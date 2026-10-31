Техеран предупреди: Ще отговорим с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат

Иран ще отговори с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат, предупреди външният министър Абас Арагчи. Той отправи посланието си в социалната мрежа „Екс“ в отговор на изказване на германския канцлер Фридрих Мерц.
Мерц призова за възможно най-скорошно прекратяване на войната с Иран, като заяви, че нарастващите цени на енергията вече са стрували на Европа над 100 милиарда евро.„100 милиарда евро са нищо в сравнение с разтърсващия удар, който мощните ирански въоръжени сили ще нанесат на този, който се осмели да навреди на нашия народ“, написа Арагчи.
Иранският външен министър заяви още, че Мерц е приветствал бомбардировките на Израел и САЩ срещу Иран. По думите му германският канцлер е определил действията на Тел Авив и Вашингтон като „мръсната работа на Европа“.
„Поставянето на червени линии вече е отживелица“, допълни Арагчи.
Какво каза Мерц през юни 2025 г.
На 17 юни 2025 г., в интервю за германската обществена телевизия Цет Де Еф след срещата на върха на Г-7 в Канада, Мерц заяви, че Израел върши „мръсната работа за всички нас“. Той каза, че всички са засегнати от режима в Техеран и изрази уважение към решението на Израел да предприеме военни действия срещу Иран. Цитатът беше потвърден и от Цет Де Еф.
Германският канцлер посочи, че без действията на Израел светът е можел да стане свидетел на терор от Техеран, който да продължи месеци и години, включително с потенциално използване на ядрено оръжие.
Изказването предизвика критики. По-късно Мерц заяви, че е искал да се изрази именно по този начин, но че същото твърдение може да бъде формулирано и по „много различни начини“.
Източници: bta.bg, zdfheute.de
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не ми обяснявайте глупости
Коментиран от #4
12:23 31.10.2026
2 Атаки
Ако Мелания вземе Нобел за мир, съвсем ще утече в канавката.
12:23 31.10.2026
3 Шопо
С какво Путн е платил за Шахедите, с петрол може би
Коментиран от #5
12:23 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гробар
До коментар #3 от "Шопо":С хиперзвук.
12:25 31.10.2026
6 Само Мерц
Божинов
Коментиран от #22
12:29 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вече е почти сигурно, че САЩ
12:33 31.10.2026
9 ако иранският народ бъде отново нападнат
12:35 31.10.2026
10 осраински
12:35 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Очевидно
12:38 31.10.2026
13 Даааа, така каза нациста !
12:40 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Даааа, така каза нациста !
12:43 31.10.2026
16 Даааа, така каза нациста Мерц! ...
12:45 31.10.2026
17 геноцида и престъпленията на нацистки
12:49 31.10.2026
18 ....
12:50 31.10.2026
19 То за това българите
12:53 31.10.2026
20 Гнусният Запад
Коментиран от #24
12:57 31.10.2026
21 Двойните стандарти
13:02 31.10.2026
22 Не си прав...
До коментар #6 от "Само Мерц":И факти знаят.Щото те всичко знаят даже още преди да се е случило.
13:04 31.10.2026
23 Не само че
13:05 31.10.2026
24 ТАКА ВИКА И КРЕМЪЛ
До коментар #20 от "Гнусният Запад":И НА ВСИЧКИ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ
И ОЛИГАРХИЯТА
ДЕЦАТА ИМ В ЕВРОПА.
ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ ОЩЕ
ТЪГУВА ЗА ВИЛАТА
НА СТОЙНОСТ
10 МИЛИОНА ЕВРО
НА ЕЗЕРОТО КОМО.
ЗАЩО НЕ СИ КУПУВА ВИЛА
В СИБИР БРЕ КУХАВЕЛНИК?
13:06 31.10.2026
25 Ако в България се позволява
13:12 31.10.2026