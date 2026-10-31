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Украински удар! Пожар избухна в рафинерия в Уфа след атака с дронове
  Тема: Украйна

Украински удар! Пожар избухна в рафинерия в Уфа след атака с дронове

31 Октомври, 2026 11:55 1 080 48

  • уфа-
  • башкортостан-
  • дронове-
  • рафинерия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети

Огънят вероятно е засегнал инсталация за каталитичен риформинг в „Башнефт-Новойл“. Размерът на щетите все още не е потвърден независимо

Украински удар! Пожар избухна в рафинерия в Уфа след атака с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в рафинерията „Башнефт-Новойл“ в руския град Уфа след атака с дронове през нощта срещу 31 октомври. Предприятието се намира в Северната промишлена зона на столицата на Башкортостан, където са разположени три големи петролопреработвателни завода. За инцидента съобщиха независимото руско издание ASTRA и мониторинговият канал Exilenova+.

Около 3:00 часа местно време властите в Башкортостан са обявили опасност от нападение с дронове. Приблизително час по-късно жители на Уфа са публикували съобщения за звуци, наподобяващи експлозии.

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Вероятно е засегната инсталация за горива

Предварителен анализ на снимки, публикувани от очевидци, свързва пожара с инсталацията за каталитичен риформинг Л-35 в „Башнефт-Новойл“. Данните не са потвърдени независимо.

Каталитичният риформинг е част от процеса по производство на реформат - високооктанов компонент на бензина. При работата на инсталацията се получава и водород, който се използва при пречистването на горивата. Евентуална повреда на Л-35 би могла да затрудни работата на рафинерията, но към момента няма официално съобщение за спиране на производството или за конкретни щети.

В местни интернет групи са се появили и твърдения за атака срещу две предприятия. Тази информация също не е потвърдена независимо. Exilenova+ съобщава за три отделни огнища на територията на обекти, за които се предполага, че са две рафинерии в Уфа.

Комплексът преработва 23,5 милиона тона петрол годишно

Петролопреработвателният комплекс в Уфа включва „Башнефт-Новойл“, „Башнефт-УНПЗ“ и „Башнефт-Уфанефтехим“. Предприятията са част от „Башнефт“, която е под контрола на руската държавна петролна компания „Роснефт“.

Общият капацитет на трите завода достига 23,5 милиона тона суров петрол годишно. В комплекса се произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и промишлени масла.

Уфа се намира на около 1400 километра по права линия от украинската граница. В началото на август в района отново беше съобщено за атака с дронове срещу „Башнефт-Уфанефтехим“. Тогава ръководителят на Башкортостан заяви, че димът е бил причинен от отломки на свален безпилотен апарат.

За новия инцидент няма независимо потвърждение за броя на дроновете, пораженията или евентуалното прекъсване на работата на рафинерията.

Източници: news.bg, pravda.com.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 глупусти

    11 9 Отговор
    Онзи ден новия собственик на ТремпОйл и ВВП по телефона вдигаха тост, че Тремп е стъпил на ушите на Зеленски и Украйна вече не удря рафинерии.

    11:58 31.10.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    14 21 Отговор
    В Сибир има много гладни хора. Вече нямат и ток, вода също. Пък водата в Сибирска Росiя не е годна

    Коментиран от #5, #48

    11:58 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 осраински

    14 10 Отговор
    Я ко ще продължи сериала до последният евро либераллл ТИРЕ фашисттттт

    12:03 31.10.2026

  • 7 Бг гражданин

    15 16 Отговор
    Русия е хартиен тигър,украинците ги спукаха от атаки по рафинерии, а те се чудят кви декларации и червени линии да поставят!

    Коментиран от #22

    12:05 31.10.2026

  • 8 Тити

    10 8 Отговор
    Изгоряха Американците с дизела.

    12:06 31.10.2026

  • 9 Уфа

    9 8 Отговор
    А где нашето ПВО? - във Валдай.

    12:07 31.10.2026

  • 10 Българин

    13 7 Отговор
    Какво ти каза Тръмп,бе наркоман?!Да не нанасяш удари по петролни рафинерии.

    Коментиран от #43

    12:07 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 осраински

    13 25 Отговор
    не знам .След като свърши СВО то къде ще настаним останалите един милион У.....ЦИ

    Коментиран от #36, #45

    12:09 31.10.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    12 27 Отговор
    Седмица-две-три, кажи го месец и руснаците ще я възстановят (ако новината въобще е вярна!). Но т. нар. "Украйна" може ли да бъде възстановена? А милионите й безвъзвратно загубени нейни граждани? А нейната промишленост и индустрия? А може ли да бъде възстановено доверието на европските граждани към техните управляващи? А може ли да бъде възстановено ценовото и икономическото статукво отпреди "одисеята Украйна"?..

    Коментиран от #30

    12:15 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми значи

    8 15 Отговор
    404 вече победи и можем да бъдем спокойни, че лошите руснаци няма да дойдат?

    12:17 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нормално

    24 11 Отговор
    Тези удари и пожари по територията на агресора само ще се увеличават .
    Украйна скоро ще има и балистични ракети с обсег до 850 километра .

    Коментиран от #34

    12:17 31.10.2026

  • 18 ударили...

    7 20 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    12:18 31.10.2026

  • 19 БАНДЕРСКАТА ЗИМА

    9 18 Отговор
    Ще е много тежка.

    Коментиран от #24, #41

    12:18 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Замислен

    7 12 Отговор
    Сега разбрахте ли защо британците се запасяват с консерви,ориз и тоалетна хартия.Скоро ще е.

    12:21 31.10.2026

  • 24 осраински

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "БАНДЕРСКАТА ЗИМА":

    минусите не помагат

    Коментиран от #28

    12:21 31.10.2026

  • 25 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    6 7 Отговор
    Как коментира тази новина?

    12:21 31.10.2026

  • 26 Историк

    8 6 Отговор
    БРАВО НА СМЕЛИТЕ И САМООТВЕРЖЕНИ БОРЦИ НА УКРАЙНА ЗА СВОБОДАТА!

    Коментиран от #31, #32

    12:22 31.10.2026

  • 27 УКРАИНСКИ ЕЖЕДН.ФЕЙКОЕ😀😀

    6 8 Отговор
    В УФА ВСИЧКО Е СПОКОЙНО,НО НЕ И В УКРАЙНА,КЪДЕТО СА УНИЩОЖЕНИ ВСИЧКИ ПРИСТАНИЩА,ПРОМИШЛЕНОСТ И ЕНЕРГЕТИКА .УБИТИ СА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ/ МОБИЛИЗИРАНИ ГРАЖДАНИ ! УНИЩОЖЕНИ Е ВСИЧКОТО ДОСТАВЕНО АНЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ ЗА =540 МЛРД $ КОЕТО ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО С НАЛИЧНОСТИТЕ. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА ПОВЕЧЕ, И СЕ ПОЯВИХА НОВИ ВИДОВЕ. ЗА ТАЗИ ГОДИНА 🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ !

    Коментиран от #33, #40

    12:22 31.10.2026

  • 28 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "осраински":

    По телевизора?

    12:23 31.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Стоянчо Пуканката":

    Ако се вярва на Ал-Новак -м-р на енергетиката -незначителни повреди -атаката е била срещу 4 НПЗ - за трите от тях ПВО е унищожила всички дронове преди да стигнат а за четвъртия завод -незначителни повреди !?

    12:25 31.10.2026

  • 31 осраински

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    Помагай де кво чакаш. или не си ходил войник

    Коментиран от #35

    12:26 31.10.2026

  • 32 Аха сигурно

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    Би аплодирал и последователите на Бандера...нищо че са избивали малцинствата ...пък и поизгориха 10 българина в Одеса но теб кво те засяга

    12:26 31.10.2026

  • 33 Пак пишеш глупости!

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "УКРАИНСКИ ЕЖЕДН.ФЕЙКОЕ😀😀":

    И пак те питам – защо Зеленски иска спешно в Украйна да се върнат 9,5 милиона избягали украински мъже? Ако загубите на Украйна са 2,5 милиона, 9,5 милиона не са ли твърде множко да ги заменят?

    12:27 31.10.2026

  • 34 Стоянчо Пуканката

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално":

    Ти гледай реакциите при сащисаните! Току- виж бай Дончо решил да бомби покрайнините на Руската Империя (при положение че Москва му разреши, де), че тогава ще настъпи едно шоуууу..

    12:28 31.10.2026

  • 35 Историк

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "осраински":

    Аз съм на 62 години и съм бил войник 3 години във ВМФ. Бях адютант/секретарка на командира на кораба и му топлех койката нощно време. Четирима командири се смениха по мое време, но аз бях несменяем.

    12:30 31.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 3 Отговор
    Сигурно е "инцидент" от незагасена цигара.....

    12:41 31.10.2026

  • 38 РУСОФИЛКИТЕ

    2 2 Отговор
    ДА СЕ ЗАПИШАТ ДОБРОВОЛЦИ

    ДА ПОПЪЛНЯТ БАТАЛЬОНА

    НА ХАРПИИТЕ.

    СТИГА СА МИШКУВАЛИ .

    12:46 31.10.2026

  • 39 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    4 2 Отговор
    Уфа.....на 1600 км навътре в Русия.

    12:48 31.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "БАНДЕРСКАТА ЗИМА":

    Зимата за Путин ще е още по тежка.

    12:49 31.10.2026

  • 42 Конгреса И Зеленски с/у Трам и Путин

    3 2 Отговор
    Който приеме руски дизел в САЩ, ще бъде изправен пред съда и осъден-казаха републиканци и демократи в конгреса, за нарушаване на закона от 2022г.
    Не чуваме от Захарова дизела дето Тръмп поръча, към Бразилия ли зацепи или полюса.
    Те затова от днес горят отново нефтопреработвателните заводи.

    12:50 31.10.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Дреме му на зеленски за Тръмп и Путин
    Двама старци с памперси.

    12:50 31.10.2026

  • 44 Иван

    2 0 Отговор
    Много отломки, много нещо

    12:59 31.10.2026

  • 45 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    До 12 ком - другар явно си забравил когато завърши студената война 1989 гд че тукни налазиха гладни руснаци и рускини които продаваха по пазарите руска шир потреба - руския пазар в Пловдив и Стара загора стоят и чакат да свърши сво то

    12:59 31.10.2026

  • 46 Ушанко

    0 0 Отговор
    А, няма страшно! То отломки, отломки...😂

    13:03 31.10.2026

  • 47 Сашо

    0 0 Отговор
    Е как, то няма никакви удари по рафинерии, горят само сухи треви( това постоянно го казват от москва )! За какви удари говорят сега?

    13:04 31.10.2026

  • 48 полезни сведения

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    дано да четат хората там факти, белким залъжат малко глада с четене. А къде е това Сибир, някъде близо до Евразия ли ?

    13:08 31.10.2026

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