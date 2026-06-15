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Италия служи за пример на Европа?
  Тема: Кризата с бежанците

Италия служи за пример на Европа?

15 Юни, 2026 08:55 1 285 15

  • италия-
  • африка-
  • джорджа мелони-
  • средиземно море-
  • мигранти-
  • европейски съюз

Мигрантите, задържани в морето от бреговата охрана и прехвърлени в Албания, трябваше да се връщат в Италия, за да продължат там процедурите по предоставяне на убежище

Италия служи за пример на Европа? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Европа вече действат новите правила за миграцията и предоставянето на убежище. Италианската премиерка Джорджа Мелони смята, че нейната политика е послужила за пример, който сега се следва в целия ЕС.

Политиката на италианската министър-председателка Джорджа Мелони по отношение на бежанците изглежда като модел за новата "Обща европейска система за убежище" (CEAS - Common European Asylum System). Нейното правителство откри в Албания в края на 2024 година център за прием и депортиране за над 1000 души с очаквани разходи от около 670 млн. евро, припомня германската обществена телевизия АРД.

Ето, че сега и ЕС отвори пътя за такива центрове за депортиране в трети държави. А Мелони се тупа по рамото. "Едно иновативно решение, срещу което мнозина се бореха, но именно благодарение на това правителство то се превърна в инструмент, който днес е на разположение на цяла Европа", каза тя по адрес на промените в европейската политика за миграция и предоставяне на убежище.

Италианските съдилища обаче спряха ускорените процедури за предоставяне на убежище в Албания. Мигрантите, задържани в морето от бреговата охрана и прехвърлени в Албания, трябваше да се връщат в Италия, за да продължат там процедурите по предоставяне на убежище. В момента центърът се използва единствено за депортации – за около 80 лица, чиито молби за убежище са били отхвърлени.

"Почти една година центърът стоя празен, въпреки че италианската държава похарчи много пари за него", казва пред АРД Андреа Коста от римската организация за помощ на бежанци "Баобаб". Активистите се чудят дали тези пари не са можели да бъдат похарчени, за да се подпомогнат търсещите убежище.

Според Коста с влизането в сила на новата европейска система за убежище Италия ще се върне към първоначалния си план: не само депортации от Албания, но и ускорени процедури за убежище за мигранти с малки шансове да останат, идващи от страни, считани за безопасни - като Египет или Тунис. Коста се пита дали Тунис наистина е безопасна страна, където да бъдат връщани хора.

Споразумението с Тунис доведе до по-малко миграция

През 2023 Мелони сключи от името на ЕС споразумение с Тунис, припомня АРД. Сделката: ние ви подкрепяме финансово, а вие се ангажирате да спрете плавателните съдове, които се отправят от тунизийския бряг към Европа. "Това е важна първа стъпка към създаването на истинско партньорство с Европейския съюз, което може да се справи с миграционната криза", заяви Мелони през юни 2023.

Ефектът от споразумението с Тунис се вижда в статистиката. През първата година на Мелони на власт над 157 000 мигранти пристигнаха в Италия през Средиземно море. През 2026 до 11 юни властите са регистрирали само 12 404 пристигания, отбелязва германската обществена медия.

Но правозащитни организации описват Тунис като "открит затвор за бежанци". Многократно е съобщавано, че бежанци, заловени по крайбрежието, са изоставяни в пустинята. Андреа де Петрис, научен директор в Центъра за европейска политика в Рим, предупреждава за моралната цена, която Европа и Италия плащат за тази сделка. "Този тип споразумения са в открито противоречие със задълженията, които Италия като държава от Европейския съюз, подписала Европейската конвенция за правата на човека и Женевската конвенция за бежанците, би трябвало да спазва", казва пред АРД Де Петрис.

"Мелони тества границите на правно възможното. Не само в Албания, но и при частните морски спасителни операции. Корабите биват възпрепятствани да отплават", обяснява още Де Петрис. Откакто правителството на Мелони е на власт, корабите на частни спасителни организации са били задържани в пристанища повече от 1000 дни, съобщава организацията SOS Humanity. "Неправителствените организации вече не могат да спасяват бедстващи мигранти по същия начин, защото указите ги принуждават например да не ги отвеждат в най-близкото безопасно пристанище, а на 300, 400 или 500 морски мили от мястото на спасяване", казва де Петрис.

Мелони се вижда като пионер

Всичко това има последици, пише АРД. Според Международната организация по миграция 6492 са изчезналите или загинали бежанци от 2023 насам. Само през първата половина на тази година Средиземно море е било най-смъртоносният маршрут за бягство в света.

Затруднени спасителни операции, ускорени процедури за убежище, центрове за депортиране в трети държави: Мелони въвежда нови стандарти в Италия и в ЕС. "Да защитим границите, да намалим драстично броя на пристигащите, да се борим с трафикантите на хора, да засилим сътрудничеството със страните на произход и транзит и незабавно да връщаме онези, които нямат право да останат тук. Италия показа пътя, а днес Европа следва този път", казва италианската министър-председателка.

Рестриктивната политика на Мелони се превръща в пример за подражание. Резултатите за нея са по-скоро второстепенни, пише АРД. Вместо това тя залага на имиджа си на новатор в европейската миграционна политика.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    С тези мизрени доходи, Мистър Кеш трябва да настоява, че България става за Трета държава.

    Коментиран от #5, #8

    08:58 15.06.2026

  • 2 концлагер България

    7 2 Отговор
    Балканите са предвидени за бежански лагер.

    Коментиран от #6

    09:01 15.06.2026

  • 3 Да, бе пример

    11 0 Отговор
    Тези се оплетоха, като пиле в калчища. Кви бежанци, кви лагери и процедури? Пълни глупости. Вече е ясно, че са масови мигранти и нямат никакво право да идват в Европа и се заселват. И народите в Европа не ги искат и системата в Европа не може на се справи вече с тях. Еми кво тогава пак правят некакви финтове? Направо да ги връща натото с военните кораби там, от където са тръгнали. Няма никакво правно основание да ги приемаме и заселваме при нас.

    09:04 15.06.2026

  • 4 геюсъюз

    10 0 Отговор
    ше храним всички цигани до пълно унищожение на белите

    09:04 15.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Като се замислиш-
    Мистър Кеш,
    е онзи дето ползва само КЕШ,
    защото са му запорирани всички банкови сметки и карти🤔❗
    Ама за целта трябва да имаш с какво да МИСЛИШ😉❗

    09:05 15.06.2026

  • 6 Ама да са те питали?

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "концлагер България":

    Тогава нема как да стане. Някога масово навлизане на чужди народи на твоя територия е било следствие на загубена война от тях. Е, сега защо да си даваме територията доброволно на чужди народи? Ем да ни заменят, пък и ние да си финансираме замяната? Пълна лудост! Толкова ли сме тъпи?

    09:07 15.06.2026

  • 7 Сталин

    4 1 Отговор
    Днес влиза в сила Пакта за Имиграция в ЕС, което означава че всяка държава в ЕС е задължена да приема емигранти и държава която откаже да приема емигранти ще трябва да плаща големи глоби и също някои финансирания ще бъдат спрени , това означава че още 60-70 милиона емигранти ще влязат в ЕС следващите 5 години ,и по закон държавата е длъжна да осигури жилища и работа на тези емигранти,някои хора в България ще направят милиони от тази схема и най вече тези от племето с малките шапки които имат много имоти,да ви светна каква е далаверата,тези които имат много и свободни имоти ще ги дават под наем на кметството на съответния град а кметството ще настанява в тези имоти емигранти, далаверата е такава че ако пазарната цена на наема е 1000Е то кметството ще плаща на собственика 2000Е а разликата ще отива за корупция и далавера ,тази схема работи отдавна в Европа,и поради тази причина наемите на всички други ще скочат също, и децата на емигрантите ще бъдат с предимство за детски градини и училища,и също фирмите ще бъдат задължени да назначават емигранти на работа ,иначе ще бъдат обвинени в расизъм и дискриминация,и семейства с повече деца помощите могат да стигнат до 5-6000Е на месец и познайте кой ще плаща за всичко това ,емигрантите ще живеят безплатно под наем а вие ще плащате повече данъци,и България ще заприлича на истинска европейска държава и внуците ви вече ще се казват Мохамед,Али и Бонго и Шаника

    09:13 15.06.2026

  • 8 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Така е - моите доходи са мизерни но затова пък Руската мафия скуби милиарди е България и още по зле е по земите на малките народности в Сибир където алчни олигарси от Москва грабят природните ресурси. А аз съм срещат Руснак в Бавария който ми каза че се е писал Румънец в Молдова за да вземе паспорт на ЕС.

    09:14 15.06.2026

  • 9 Иво

    5 0 Отговор
    Страхотен пример за мизерия , изтощение и разграбване на европа.

    09:18 15.06.2026

  • 10 Каква глупост

    5 0 Отговор
    Говорят така , сякаш Албания е държава в Африка. Емигрантите трябва да се връщат, обратно в Африка, от където идват. Те не са християни, изнасилват жени, източват социалните системи на европейските държави, изкарани пари от европейците , за да живеят по-добре, а не да издържат емигранти. Емигрантите от Африка, унищожават белете гени на европейците и се женят за бели жени. Връщането им в Африка, е единственото правилно и забрана да влизат.

    09:22 15.06.2026

  • 11 1488

    2 0 Отговор
    вапроса в заглавието саркастичен ли е ?

    09:25 15.06.2026

  • 12 Жожи

    1 0 Отговор
    Тая кифла какво си мисли, като пълни Балканите с млади мюсюлмани, които не им се работи повече и от нашите джезвета, но са свикнали да воюват и да презират християните? Те ще поживеят, ще се ориентират, ще намерят начин и ще се върнат при нея. Е, тогава може би не тя ще е министър председател, друг трябва да решава проблема, който тя е замела.

    09:33 15.06.2026

  • 13 Нещо

    1 0 Отговор
    не разбрах, що Мелони се хвали с някаква простотия, която е сътворила в Албания. И под фалшивия предлог за хуманност и грижа за емигрантите, се замита проблема далече зад границите, место честно и открито да се каже - не ви искаме, стойте си там, тук може да идват само такива от които имаме нужда. Останалия боклук не ни трябва - ето това е честна позиция.

    10:08 15.06.2026

  • 14 нищо ново

    0 0 Отговор
    милиарди за измислени имигранти..в този хаос лесно се правят пари..десетки соросоидни нпо-та осигуряват логистика на тези терористи..а пък Мелони се хвали с малоумните програми..където даде близо 1млрд. евро за някакъв лагер в Албания и там в момента живуркат 80 талибанчета..няма жени, няма деца..Това безумие ще има лош край..В интернет има хиляди клипчета какво правят тези правоверни.."инженери и доктУри" където ядат тами и с...т..Те мразят Европа, искат само пари и безплатна квартира и да насилват жени и деца..Разбира се веднага ще скочат либерали и ще кажат не всички са такива..но както каза саудитски журналист..не всички мусюлмани са терористи, но всички терористи са мусульмани...

    10:24 15.06.2026

  • 15 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    670 млн. евро за 1000 имигранта в Албания ?!
    Това са 670 хиляди на човек за година. Намерили са начин да мамят и крадат. На година в Европа имигрират над 1 милион от петият свят. На всеки депортиран влизат поне 5. Симулират че правят нещо, за да успокоят хората. И нелегалните лесно стават легални като ги легализира. Пример Испания, легализира над един милион преди няколко месеца. Испания е легализирала милиони последните 20 години.

    10:30 15.06.2026

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