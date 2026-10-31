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Техеран предупреди: Ще отговорим с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат
  Тема: Иранската криза

Техеран предупреди: Ще отговорим с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат

31 Октомври, 2026 12:20 950 25

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Външният министър Абас Арагчи реагира на призива на Фридрих Мерц за бързо прекратяване на войната с Иран

Техеран предупреди: Ще отговорим с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран ще отговори с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат, предупреди външният министър Абас Арагчи. Той отправи посланието си в социалната мрежа „Екс“ в отговор на изказване на германския канцлер Фридрих Мерц.

Мерц призова за възможно най-скорошно прекратяване на войната с Иран, като заяви, че нарастващите цени на енергията вече са стрували на Европа над 100 милиарда евро.

„100 милиарда евро са нищо в сравнение с разтърсващия удар, който мощните ирански въоръжени сили ще нанесат на този, който се осмели да навреди на нашия народ“, написа Арагчи.

Иранският външен министър заяви още, че Мерц е приветствал бомбардировките на Израел и САЩ срещу Иран. По думите му германският канцлер е определил действията на Тел Авив и Вашингтон като „мръсната работа на Европа“.

„Поставянето на червени линии вече е отживелица“, допълни Арагчи.

Какво каза Мерц през юни 2025 г.

На 17 юни 2025 г., в интервю за германската обществена телевизия Цет Де Еф след срещата на върха на Г-7 в Канада, Мерц заяви, че Израел върши „мръсната работа за всички нас“. Той каза, че всички са засегнати от режима в Техеран и изрази уважение към решението на Израел да предприеме военни действия срещу Иран. Цитатът беше потвърден и от Цет Де Еф.

Германският канцлер посочи, че без действията на Израел светът е можел да стане свидетел на терор от Техеран, който да продължи месеци и години, включително с потенциално използване на ядрено оръжие.

Изказването предизвика критики. По-късно Мерц заяви, че е искал да се изрази именно по този начин, но че същото твърдение може да бъде формулирано и по „много различни начини“.

Източници: bta.bg, zdfheute.de


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ми обяснявайте глупости

    5 8 Отговор
    Иранският народ е нападнат от вас самите. Гладуват и са подтиснати от армия и властимащите

    Коментиран от #4

    12:23 31.10.2026

  • 2 Атаки

    7 2 Отговор
    Нищо няма да има. Дедо Дончо подви опашка още преди изборите.
    Ако Мелания вземе Нобел за мир, съвсем ще утече в канавката.

    12:23 31.10.2026

  • 3 Шопо

    6 3 Отговор
    Иран имат ли ядрено оръжие ?
    С какво Путн е платил за Шахедите, с петрол може би

    Коментиран от #5

    12:23 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гробар

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    С хиперзвук.

    12:25 31.10.2026

  • 6 Само Мерц

    7 1 Отговор
    Си знае какво е казал и какво е искал да каже... Само той знае каквото знае..

    Божинов

    Коментиран от #22

    12:29 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вече е почти сигурно, че САЩ

    4 4 Отговор
    ще използват ядрени оръжия.

    12:33 31.10.2026

  • 9 ако иранският народ бъде отново нападнат

    8 2 Отговор
    ЕК и ЕС отново ще си налягат парцалите и пак ще вряцат срещу Русия. Точно както и с Венецуела и морската блокада на Куба. Те там просто са си с мозъчни дефицити и ампутирани от чест и морал ...

    12:35 31.10.2026

  • 10 осраински

    6 1 Отговор
    лашкайййй в ес е пълно с терориТси

    12:35 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Очевидно

    8 2 Отговор
    За германският сбъркан канцлер геноцида и престъпленията на нацистки Израел са само "действия" и то мироопазващи ....

    12:38 31.10.2026

  • 13 Даааа, така каза нациста !

    9 2 Отговор
    На 17 юни 2025 г., в интервю за германската обществена телевизия Цет Де Еф след срещата на върха на Г-7 в Канада, Мерц заяви, че Израел върши „мръсната работа за всички нас“... Но не каза кои се тези "НАС"

    12:40 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даааа, така каза нациста !

    6 2 Отговор
    Запада е гнус, Запада в момента е просто един нацистки коптор създаващ милитаризация, войни и тероризъм ! Путин и Лавров са прави за всичко.

    12:43 31.10.2026

  • 16 Даааа, така каза нациста Мерц! ...

    4 1 Отговор
    Ферманският канцлер посочи, че без действията на Русия светът е можел да стане свидетел на терор от Киев , който да продължи месеци и години, включително с потенциално използване на ядрено оръжие....

    12:45 31.10.2026

  • 17 геноцида и престъпленията на нацистки

    5 2 Отговор
    Израел били много хубави. Мерц дали е нормален? А? Тези ли трябва партнъори да са ни ? Я черта ...

    12:49 31.10.2026

  • 18 ....

    4 1 Отговор
    Утре са най-важните президенстки избори, от както изобщо се провеждат президентски избори в България. Лакеят на всички силни на деня Радев, предостави на САЩ територията ни за атака срещу Иран. Персите никога няма да го забравят. Рундьовците винаги са на страната на агресора.

    12:50 31.10.2026

  • 19 То за това българите

    6 3 Отговор
    Мразят ЕК и НАТО и все повече ще ги намразят. Различни са ни ценностите с тези нацистки престъпници

    12:53 31.10.2026

  • 20 Гнусният Запад

    5 2 Отговор
    Не е нашият модел. Мразим нацизма и ционизма му. Мразим олигархията му и корупцията му . От всяка една гледна точка ЕС е вреден за България и българите

    Коментиран от #24

    12:57 31.10.2026

  • 21 Двойните стандарти

    3 0 Отговор
    Е време да си отидат

    13:02 31.10.2026

  • 22 Не си прав...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само Мерц":

    И факти знаят.Щото те всичко знаят даже още преди да се е случило.

    13:04 31.10.2026

  • 23 Не само че

    1 0 Отговор
    Иран трябва да отговори с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат но и ЕС трябва да го защити и подкрепи по всякакъв възможен начин за да докаже че защитава мира и демокрацията. Агресорите САЩ и Израел трябва да носят отговорност. Нали така беше ?

    13:05 31.10.2026

  • 24 ТАКА ВИКА И КРЕМЪЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гнусният Запад":

    И НА ВСИЧКИ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ
    И ОЛИГАРХИЯТА

    ДЕЦАТА ИМ В ЕВРОПА.

    ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ ОЩЕ
    ТЪГУВА ЗА ВИЛАТА
    НА СТОЙНОСТ

    10 МИЛИОНА ЕВРО

    НА ЕЗЕРОТО КОМО.


    ЗАЩО НЕ СИ КУПУВА ВИЛА
    В СИБИР БРЕ КУХАВЕЛНИК?

    13:06 31.10.2026

  • 25 Ако в България се позволява

    0 0 Отговор
    Федерация на ционистите да има, може ли и Федерация на ислямистите да има? Може ли и Федерация на Нацистите да има? Може ли и Федерация на педофилите да има ? Въпроса е към Радев и правителството му. Въпроса е към службите и политиците ни ? Кога ционисткият престъпник Николай Гълъбов ще бъде арестуван уважаеми господа ? До кога подобни терористични клетки в България ще бъдат толерирани и търпяни ? До като в кемпер на Околчица ли ги намерят?

    13:12 31.10.2026

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