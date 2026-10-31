Гордостта на Кремъл! Русия загуби четвърти Су-57 за 2026 г.

Русия е загубила още един изтребител Су-57, след като самолетът е изгорял на 29 октомври на летището в Ахтубинск, Астраханска област. Първоначалната информация сочи, че инцидентът е станал при стартиране на двигателя на земята и не е бил причинен от външна атака или действия на Въоръжените сили на Украйна.
За случая съобщава Defense Romania, позовавайки се на Telegram канала Absolutely Reliable Source, който е публикувал сателитни снимки на летището. Според разпространените данни самолетът е бил обхванат от пламъци след аварийна ситуация при запалването на двигателя.
Случаят е четвъртият регистриран през 2026 г., при който Русия губи или претърпява сериозни щети по самолет от този тип. На 25 април украински дронове достигнаха летище „Шагол“ в Челябинска област и поразиха два Су-57. Данните за новия инцидент обаче са предварителни, а руските власти не са направили публично потвърждение.
Сателитни изображения, анализирани от OSINT източници, показват следи от пожар и повредена зона на летището. Независимо потвърждение за пълното унищожаване на самолета не е публикувано, поради което информацията за загубата следва да се разглежда като съобщена, но непотвърдена официално.
Четвърта загуба на Су-57 за годината
Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение, предназначен за действия срещу въздушни, наземни и морски цели. Според посочваните официални характеристики самолетът може да развива до 2600 км/ч и да използва високоточни управляеми оръжия.
Серийното производство на машината се извършва в авиационния завод в Комсомолск на Амур. Летището в Ахтубинск е свързано с изпитанията и експлоатацията на руски бойни самолети, което прави инцидента значим за малкия парк от Су-57.
Не е съобщено дали ще бъде започнато официално разследване на причините за пожара, нито какви са материалните щети по инфраструктурата на летището. При потвърждение на информацията изгорелият самолет ще бъде четвъртият Су-57, загубен или сериозно повреден от началото на годината.
Източници: focus-news.net, defenseromania.ro, theins.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 ВолодомОр Зiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
Коментиран от #9
13:08 31.10.2026
4 МУТРОФАНОВА
До коментар #1 от "сКопейка":И ТЯ НЯМАЛА ИНФОРМАЦИЯ.
РАДЕВ И ТОЙ ЗАТОВА СЪЩО
НЕ МОЖЕ ДА ПОТВЪРДИ.
НА КОГО Е САМОЛЕТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #49
13:09 31.10.2026
5 Как
Коментиран от #16
13:09 31.10.2026
6 Тя украйна
Коментиран от #86
13:09 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кличко
До коментар #3 от "ВолодомОр Зiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта":Зеленски, нали ти лично си го взревел с рпг-7?
13:10 31.10.2026
10 В заглавието
Коментиран от #81
13:11 31.10.2026
11 Гордостта за ,,Факти"...!
13:11 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "От тях":5,5 милиона войници на ВСУ гледат как расте тревата от корените.
Коментиран от #18, #44, #46, #50, #63
13:12 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И още ..
До коментар #5 от "Как":Как 5то поколение , като Русия не можела да произвежда такива ? 🤔
Коментиран от #53
13:13 31.10.2026
17 качеството
Тези причини за инцидента са още по-лошия вариант за пето поколение изстребител.
Коментиран от #26
13:13 31.10.2026
18 Вова и Си
До коментар #13 от "Ха ха ха ха":заедно нямат толкова!
Коментиран от #24
13:13 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТИКВИТЕ СТАВАТ ПРАСЕТА
А ПЕТРОХАНСКИТЕ П ТЕХНИ ЖЕНИ :)
13:14 31.10.2026
21 Васил
13:14 31.10.2026
22 Заблудена копейка
13:14 31.10.2026
23 Дончо
13:15 31.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Груйо
Коментиран от #28
13:16 31.10.2026
26 количеството
До коментар #17 от "качеството":Възможно е да настигне F35 по провали ? Шегувам се - невъзможно е !
Коментиран от #87
13:16 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БРАВО БРАВО
13:17 31.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гинирал Наско
До коментар #27 от "5 милиада саПедал":Щел да ви праща на фронта
13:20 31.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Kaлпазанин
13:20 31.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факт
13:21 31.10.2026
39 Помните ли?
Коментиран от #42, #55, #72
13:21 31.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Българин
13:28 31.10.2026
46 Колкото
До коментар #13 от "Ха ха ха ха":електората на Възраждане!
13:30 31.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Рака е много кофти болест
До коментар #42 от "Помним, че са теЕбали":Накрая ставаш 20 кила кожа и кости. Не можеш да ходиш. Тялото ти се разпада, но за сметка на това болките са ти ужасни.
13:31 31.10.2026
49 Изключително умно написан коментар
До коментар #4 от "МУТРОФАНОВА":Представителите от жълтопаветната общост, поклонниците от Петрохан и близките на Мирчев винаги са били интелектуален подарък за всяка медия, до която се докоснат.
Винаги правят впечатление с високия си интелект, достоверните твърдения в техните коментари, тънката ирония и богатият си речник.
Неумолими са с техните логически и причинно-следствени връзки, те са истинско богатство за нашата нация, а освен високия си интелект и морал, те са най-трудолюбивите личности от нашето общество.
13:31 31.10.2026
50 Много руски💩💩💩
До коментар #13 от "Ха ха ха ха":похапваш?
13:31 31.10.2026
51 1111
13:32 31.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 оня с коня
До коментар #16 от "И още ..":Ти не разбираш - Нито Руските корабни застраховки,нито Лицензионният им режим,нито пък Характеристиките на самолетните им поколения покриват западния стандарт.
13:32 31.10.2026
54 какво да разследваме
13:32 31.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Рак яде укротрола
13:37 31.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Укроторала е жив изяден от рака
13:37 31.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Челси
13:42 31.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Извинете
Коментиран от #73
13:43 31.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хихи
13:44 31.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 стоян георгиев
Коментиран от #79, #84
13:52 31.10.2026
76 Горския
13:54 31.10.2026
77 Оня
13:54 31.10.2026
78 666
13:58 31.10.2026
79 Армата
До коментар #75 от "стоян георгиев":Ако запали!....
13:59 31.10.2026
80 4567
14:03 31.10.2026
81 Мнение
До коментар #10 от "В заглавието":По-скоро руснакът автор на статията е горд , че плюе по своите, понеже сребърниците са му се усладили тврде много!
14:06 31.10.2026
82 свети дух
14:08 31.10.2026
83 ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
17 февруари 2024 г.ФАКТИ, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
Коментиран от #85
14:18 31.10.2026
84 СТОЯНЕ...до кога ще доказваш
До коментар #75 от "стоян георгиев":информационната си ощетеност по тези въпроси с всекидневни неадекватни коментари ?
1. НИКАКВИ СУ-57 НЯМА ЗАСЕГНАТИ !
2. НАУЧИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СУ-57 !
ТЕ СА УНИКАЛНИ И С УНИКАЛНО ДАЛЕКОБОЙНО ВЪОРЪЖЕНИЕ ,ОТЛИЧНИ БРЛС "НО36", И РЕБ С-МИ !ТОВА Е НАЙ-МОЩНИЯ ИЗТРЕБИТЕЛ В СВЕТА С 10 т.п.т !
14:23 31.10.2026
85 хахахахха
До коментар #83 от "ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ":по тая логика униан,укринформ и дойче зеле трябва да се докладват по 70 пъти на ден
14:25 31.10.2026
86 гост
До коментар #6 от "Тя украйна":Цяла Раша гори и се разпада , те за един ЕС се загрижили , хахахахаха !!
14:30 31.10.2026
87 Интересно
До коментар #26 от "количеството":Вероятно си прав. Кога ли ще произведат толкова, че да имат достатъчно провали?
14:31 31.10.2026