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Гордостта на Кремъл! Русия загуби четвърти Су-57 за 2026 г.
  Тема: Украйна

Гордостта на Кремъл! Русия загуби четвърти Су-57 за 2026 г.

31 Октомври, 2026 13:05 1 653 87

  • су-57-
  • русия-
  • ахтубинск-
  • военна авиация-
  • украйна

Изтребителят е изгорял при стартиране на двигателя на летище в Астраханска област, първоначалните данни сочат авария, а не удар от Украйна

Гордостта на Кремъл! Русия загуби четвърти Су-57 за 2026 г. - 1
Снимка: Уикипедия
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е загубила още един изтребител Су-57, след като самолетът е изгорял на 29 октомври на летището в Ахтубинск, Астраханска област. Първоначалната информация сочи, че инцидентът е станал при стартиране на двигателя на земята и не е бил причинен от външна атака или действия на Въоръжените сили на Украйна.

За случая съобщава Defense Romania, позовавайки се на Telegram канала Absolutely Reliable Source, който е публикувал сателитни снимки на летището. Според разпространените данни самолетът е бил обхванат от пламъци след аварийна ситуация при запалването на двигателя.

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„На 29 октомври на летището в Ахтубинск Су-57 се запали в резултат на аварийна ситуация при стартирането на двигателя“, се посочва в съобщението на канала.

Случаят е четвъртият регистриран през 2026 г., при който Русия губи или претърпява сериозни щети по самолет от този тип. На 25 април украински дронове достигнаха летище „Шагол“ в Челябинска област и поразиха два Су-57. Данните за новия инцидент обаче са предварителни, а руските власти не са направили публично потвърждение.

Сателитни изображения, анализирани от OSINT източници, показват следи от пожар и повредена зона на летището. Независимо потвърждение за пълното унищожаване на самолета не е публикувано, поради което информацията за загубата следва да се разглежда като съобщена, но непотвърдена официално.

Четвърта загуба на Су-57 за годината

Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение, предназначен за действия срещу въздушни, наземни и морски цели. Според посочваните официални характеристики самолетът може да развива до 2600 км/ч и да използва високоточни управляеми оръжия.

Серийното производство на машината се извършва в авиационния завод в Комсомолск на Амур. Летището в Ахтубинск е свързано с изпитанията и експлоатацията на руски бойни самолети, което прави инцидента значим за малкия парк от Су-57.

Не е съобщено дали ще бъде започнато официално разследване на причините за пожара, нито какви са материалните щети по инфраструктурата на летището. При потвърждение на информацията изгорелият самолет ще бъде четвъртият Су-57, загубен или сериозно повреден от началото на годината.

Източници: focus-news.net, defenseromania.ro, theins.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВолодомОр Зiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    14 30 Отговор
    Как така ?! Не е вярно ! Вече съобщихме , че украински герои са го ударили на летището с дрон .

    Коментиран от #9

    13:08 31.10.2026

  • 4 МУТРОФАНОВА

    25 17 Отговор

    До коментар #1 от "сКопейка":

    И ТЯ НЯМАЛА ИНФОРМАЦИЯ.

    РАДЕВ И ТОЙ ЗАТОВА СЪЩО
    НЕ МОЖЕ ДА ПОТВЪРДИ.

    НА КОГО Е САМОЛЕТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #49

    13:09 31.10.2026

  • 5 Как

    14 9 Отговор
    от 3 губят 4?

    Коментиран от #16

    13:09 31.10.2026

  • 6 Тя украйна

    24 20 Отговор
    И целия ЕС гори вие за един самолет се радвате

    Коментиран от #86

    13:09 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кличко

    14 12 Отговор

    До коментар #3 от "ВолодомОр Зiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта":

    Зеленски, нали ти лично си го взревел с рпг-7?

    13:10 31.10.2026

  • 10 В заглавието

    7 18 Отговор
    Русия е горда, че губи самолети.

    Коментиран от #81

    13:11 31.10.2026

  • 11 Гордостта за ,,Факти"...!

    23 13 Отговор
    Да съобщават всевъзможни русофобски новини...:)!

    13:11 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха ха ха

    23 37 Отговор

    До коментар #8 от "От тях":

    5,5 милиона войници на ВСУ гледат как расте тревата от корените.

    Коментиран от #18, #44, #46, #50, #63

    13:12 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И още ..

    15 10 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    Как 5то поколение , като Русия не можела да произвежда такива ? 🤔

    Коментиран от #53

    13:13 31.10.2026

  • 17 качеството

    19 10 Отговор
    """"""""""""""инцидентът е станал при стартиране на двигателя на земята и не е бил причинен от външна атака или действия на Въоръжените сили на Украйна."""""""""""""""
    Тези причини за инцидента са още по-лошия вариант за пето поколение изстребител.

    Коментиран от #26

    13:13 31.10.2026

  • 18 Вова и Си

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха ха":

    заедно нямат толкова!

    Коментиран от #24

    13:13 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 18 Отговор
    НА ХЕЛОУИН ЖУРНАЛИСТИТЕ СТАВАТ ТИКВИ
    ТИКВИТЕ СТАВАТ ПРАСЕТА
    А ПЕТРОХАНСКИТЕ П ТЕХНИ ЖЕНИ :)

    13:14 31.10.2026

  • 21 Васил

    14 3 Отговор
    С две думи летящо ведро!

    13:14 31.10.2026

  • 22 Заблудена копейка

    13 6 Отговор
    Чакаме ТАСС и Риа новости да потвърди.

    13:14 31.10.2026

  • 23 Дончо

    5 4 Отговор
    Голяма работа!Нафта нали има!

    13:15 31.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Груйо

    22 16 Отговор
    Освен да копае и продава подземните си залежи, Русия не е способна да произведе нищо качествено. Не може нация, която не произвежда собствени автомобили, климатици, мобилни телефони или прахосмукачки, да произведе пето поколение изтребители. Много ясно че ще падат като круши

    Коментиран от #28

    13:16 31.10.2026

  • 26 количеството

    13 14 Отговор

    До коментар #17 от "качеството":

    Възможно е да настигне F35 по провали ? Шегувам се - невъзможно е !

    Коментиран от #87

    13:16 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БРАВО БРАВО

    8 11 Отговор
    Сега се върнете в реалността.

    13:17 31.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гинирал Наско

    7 10 Отговор

    До коментар #27 от "5 милиада саПедал":

    Щел да ви праща на фронта

    13:20 31.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Kaлпазанин

    6 9 Отговор
    Тук наистина е върхът на глупостта

    13:20 31.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт

    8 14 Отговор
    Русия няма как да я победите!

    13:21 31.10.2026

  • 39 Помните ли?

    6 17 Отговор
    Помните ли когато написах тука, че укротрола е болен от нелечим рак и съвсем ще изплиска легена накрая? Последните му коментари го потвърждават.

    Коментиран от #42, #55, #72

    13:21 31.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Българин

    5 10 Отговор
    Само от началото на годината са произведени 270 СУ-57, от които 64 са изнесени за Индия и Алжир. Дори и да има един загубен самолет, това никак няма да облекчи съдбата на улеите!

    13:28 31.10.2026

  • 46 Колкото

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха ха":

    електората на Възраждане!

    13:30 31.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Рака е много кофти болест

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Помним, че са теЕбали":

    Накрая ставаш 20 кила кожа и кости. Не можеш да ходиш. Тялото ти се разпада, но за сметка на това болките са ти ужасни.

    13:31 31.10.2026

  • 49 Изключително умно написан коментар

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "МУТРОФАНОВА":

    Представителите от жълтопаветната общост, поклонниците от Петрохан и близките на Мирчев винаги са били интелектуален подарък за всяка медия, до която се докоснат.
    Винаги правят впечатление с високия си интелект, достоверните твърдения в техните коментари, тънката ирония и богатият си речник.
    Неумолими са с техните логически и причинно-следствени връзки, те са истинско богатство за нашата нация, а освен високия си интелект и морал, те са най-трудолюбивите личности от нашето общество.

    13:31 31.10.2026

  • 50 Много руски💩💩💩

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха ха":

    похапваш?

    13:31 31.10.2026

  • 51 1111

    7 8 Отговор
    Аве, ако още един път напишете, че е четвърти самолет за годината, ще ви е за първи път.

    13:32 31.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "И още ..":

    Ти не разбираш - Нито Руските корабни застраховки,нито Лицензионният им режим,нито пък Характеристиките на самолетните им поколения покриват западния стандарт.

    13:32 31.10.2026

  • 54 какво да разследваме

    4 4 Отговор
    То е ясно - цигара Родопи.

    13:32 31.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Рак яде укротрола

    2 5 Отговор
    Кеф ми е.

    13:37 31.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Укроторала е жив изяден от рака

    3 4 Отговор
    Скоро ще изпляка.

    13:37 31.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Челси

    0 2 Отговор
    От тлените останки ще направят дузина дронове!Водни и подводни!

    13:42 31.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Извинете

    3 0 Отговор
    сайта на онкоклиниката ли е?

    Коментиран от #73

    13:43 31.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хихи

    2 1 Отговор
    фокус нюз... УНИАН...

    13:44 31.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Руския самолет като ладата много е добър ама не може да се ползва дълго време.

    Коментиран от #79, #84

    13:52 31.10.2026

  • 76 Горския

    3 1 Отговор
    Тя при вас отдавна изгубии войната и икономиката и всичко. Проблема е че хората виждат кой какво губи и кой ще се моли на Русия за петрол и суровини.

    13:54 31.10.2026

  • 77 Оня

    3 0 Отговор
    Вицовете не бяха ли в друг раздел? Мисля си че трябва да направите специален раздел за 404 може да го кръстите "Вервайте ми" !

    13:54 31.10.2026

  • 78 666

    4 0 Отговор
    Всички знаем какъв ефект е препредаване на информация.Започваш сам да се смееш.

    13:58 31.10.2026

  • 79 Армата

    0 3 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Ако запали!....

    13:59 31.10.2026

  • 80 4567

    2 1 Отговор
    Украйна отглежда огромни картофи заради Чернобил. Един такъв са набутали в соплото на двигателя на СУ-то и ... Дум!

    14:03 31.10.2026

  • 81 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "В заглавието":

    По-скоро руснакът автор на статията е горд , че плюе по своите, понеже сребърниците са му се усладили тврде много!

    14:06 31.10.2026

  • 82 свети дух

    0 2 Отговор
    Пилота е пил огнена вода и е заспал с неизгасена цигара Карелия

    14:08 31.10.2026

  • 83 ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

    2 0 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г.ФАКТИ, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.

    Коментиран от #85

    14:18 31.10.2026

  • 84 СТОЯНЕ...до кога ще доказваш

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    информационната си ощетеност по тези въпроси с всекидневни неадекватни коментари ?

    1. НИКАКВИ СУ-57 НЯМА ЗАСЕГНАТИ !

    2. НАУЧИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СУ-57 !
    ТЕ СА УНИКАЛНИ И С УНИКАЛНО ДАЛЕКОБОЙНО ВЪОРЪЖЕНИЕ ,ОТЛИЧНИ БРЛС "НО36", И РЕБ С-МИ !ТОВА Е НАЙ-МОЩНИЯ ИЗТРЕБИТЕЛ В СВЕТА С 10 т.п.т !

    14:23 31.10.2026

  • 85 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ":

    по тая логика униан,укринформ и дойче зеле трябва да се докладват по 70 пъти на ден

    14:25 31.10.2026

  • 86 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тя украйна":

    Цяла Раша гори и се разпада , те за един ЕС се загрижили , хахахахаха !!

    14:30 31.10.2026

  • 87 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "количеството":

    Вероятно си прав. Кога ли ще произведат толкова, че да имат достатъчно провали?

    14:31 31.10.2026

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