Джорджа Мелони иска авторитетна фигура да преговоря с Путин за Украйна от името на ЕС

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи 27-те държави от Европейския съюз да определят „авторитетна фигура“, която да преговаря от името на Европа за войната между Русия и Украйна. Тя не изключи и възможността официален мандат да бъде даден на групата Е3, в която участват Германия, Франция и Великобритания.
Мелони направи предложението преди срещата на върха на ЕС. По думите ѝ, ако Германия, Франция и Великобритания смятат, че могат да постигнат по-добри резултати самостоятелно, те трябва поне да действат с мандат от името на всички държави членки.
Критика към сделката за руския дизел
Италианският премиер определи като „много рискован избор“ споразумението между Съединените щати и Русия за доставки на дизелово гориво. Миналата седмица двете държави обявиха, че Москва първоначално ще достави над 300 000 тона дизел за американския и световните пазари.
„Резултатът от това решение е несигурен, докато рисковете са очевидни“, каза Мелони пред италианския парламент. Тя заяви, че договореността дава легитимност на Москва, докато руските удари продължават в Украйна, осигурява нови приходи за финансиране на войната и може косвено да отслаби ефективността на санкциите.
Според Доналд Тръмп сделката ще доведе до понижаване на енергийните цени в Съединените щати. Високите цени на енергията са политически проблем за Републиканската партия преди междинните избори, които ще определят контрола над Конгреса.
Мелони свърза критиката си към споразумението с усилията Владимир Путин да бъде принуден да започне преговори с Украйна. Засега предложението за единен европейски представител или за официален мандат на Е3 е политическа позиция, без да е обявено конкретно име на преговарящ.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мучо
12:36 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #5
12:36 14.10.2026
4 Съмнявам се
Коментиран от #28, #47
12:40 14.10.2026
5 Копринката
До коментар #3 от "честен ционист":Ще съгласувам работите с генерал Деси и ще решим дали да е МунЮ
12:41 14.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Да възложиш преговорите на Германия, Франция и Великобритания е като да пуснеш вълк в кошарата да пази стадото - тези ненормалници стоят зад удължаването на войната и ще провалят всеки опит за преговори!
Коментиран от #35
12:42 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аве
12:45 14.10.2026
9 гражданите на ЕС
12:45 14.10.2026
10 нано
12:46 14.10.2026
11 Сетиха се
Коментиран от #18
12:46 14.10.2026
12 Гост
12:46 14.10.2026
13 ежко
12:47 14.10.2026
14 Сър Пичук
12:50 14.10.2026
15 Това могат да бъдат само 2 лидери в ЕС
12:51 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Руснак
До коментар #11 от "Сетиха се":Лидер на Европейския съюз се изказва пред парламента:
— Уважаеми колеги, Европа от десетилетия се намира точно на ръба на пропастта!
От последната редица някой евродепутат пита:
— И какво правим там?
Лидерът отговаря със самочувствие:
— Гледаме как Русия гние на дъното.
12:54 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА И РЕЛИГИЯТА
...
ЕС ТРЯБВА ДА ЗАДЕЙСТВА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ:)
12:56 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Такива фигури не
Язък за акъла
13:00 14.10.2026
24 не може да бъде
13:01 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 гюрга
13:03 14.10.2026
27 Трол
13:08 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Някой
13:16 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ХА ХА ХА
13:17 14.10.2026
33 Гост
Коментиран от #37
13:18 14.10.2026
34 Софиянец
13:18 14.10.2026
35 Видьо Троев Видев
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Нямам търпение комунистът Радев да внесе бюджета, за да видя, как завършилият в Харвард Асен Василев се гъбарка със ЗКПЧ-то Гълъб Донев.
13:19 14.10.2026
36 Ха ха
13:20 14.10.2026
37 КАЯ КАЛАС ИЛИ МИРЧЕВ ИЛИ ТАГАРЕВ
До коментар #33 от "Гост":Нема други компетентни.
Коментиран от #55
13:21 14.10.2026
38 Трябва
13:22 14.10.2026
39 Гюров
Он йе най-авторитетен…😁😁😁
13:22 14.10.2026
40 Европейците
13:23 14.10.2026
41 Хи хи хи . Голям майтап !
13:24 14.10.2026
42 спонтанен сарказъм
13:24 14.10.2026
43 Лена
13:28 14.10.2026
44 Атина Палада
13:31 14.10.2026
45 несъгласен
13:33 14.10.2026
46 гост
13:40 14.10.2026
47 Виждащ
До коментар #4 от "Съмнявам се":Има такава личност и тя се казва
Петър Волгин
13:42 14.10.2026
48 Ами те
13:43 14.10.2026
49 Хаха
Затова и няма мир.
13:44 14.10.2026
50 Ганю Софийски
13:47 14.10.2026
51 МайТапчията
Коментиран от #58
13:47 14.10.2026
52 АБВ
Всеки един от тия ще свърши много по-добра работа от Урсулите и подобните им.
Въпреки че след Минските споразумения и договореностите от Истанбул е глупаво да се очаква, че Путин ще преговаря с европейци.
13:48 14.10.2026
53 Факти
13:49 14.10.2026
54 Атина Палада
Коментиран от #61
13:50 14.10.2026
55 АБВ
До коментар #37 от "КАЯ КАЛАС ИЛИ МИРЧЕВ ИЛИ ТАГАРЕВ":Той, Путин, не би си хвърлил и цифката на тях, бе !
13:51 14.10.2026
56 А ЗА КАКВО ЩЕ ПРЕГОВАРЯТ
13:52 14.10.2026
57 Хохо Бохо
13:53 14.10.2026
58 Зевзек
До коментар #51 от "МайТапчията":И Луи дю Финес от Франция
13:53 14.10.2026
59 Анонимен
13:55 14.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ганьо София-село
До коментар #54 от "Атина Палада":Иди ти ма
13:58 14.10.2026
62 Шопов
14:00 14.10.2026
63 Да ама не
14:07 14.10.2026
64 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
14:08 14.10.2026
65 Мнение
14:14 14.10.2026
66 Весо
14:19 14.10.2026
67 123
14:20 14.10.2026
68 Чао Калас
14:22 14.10.2026
69 Урсулите:
от Тагарев, Мирчев и генерал Гном няма!
14:30 14.10.2026