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ЕК предложи ново финансиране за Украйна през 2027 г.
  Тема: Украйна

ЕК предложи ново финансиране за Украйна през 2027 г.

30 Октомври, 2026 20:23 1 212 51

  • европейска комисия-
  • украйна-
  • финансиране-
  • съвет на ес-
  • отбрана-
  • володимир зеленски

Предложението е за втората половина от заем на ЕС за общо 90 милиарда евро. До 31,7 милиарда евро могат да бъдат насочени към отбраната

ЕК предложи ново финансиране за Украйна през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия задейства процедурата за продължаване на финансирането за Украйна през 2027 г. Брюксел е внесъл предложение до Съвета на ЕС за формално одобрение на втората половина от заема за общо 90 милиарда евро.

Очаква се държавите членки да разгледат предложението и да одобрят отпускането на средствата. Те трябва да осигурят бюджетна подкрепа за Украйна, както и ресурси за укрепване на отбраната ѝ.

„Средствата ще осигурят на Украйна жизненоважна бюджетна подкрепа и способности за отбрана“, заявява Европейската комисия.

Как ще бъдат разпределени средствата

До 13,3 милиарда евро са предвидени за подкрепа на украинския бюджет. Други до 31,7 милиарда евро трябва да бъдат насочени към отбраната. Така общият размер на посоченото финансиране достига 45 милиарда евро.

Парите са част от по-широкия заем на ЕС за общо 90 милиарда евро. Новото предложение се отнася до продължаването на подкрепата през следващата година, след като вече са извършени плащания по различни направления.

Каква помощ е предоставена досега

От началото на руското военно нападение срещу Украйна Европейският съюз е предоставил обща подкрепа за 231,6 милиарда евро. В сумата са включени и 3,8 милиарда евро, получени от приходи от руско имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.

По заема Украйна досега е получила 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ, 15,8 милиарда евро за отбрана и 800 милиона евро за реформи.

Предложението на Европейската комисия предстои да бъде разгледано от Съвета на ЕС. Одобрението от държавите членки е необходимо, за да продължи финансирането за украинския бюджет и отбранителните способности през 2027 г.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    58 2 Отговор
    И кой ще ги връща тия пари??

    Коментиран от #3, #26, #29

    20:25 30.10.2026

  • 2 Василеску

    48 2 Отговор
    Просто очаквайте нови протести и палежи в Италия, Франция и още, и още. Давайте!Накрая ще си докарате Льо Пен и Вайдел насила. Кой каквото сам си направи, друг..... и т. н.

    20:28 30.10.2026

  • 3 Никой

    3 50 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Замразените 270 милиарда руски активи ще покриват всичко следващите 4 години война.

    Коментиран от #10, #46

    20:28 30.10.2026

  • 4 Милен

    22 1 Отговор
    Ами ЕК щом може да произведе продукция от която да има печалба 90млрд. ЕВРО да ги дава на който си иска, туй мен какво ме бърка?

    20:28 30.10.2026

  • 5 Само така

    36 3 Отговор
    до пълното фалиране на Еко Кенефа.

    20:29 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 заблуждаващи ес данъкоплатците наивни

    37 1 Отговор
    По заеми Украйна досега е получила стотици милиарди
    с заеми и облигациии от всички ес страни
    които никога няма да бъдат върнати

    20:31 30.10.2026

  • 9 Дзак

    4 8 Отговор
    Сметката показва, че пари се дават само за отбрана!

    20:32 30.10.2026

  • 10 Ахаха

    38 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    И Русия после като си поиска парите и лихвите? Кво прайм??

    Коментиран от #27

    20:33 30.10.2026

  • 11 Гюро Кондюв

    26 0 Отговор
    СПРЕТЕ СЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!

    20:34 30.10.2026

  • 12 Хи хи

    29 0 Отговор
    Урките щяха да ни пазят от Путин, а ето, че руските дронове са до нас !!! Искаме си всичките пари обратно, охраната от Путин е некачествена !!

    Коментиран от #50

    20:34 30.10.2026

  • 13 Сатана Z

    8 9 Отговор
    Тия 90 милиарда са нищо за ЕС.ЕЦБ във Франкфурт вече не печата банкноти ,а борави с цифрово € за между банково разплащане.

    20:34 30.10.2026

  • 14 Анонимен

    32 0 Отговор
    Стига сте наливали в тая каца без дъно!

    20:34 30.10.2026

  • 15 Перо

    36 0 Отговор
    Какво общо има с ЕС най-корумпираната държава в света! Ционисткият режим никога нама да върне парите от кредитите, да не говорим за безвъзмездната помощ! Никакви реформи не се правят, а се изнасят парите в чужбина за имения и яхти за ционистките унтефменши!

    Коментиран от #18, #20

    20:36 30.10.2026

  • 16 Може,

    14 0 Отговор
    може, за всички от всичко ще има и то най вече. А сега да видим къде зимуват раците.

    20:37 30.10.2026

  • 17 Още едно основание

    26 0 Отговор
    Да не се гласува за Гюров и да му се даде шанс да ни прецака с 1 милиард евро

    20:40 30.10.2026

  • 18 Милен

    23 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Е па заеми връщат само ,,балъците" някой от милионерите у нас взели заеми по време на възхода на демокрацията да не би да си върна кредитите?

    20:41 30.10.2026

  • 19 Мдаа

    26 0 Отговор
    „Кая Калас е най-голямата грешка в историята на Европейския съюз“, съобщава „Берлинер Цайтунг“. Вестникът посочва, че Калас, докато е била ръководител на европейската дипломация, никога не е участвала в преговори по украинския въпрос. Междувременно лидерите на Финландия и Норвегия независимо един от друг се свързаха с Путин, за да обсъдят уреждане на конфликта в Украйна. „В продължение на четири години ЕС не е имал нито едно искане, нито един план“, така норвежкият премиер Стьоре описа подхода на Брюксел и Калас към войната в Украйна.

    Мдаа....

    20:42 30.10.2026

  • 20 Милен

    17 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Виж сега какъв ,,елит" си завъдихме покрай тези заеми, направи чудо и приказ.

    20:42 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 маке

    20 0 Отговор
    Малко са, дайте 190 милиарда евро, Зеления е закъсал и златния кенеф е за смяна

    20:45 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гюров в затвора

    19 0 Отговор
    И да се гордеем с държавата си. Нито цент за нацистката хунта в Украйна, нито цент за смърт и война

    20:46 30.10.2026

  • 25 Дръта чанта

    18 0 Отговор
    Урсула и кая в затвора

    20:47 30.10.2026

  • 26 Как кой?

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Нашите собствени наследници, който бягат в чужбина да чистят лук и да берат аспержи..
    Това е нашия цивилизационен избор.
    Купуването и продаването на гласояе е престъпление.

    20:47 30.10.2026

  • 27 НЕМА ДА ГИ ИСКА...........

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ахаха":

    ...........А ЩЕ ОТИДЕ /за пореден път/ И ДО БЕРЛИН ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕ , И ДО ПАРИЖ ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕ ......И ТЕ ТАКА

    20:47 30.10.2026

  • 28 Мухахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жорко":

    Точно 😛

    20:47 30.10.2026

  • 29 Парите

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    са илюзия, на която се крепи тази цивилизация, никой не връща пари, просто печатат нови пари, и ги вкарват в обръщение :)

    Коментиран от #38, #40

    20:47 30.10.2026

  • 30 Гюров в затвора , Кандев в обора

    17 0 Отговор
    Не на нацизма, Да на мира !

    20:48 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И аз И аз

    7 0 Отговор
    У кривата зурла

    20:49 30.10.2026

  • 33 За Украйна

    13 0 Отговор
    Само ваксини за бяс ! Нищо друго

    20:50 30.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Още може!

    6 1 Отговор
    Да затягаме коланите!

    20:51 30.10.2026

  • 37 Тва е Европа пичове

    12 0 Отговор
    5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия или за 9,80 евро бургерче на стадиона на ЦСКА си купете и безалкохолна биричка 250 мл. за 3,8 евро. Честито ви еврозонци и русофобчета изтръпнали. Срам ме е че съм българин

    20:51 30.10.2026

  • 38 Ами вземи от лихварите

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Парите":

    Какво чакаш? Нали няма да ги връщаш!?

    20:52 30.10.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ЛОШОТО Е
    ЧЕ ПЪРВО ТУЯ ПАРИ ЕС НЯМА ДА ГИ ВИДИ ОБРАТНО
    И ВТОРО ЧЕ ГЕРМАНИЯ ЩЕ ПЛАЩА РЕПАРАЦИИ НА РФ ОЩЕ И ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА - НЕ СА ПЛАТИЛИ ЦЕНТ ЗАПАДНОГЕРМАНЬИТЕ

    20:53 30.10.2026

  • 40 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Парите":

    Тъй е единственото ценно на парите е вярата на хората в тяхната стойност. Ако хората спрат да вярват в тях те стават безмислени.

    20:53 30.10.2026

  • 41 Гласувате за Гюров и се прецаквате

    8 1 Отговор
    С 1 милиард евро. Яка далавера пичове

    20:54 30.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гост

    7 1 Отговор
    Европа е много повече от Помията, която подкрепя парламента, Урсула и Кая трябва да прекарат остатъка от жалкия си животец в панделата....защото са изключително прости и прецакаха живота на милиони хора..., няма да има прошка...!

    20:58 30.10.2026

  • 44 Хардлaйнер

    1 9 Отговор
    Оранжадата финансира Русия, ЕС финансира Украйна. Шоуто трябва да продължи до украинска победа! Двамата старци не са вечни, особено Тръмп!

    20:59 30.10.2026

  • 45 От Париж с любов

    6 0 Отговор
    Няма на Украйна да дадем, даже от нацистите бой да изядем..

    20:59 30.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Германия да ги дава тея

    5 1 Отговор
    45 милиарда евро щом си мисли че ги има. Ние не сме нацисти и мразим нацистката хунта в Киев и ЕК .

    21:03 30.10.2026

  • 48 Горски

    8 1 Отговор
    За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един.

    21:05 30.10.2026

  • 49 45 милиарда евро а?

    7 1 Отговор
    Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК

    21:05 30.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Зелен ски

    0 0 Отговор
    Кръв повръщам, пари не връщам! Казах го на Тръмп в Белия дом. Това е безвъзмездна помощ, за която сме платили проценти.

    21:38 30.10.2026

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