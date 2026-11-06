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Ирландия: Бомбените заплахи в Европа са координирана кампания

Ирландия: Бомбените заплахи в Европа са координирана кампания

6 Ноември, 2026 19:21 745 34

  • бомбени заплахи-
  • ирландия-
  • европа-
  • авиация-
  • медии-
  • гражданска авиация

Правителството смята, че сигналите срещу медии и авиацията вероятно целят да предизвикат смут, засега не е известно кой стои зад тях

Ирландия: Бомбените заплахи в Европа са координирана кампания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бомбените заплахи срещу медии и авиационния сектор в Европа през последните дни вероятно са част от координирана кампания за причиняване на смут. Това заяви ирландското правителство, цитирано от Франс прес.

Офисите на няколко ирландски медии са били евакуирани след фалшиви сигнали за бомба. Заплахите са отправени на фона на нарушенията във въздушния транспорт в Европа, който също е бил обект на подобни сигнали.

Медиите и авиацията са сред засегнатите

В изявлението на ирландското правителство се казва:

„Тези заплахи идват на фона на нарушения на въздушния транспорт в Европа, който е обект на подобни заплахи, и изглежда вероятно това да е координирана кампания, насочена към причиняване на смут.“

Формулировката оставя възможност за различни обяснения, тъй като властите не представят доказателства, че всички сигнали са дело на един и същ извършител. Ирландското правителство изрично отбелязва, че на този етап не е известно кой е отговорен за заплахите.

Поредицата от сигнали засяга два чувствителни сектора. Фалшивите предупреждения срещу медии водят до евакуация на служители и прекъсване на работата, докато заплахите срещу авиацията могат да наложат допълнителни проверки и промени в движението на полети.

Няма посочен извършител

Ирландските власти не са обявили конкретна организация, лице или държава, която да стои зад кампанията. Определението „вероятно координирана“ описва оценката на правителството за сходството и съвпадението във времето на отделните заплахи, но не представлява окончателно заключение за произхода им.

Разследването трябва да установи дали сигналите срещу медийни организации и авиационни обекти са свързани помежду си. До изясняването на отговорността властите третират заплахите като въпрос на сигурността, без да обявяват доказана връзка между отделните случаи.

Източници: bta.bg


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАТЮ

    8 7 Отговор
    Се самоатакува. Сухи тренировки.

    Коментиран от #2

    19:22 06.11.2026

  • 2 Кик

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "НАТЮ":

    Колко зъби имаш?

    Коментиран от #6, #7

    19:25 06.11.2026

  • 3 🐒🐒🐒

    5 2 Отговор
    Кръвосмесителите

    Коментиран от #9

    19:25 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хипотетично

    6 1 Отговор
    До кога ще обръщатвнимание на анонимни фейк заплахи?
    Как ще си защитят пътниците и хладилниците?
    С почетен есорт от изстребители защитават само правителствените сгради, но не и пътниците..

    19:30 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шерлок Щирлиц

    4 0 Отговор
    Голема загадка???

    19:34 06.11.2026

  • 11 гост

    6 1 Отговор
    Русия да стане част от тюркския свят, поиска Казахстан. В Кремъл са във възторг "Ако Русия стане част от тюркските държави, тоест от нашата организация, това би било от полза за всички наши страни." Това каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на срещата на върха на Организацията на тюркските държави (ОТГ) в Анкара, цитиран от руската редакция на Би Би Си. Токаев обясни, че призовава Русия да стане част от организацията или най-малкото да получи статут на наблюдател, като посочи историческите връзки на Русия с тюркския свят и факта, че много тюркски народи живеят на нейна територия. Кремъл посрещна предложението с ентусиазъм, пише Би Би Си. Говорителят на Владимир Путин, Дмитрий Песков, нарече участието на Русия в работата на организацията уместно Медията отбелязва обаче, че Азербайджан се изказа категорично против, а Турция дипломатично напомни, че потенциалните наблюдатели в организацията имат ограничения.

    Коментиран от #15

    19:36 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "НАТЮ":

    Ли??

    19:38 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нормално

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    РФ никога повече няма да бъде приета в цивилизованият свят.Само си го направиха.

    Коментиран от #17

    19:40 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🌈🌈🌈

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Нормално":

    цивилизования свят с родител 1 и 2 Хахаха.

    19:42 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!?

    10 2 Отговор
    Не е Путин...може да е от трета страна !!!?

    19:42 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НАТЮ

    5 4 Отговор
    Се чуди какво става.

    Коментиран от #28

    19:44 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Било

    1 2 Отговор
    някакво мъжко ,руско движение,което се борило с Путин!!!

    19:46 06.11.2026

  • 28 НАТЮ

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "НАТЮ":

    Знае в момента колко жълти цената имаш в джоба.И ,че путин в момента клечи на куфарчето.

    19:46 06.11.2026

  • 29 Историк

    4 3 Отговор
    Кой е срещу Европа- Путин. Тръмп помага на Путин. Всички са наясно. Империята на злото се е развилняла и Европа е длъжна да я спре.

    19:48 06.11.2026

  • 30 Учуден

    1 2 Отговор
    Верно ли някой нападнал Украйна,не се знае кой?

    Коментиран от #34

    19:50 06.11.2026

  • 31 Румен

    0 0 Отговор
    Логиката е едно,доказателствата друго!

    19:52 06.11.2026

  • 32 руззззНациии

    1 2 Отговор
    Нееее, съвсем никой не знае КОЙ е виновен. Даже и не предлагаме.

    19:53 06.11.2026

  • 33 Герге ,

    0 2 Отговор
    СЕГА МИ КАЖИ ЩОНЕТРЕБЕТИСЕЙРЯФОСТАТЪ ПРИВАГИНОЗА

    19:54 06.11.2026

  • 34 Още по-ОЧУДЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Учуден":

    Всички знаем иzтината .. даже и ты ..

    19:59 06.11.2026

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