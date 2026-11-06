Ирландия: Бомбените заплахи в Европа са координирана кампания

Бомбените заплахи срещу медии и авиационния сектор в Европа през последните дни вероятно са част от координирана кампания за причиняване на смут. Това заяви ирландското правителство, цитирано от Франс прес.

Офисите на няколко ирландски медии са били евакуирани след фалшиви сигнали за бомба. Заплахите са отправени на фона на нарушенията във въздушния транспорт в Европа, който също е бил обект на подобни сигнали.

Медиите и авиацията са сред засегнатите

В изявлението на ирландското правителство се казва:

„Тези заплахи идват на фона на нарушения на въздушния транспорт в Европа, който е обект на подобни заплахи, и изглежда вероятно това да е координирана кампания, насочена към причиняване на смут.“

Формулировката оставя възможност за различни обяснения, тъй като властите не представят доказателства, че всички сигнали са дело на един и същ извършител. Ирландското правителство изрично отбелязва, че на този етап не е известно кой е отговорен за заплахите.

Поредицата от сигнали засяга два чувствителни сектора. Фалшивите предупреждения срещу медии водят до евакуация на служители и прекъсване на работата, докато заплахите срещу авиацията могат да наложат допълнителни проверки и промени в движението на полети.

Няма посочен извършител

Ирландските власти не са обявили конкретна организация, лице или държава, която да стои зад кампанията. Определението „вероятно координирана“ описва оценката на правителството за сходството и съвпадението във времето на отделните заплахи, но не представлява окончателно заключение за произхода им.

Разследването трябва да установи дали сигналите срещу медийни организации и авиационни обекти са свързани помежду си. До изясняването на отговорността властите третират заплахите като въпрос на сигурността, без да обявяват доказана връзка между отделните случаи.

Източници: bta.bg