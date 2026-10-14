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Джорджа Мелони иска авторитетна фигура да преговоря с Путин за Украйна от името на ЕС
  Тема: Украйна

Джорджа Мелони иска авторитетна фигура да преговоря с Путин за Украйна от името на ЕС

14 Октомври, 2026 12:33 2 245 69

  • джорджа мелони-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • украйна-
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  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Италианският премиер не изключи официален мандат за Германия, Франция и Великобритания в рамките на групата Е3

Джорджа Мелони иска авторитетна фигура да преговоря с Путин за Украйна от името на ЕС - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи 27-те държави от Европейския съюз да определят „авторитетна фигура“, която да преговаря от името на Европа за войната между Русия и Украйна. Тя не изключи и възможността официален мандат да бъде даден на групата Е3, в която участват Германия, Франция и Великобритания.

Мелони направи предложението преди срещата на върха на ЕС. По думите ѝ, ако Германия, Франция и Великобритания смятат, че могат да постигнат по-добри резултати самостоятелно, те трябва поне да действат с мандат от името на всички държави членки.

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„Ако Франция, Германия и Великобритания смятат, че могат да постигнат по-добри резултати самостоятелно, отколкото всички ние заедно, а досега именно това е изборът им, тогава поне нека действат от името на всички и с официален мандат“, заяви Мелони.

Критика към сделката за руския дизел

Италианският премиер определи като „много рискован избор“ споразумението между Съединените щати и Русия за доставки на дизелово гориво. Миналата седмица двете държави обявиха, че Москва първоначално ще достави над 300 000 тона дизел за американския и световните пазари.

„Резултатът от това решение е несигурен, докато рисковете са очевидни“, каза Мелони пред италианския парламент. Тя заяви, че договореността дава легитимност на Москва, докато руските удари продължават в Украйна, осигурява нови приходи за финансиране на войната и може косвено да отслаби ефективността на санкциите.

Според Доналд Тръмп сделката ще доведе до понижаване на енергийните цени в Съединените щати. Високите цени на енергията са политически проблем за Републиканската партия преди междинните избори, които ще определят контрола над Конгреса.

Мелони свърза критиката си към споразумението с усилията Владимир Путин да бъде принуден да започне преговори с Украйна. Засега предложението за единен европейски представител или за официален мандат на Е3 е политическа позиция, без да е обявено конкретно име на преговарящ.

Източници: news.bg


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мучо

    30 10 Отговор
    една малко по-нормална.....

    12:36 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    9 25 Отговор
    По-подходящ от Мошко Радев няма. Само, че не зане руски, трябва да вземе Баце да превежда.

    Коментиран от #5

    12:36 14.10.2026

  • 4 Съмнявам се

    54 2 Отговор
    Такава личност да има в ЕС

    Коментиран от #28, #47

    12:40 14.10.2026

  • 5 Копринката

    8 22 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ще съгласувам работите с генерал Деси и ще решим дали да е МунЮ

    12:41 14.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    64 4 Отговор
    И кой в Европа е авторитетната фигура, която може да преговаря?

    Да възложиш преговорите на Германия, Франция и Великобритания е като да пуснеш вълк в кошарата да пази стадото - тези ненормалници стоят зад удължаването на войната и ще провалят всеки опит за преговори!

    Коментиран от #35

    12:42 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аве

    43 4 Отговор
    само Орбан става!

    12:45 14.10.2026

  • 9 гражданите на ЕС

    28 2 Отговор
    А ние искаме авторитетна фигура да преговаря с ЕС!

    12:45 14.10.2026

  • 10 нано

    38 2 Отговор
    Урсулките не са ли достатъчно авторитетни?! хаха

    12:46 14.10.2026

  • 11 Сетиха се

    39 5 Отговор
    Европа е в колапс. Все пак е едно добро начало,урсилите трябва да бъдат дадени на трибунал.

    Коментиран от #18

    12:46 14.10.2026

  • 12 Гост

    36 2 Отговор
    Значи те не могат да изберат кого да изпратят на преговорите, иначе се напъват, да принудели Путин да преговаря!? С кого да преговаря?! Когато има нормален преговяращ срещу себе си, Путин преговаря и сключва дизелови сделки. В Европа с кого да седне на масата, с Кая Калас или с Борис Джонсънюк?

    12:46 14.10.2026

  • 13 ежко

    32 2 Отговор
    Мелони иска, но дали Русия ще се съгласи изобщо да пусне ЕС на масата за преговори.Първо,защото ЕС няма лостове на влияние и второ, защото ще саботират преговорите.

    12:47 14.10.2026

  • 14 Сър Пичук

    10 14 Отговор
    Да пратят Йотова да преговаря от името на ЕС, а Гундяев да е представител на Русия. Гарантирано преговорите ще траят точно 5 минути.

    12:50 14.10.2026

  • 15 Това могат да бъдат само 2 лидери в ЕС

    27 2 Отговор
    Фицо или Радев.

    12:51 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руснак

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Сетиха се":

    Лидер на Европейския съюз се изказва пред парламента:
    — Уважаеми колеги, Европа от десетилетия се намира точно на ръба на пропастта!
    От последната редица някой евродепутат пита:
    — И какво правим там?
    Лидерът отговаря със самочувствие:
    — Гледаме как Русия гние на дъното.

    12:54 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    ТУКА ВЕЧЕ ВЛИЗАМЕ
    В НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА И РЕЛИГИЯТА
    ...
    ЕС ТРЯБВА ДА ЗАДЕЙСТВА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ:)

    12:56 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Такива фигури не

    16 0 Отговор
    се съзират на хоризонта
    Язък за акъла

    13:00 14.10.2026

  • 24 не може да бъде

    16 1 Отговор
    Аз бих предложил Луи дьо Фюнес -отговаря на всички високи изисквания за представител на ЕС- но за съжаление той не е жив !?

    13:01 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 гюрга

    3 2 Отговор
    и от името на трите може да преговаря, бая устата и тарикат е.....

    13:03 14.10.2026

  • 27 Трол

    1 10 Отговор
    Кирил Петков е много подходящ за преговори.

    13:08 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Някой

    8 2 Отговор
    Трябва да преговарят само Русия с Украйна и никой друг. Другите да си затварят устата.

    13:16 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ХА ХА ХА

    10 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТО ИМА ЛИ АВТОРИТЕТНА ФИГУРА ВЪВ ЕС ? МЕЛОНИ И 28 - ТЕ ДЪРЖАВИ ЩЕ СЕ ЗАТРУДНЯТ МНОГО ДОКАТО НАМЕРЯТ ТАКАВА !

    13:17 14.10.2026

  • 33 Гост

    7 1 Отговор
    Ааа, Мирчев? Ми ко, изглежда ми компетентен!

    Коментиран от #37

    13:18 14.10.2026

  • 34 Софиянец

    12 0 Отговор
    В ефро цирка няма такъв, само нарко зависими клоуни

    13:18 14.10.2026

  • 35 Видьо Троев Видев

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Нямам търпение комунистът Радев да внесе бюджета, за да видя, как завършилият в Харвард Асен Василев се гъбарка със ЗКПЧ-то Гълъб Донев.

    13:19 14.10.2026

  • 36 Ха ха

    12 0 Отговор
    Бе тая не вижда ли какъв е рейтинга на тия управляващи Германия и Франция...по 15%....и още държат кокала. Там няма свестни политици щом самите избиратели не зачитат представляващите ги....но може някой от алтернатива за Германия и льопен да пратят все пак хората го уважават

    13:20 14.10.2026

  • 37 КАЯ КАЛАС ИЛИ МИРЧЕВ ИЛИ ТАГАРЕВ

    10 3 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Нема други компетентни.

    Коментиран от #55

    13:21 14.10.2026

  • 38 Трябва

    5 2 Отговор
    Кайчето да пратят да преговаря ,тя е авторитет

    13:22 14.10.2026

  • 39 Гюров

    5 3 Отговор
    ПотникОт изпратете, потникОт!
    Он йе най-авторитетен…😁😁😁

    13:22 14.10.2026

  • 40 Европейците

    13 0 Отговор
    По добре да не се месят. Дразнят с глупоста си.

    13:23 14.10.2026

  • 41 Хи хи хи . Голям майтап !

    13 0 Отговор
    На това нещо за което сега говори Мелони се казва ; Сетила се Мара , да се побара !!!!!! То Путин ще си го премести в другия крачол .....покрайна вече няма да съществува свърши се !!!!

    13:24 14.10.2026

  • 42 спонтанен сарказъм

    10 1 Отговор
    от Кая Калас по-авторитетна няма да намерят! Даже нашата външна министърка не е в категорията на кая!

    13:24 14.10.2026

  • 43 Лена

    11 0 Отговор
    Джорджи, няма такава фигура в ЕК, която да преговаря за края на войната във фашистка Украйна!!! Всичко е плява!!!

    13:28 14.10.2026

  • 44 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Най-изявената активистка за преговори Илияна Йотова може да поеме тази задача. Първо може да изясни позицията на ЕС - едно писмо до Урсула: "Госпожо Фон Дер Лайен, България не желае да въоръжава Украйна и да й помага да води тази ужасна война. Нека това стане позиция на целия ЕС. Да убедим Украйна да спре военните действия, като с това гарантира мирния процес! " Това ще е едно добро начало за миротворческите усилия на Илияна Йотова.

    13:31 14.10.2026

  • 45 несъгласен

    24 0 Отговор
    Откъде накъде тези три държави ще преговарят от името на всички, включително България. Та те вкараха Украйна във войната и избиха 2 млн украинци, чрез които воюват с Русия. Сега ще преговарят от наше име - естествено, за тях ние сме разходен материал, за да запазят печалбите си и не им пука и с нас да сторят същото. Тяхното мнение не е мнението на България и българския народ. Защо от името на ЕС да не преговарят много по-умерените и миролюбиви Словения, Чехия, Унгария и България? Защото от ЕС ги е страх, че може да се постигне мир. А те искат единствено война - много война, до края и до последния украинец, после българин, после румънеци и т.н.

    13:33 14.10.2026

  • 46 гост

    3 0 Отговор
    Кривокракото семпло женско същество в черни панталонки все още е живо.

    13:40 14.10.2026

  • 47 Виждащ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съмнявам се":

    Има такава личност и тя се казва
    Петър Волгин

    13:42 14.10.2026

  • 48 Ами те

    4 0 Отговор
    европейците и сега са главни участници в преговорите, които американците опосредстват. Едва ли има някой да вярва как руснаците преговарят с Украйна. Украйна се управлява от онези, които я финансират. В случая това са европейците

    13:43 14.10.2026

  • 49 Хаха

    10 0 Отговор
    Германия, Англия и Франция отдавна участват в преговорите. От самото начало.
    Затова и няма мир.

    13:44 14.10.2026

  • 50 Ганю Софийски

    5 0 Отговор
    Най добре естонската патка Калас

    13:47 14.10.2026

  • 51 МайТапчията

    4 0 Отговор
    Да изберат мистър Бийн за европейски преговарящ ,мисля че има добра квалификация .

    Коментиран от #58

    13:47 14.10.2026

  • 52 АБВ

    7 0 Отговор
    Орбан, Фицо, Шрьодер .........
    Всеки един от тия ще свърши много по-добра работа от Урсулите и подобните им.
    Въпреки че след Минските споразумения и договореностите от Истанбул е глупаво да се очаква, че Путин ще преговаря с европейци.

    13:48 14.10.2026

  • 53 Факти

    4 0 Отговор
    Джорджа Мелони иска авторитетна фигура да преговоря с Путин за Украйна от името на ЕССР

    13:49 14.10.2026

  • 54 Атина Палада

    0 5 Отговор
    След демаржа си до Улсула фон дер Лайен, Илияна Йотова може да се обърне към Владимир Путин. Тя има моралното право като дългогодишна и последователна подръжничка на линията на Кремъл в международните отношения и разчитайки на личните си близки връзки с руския патриарх, може да се предположи, че нейният глас ще се чуе в Кремъл. Вярвам, че ако предложи на Владимир Путин да спре военните действия в Украйна в замяна на нормализирането на отношенията между Русия и ЕС, той ще помисли и ще приеме това предложение от един доказан симпатизант на Русия.

    Коментиран от #61

    13:50 14.10.2026

  • 55 АБВ

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "КАЯ КАЛАС ИЛИ МИРЧЕВ ИЛИ ТАГАРЕВ":

    Той, Путин, не би си хвърлил и цифката на тях, бе !

    13:51 14.10.2026

  • 56 А ЗА КАКВО ЩЕ ПРЕГОВАРЯТ

    8 0 Отговор
    За капитулацията ли?

    13:52 14.10.2026

  • 57 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    А на нас, умновресливите ни продъниха ушите, че Русия воювала с 404, а не с цялото НАТО и ЕС

    13:53 14.10.2026

  • 58 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "МайТапчията":

    И Луи дю Финес от Франция

    13:53 14.10.2026

  • 59 Анонимен

    5 0 Отговор
    Джорджа иска ама такива нема

    13:55 14.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ганьо София-село

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Иди ти ма

    13:58 14.10.2026

  • 62 Шопов

    0 0 Отговор
    Гошке, освен теб други не виждам.

    14:00 14.10.2026

  • 63 Да ама не

    3 0 Отговор
    ЕС няма такава фигура, там всички са .утьовци, затова и жени го управляват според настроението си.

    14:07 14.10.2026

  • 64 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 0 Отговор
    Не разбират, че съдбата им вече и решена между Путин и Тръмп.

    14:08 14.10.2026

  • 65 Мнение

    3 0 Отговор
    А бе, кой ще ви повярва? Нали веднъж вече преговаряте в Минск и Меркел призна, че не са имали намерение да се спазват договореностите. Втори път в Истанбул се постигна някаква договорка а GB ги отказаха. Къде се врете сега и с какво очи?

    14:14 14.10.2026

  • 66 Весо

    1 0 Отговор
    Генерал Кебапас Кебапасов от Демократи за България е единственият европеец, достоен да представлява Европа на среща от подобно ниво.

    14:19 14.10.2026

  • 67 123

    2 0 Отговор
    И сега какво!? Няма ли да се бият до последният украинец!? Какво стана със стратегическата победа на бойното поле!? Русия смачка ЕС, НАТО........... абе...............

    14:20 14.10.2026

  • 68 Чао Калас

    1 0 Отговор
    Чао Калас

    14:22 14.10.2026

  • 69 Урсулите:

    1 0 Отговор
    В ЕС по-подходящи за преговори с Русия
    от Тагарев, Мирчев и генерал Гном няма!

    14:30 14.10.2026

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