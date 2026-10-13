Руската армия атакува Украйна с "Искандери", "Бандероли" и реактивни дронове

Русия е атакувала Украйна през нощта с пет балистични ракети „Искандер“, девет баражиращи боеприпаса „Бандерол“/„Дань-Т“ и 108 ударни безпилотни летателни апарата. Сред дроновете са били апарати тип „Шахед“, „Гербера“ и дронове-примамки „Пародия“, като 74 от тях са били с реактивен двигател.
Според Военновъздушните сили на Украйна безпилотниците са изстреляни от направленията Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупираните от руските сили райони на Донецк и Гвардейское в Крим. Общият брой на използваните въздушни средства по данните на украинската страна е 122.
„По предварителни данни, към 08:00 ч. силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 88 вражески БЛА, включително дронове тип „Шахед“ – 58 от които с реактивен двигател, дронове „Гербера“ и други видове“, се посочва в изявлението на украинските ВВС.
Попадения на 17 места
Украинските военни са регистрирали попадения на руски въздушни средства на 17 места. Отломки от свалени цели са паднали на още седем места. В публикуваните данни не се посочва броят на поразените или прихванати ракети „Искандер“, както и на обезвредените боеприпаси „Бандерол“.
В Харков са регистрирани удари с баражиращи боеприпаси. Част от тях не са достигнали целите си, уточняват украинските Военновъздушни сили. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или размер на материалните щети.
Информацията за последствията от атаката остава предварителна, тъй като украинската страна представя отделно резултатите от противодействието срещу безпилотниците, без да отчита като неутрализирани всички изстреляни ракети и баражиращи боеприпаси.
Източници: news.bg, unian.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
14:01 13.10.2026
2 мдааааа
Коментиран от #5
14:01 13.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #16
14:02 13.10.2026
4 Сандо
Коментиран от #10
14:03 13.10.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "мдааааа":Какво да кажа, освен че УНИАН не го чета... Но ако може да попитам някакви лоши новини има ли.....
14:04 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хе хе...
Какво потрошиха руснаците ще разберем от тях.
14:05 13.10.2026
8 Соваж бейби
14:05 13.10.2026
9 Само така
14:06 13.10.2026
10 Е нали Зелката искаше да да равноправни
До коментар #4 от "Сандо":Щом не подава на единия разузнавателни данни, не трябва и на другия да подава такива. Равнопоставенист.🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #14
14:07 13.10.2026
11 Хер Флик
14:07 13.10.2026
12 Русия
14:15 13.10.2026
13 Констатация
14:19 13.10.2026
14 Сандо
До коментар #10 от "Е нали Зелката искаше да да равноправни":Това е справедливо и така щеше да бъде,ако САЩ не бяха един от подпалвачите на тая война.Те и сега са основен участник,който се старае да се скрие зад някой смокинов лист.
14:26 13.10.2026
15 Айай
14:29 13.10.2026
16 Овчи
До коментар #3 от "Овчар":Горките овчици , кой ли се грижи за тях ?
14:30 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Историк
Коментиран от #19
14:33 13.10.2026
19 Крайно време
До коментар #18 от "Историк":Е всички русофоби да ви изкарам на площада и разстрел!Истинските българи винаги са подкрепяли Русия,и винаги ще е така!
14:43 13.10.2026
20 Ел Мунчо
15:15 13.10.2026
21 Инна
Според Министерството на отбраната, съоръжението за производство на ракети се е намирало в помещенията на предприятието „Печатна фабрика за целулоза“. Освен това, руските въоръжени сили удариха локомотивното депо „Дарница“, където са се ремонтирали влакове, превозващи военни доставки.
„В Николаевска област поразени бяха логистичният център „Нова поща“ в село Терновка, използван за съхранение на товари с двойно предназначение, предназначени за украинските въоръжени сили, и склад за дронове в село Мешково-Погорелово“, добавиха от Министерството на отбраната.
15:18 13.10.2026
22 Мъка, мъка
15:26 13.10.2026
23 Браво! Много се радвам за украйна!
15:27 13.10.2026
24 Мишел
15:51 13.10.2026