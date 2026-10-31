Украински удар! Пожар избухна в рафинерия в Уфа след атака с дронове

Пожар избухна в рафинерията „Башнефт-Новойл“ в руския град Уфа след атака с дронове през нощта срещу 31 октомври. Предприятието се намира в Северната промишлена зона на столицата на Башкортостан, където са разположени три големи петролопреработвателни завода. За инцидента съобщиха независимото руско издание ASTRA и мониторинговият канал Exilenova+.
Около 3:00 часа местно време властите в Башкортостан са обявили опасност от нападение с дронове. Приблизително час по-късно жители на Уфа са публикували съобщения за звуци, наподобяващи експлозии.
Вероятно е засегната инсталация за горива
Предварителен анализ на снимки, публикувани от очевидци, свързва пожара с инсталацията за каталитичен риформинг Л-35 в „Башнефт-Новойл“. Данните не са потвърдени независимо.
Каталитичният риформинг е част от процеса по производство на реформат - високооктанов компонент на бензина. При работата на инсталацията се получава и водород, който се използва при пречистването на горивата. Евентуална повреда на Л-35 би могла да затрудни работата на рафинерията, но към момента няма официално съобщение за спиране на производството или за конкретни щети.
В местни интернет групи са се появили и твърдения за атака срещу две предприятия. Тази информация също не е потвърдена независимо. Exilenova+ съобщава за три отделни огнища на територията на обекти, за които се предполага, че са две рафинерии в Уфа.
Комплексът преработва 23,5 милиона тона петрол годишно
Петролопреработвателният комплекс в Уфа включва „Башнефт-Новойл“, „Башнефт-УНПЗ“ и „Башнефт-Уфанефтехим“. Предприятията са част от „Башнефт“, която е под контрола на руската държавна петролна компания „Роснефт“.
Общият капацитет на трите завода достига 23,5 милиона тона суров петрол годишно. В комплекса се произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и промишлени масла.
Уфа се намира на около 1400 километра по права линия от украинската граница. В началото на август в района отново беше съобщено за атака с дронове срещу „Башнефт-Уфанефтехим“. Тогава ръководителят на Башкортостан заяви, че димът е бил причинен от отломки на свален безпилотен апарат.
За новия инцидент няма независимо потвърждение за броя на дроновете, пораженията или евентуалното прекъсване на работата на рафинерията.
Източници: news.bg, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 глупусти
11:58 31.10.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #5, #48
11:58 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 осраински
12:03 31.10.2026
7 Бг гражданин
Коментиран от #22
12:05 31.10.2026
8 Тити
12:06 31.10.2026
9 Уфа
12:07 31.10.2026
10 Българин
Коментиран от #43
12:07 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 осраински
Коментиран от #36, #45
12:09 31.10.2026
13 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #30
12:15 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ми значи
12:17 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нормално
Украйна скоро ще има и балистични ракети с обсег до 850 километра .
Коментиран от #34
12:17 31.10.2026
18 ударили...
12:18 31.10.2026
19 БАНДЕРСКАТА ЗИМА
Коментиран от #24, #41
12:18 31.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Замислен
12:21 31.10.2026
24 осраински
До коментар #19 от "БАНДЕРСКАТА ЗИМА":минусите не помагат
Коментиран от #28
12:21 31.10.2026
25 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
12:21 31.10.2026
26 Историк
Коментиран от #31, #32
12:22 31.10.2026
27 УКРАИНСКИ ЕЖЕДН.ФЕЙКОЕ😀😀
Коментиран от #33, #40
12:22 31.10.2026
28 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ
До коментар #24 от "осраински":По телевизора?
12:23 31.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 не може да бъде
До коментар #13 от "Стоянчо Пуканката":Ако се вярва на Ал-Новак -м-р на енергетиката -незначителни повреди -атаката е била срещу 4 НПЗ - за трите от тях ПВО е унищожила всички дронове преди да стигнат а за четвъртия завод -незначителни повреди !?
12:25 31.10.2026
31 осраински
До коментар #26 от "Историк":Помагай де кво чакаш. или не си ходил войник
Коментиран от #35
12:26 31.10.2026
32 Аха сигурно
До коментар #26 от "Историк":Би аплодирал и последователите на Бандера...нищо че са избивали малцинствата ...пък и поизгориха 10 българина в Одеса но теб кво те засяга
12:26 31.10.2026
33 Пак пишеш глупости!
До коментар #27 от "УКРАИНСКИ ЕЖЕДН.ФЕЙКОЕ😀😀":И пак те питам – защо Зеленски иска спешно в Украйна да се върнат 9,5 милиона избягали украински мъже? Ако загубите на Украйна са 2,5 милиона, 9,5 милиона не са ли твърде множко да ги заменят?
12:27 31.10.2026
34 Стоянчо Пуканката
До коментар #17 от "Нормално":Ти гледай реакциите при сащисаните! Току- виж бай Дончо решил да бомби покрайнините на Руската Империя (при положение че Москва му разреши, де), че тогава ще настъпи едно шоуууу..
12:28 31.10.2026
35 Историк
До коментар #31 от "осраински":Аз съм на 62 години и съм бил войник 3 години във ВМФ. Бях адютант/секретарка на командира на кораба и му топлех койката нощно време. Четирима командири се смениха по мое време, но аз бях несменяем.
12:30 31.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
12:41 31.10.2026
38 РУСОФИЛКИТЕ
ДА ПОПЪЛНЯТ БАТАЛЬОНА
НА ХАРПИИТЕ.
СТИГА СА МИШКУВАЛИ .
12:46 31.10.2026
39 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
12:48 31.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "БАНДЕРСКАТА ЗИМА":Зимата за Путин ще е още по тежка.
12:49 31.10.2026
42 Конгреса И Зеленски с/у Трам и Путин
Не чуваме от Захарова дизела дето Тръмп поръча, към Бразилия ли зацепи или полюса.
Те затова от днес горят отново нефтопреработвателните заводи.
12:50 31.10.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "Българин":Дреме му на зеленски за Тръмп и Путин
Двама старци с памперси.
12:50 31.10.2026
44 Иван
12:59 31.10.2026
45 стоян
До коментар #12 от "осраински":До 12 ком - другар явно си забравил когато завърши студената война 1989 гд че тукни налазиха гладни руснаци и рускини които продаваха по пазарите руска шир потреба - руския пазар в Пловдив и Стара загора стоят и чакат да свърши сво то
12:59 31.10.2026
46 Ушанко
13:03 31.10.2026
47 Сашо
13:04 31.10.2026
48 полезни сведения
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":дано да четат хората там факти, белким залъжат малко глада с четене. А къде е това Сибир, някъде близо до Евразия ли ?
13:08 31.10.2026