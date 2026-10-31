Украински удар! Пожар избухна в рафинерия в Уфа след атака с дронове

Пожар избухна в рафинерията „Башнефт-Новойл“ в руския град Уфа след атака с дронове през нощта срещу 31 октомври. Предприятието се намира в Северната промишлена зона на столицата на Башкортостан, където са разположени три големи петролопреработвателни завода. За инцидента съобщиха независимото руско издание ASTRA и мониторинговият канал Exilenova+.

Около 3:00 часа местно време властите в Башкортостан са обявили опасност от нападение с дронове. Приблизително час по-късно жители на Уфа са публикували съобщения за звуци, наподобяващи експлозии.

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Вероятно е засегната инсталация за горива

Предварителен анализ на снимки, публикувани от очевидци, свързва пожара с инсталацията за каталитичен риформинг Л-35 в „Башнефт-Новойл“. Данните не са потвърдени независимо.

Каталитичният риформинг е част от процеса по производство на реформат - високооктанов компонент на бензина. При работата на инсталацията се получава и водород, който се използва при пречистването на горивата. Евентуална повреда на Л-35 би могла да затрудни работата на рафинерията, но към момента няма официално съобщение за спиране на производството или за конкретни щети.

В местни интернет групи са се появили и твърдения за атака срещу две предприятия. Тази информация също не е потвърдена независимо. Exilenova+ съобщава за три отделни огнища на територията на обекти, за които се предполага, че са две рафинерии в Уфа.

Комплексът преработва 23,5 милиона тона петрол годишно

Петролопреработвателният комплекс в Уфа включва „Башнефт-Новойл“, „Башнефт-УНПЗ“ и „Башнефт-Уфанефтехим“. Предприятията са част от „Башнефт“, която е под контрола на руската държавна петролна компания „Роснефт“.

Общият капацитет на трите завода достига 23,5 милиона тона суров петрол годишно. В комплекса се произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и промишлени масла.

Уфа се намира на около 1400 километра по права линия от украинската граница. В началото на август в района отново беше съобщено за атака с дронове срещу „Башнефт-Уфанефтехим“. Тогава ръководителят на Башкортостан заяви, че димът е бил причинен от отломки на свален безпилотен апарат.

За новия инцидент няма независимо потвърждение за броя на дроновете, пораженията или евентуалното прекъсване на работата на рафинерията.

Източници: news.bg, pravda.com.ua