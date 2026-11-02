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Румънският Сенат прие забрана за социални мрежи под 15 г.

Румънският Сенат прие забрана за социални мрежи под 15 г.

2 Ноември, 2026 22:23 333 4

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  • проверка на възрастта-
  • онлайн платформи

Проектът предвижда задължителна проверка на възрастта и допълнителна защита за непълнолетните между 15 и 18 години, oкончателното решение ще бъде на Камарата на депутатите

Румънският Сенат прие забрана за социални мрежи под 15 г. - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румънският Сенат прие с мълчаливо съгласие проектозакон, който забранява достъпа до социални мрежи на лица под 15 години. Срокът за обсъждане и гласуване е изтекъл без изрично решение в пленарната зала, поради което предложението се смята за прието от първата камара. Окончателното решение предстои да бъде взето от Камарата на депутатите, съобщава Аджерпрес.

Проектът задължава доставчиците на онлайн платформи да предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят достъпа и използването на социални мрежи от деца под 15 години. Платформите ще трябва да използват ефективни механизми за проверка на възрастта, като същевременно спазват правилата за защита на личния живот и личните данни.

В законопроекта е записано, че проверката трябва да се извършва чрез решения, признати от Европейския съюз, или чрез механизми, съобразени с насоките за прилагане на Регламента за цифровите услуги. „Не се смята за достатъчно чисто декларативното заявяване на възрастта на потребителя“, се посочва в текста.

Допълнителни ограничения за непълнолетните

За потребителите между 15 и 18 години не се предвижда пълна забрана, а повишено ниво на защита. Доставчиците ще трябва да прилагат адекватни и пропорционални мерки за ограничаване на системните рискове, свързани с използването на социалните мрежи.

За всички лица под 18 години по подразбиране трябва да бъде изключена целевата реклама, основана на профилиране. Ще бъдат ограничени и директните съобщения от потребители, които не са в списъка с одобрени контакти. Профилите на непълнолетните трябва да бъдат частни по подразбиране, така че съдържанието им да е видимо само за одобрени контакти.

Проектът предвижда още активиране на инструменти за контрол на времето, прекарано в платформите, както и периодични известия към потребителите.

Глоби до 2 процента от глобалния оборот

Неспазването на изискванията ще представлява административно нарушение. Предвидените санкции са между 0,5 и 2 процента от глобалния годишен оборот на доставчика за предходната финансова година.

При тежки и повтарящи се нарушения проектът допуска и спиране на дейността на доставчика на територията на Румъния. Мярката ще може да бъде приложена, ако финансовите санкции и действията за привеждане в съответствие се окажат недостатъчни.

След приемането му от Сената законопроектът трябва да бъде разгледан от Камарата на депутатите, която има последната дума по предложението.

Източници: bta.bg, digi24.ro


Румъния
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    помилва тежки престъпници-рецидивисти.

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🌧️🌧️🌧️

    4 1 Отговор
    Нали не ги управляват самозабравили се фатмаци и ламтящи за власт потомствени червени кхмери.

    22:27 02.11.2026

  • 4 Вярно е, че Йотова е руски

    2 0 Отговор
    шnuoнuн като Радев, но пък ще ни е президент само 4 години.

    22:34 02.11.2026

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