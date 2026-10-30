ЕК предложи ново финансиране за Украйна през 2027 г.

Европейската комисия задейства процедурата за продължаване на финансирането за Украйна през 2027 г. Брюксел е внесъл предложение до Съвета на ЕС за формално одобрение на втората половина от заема за общо 90 милиарда евро.
Очаква се държавите членки да разгледат предложението и да одобрят отпускането на средствата. Те трябва да осигурят бюджетна подкрепа за Украйна, както и ресурси за укрепване на отбраната ѝ.„Средствата ще осигурят на Украйна жизненоважна бюджетна подкрепа и способности за отбрана“, заявява Европейската комисия.
Как ще бъдат разпределени средствата
До 13,3 милиарда евро са предвидени за подкрепа на украинския бюджет. Други до 31,7 милиарда евро трябва да бъдат насочени към отбраната. Така общият размер на посоченото финансиране достига 45 милиарда евро.
Парите са част от по-широкия заем на ЕС за общо 90 милиарда евро. Новото предложение се отнася до продължаването на подкрепата през следващата година, след като вече са извършени плащания по различни направления.
Каква помощ е предоставена досега
От началото на руското военно нападение срещу Украйна Европейският съюз е предоставил обща подкрепа за 231,6 милиарда евро. В сумата са включени и 3,8 милиарда евро, получени от приходи от руско имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.
По заема Украйна досега е получила 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ, 15,8 милиарда евро за отбрана и 800 милиона евро за реформи.
Предложението на Европейската комисия предстои да бъде разгледано от Съвета на ЕС. Одобрението от държавите членки е необходимо, за да продължи финансирането за украинския бюджет и отбранителните способности през 2027 г.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #3, #26, #29
20:25 30.10.2026
2 Василеску
20:28 30.10.2026
3 Никой
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Замразените 270 милиарда руски активи ще покриват всичко следващите 4 години война.
Коментиран от #10, #46
20:28 30.10.2026
4 Милен
20:28 30.10.2026
5 Само така
20:29 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 заблуждаващи ес данъкоплатците наивни
с заеми и облигациии от всички ес страни
които никога няма да бъдат върнати
20:31 30.10.2026
9 Дзак
20:32 30.10.2026
10 Ахаха
До коментар #3 от "Никой":И Русия после като си поиска парите и лихвите? Кво прайм??
Коментиран от #27
20:33 30.10.2026
11 Гюро Кондюв
20:34 30.10.2026
12 Хи хи
Коментиран от #50
20:34 30.10.2026
13 Сатана Z
20:34 30.10.2026
14 Анонимен
20:34 30.10.2026
15 Перо
Коментиран от #18, #20
20:36 30.10.2026
16 Може,
20:37 30.10.2026
17 Още едно основание
20:40 30.10.2026
18 Милен
До коментар #15 от "Перо":Е па заеми връщат само ,,балъците" някой от милионерите у нас взели заеми по време на възхода на демокрацията да не би да си върна кредитите?
20:41 30.10.2026
19 Мдаа
Мдаа....
20:42 30.10.2026
20 Милен
До коментар #15 от "Перо":Виж сега какъв ,,елит" си завъдихме покрай тези заеми, направи чудо и приказ.
20:42 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 маке
20:45 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гюров в затвора
20:46 30.10.2026
25 Дръта чанта
20:47 30.10.2026
26 Как кой?
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Нашите собствени наследници, който бягат в чужбина да чистят лук и да берат аспержи..
Това е нашия цивилизационен избор.
Купуването и продаването на гласояе е престъпление.
20:47 30.10.2026
27 НЕМА ДА ГИ ИСКА...........
До коментар #10 от "Ахаха":...........А ЩЕ ОТИДЕ /за пореден път/ И ДО БЕРЛИН ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕ , И ДО ПАРИЖ ДА СИ ГИ ПРИБЕРЕ ......И ТЕ ТАКА
20:47 30.10.2026
28 Мухахаха
До коментар #23 от "Жорко":Точно 😛
20:47 30.10.2026
29 Парите
До коментар #1 от "Баце ЕООД":са илюзия, на която се крепи тази цивилизация, никой не връща пари, просто печатат нови пари, и ги вкарват в обръщение :)
Коментиран от #38, #40
20:47 30.10.2026
30 Гюров в затвора , Кандев в обора
20:48 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И аз И аз
20:49 30.10.2026
33 За Украйна
20:50 30.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Още може!
20:51 30.10.2026
37 Тва е Европа пичове
20:51 30.10.2026
38 Ами вземи от лихварите
До коментар #29 от "Парите":Какво чакаш? Нали няма да ги връщаш!?
20:52 30.10.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ПЪРВО ТУЯ ПАРИ ЕС НЯМА ДА ГИ ВИДИ ОБРАТНО
И ВТОРО ЧЕ ГЕРМАНИЯ ЩЕ ПЛАЩА РЕПАРАЦИИ НА РФ ОЩЕ И ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА - НЕ СА ПЛАТИЛИ ЦЕНТ ЗАПАДНОГЕРМАНЬИТЕ
20:53 30.10.2026
40 Милен
До коментар #29 от "Парите":Тъй е единственото ценно на парите е вярата на хората в тяхната стойност. Ако хората спрат да вярват в тях те стават безмислени.
20:53 30.10.2026
41 Гласувате за Гюров и се прецаквате
20:54 30.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гост
20:58 30.10.2026
44 Хардлaйнер
20:59 30.10.2026
45 От Париж с любов
20:59 30.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Германия да ги дава тея
21:03 30.10.2026
48 Горски
21:05 30.10.2026
49 45 милиарда евро а?
21:05 30.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Зелен ски
21:38 30.10.2026