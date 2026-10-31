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Володимир Зеленски: Украинската армия разширява ударите по цели в Русия
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинската армия разширява ударите по цели в Русия

31 Октомври, 2026 08:55 1 438 72

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  • далечни удари-
  • руска територия-
  • украински дронове-
  • войната в украйна-
  • ракети-
  • дронове

Украинският президент заяви, че руски обекти от Ямал до Западен Сибир вече са в обсега на украинските дронове и ракети

Володимир Зеленски: Украинската армия разширява ударите по цели в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украйна е определила ключови направления за нови далечни удари по цели на руска територия и ще разшири подразделенията, които извършват подобни операции. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след брифинг за резултатите от ударите през септември и октомври.

„Към момента руски обекти от полуостров Ямал до Западен Сибир са в обсега на нашите удари, като работим и по това нашите дронове и ракети да могат да достигат до още по-отдалечени руски територии“, каза Зеленски. Той добави, че за всяка руска атака срещу украински градове и населени места Киев подготвя отговор.

Ще бъдат разширени подразделенията за далечни удари

По думите на украинския президент новите направления за използване на далекобойните способности вече са определени. Разширяването ще разчита на Службата за сигурност на Украйна, включително на Центъра за специални операции „Алфа“, както и на разузнавателните служби и други части на украинските сили за отбрана.

„Нашите способности за удари на далечни разстояния са една от реалните гаранции за запазване на независимостта на държавата ни сега, по време на тази война, а след нейния край ще служат като дългосрочна гаранция за сигурността. Ние трупаме сила“, заяви Зеленски. Той посочи още, че е разговарял с производители на оръжията, използвани за тези операции.

В изявлението си Зеленски не назова конкретни нови цели и не посочи срокове за евентуални бъдещи удари. Потвърдено е единствено, че Киев планира да увеличи обсега на използваните дронове и ракети и да разшири броя на подразделенията, ангажирани с далечни операции.

Източници: news.bg, en.interfax.com.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Функционерка от КП/ЕС

    43 12 Отговор
    Другари капиталисти, защо нашите народи не са щастливи, че даваме парите им на Украйна?! Какъв е този провал на политотдела, който трябваше да ги убеди да са щастливи гладни, на студено, и без вода? Сега някакви плебеи палят държавите, а другарката певица Урсула вече е подготвила следващата кражба, с която да си натъпчем офшорките! Какво да правим?

    Коментиран от #10, #23, #30, #40, #45, #67

    08:57 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гюнтер

    12 44 Отговор
    Русия ще загуби и рази война

    Коментиран от #56

    08:58 31.10.2026

  • 5 УНИАН

    20 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:58 31.10.2026

  • 6 А Уж бяха Вторая армия

    14 36 Отговор
    До къде я докарахме
    Украйна да ни Нокаутира

    Коментиран от #18

    08:58 31.10.2026

  • 7 Берлин

    28 7 Отговор
    Ха ха ха,окразеления вече удари три дози, изчадията на земята.

    08:59 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🤯🤯🤯🤯

    25 4 Отговор
    Смъркач

    09:00 31.10.2026

  • 12 Гост

    31 7 Отговор
    Разширяват те! Те руснаците добре ще ги разширят!

    09:00 31.10.2026

  • 13 Путин Президент

    13 27 Отговор
    Дай боже да е на власт още 5 години

    И Тръмп няма да може да спаси тогава Русия

    09:00 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Извод

    28 8 Отговор
    Зеления престъпник трябва да се "хвали", защото иначе му спират кранчето !

    09:01 31.10.2026

  • 16 Мимч

    14 6 Отговор
    A от къде хора а,и предприятия и заводи.Те ще са цел за унищожение от руснаците и едвали ще произведат нещо...

    09:01 31.10.2026

  • 17 Невролог

    23 7 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Започни с мента глог валериан, ако не помогне - при мен!

    09:01 31.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "А Уж бяха Вторая армия":

    А Уж НАТОпорчените бяха НАЙ- вилики, пък ги изритАха от Афганистан, от Ирак, сега бягат и от пясъците с петрол....

    09:02 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Путин

    10 19 Отговор
    Гордо Избива цивилни
    И похвално награждава Извършителите

    Гордо крачи пред Си за още
    Малко подаяния и още някой ден на трона

    09:02 31.10.2026

  • 21 И накрая пак Русия

    10 16 Отговор
    Ще изяде боя като бездоменПумяр

    Коментиран от #25

    09:03 31.10.2026

  • 22 Баце

    19 5 Отговор
    Правят каквото правят до първият истински сняг и студ, а после..., даже няма да е нужно да ги бомбят, защото от топлината може и да се размръзнат. Наркомът е лесен с имения по Маями.

    Коментиран от #46

    09:04 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Русия се Въоражава 80 години

    7 15 Отговор
    И накрая една Украйна и стопи армията

    Коментиран от #44

    09:04 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И няма да има друг такъв

    5 9 Отговор
    Няма такъв гл чак като ВВП

    09:05 31.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 На урсула лайнера

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Зельо пиян си , върви си легай , че пак почна с твоите глупости!!!

    09:05 31.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Уж три дена а накрая

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Молим третият свят за помощ и утеха

    09:06 31.10.2026

  • 32 Забравил

    16 3 Отговор
    Е да спомене разузнавателните служби на малкаБритания и САЩ, както и помощта от сателитните компании на Мъск и Финландия! Както и доставките на украински дронове от британците и германците и украински ракети от Франция! И евраците от ЕС...

    09:07 31.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Жена ти

    13 4 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна Нокаутира руската":

    Казах като се напиеш да си лягаш, а не да се излагаш по медиите! Марш в леглото, и да не пик... в хладилника!

    09:08 31.10.2026

  • 35 Инна

    18 3 Отговор
    Руските въздушни удари отслабиха както икономиката на Украйна, така и нейните фронтови сили, заяви професор Джон Миършаймер от Чикагския университет в YouTube.
    „Според мен ключовият момент е, че когато руснаците рязко засилиха ударите си в Украйна, те нанесоха сериозни щети на инфраструктурата, свързана с военните нужди на Украйна. Разбира се, това ще повлияе на събитията на фронтовата линия. В крайна сметка руските въздушни удари нарушават системата за снабдяване на украинските въоръжени сили на фронта“, отбеляза той.

    Според Миършаймер, същите тези удари, като опустошават икономиката на Украйна, я правят по-зависима от всякога от европейската помощ.

    „Украинците казват, че се нуждаят от все повече и повече икономическа помощ от ЕС. И това е във време, когато самата Европа е в тежко положение и е все по-неспособна да финансира режима в Киев. Следователно не виждам как този конфликт ще бъде финансиран повече“, обясни професорът.

    09:09 31.10.2026

  • 36 БАРС

    12 2 Отговор
    ПУТИН ПРЕД ЕДИН КУП ЖУРНАЛИСТИ КАЗА ,ЧЕ ,РАША НАСТЬПВА ПО ЦЕЛИЯТ ФРОНТ.А ПАН ЗЕЛЕНЧУК КАЗВА ОБРАТНОТО ЗА ДА МУ ДАДЪТ ПАРИ ТА И ОРЪЖИЕ ЕДИН ВИД НИЕ НАПРЕДВАМЕ ОПРАВДАВАМЕ СРЕДСТВКТА..ТИЯ ТРТКОВЕ МАЙ ВЕЧЕ НЕ ВЬРАЯТ.

    09:11 31.10.2026

  • 37 жик так

    14 2 Отговор
    Как върви перемогата ?
    Всички места в метрото заети ли са ?
    А ухае ли на люляк вътре ?

    09:11 31.10.2026

  • 38 В действителност!

    14 2 Отговор
    Володимир Зеленски...,,разширява",своите офшорни смитки,в световните банки...!
    Пък вие давайте още и още,под команда на Урсула...

    09:12 31.10.2026

  • 39 Пълна деградация

    15 1 Отговор
    Значи, в рубиката "Новина на часа" са сложени думите на Зеленски, който постоянно е засичан, че лъже.

    09:12 31.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хапчетата...

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна Нокаутира руската":

    ...спешно...!

    09:14 31.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 анонимен

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "Русия се Въоражава 80 години":

    Кви глупости говориш бе? Русия дори не е мобилизирала армията си!

    09:16 31.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Инна

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Баце":

    Руските сили са ударили киевска когенерационна централа, използвана за военни цели, съобщи руското Министерство на отбраната на 31 октомври.

    „В Киев са ударени: когенерационна централа (ТЕЦ-6), която доставя електроенергия на военни логистични съоръжения“, се казва в изявлението.

    Руското Министерство на отбраната добави, че руските сили са ударили и индустриалната зона „Протон“ в Харков, където са били съхранявани компоненти за украинска бойна военна техника.

    Освен това руските сили са ударили украински товарен кораб на 18 километра от Одеса. Корабът е превозвал военни доставки за украинските въоръжени сили от страни от НАТО.

    По-рано, на 30 октомври, руските сили са ударили заводи за сглобяване на бойни дронове в Киев. Удар е бил нанесен и на подстанция ПС-330 „Новокиевская“ в Хотив, която е доставяла електроенергия на заводите на украинските въоръжени сили.

    Коментиран от #60

    09:18 31.10.2026

  • 47 Рон Джереми

    4 1 Отговор
    Сигурно ползват разширител?

    09:22 31.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор
    Украйна плбеждава ,а нарко издаде указ за подготовка за кръгова отбрана на градовете си .Европолови,Това как е възможно?

    Коментиран от #57, #69, #72

    09:25 31.10.2026

  • 50 Брендо

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Величие":

    Познавам те нали си ми клиент, това е невъзможно да си го написал ти, ИИ е много полезен по някога, а сега след като си вземеш хонорара ела си плати борчовете.

    09:25 31.10.2026

  • 51 Крушари и Батин

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Ние ще останем, защото тук сме по-важни, ние сме по пропагандата и ще набираме желаещи, все пак умовете трябва да се пазят.

    09:27 31.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стоянчо Пуканката

    8 3 Отговор
    Зелю е получил поредните инструкции от...Кремъл...

    Камарилата на Кака Урсулка ще продължава да изтупва брашняния европски чувал (понеже Напудреното Носле " напредвало" и му трябва допълнително финансиране за целта), бунтовете по европско ще ескалират все повече и повече, а цените на енергорусурсите и прочие суровини ще продължават да " фърчат", а това за Москва си е направо джакпот...

    Коментиран от #71

    09:30 31.10.2026

  • 54 Така е

    3 8 Отговор
    В покера, когато играеш all-in, можеш да спечелиш, но можеш и да загубиш. Кремълското джудже показа на целия свят истинският си облик в тази война. Нещо повече лъсна корумпираната на всяко едно ниво проядена от службогонство, фалш и лицемерие посткомунистическа държава. Няма как такава бутафория да бъде равна с великите сили. Да, ако начело застанат достойни мъже като Ходорковски, Каспаров, Кара-Мурза и т.н. и изкоренят наследството на КГБ, Русия може да тръгне по пътя на демократичните промени и да бъде наистина достоен партньор.

    Коментиран от #63

    09:30 31.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Баце

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гюнтер":

    Гюнтер, явно 09.05.1945 още те мъчи?

    Коментиран от #66

    09:33 31.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 браво

    1 3 Отговор
    Така и трбабва!

    09:35 31.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 браво

    2 3 Отговор
    Така и трябва !

    09:36 31.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ЗЕЛЯЯЯЯ

    3 4 Отговор
    МИ ШО РиВЕШ ТОГАВА, НАЛИ НАПРЕДВАШ .....АМА МАЙ ЗАМО НА ЗАПАД..........🤦‍♂️😂🍌

    09:48 31.10.2026

  • 66 Тва не е Гюнтер

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Баце":

    Гюнтерите свършиха пред 20 години, тва е Гюнер.

    Коментиран от #68

    09:52 31.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нее бе

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия побеждава,отстъпвайки окупирани територии.Кога най сетне ще се научиш да пишеше правилно?

    10:03 31.10.2026

  • 70 !!!?

    2 0 Отговор
    Зеленски да престане да бие братушките на Копейките, а да иска мир, руски мир...!!!?

    10:03 31.10.2026

  • 71 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Стоянчо Пуканката":

    УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАНА КОЛКОТО ТРЯБВА И ДО КОГАТО ТРЯБВА!! записвай да не забравяш.

    10:06 31.10.2026

  • 72 Ууухахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За кои градове конкретно че и самия Зеленски не знае

    10:08 31.10.2026

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