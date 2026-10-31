Володимир Зеленски: Украинската армия разширява ударите по цели в Русия

Украйна е определила ключови направления за нови далечни удари по цели на руска територия и ще разшири подразделенията, които извършват подобни операции. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след брифинг за резултатите от ударите през септември и октомври.
„Към момента руски обекти от полуостров Ямал до Западен Сибир са в обсега на нашите удари, като работим и по това нашите дронове и ракети да могат да достигат до още по-отдалечени руски територии“, каза Зеленски. Той добави, че за всяка руска атака срещу украински градове и населени места Киев подготвя отговор.
Ще бъдат разширени подразделенията за далечни удари
По думите на украинския президент новите направления за използване на далекобойните способности вече са определени. Разширяването ще разчита на Службата за сигурност на Украйна, включително на Центъра за специални операции „Алфа“, както и на разузнавателните служби и други части на украинските сили за отбрана.
„Нашите способности за удари на далечни разстояния са една от реалните гаранции за запазване на независимостта на държавата ни сега, по време на тази война, а след нейния край ще служат като дългосрочна гаранция за сигурността. Ние трупаме сила“, заяви Зеленски. Той посочи още, че е разговарял с производители на оръжията, използвани за тези операции.
В изявлението си Зеленски не назова конкретни нови цели и не посочи срокове за евентуални бъдещи удари. Потвърдено е единствено, че Киев планира да увеличи обсега на използваните дронове и ракети и да разшири броя на подразделенията, ангажирани с далечни операции.
Източници: news.bg, en.interfax.com.ua, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Функционерка от КП/ЕС
Коментиран от #10, #23, #30, #40, #45, #67
08:57 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гюнтер
Коментиран от #56
08:58 31.10.2026
5 УНИАН
08:58 31.10.2026
6 А Уж бяха Вторая армия
Украйна да ни Нокаутира
Коментиран от #18
08:58 31.10.2026
7 Берлин
08:59 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🤯🤯🤯🤯
09:00 31.10.2026
12 Гост
09:00 31.10.2026
13 Путин Президент
И Тръмп няма да може да спаси тогава Русия
09:00 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Извод
09:01 31.10.2026
16 Мимч
09:01 31.10.2026
17 Невролог
До коментар #2 от "Слава Украйна":Започни с мента глог валериан, ако не помогне - при мен!
09:01 31.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "А Уж бяха Вторая армия":А Уж НАТОпорчените бяха НАЙ- вилики, пък ги изритАха от Афганистан, от Ирак, сега бягат и от пясъците с петрол....
09:02 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Путин
И похвално награждава Извършителите
Гордо крачи пред Си за още
Малко подаяния и още някой ден на трона
09:02 31.10.2026
21 И накрая пак Русия
Коментиран от #25
09:03 31.10.2026
22 Баце
Коментиран от #46
09:04 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Русия се Въоражава 80 години
Коментиран от #44
09:04 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И няма да има друг такъв
09:05 31.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 На урсула лайнера
До коментар #2 от "Слава Украйна":Зельо пиян си , върви си легай , че пак почна с твоите глупости!!!
09:05 31.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Уж три дена а накрая
До коментар #2 от "Слава Украйна":Молим третият свят за помощ и утеха
09:06 31.10.2026
32 Забравил
09:07 31.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Жена ти
До коментар #26 от "Украйна Нокаутира руската":Казах като се напиеш да си лягаш, а не да се излагаш по медиите! Марш в леглото, и да не пик... в хладилника!
09:08 31.10.2026
35 Инна
„Според мен ключовият момент е, че когато руснаците рязко засилиха ударите си в Украйна, те нанесоха сериозни щети на инфраструктурата, свързана с военните нужди на Украйна. Разбира се, това ще повлияе на събитията на фронтовата линия. В крайна сметка руските въздушни удари нарушават системата за снабдяване на украинските въоръжени сили на фронта“, отбеляза той.
Според Миършаймер, същите тези удари, като опустошават икономиката на Украйна, я правят по-зависима от всякога от европейската помощ.
„Украинците казват, че се нуждаят от все повече и повече икономическа помощ от ЕС. И това е във време, когато самата Европа е в тежко положение и е все по-неспособна да финансира режима в Киев. Следователно не виждам как този конфликт ще бъде финансиран повече“, обясни професорът.
09:09 31.10.2026
36 БАРС
09:11 31.10.2026
37 жик так
Всички места в метрото заети ли са ?
А ухае ли на люляк вътре ?
09:11 31.10.2026
38 В действителност!
Пък вие давайте още и още,под команда на Урсула...
09:12 31.10.2026
39 Пълна деградация
09:12 31.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хапчетата...
До коментар #26 от "Украйна Нокаутира руската":...спешно...!
09:14 31.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 анонимен
До коментар #24 от "Русия се Въоражава 80 години":Кви глупости говориш бе? Русия дори не е мобилизирала армията си!
09:16 31.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Инна
До коментар #22 от "Баце":Руските сили са ударили киевска когенерационна централа, използвана за военни цели, съобщи руското Министерство на отбраната на 31 октомври.
„В Киев са ударени: когенерационна централа (ТЕЦ-6), която доставя електроенергия на военни логистични съоръжения“, се казва в изявлението.
Руското Министерство на отбраната добави, че руските сили са ударили и индустриалната зона „Протон“ в Харков, където са били съхранявани компоненти за украинска бойна военна техника.
Освен това руските сили са ударили украински товарен кораб на 18 километра от Одеса. Корабът е превозвал военни доставки за украинските въоръжени сили от страни от НАТО.
По-рано, на 30 октомври, руските сили са ударили заводи за сглобяване на бойни дронове в Киев. Удар е бил нанесен и на подстанция ПС-330 „Новокиевская“ в Хотив, която е доставяла електроенергия на заводите на украинските въоръжени сили.
Коментиран от #60
09:18 31.10.2026
47 Рон Джереми
09:22 31.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #57, #69, #72
09:25 31.10.2026
50 Брендо
До коментар #43 от "Величие":Познавам те нали си ми клиент, това е невъзможно да си го написал ти, ИИ е много полезен по някога, а сега след като си вземеш хонорара ела си плати борчовете.
09:25 31.10.2026
51 Крушари и Батин
До коментар #42 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Ние ще останем, защото тук сме по-важни, ние сме по пропагандата и ще набираме желаещи, все пак умовете трябва да се пазят.
09:27 31.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Стоянчо Пуканката
Камарилата на Кака Урсулка ще продължава да изтупва брашняния европски чувал (понеже Напудреното Носле " напредвало" и му трябва допълнително финансиране за целта), бунтовете по европско ще ескалират все повече и повече, а цените на енергорусурсите и прочие суровини ще продължават да " фърчат", а това за Москва си е направо джакпот...
Коментиран от #71
09:30 31.10.2026
54 Така е
Коментиран от #63
09:30 31.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Баце
До коментар #4 от "Гюнтер":Гюнтер, явно 09.05.1945 още те мъчи?
Коментиран от #66
09:33 31.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 браво
09:35 31.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 браво
09:36 31.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ЗЕЛЯЯЯЯ
09:48 31.10.2026
66 Тва не е Гюнтер
До коментар #56 от "Баце":Гюнтерите свършиха пред 20 години, тва е Гюнер.
Коментиран от #68
09:52 31.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Нее бе
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия побеждава,отстъпвайки окупирани територии.Кога най сетне ще се научиш да пишеше правилно?
10:03 31.10.2026
70 !!!?
10:03 31.10.2026
71 Така е
До коментар #53 от "Стоянчо Пуканката":УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАНА КОЛКОТО ТРЯБВА И ДО КОГАТО ТРЯБВА!! записвай да не забравяш.
10:06 31.10.2026
72 Ууухахахахаха
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За кои градове конкретно че и самия Зеленски не знае
10:08 31.10.2026