиона долара.

    09:51 28.10.2026

  • 9 Мдаааа

    2 1 Отговор
    А КОЛКО СА ПЕЧЕЛИЛИ ОТ ПОКАЧВАНЕТО НА ПЕТРОЛА ? САМО ВЪВ ЩАТИТЕ

    Коментиран от #10

    09:54 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор
    Рижият перчем ,с дух на тинейджър ,продъни бюджета на страната си.Заедно с това вдигна цените на горивата и всички известни нам стоки в целият свят.Дружно с приятеля си, с огромни уши като пеленгатори на Гестапо,той успя да накара хората по света да ходят с парцали и с велосипеди.Така осъществи всичките си мечти ,заедно и със скъпият си зет .Ако бяха останали сами на Земята,тя би се превърнала в мъртва планета безцелно носеща се в небесният ефир...

    10:01 28.10.2026

  • 12 Герге ,

    0 0 Отговор
    Те нахраня , а ?

    10:15 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 После да не питате

    0 0 Отговор
    що е толкова скъпо всичко.
    А долари те ще си напечатат нови. И евроатлантическите мисирки ще платим сметката.

    10:20 28.10.2026

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