Великобритания изведе три ядрени подводници в морето

Великобритания е изпратила едновременно три от четирите си ядрени подводници от клас Vanguard в морето. Рядкото разполагане е посочено от Military Watch Magazine, като според публикацията поне една от подводниците изпълнява рутинен патрул за ядрено възпиране.
Подводниците от този клас носят междуконтинентални балистични ракети Trident. За останалите две се предполага, че се подготвят за операции или провеждат морски изпитания. Точните им задачи и местоположение не са публично обявени.
Какво означава едновременното разполагане
Британската система за ядрено възпиране е изградена около постоянно присъствие на подводница в морето. Великобритания поддържа четири подводници, за да гарантира, че поне една от тях може да остане на патрул, докато останалите преминават през подготовка, обучение, изпитания или техническо обслужване.
Британското правителство описва политиката като поддържане на „поне една подводница в морето по всяко време“. Според официалната информация тази постоянна готовност има за цел да запази възможността за ответен удар и да предотврати атака или принуда срещу страната.
Самото присъствие на три подводници в морето не означава, че всички изпълняват бойни патрули. В публикацията, цитирана от „Фокус“, се посочва, че едната вероятно изпълнява основната задача по ядрено възпиране, докато другите две може да са в различни етапи на подготовка.
Въоръжението на подводниците Vanguard
Всяка подводница от класа може да разполага с до 16 балистични ракети. По данни, цитирани от Military Watch Magazine, всяка ракета може да носи до осем ядрени бойни глави, което прави теоретичен максимум от до 128 бойни глави на подводница. Реалното оперативно натоварване не е уточнено в публикацията.
Четирите подводници Vanguard са въведени в експлоатация между 1993 и 1999 г. Те са основата на британското ядрено възпиране от десетилетия, но вече са към края на планирания си експлоатационен период.
Подмяната с клас Dreadnought
Лондон подготвя замяната им с четири подводници от клас Dreadnought. Според британското правителство новите плавателни съдове трябва да започнат да заменят Vanguard в началото на 2030-те години и да продължат политиката на непрекъснато морско ядрено възпиране.
До въвеждането на новия клас британската система остава зависима от наличността на четирите Vanguard. Именно затова едновременното излизане на три от тях е необичайно, макар от публикуваните данни да не следва промяна в официалната британска политика за ядрено възпиране.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митя
13:37 31.10.2026
2 Ще ги позиционира
13:39 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бай онзи
13:40 31.10.2026
5 Ха,Ха,Ха
Помислили са че идват братушките.
Коментиран от #28
13:41 31.10.2026
6 Нормално
13:42 31.10.2026
7 Много важно
Историческа нощ – Брюксел опита държавен преврат в Полша.
Двамата евротирани Урсула и Доналд Туск пробваха да рагромят консервативно-патриотичните сили във Варшава, които вчера в лицето на бившия премиер на страната Ярослав Качински заплаши с излизане на Полша от Европейския съюз.
Въоръжена полиция превзе неудобния на Туск Конституционен съд, докато президентът-суверенист от партията на Качински Карол Навроцки летеше за Сенегал. Целта на либерал – глобалистите беше да направят импийчмънт на евроскептика Навроцки.
Коментиран от #24
13:42 31.10.2026
8 влао
13:46 31.10.2026
9 Великобритания
Коментиран от #14, #27
13:47 31.10.2026
10 Смехурко
13:47 31.10.2026
11 Фано Радев Митров
13:47 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Великобритания с ядрено оръжие
13:48 31.10.2026
14 верно ли
До коментар #9 от "Великобритания":Затова ли ВСЕКИ новоизбран американски президент, веднага отива на килимчето в Бъкингам? Винаги първата им визита е там.
Коментиран от #21
13:49 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Умрело британия
13:51 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Миролюбец
13:54 31.10.2026
20 Хаген Дас
13:55 31.10.2026
21 Естествено че е вярно колега
До коментар #14 от "верно ли":С пистолет у кратуните и без право на никакъв избор "британски инвеститори" и финансови институции държат огромно количество американски държавни ценни книжа (Treasuries) ! Великобритания е един от най-големите чуждестранни кредитори на САЩ. По данни на американското министерство на финансите, към август 2026 г. общата стойност на щатските държавни ценни книжа, държани от Обединеното кралство, възлиза на около $1,009.5 милиарда (над 1 трилион долара). Това са най евтините пари впрочем с които САЩ се сдобива. Два пъти по евтини дори от тези на Япония ... или си мислиш че това е от любов към САЩ? А?
Коментиран от #29
13:57 31.10.2026
22 Хохо Бохо
13:59 31.10.2026
23 Сатана Z
14:00 31.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ще следим
14:06 31.10.2026
26 Брюксел опита държавен преврат в Полша.
Коментиран от #30
14:08 31.10.2026
27 И Германия
До коментар #9 от "Великобритания":Не е държава а колония на САЩ дадена на концесия на нацистки Израел ! Всеки ден Мерц го доказва
14:11 31.10.2026
28 големсмях
До коментар #5 от "Ха,Ха,Ха":Когато англичаните са имали флот и са владели световноя океан,руската кочина още е била в блатата.А и до ден днешен флотът на Англия е синоним за сила .Не случайно е най-модерния след този на САЩ...САЩ...които имат военен флот колкото ЦЕЛИЯ ОСТАТАНАЛ СВЯТ...А за кочината знаем...Хиляди руски моряци нахраниха рибите ...Крайцера Мацква ....натори Ч.Море...а колко атомни падводници станаха коралови рифове ....АХАХАХАХААХ...
14:26 31.10.2026
29 хе хе
До коментар #21 от "Естествено че е вярно колега":Може ли да ни покажеш един официален британски документ, с който Великобритния дава независимост на САЩ?
14:29 31.10.2026
30 хе хе
До коментар #26 от "Брюксел опита държавен преврат в Полша.":Важното е че Болгария е остров на стабилността в Европа.
14:30 31.10.2026