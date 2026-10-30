Важна визита! Зеленски заминава за Истанбул по покана на Ердоган

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Истанбул на 31 октомври по покана на турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Визитата ще бъде работна, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Сигурността в Черно море е сред основните теми

По време на срещата двамата президенти ще обсъдят ситуацията със сигурността в Черно море, свързана с войната между Русия и Украйна. Разговорите ще засегнат регионалните рискове и отражението на конфликта върху сигурността в Черноморския регион.

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Разговори за отношенията между Турция и Украйна

„По време на срещата ще бъдат обсъдени ситуацията със сигурността в Черно море, породена от войната между Русия и Украйна, както и стъпки за развитие на двустранните отношения и сътрудничеството между Турция и Украйна“, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

В дневния ред са включени и въпроси, свързани с развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между Анкара и Киев. Срещата в Истанбул ще се проведе по покана на Ердоган, който ще приеме украинския президент в рамките на работното му посещение.

Източници: bta.bg