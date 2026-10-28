САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран

Американските въоръжени сили са похарчили над 47 млрд. долара за войната срещу Иран, показват данни на Пентагона, предоставени на Ройтерс. Новата оценка е с повече от 25% над прогнозата на Министерството на отбраната от юли, когато очакваната стойност на конфликта беше 37,5 млрд. долара.

Пентагонът не е публикувал официално новата сметка и не е отговорил веднага на запитване за коментар. Данните обхващат оперативните разходи по военните действия, включително полети и киберподкрепа, както и средствата за възстановяване на използваните или загубени ресурси.

Боеприпасите са най-големият разход

Над 29 млрд. долара са необходими за попълване на запасите от изразходвани боеприпаси. Още над 6 млрд. долара са предвидени за замяна на унищожена военна техника и загубени платформи, сред които самолети и голям брой дронове.

В оценката не е ясно дали са включени разходите за ремонт на американски бази, повредени при ирански ракетни и безпилотни атаки. Това означава, че крайната стойност на конфликта може да се окаже по-висока от посочените 47 млрд. долара.

Конфликтът продължава по-дълго от очакваното

Президентът Доналд Тръмп започна войната срещу Иран съвместно с Израел през февруари и първоначално прогнозира, че тя ще бъде кратка. Американската стратегия предвиждаше в началото да бъдат използвани скъпи високоточни ракети за унищожаване на иранските отбранителни системи.

По-късно американските сили преминаха към по-евтини и налични в големи количества боеприпаси, включително неуправляеми авиационни бомби. Примирието през април обаче даде възможност на Иран да разчисти подземни хранилища и да възстанови част от отбранителните си системи, ракетите и дроновете, които дотогава са били недостъпни.

След прекратяването на активните бойни действия Тръмп наложи морска блокада на Иран с цел да ограничи приходите му от износ на петрол. Американски представители твърдят, че Пентагонът се подготвя да възобнови широкомащабните военни действия, ако получи такава заповед.

Разходите се превръщат в политически проблем

Новата оценка беше огласена преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса през следващите две години. Републиканците разполагат с крехко мнозинство в Камарата на представителите и Сената.

Според информацията на Ройтерс отражението на войната върху световните цени на енергията е отслабило подкрепата за кандидати на Републиканската партия и е повлияло негативно върху рейтинга на президента Доналд Тръмп. Така финансовата цена на конфликта се добавя към икономическия и политическия натиск върху американската администрация.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com