Важна визита! Зеленски заминава за Истанбул по покана на Ердоган

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Истанбул на 31 октомври по покана на турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Визитата ще бъде работна, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.
Сигурността в Черно море е сред основните теми
По време на срещата двамата президенти ще обсъдят ситуацията със сигурността в Черно море, свързана с войната между Русия и Украйна. Разговорите ще засегнат регионалните рискове и отражението на конфликта върху сигурността в Черноморския регион.
Разговори за отношенията между Турция и Украйна
В дневния ред са включени и въпроси, свързани с развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между Анкара и Киев. Срещата в Истанбул ще се проведе по покана на Ердоган, който ще приеме украинския президент в рамките на работното му посещение.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски обикаля свободно по цял свят,
Коментиран от #2, #8, #15
17:42 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вазелин
17:44 30.10.2026
4 Кина
17:45 30.10.2026
5 Ердоган
Коментиран от #12
17:46 30.10.2026
6 Иван
17:47 30.10.2026
7 осраински
17:48 30.10.2026
8 Иван
До коментар #1 от "Зеленски обикаля свободно по цял свят,":И не му проверяват багажа.
17:50 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Манчо
До коментар #5 от "Ердоган":Ердоган е кукла на конци на американците, сам не може да взима такива решения.
18:10 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гробар
18:23 30.10.2026
15 Гробар
До коментар #1 от "Зеленски обикаля свободно по цял свят,":Навремето и туземците са обикаляли цял свят да им се радват. В клетки.
18:24 30.10.2026
16 Слуга на народа
18:28 30.10.2026