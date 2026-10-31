Гордостта на Кремъл! Русия загуби четвърти Су-57 за 2026 г.

Русия е загубила още един изтребител Су-57, след като самолетът е изгорял на 29 октомври на летището в Ахтубинск, Астраханска област. Първоначалната информация сочи, че инцидентът е станал при стартиране на двигателя на земята и не е бил причинен от външна атака или действия на Въоръжените сили на Украйна.

За случая съобщава Defense Romania, позовавайки се на Telegram канала Absolutely Reliable Source, който е публикувал сателитни снимки на летището. Според разпространените данни самолетът е бил обхванат от пламъци след аварийна ситуация при запалването на двигателя.

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„На 29 октомври на летището в Ахтубинск Су-57 се запали в резултат на аварийна ситуация при стартирането на двигателя“, се посочва в съобщението на канала.

Случаят е четвъртият регистриран през 2026 г., при който Русия губи или претърпява сериозни щети по самолет от този тип. На 25 април украински дронове достигнаха летище „Шагол“ в Челябинска област и поразиха два Су-57. Данните за новия инцидент обаче са предварителни, а руските власти не са направили публично потвърждение.

Сателитни изображения, анализирани от OSINT източници, показват следи от пожар и повредена зона на летището. Независимо потвърждение за пълното унищожаване на самолета не е публикувано, поради което информацията за загубата следва да се разглежда като съобщена, но непотвърдена официално.

Четвърта загуба на Су-57 за годината

Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение, предназначен за действия срещу въздушни, наземни и морски цели. Според посочваните официални характеристики самолетът може да развива до 2600 км/ч и да използва високоточни управляеми оръжия.

Серийното производство на машината се извършва в авиационния завод в Комсомолск на Амур. Летището в Ахтубинск е свързано с изпитанията и експлоатацията на руски бойни самолети, което прави инцидента значим за малкия парк от Су-57.

Не е съобщено дали ще бъде започнато официално разследване на причините за пожара, нито какви са материалните щети по инфраструктурата на летището. При потвърждение на информацията изгорелият самолет ще бъде четвъртият Су-57, загубен или сериозно повреден от началото на годината.

Източници: focus-news.net, defenseromania.ro, theins.ru