Ирландия: Бомбените заплахи в Европа са координирана кампания

Бомбените заплахи срещу медии и авиационния сектор в Европа през последните дни вероятно са част от координирана кампания за причиняване на смут. Това заяви ирландското правителство, цитирано от Франс прес.
Офисите на няколко ирландски медии са били евакуирани след фалшиви сигнали за бомба. Заплахите са отправени на фона на нарушенията във въздушния транспорт в Европа, който също е бил обект на подобни сигнали.
Медиите и авиацията са сред засегнатите
В изявлението на ирландското правителство се казва:
Формулировката оставя възможност за различни обяснения, тъй като властите не представят доказателства, че всички сигнали са дело на един и същ извършител. Ирландското правителство изрично отбелязва, че на този етап не е известно кой е отговорен за заплахите.
Поредицата от сигнали засяга два чувствителни сектора. Фалшивите предупреждения срещу медии водят до евакуация на служители и прекъсване на работата, докато заплахите срещу авиацията могат да наложат допълнителни проверки и промени в движението на полети.
Няма посочен извършител
Ирландските власти не са обявили конкретна организация, лице или държава, която да стои зад кампанията. Определението „вероятно координирана“ описва оценката на правителството за сходството и съвпадението във времето на отделните заплахи, но не представлява окончателно заключение за произхода им.
Разследването трябва да установи дали сигналите срещу медийни организации и авиационни обекти са свързани помежду си. До изясняването на отговорността властите третират заплахите като въпрос на сигурността, без да обявяват доказана връзка между отделните случаи.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАТЮ
Коментиран от #2
19:22 06.11.2026
2 Кик
До коментар #1 от "НАТЮ":Колко зъби имаш?
Коментиран от #6, #7
19:25 06.11.2026
3 🐒🐒🐒
Коментиран от #9
19:25 06.11.2026
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8 Хипотетично
Как ще си защитят пътниците и хладилниците?
С почетен есорт от изстребители защитават само правителствените сгради, но не и пътниците..
19:30 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шерлок Щирлиц
19:34 06.11.2026
11 гост
Коментиран от #15
19:36 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Верно
До коментар #6 от "НАТЮ":Ли??
19:38 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нормално
До коментар #11 от "гост":РФ никога повече няма да бъде приета в цивилизованият свят.Само си го направиха.
Коментиран от #17
19:40 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🌈🌈🌈
До коментар #15 от "Нормално":цивилизования свят с родител 1 и 2 Хахаха.
19:42 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 !!!?
19:42 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НАТЮ
Коментиран от #28
19:44 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Било
19:46 06.11.2026
28 НАТЮ
До коментар #23 от "НАТЮ":Знае в момента колко жълти цената имаш в джоба.И ,че путин в момента клечи на куфарчето.
19:46 06.11.2026
29 Историк
19:48 06.11.2026
30 Учуден
Коментиран от #34
19:50 06.11.2026
31 Румен
19:52 06.11.2026
32 руззззНациии
19:53 06.11.2026
33 Герге ,
19:54 06.11.2026
34 Още по-ОЧУДЕН
До коментар #30 от "Учуден":Всички знаем иzтината .. даже и ты ..
19:59 06.11.2026