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Великобритания изведе три ядрени подводници в морето

Великобритания изведе три ядрени подводници в морето

31 Октомври, 2026 13:35 1 136 30

  • великобритания-
  • ядрени подводници-
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  • русия

Три от четирите британски подводници Vanguard са едновременно извън базите си, поне една от тях се смята, че изпълнява патрул за ядрено възпиране

Великобритания изведе три ядрени подводници в морето - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания е изпратила едновременно три от четирите си ядрени подводници от клас Vanguard в морето. Рядкото разполагане е посочено от Military Watch Magazine, като според публикацията поне една от подводниците изпълнява рутинен патрул за ядрено възпиране.

Подводниците от този клас носят междуконтинентални балистични ракети Trident. За останалите две се предполага, че се подготвят за операции или провеждат морски изпитания. Точните им задачи и местоположение не са публично обявени.

Какво означава едновременното разполагане

Британската система за ядрено възпиране е изградена около постоянно присъствие на подводница в морето. Великобритания поддържа четири подводници, за да гарантира, че поне една от тях може да остане на патрул, докато останалите преминават през подготовка, обучение, изпитания или техническо обслужване.

Британското правителство описва политиката като поддържане на „поне една подводница в морето по всяко време“. Според официалната информация тази постоянна готовност има за цел да запази възможността за ответен удар и да предотврати атака или принуда срещу страната.

Самото присъствие на три подводници в морето не означава, че всички изпълняват бойни патрули. В публикацията, цитирана от „Фокус“, се посочва, че едната вероятно изпълнява основната задача по ядрено възпиране, докато другите две може да са в различни етапи на подготовка.

Въоръжението на подводниците Vanguard

Всяка подводница от класа може да разполага с до 16 балистични ракети. По данни, цитирани от Military Watch Magazine, всяка ракета може да носи до осем ядрени бойни глави, което прави теоретичен максимум от до 128 бойни глави на подводница. Реалното оперативно натоварване не е уточнено в публикацията.

Четирите подводници Vanguard са въведени в експлоатация между 1993 и 1999 г. Те са основата на британското ядрено възпиране от десетилетия, но вече са към края на планирания си експлоатационен период.

Подмяната с клас Dreadnought

Лондон подготвя замяната им с четири подводници от клас Dreadnought. Според британското правителство новите плавателни съдове трябва да започнат да заменят Vanguard в началото на 2030-те години и да продължат политиката на непрекъснато морско ядрено възпиране.

До въвеждането на новия клас британската система остава зависима от наличността на четирите Vanguard. Именно затова едновременното излизане на три от тях е необичайно, макар от публикуваните данни да не следва промяна в официалната британска политика за ядрено възпиране.

Източници: focus-news.net


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митя

    13 0 Отговор
    И баба може в морето!Ние в небето!

    13:37 31.10.2026

  • 2 Ще ги позиционира

    25 3 Отговор
    за подводна конструкция при изграждане на новия коралов риф до Ламанша.

    13:39 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай онзи

    25 4 Отговор
    Два въпроса: Изправни ли са тоалетните и ще могат ли да намерят пътя обратно към базата???

    13:40 31.10.2026

  • 5 Ха,Ха,Ха

    25 2 Отговор
    тия там островитяните за това ли изкупиха консервите от магазините.
    Помислили са че идват братушките.

    Коментиран от #28

    13:41 31.10.2026

  • 6 Нормално

    23 3 Отговор
    ядрените подводници ще направят островчето подводно.И Путин ще им е виновен. Пхахаха.

    13:42 31.10.2026

  • 7 Много важно

    28 2 Отговор
    СЛУЧВА СЕ пред очите ни – може да се случи всеки момент и у нас.
    Историческа нощ – Брюксел опита държавен преврат в Полша.
    Двамата евротирани Урсула и Доналд Туск пробваха да рагромят консервативно-патриотичните сили във Варшава, които вчера в лицето на бившия премиер на страната Ярослав Качински заплаши с излизане на Полша от Европейския съюз.
    Въоръжена полиция превзе неудобния на Туск Конституционен съд, докато президентът-суверенист от партията на Качински Карол Навроцки летеше за Сенегал. Целта на либерал – глобалистите беше да направят импийчмънт на евроскептика Навроцки.

    Коментиран от #24

    13:42 31.10.2026

  • 8 влао

    6 1 Отговор
    много бе

    13:46 31.10.2026

  • 9 Великобритания

    10 2 Отговор
    Не е държава а колония на САЩ дадена на концесия на нацистки Израел

    Коментиран от #14, #27

    13:47 31.10.2026

  • 10 Смехурко

    11 2 Отговор
    Всичките гребци налице ли са,или има отсъстващи?

    13:47 31.10.2026

  • 11 Фано Радев Митров

    10 2 Отговор
    После,кой удрял корабите?

    13:47 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Великобритания с ядрено оръжие

    9 2 Отговор
    ли заплашва България?

    13:48 31.10.2026

  • 14 верно ли

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Великобритания":

    Затова ли ВСЕКИ новоизбран американски президент, веднага отива на килимчето в Бъкингам? Винаги първата им визита е там.

    Коментиран от #21

    13:49 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Умрело британия

    10 1 Отговор
    Ще остане без подводници

    13:51 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Миролюбец

    6 0 Отговор
    В Ч.Море,няма как да влязат!

    13:54 31.10.2026

  • 20 Хаген Дас

    9 1 Отговор
    Тези военнолюбци след като загубиха колониите си повярваха че ще могат да колонизират Русия!

    13:55 31.10.2026

  • 21 Естествено че е вярно колега

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "верно ли":

    С пистолет у кратуните и без право на никакъв избор "британски инвеститори" и финансови институции държат огромно количество американски държавни ценни книжа (Treasuries) ! Великобритания е един от най-големите чуждестранни кредитори на САЩ. По данни на американското министерство на финансите, към август 2026 г. общата стойност на щатските държавни ценни книжа, държани от Обединеното кралство, възлиза на около $1,009.5 милиарда (над 1 трилион долара). Това са най евтините пари впрочем с които САЩ се сдобива. Два пъти по евтини дори от тези на Япония ... или си мислиш че това е от любов към САЩ? А?

    Коментиран от #29

    13:57 31.10.2026

  • 22 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Дано се върнат, че бая скрап вече има под водата

    13:59 31.10.2026

  • 23 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Поради тази причина правителството нареди на плебса в УК да се запаси с вода,храна,радио FM , прожектор,свещи,пари в брой и т.н.за да преживее ответен ядрен удар по Островите.Оо стара традиция тукашните изкупиха първо тоалетната хартия.

    14:00 31.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ще следим

    4 0 Отговор
    Колко ще се върнат

    14:06 31.10.2026

  • 26 Брюксел опита държавен преврат в Полша.

    4 1 Отговор
    Двамата превратаджии Урсула и Доналд Туск използваха военна полиция и части на терористичното НАТО за да окупират Полша

    Коментиран от #30

    14:08 31.10.2026

  • 27 И Германия

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Великобритания":

    Не е държава а колония на САЩ дадена на концесия на нацистки Израел ! Всеки ден Мерц го доказва

    14:11 31.10.2026

  • 28 големсмях

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха,Ха,Ха":

    Когато англичаните са имали флот и са владели световноя океан,руската кочина още е била в блатата.А и до ден днешен флотът на Англия е синоним за сила .Не случайно е най-модерния след този на САЩ...САЩ...които имат военен флот колкото ЦЕЛИЯ ОСТАТАНАЛ СВЯТ...А за кочината знаем...Хиляди руски моряци нахраниха рибите ...Крайцера Мацква ....натори Ч.Море...а колко атомни падводници станаха коралови рифове ....АХАХАХАХААХ...

    14:26 31.10.2026

  • 29 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Естествено че е вярно колега":

    Може ли да ни покажеш един официален британски документ, с който Великобритния дава независимост на САЩ?

    14:29 31.10.2026

  • 30 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Брюксел опита държавен преврат в Полша.":

    Важното е че Болгария е остров на стабилността в Европа.

    14:30 31.10.2026

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