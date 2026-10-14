Джорджа Мелони иска авторитетна фигура да преговоря с Путин за Украйна от името на ЕС

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи 27-те държави от Европейския съюз да определят „авторитетна фигура“, която да преговаря от името на Европа за войната между Русия и Украйна. Тя не изключи и възможността официален мандат да бъде даден на групата Е3, в която участват Германия, Франция и Великобритания.

Мелони направи предложението преди срещата на върха на ЕС. По думите ѝ, ако Германия, Франция и Великобритания смятат, че могат да постигнат по-добри резултати самостоятелно, те трябва поне да действат с мандат от името на всички държави членки.

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Критика към сделката за руския дизел

„Ако Франция, Германия и Великобритания смятат, че могат да постигнат по-добри резултати самостоятелно, отколкото всички ние заедно, а досега именно това е изборът им, тогава поне нека действат от името на всички и с официален мандат“, заяви Мелони.

Италианският премиер определи като „много рискован избор“ споразумението между Съединените щати и Русия за доставки на дизелово гориво. Миналата седмица двете държави обявиха, че Москва първоначално ще достави над 300 000 тона дизел за американския и световните пазари.

„Резултатът от това решение е несигурен, докато рисковете са очевидни“, каза Мелони пред италианския парламент. Тя заяви, че договореността дава легитимност на Москва, докато руските удари продължават в Украйна, осигурява нови приходи за финансиране на войната и може косвено да отслаби ефективността на санкциите.

Според Доналд Тръмп сделката ще доведе до понижаване на енергийните цени в Съединените щати. Високите цени на енергията са политически проблем за Републиканската партия преди междинните избори, които ще определят контрола над Конгреса.

Мелони свърза критиката си към споразумението с усилията Владимир Путин да бъде принуден да започне преговори с Украйна. Засега предложението за единен европейски представител или за официален мандат на Е3 е политическа позиция, без да е обявено конкретно име на преговарящ.

Източници: news.bg