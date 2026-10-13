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Руската армия атакува Украйна с "Искандери", "Бандероли" и реактивни дронове
  Тема: Украйна

Руската армия атакува Украйна с "Искандери", "Бандероли" и реактивни дронове

13 Октомври, 2026 13:55 1 589 24

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Украинската ПВО е свалила или неутрализирала 88 безпилотни апарата, регистрирани са попадения на 17 места и падане на отломки на още седем

Руската армия атакува Украйна с "Искандери", "Бандероли" и реактивни дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Русия е атакувала Украйна през нощта с пет балистични ракети „Искандер“, девет баражиращи боеприпаса „Бандерол“/„Дань-Т“ и 108 ударни безпилотни летателни апарата. Сред дроновете са били апарати тип „Шахед“, „Гербера“ и дронове-примамки „Пародия“, като 74 от тях са били с реактивен двигател.

Според Военновъздушните сили на Украйна безпилотниците са изстреляни от направленията Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупираните от руските сили райони на Донецк и Гвардейское в Крим. Общият брой на използваните въздушни средства по данните на украинската страна е 122.

„По предварителни данни, към 08:00 ч. силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 88 вражески БЛА, включително дронове тип „Шахед“ – 58 от които с реактивен двигател, дронове „Гербера“ и други видове“, се посочва в изявлението на украинските ВВС.

Попадения на 17 места

Украинските военни са регистрирали попадения на руски въздушни средства на 17 места. Отломки от свалени цели са паднали на още седем места. В публикуваните данни не се посочва броят на поразените или прихванати ракети „Искандер“, както и на обезвредените боеприпаси „Бандерол“.

В Харков са регистрирани удари с баражиращи боеприпаси. Част от тях не са достигнали целите си, уточняват украинските Военновъздушни сили. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или размер на материалните щети.

Информацията за последствията от атаката остава предварителна, тъй като украинската страна представя отделно резултатите от противодействието срещу безпилотниците, без да отчита като неутрализирани всички изстреляни ракети и баражиращи боеприпаси.

Източници: news.bg, unian.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    41 2 Отговор
    Днес е хубав дан с добри новини !

    14:01 13.10.2026

  • 2 мдааааа

    6 19 Отговор
    Нормальна , ше се занимават с глупости да сделат телевизор или пералня ...

    Коментиран от #5

    14:01 13.10.2026

  • 3 Овчар

    43 1 Отговор
    Дони съчмата забрани на зеления наркоман да се прави че стреля..! Само глупаците не виждат че филма приключва и зеления става ненужен с всеки изминал час..!

    Коментиран от #16

    14:02 13.10.2026

  • 4 Сандо

    40 0 Отговор
    По-важното е,че укрите не са получили данни от янките за изстреляните ракети и са разбрали за тях едва след като те са нанесли ударите.

    Коментиран от #10

    14:03 13.10.2026

  • 5 Европеец

    33 0 Отговор

    До коментар #2 от "мдааааа":

    Какво да кажа, освен че УНИАН не го чета... Но ако може да попитам някакви лоши новини има ли.....

    14:04 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хе хе...

    28 0 Отговор
    Абе вие ни кажете какви щети нанесе на околните сгради пво то на 4о4.
    Какво потрошиха руснаците ще разберем от тях.

    14:05 13.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    29 1 Отговор
    Пуцай, куме зимата идва ,Тръмп от една година ви каза да побързате с Украйна.

    14:05 13.10.2026

  • 9 Само така

    27 0 Отговор
    Само яко бомбене по хахлите!

    14:06 13.10.2026

  • 10 Е нали Зелката искаше да да равноправни

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Щом не подава на единия разузнавателни данни, не трябва и на другия да подава такива. Равнопоставенист.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    14:07 13.10.2026

  • 11 Хер Флик

    14 0 Отговор
    Яяяяя, Гуууд, Шнелааааа, Яяяяя

    14:07 13.10.2026

  • 12 Русия

    14 1 Отговор
    Очен,очен харашо !

    14:15 13.10.2026

  • 13 Констатация

    5 1 Отговор
    Кой квото има,другарЕ!!!! -))))

    14:19 13.10.2026

  • 14 Сандо

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е нали Зелката искаше да да равноправни":

    Това е справедливо и така щеше да бъде,ако САЩ не бяха един от подпалвачите на тая война.Те и сега са основен участник,който се старае да се скрие зад някой смокинов лист.

    14:26 13.10.2026

  • 15 Айай

    7 0 Отговор
    Бандеролите,да не би да са бандеровцъй под прикритие :)))))просто им ги връщат,замерят ги

    14:29 13.10.2026

  • 16 Овчи

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Горките овчици , кой ли се грижи за тях ?

    14:30 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Историк

    2 15 Отговор
    Крайно време е освирепелите и злобни путинолизци да заминават за Москва. Тези национални предатели са опасни за държавата.

    Коментиран от #19

    14:33 13.10.2026

  • 19 Крайно време

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Е всички русофоби да ви изкарам на площада и разстрел!Истинските българи винаги са подкрепяли Русия,и винаги ще е така!

    14:43 13.10.2026

  • 20 Ел Мунчо

    0 8 Отговор
    Пияните ушанки са се развихрили , застудя и са на черешата от обяд...

    15:15 13.10.2026

  • 21 Инна

    8 0 Отговор
    Руските въоръжени сили удариха съоръжение за производство на ракети в Киев и товарен кораб, превозващ военни доставки в устието на река Буг, който е пътувал към пристанището на Николаев.
    Според Министерството на отбраната, съоръжението за производство на ракети се е намирало в помещенията на предприятието „Печатна фабрика за целулоза“. Освен това, руските въоръжени сили удариха локомотивното депо „Дарница“, където са се ремонтирали влакове, превозващи военни доставки.

    „В Николаевска област поразени бяха логистичният център „Нова поща“ в село Терновка, използван за съхранение на товари с двойно предназначение, предназначени за украинските въоръжени сили, и склад за дронове в село Мешково-Погорелово“, добавиха от Министерството на отбраната.

    15:18 13.10.2026

  • 22 Мъка, мъка

    4 0 Отговор
    Бандераинска мъка...

    15:26 13.10.2026

  • 23 Браво! Много се радвам за украйна!

    4 0 Отговор
    А сега дайте лошите новини

    15:27 13.10.2026

  • 24 Мишел

    0 0 Отговор
    Украйна е изстреляна по Русия първата собствена ракета FP7, обсег 300 км.. Не съобщават каква е била целта.

    15:51 13.10.2026

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