Великобритания изведе три ядрени подводници в морето

Великобритания е изпратила едновременно три от четирите си ядрени подводници от клас Vanguard в морето. Рядкото разполагане е посочено от Military Watch Magazine, като според публикацията поне една от подводниците изпълнява рутинен патрул за ядрено възпиране.

Подводниците от този клас носят междуконтинентални балистични ракети Trident. За останалите две се предполага, че се подготвят за операции или провеждат морски изпитания. Точните им задачи и местоположение не са публично обявени.

Какво означава едновременното разполагане

Британската система за ядрено възпиране е изградена около постоянно присъствие на подводница в морето. Великобритания поддържа четири подводници, за да гарантира, че поне една от тях може да остане на патрул, докато останалите преминават през подготовка, обучение, изпитания или техническо обслужване.

Британското правителство описва политиката като поддържане на „поне една подводница в морето по всяко време“. Според официалната информация тази постоянна готовност има за цел да запази възможността за ответен удар и да предотврати атака или принуда срещу страната.

Самото присъствие на три подводници в морето не означава, че всички изпълняват бойни патрули. В публикацията, цитирана от „Фокус“, се посочва, че едната вероятно изпълнява основната задача по ядрено възпиране, докато другите две може да са в различни етапи на подготовка.

Въоръжението на подводниците Vanguard

Всяка подводница от класа може да разполага с до 16 балистични ракети. По данни, цитирани от Military Watch Magazine, всяка ракета може да носи до осем ядрени бойни глави, което прави теоретичен максимум от до 128 бойни глави на подводница. Реалното оперативно натоварване не е уточнено в публикацията.

Четирите подводници Vanguard са въведени в експлоатация между 1993 и 1999 г. Те са основата на британското ядрено възпиране от десетилетия, но вече са към края на планирания си експлоатационен период.

Подмяната с клас Dreadnought

Лондон подготвя замяната им с четири подводници от клас Dreadnought. Според британското правителство новите плавателни съдове трябва да започнат да заменят Vanguard в началото на 2030-те години и да продължат политиката на непрекъснато морско ядрено възпиране.

До въвеждането на новия клас британската система остава зависима от наличността на четирите Vanguard. Именно затова едновременното излизане на три от тях е необичайно, макар от публикуваните данни да не следва промяна в официалната британска политика за ядрено възпиране.

Източници: focus-news.net