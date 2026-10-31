Техеран предупреди: Ще отговорим с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат

Иран ще отговори с масирани атаки, ако иранският народ бъде нападнат, предупреди външният министър Абас Арагчи. Той отправи посланието си в социалната мрежа „Екс“ в отговор на изказване на германския канцлер Фридрих Мерц.

Мерц призова за възможно най-скорошно прекратяване на войната с Иран, като заяви, че нарастващите цени на енергията вече са стрували на Европа над 100 милиарда евро.

„100 милиарда евро са нищо в сравнение с разтърсващия удар, който мощните ирански въоръжени сили ще нанесат на този, който се осмели да навреди на нашия народ“, написа Арагчи.

Иранският външен министър заяви още, че Мерц е приветствал бомбардировките на Израел и САЩ срещу Иран. По думите му германският канцлер е определил действията на Тел Авив и Вашингтон като „мръсната работа на Европа“.

„Поставянето на червени линии вече е отживелица“, допълни Арагчи.

Какво каза Мерц през юни 2025 г.

На 17 юни 2025 г., в интервю за германската обществена телевизия Цет Де Еф след срещата на върха на Г-7 в Канада, Мерц заяви, че Израел върши „мръсната работа за всички нас“. Той каза, че всички са засегнати от режима в Техеран и изрази уважение към решението на Израел да предприеме военни действия срещу Иран. Цитатът беше потвърден и от Цет Де Еф.

Германският канцлер посочи, че без действията на Израел светът е можел да стане свидетел на терор от Техеран, който да продължи месеци и години, включително с потенциално използване на ядрено оръжие.

Изказването предизвика критики. По-късно Мерц заяви, че е искал да се изрази именно по този начин, но че същото твърдение може да бъде формулирано и по „много различни начини“.

Източници: bta.bg, zdfheute.de