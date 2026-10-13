Руската армия атакува Украйна с "Искандери", "Бандероли" и реактивни дронове

Русия е атакувала Украйна през нощта с пет балистични ракети „Искандер“, девет баражиращи боеприпаса „Бандерол“/„Дань-Т“ и 108 ударни безпилотни летателни апарата. Сред дроновете са били апарати тип „Шахед“, „Гербера“ и дронове-примамки „Пародия“, като 74 от тях са били с реактивен двигател.

Според Военновъздушните сили на Украйна безпилотниците са изстреляни от направленията Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупираните от руските сили райони на Донецк и Гвардейское в Крим. Общият брой на използваните въздушни средства по данните на украинската страна е 122.

„По предварителни данни, към 08:00 ч. силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 88 вражески БЛА, включително дронове тип „Шахед“ – 58 от които с реактивен двигател, дронове „Гербера“ и други видове“, се посочва в изявлението на украинските ВВС.

Попадения на 17 места

Украинските военни са регистрирали попадения на руски въздушни средства на 17 места. Отломки от свалени цели са паднали на още седем места. В публикуваните данни не се посочва броят на поразените или прихванати ракети „Искандер“, както и на обезвредените боеприпаси „Бандерол“.

В Харков са регистрирани удари с баражиращи боеприпаси. Част от тях не са достигнали целите си, уточняват украинските Военновъздушни сили. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или размер на материалните щети.

Информацията за последствията от атаката остава предварителна, тъй като украинската страна представя отделно резултатите от противодействието срещу безпилотниците, без да отчита като неутрализирани всички изстреляни ракети и баражиращи боеприпаси.

Източници: news.bg, unian.ua