ЕК предложи ново финансиране за Украйна през 2027 г.

Европейската комисия задейства процедурата за продължаване на финансирането за Украйна през 2027 г. Брюксел е внесъл предложение до Съвета на ЕС за формално одобрение на втората половина от заема за общо 90 милиарда евро.

Очаква се държавите членки да разгледат предложението и да одобрят отпускането на средствата. Те трябва да осигурят бюджетна подкрепа за Украйна, както и ресурси за укрепване на отбраната ѝ.

Как ще бъдат разпределени средствата

„Средствата ще осигурят на Украйна жизненоважна бюджетна подкрепа и способности за отбрана“, заявява Европейската комисия.

До 13,3 милиарда евро са предвидени за подкрепа на украинския бюджет. Други до 31,7 милиарда евро трябва да бъдат насочени към отбраната. Така общият размер на посоченото финансиране достига 45 милиарда евро.

Парите са част от по-широкия заем на ЕС за общо 90 милиарда евро. Новото предложение се отнася до продължаването на подкрепата през следващата година, след като вече са извършени плащания по различни направления.

Каква помощ е предоставена досега

От началото на руското военно нападение срещу Украйна Европейският съюз е предоставил обща подкрепа за 231,6 милиарда евро. В сумата са включени и 3,8 милиарда евро, получени от приходи от руско имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.

По заема Украйна досега е получила 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ, 15,8 милиарда евро за отбрана и 800 милиона евро за реформи.

Предложението на Европейската комисия предстои да бъде разгледано от Съвета на ЕС. Одобрението от държавите членки е необходимо, за да продължи финансирането за украинския бюджет и отбранителните способности през 2027 г.

Източници: bta.bg