Италия служи за пример на Европа?

В Европа вече действат новите правила за миграцията и предоставянето на убежище. Италианската премиерка Джорджа Мелони смята, че нейната политика е послужила за пример, който сега се следва в целия ЕС.

Политиката на италианската министър-председателка Джорджа Мелони по отношение на бежанците изглежда като модел за новата "Обща европейска система за убежище" (CEAS - Common European Asylum System). Нейното правителство откри в Албания в края на 2024 година център за прием и депортиране за над 1000 души с очаквани разходи от около 670 млн. евро, припомня германската обществена телевизия АРД.

Ето, че сега и ЕС отвори пътя за такива центрове за депортиране в трети държави. А Мелони се тупа по рамото. "Едно иновативно решение, срещу което мнозина се бореха, но именно благодарение на това правителство то се превърна в инструмент, който днес е на разположение на цяла Европа", каза тя по адрес на промените в европейската политика за миграция и предоставяне на убежище.

Италианските съдилища обаче спряха ускорените процедури за предоставяне на убежище в Албания. Мигрантите, задържани в морето от бреговата охрана и прехвърлени в Албания, трябваше да се връщат в Италия, за да продължат там процедурите по предоставяне на убежище. В момента центърът се използва единствено за депортации – за около 80 лица, чиито молби за убежище са били отхвърлени.

"Почти една година центърът стоя празен, въпреки че италианската държава похарчи много пари за него", казва пред АРД Андреа Коста от римската организация за помощ на бежанци "Баобаб". Активистите се чудят дали тези пари не са можели да бъдат похарчени, за да се подпомогнат търсещите убежище.

Според Коста с влизането в сила на новата европейска система за убежище Италия ще се върне към първоначалния си план: не само депортации от Албания, но и ускорени процедури за убежище за мигранти с малки шансове да останат, идващи от страни, считани за безопасни - като Египет или Тунис. Коста се пита дали Тунис наистина е безопасна страна, където да бъдат връщани хора.

Споразумението с Тунис доведе до по-малко миграция

През 2023 Мелони сключи от името на ЕС споразумение с Тунис, припомня АРД. Сделката: ние ви подкрепяме финансово, а вие се ангажирате да спрете плавателните съдове, които се отправят от тунизийския бряг към Европа. "Това е важна първа стъпка към създаването на истинско партньорство с Европейския съюз, което може да се справи с миграционната криза", заяви Мелони през юни 2023.

Ефектът от споразумението с Тунис се вижда в статистиката. През първата година на Мелони на власт над 157 000 мигранти пристигнаха в Италия през Средиземно море. През 2026 до 11 юни властите са регистрирали само 12 404 пристигания, отбелязва германската обществена медия.

Но правозащитни организации описват Тунис като "открит затвор за бежанци". Многократно е съобщавано, че бежанци, заловени по крайбрежието, са изоставяни в пустинята. Андреа де Петрис, научен директор в Центъра за европейска политика в Рим, предупреждава за моралната цена, която Европа и Италия плащат за тази сделка. "Този тип споразумения са в открито противоречие със задълженията, които Италия като държава от Европейския съюз, подписала Европейската конвенция за правата на човека и Женевската конвенция за бежанците, би трябвало да спазва", казва пред АРД Де Петрис.

"Мелони тества границите на правно възможното. Не само в Албания, но и при частните морски спасителни операции. Корабите биват възпрепятствани да отплават", обяснява още Де Петрис. Откакто правителството на Мелони е на власт, корабите на частни спасителни организации са били задържани в пристанища повече от 1000 дни, съобщава организацията SOS Humanity. "Неправителствените организации вече не могат да спасяват бедстващи мигранти по същия начин, защото указите ги принуждават например да не ги отвеждат в най-близкото безопасно пристанище, а на 300, 400 или 500 морски мили от мястото на спасяване", казва де Петрис.

Мелони се вижда като пионер

Всичко това има последици, пише АРД. Според Международната организация по миграция 6492 са изчезналите или загинали бежанци от 2023 насам. Само през първата половина на тази година Средиземно море е било най-смъртоносният маршрут за бягство в света.

Затруднени спасителни операции, ускорени процедури за убежище, центрове за депортиране в трети държави: Мелони въвежда нови стандарти в Италия и в ЕС. "Да защитим границите, да намалим драстично броя на пристигащите, да се борим с трафикантите на хора, да засилим сътрудничеството със страните на произход и транзит и незабавно да връщаме онези, които нямат право да останат тук. Италия показа пътя, а днес Европа следва този път", казва италианската министър-председателка.

Рестриктивната политика на Мелони се превръща в пример за подражание. Резултатите за нея са по-скоро второстепенни, пише АРД. Вместо това тя залага на имиджа си на новатор в европейската миграционна политика.