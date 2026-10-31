Володимир Зеленски: Украинската армия разширява ударите по цели в Русия

Украйна е определила ключови направления за нови далечни удари по цели на руска територия и ще разшири подразделенията, които извършват подобни операции. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след брифинг за резултатите от ударите през септември и октомври.

„Към момента руски обекти от полуостров Ямал до Западен Сибир са в обсега на нашите удари, като работим и по това нашите дронове и ракети да могат да достигат до още по-отдалечени руски територии“, каза Зеленски. Той добави, че за всяка руска атака срещу украински градове и населени места Киев подготвя отговор.

Ще бъдат разширени подразделенията за далечни удари

По думите на украинския президент новите направления за използване на далекобойните способности вече са определени. Разширяването ще разчита на Службата за сигурност на Украйна, включително на Центъра за специални операции „Алфа“, както и на разузнавателните служби и други части на украинските сили за отбрана.

„Нашите способности за удари на далечни разстояния са една от реалните гаранции за запазване на независимостта на държавата ни сега, по време на тази война, а след нейния край ще служат като дългосрочна гаранция за сигурността. Ние трупаме сила“, заяви Зеленски. Той посочи още, че е разговарял с производители на оръжията, използвани за тези операции.

В изявлението си Зеленски не назова конкретни нови цели и не посочи срокове за евентуални бъдещи удари. Потвърдено е единствено, че Киев планира да увеличи обсега на използваните дронове и ракети и да разшири броя на подразделенията, ангажирани с далечни операции.

Източници: news.bg, en.interfax.com.ua, pravda.com.ua