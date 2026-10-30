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Важна визита! Зеленски заминава за Истанбул по покана на Ердоган
  Тема: Украйна

Важна визита! Зеленски заминава за Истанбул по покана на Ердоган

30 Октомври, 2026 17:40 637 16

  • володимир зеленски-
  • реджеп тайип ердоган-
  • истанбул-
  • черно море-
  • турция и украйна

Украинският президент ще разговаря с турския си колега за сигурността в Черно море и двустранното сътрудничество

Важна визита! Зеленски заминава за Истанбул по покана на Ердоган - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Истанбул на 31 октомври по покана на турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Визитата ще бъде работна, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Сигурността в Черно море е сред основните теми

По време на срещата двамата президенти ще обсъдят ситуацията със сигурността в Черно море, свързана с войната между Русия и Украйна. Разговорите ще засегнат регионалните рискове и отражението на конфликта върху сигурността в Черноморския регион.

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„По време на срещата ще бъдат обсъдени ситуацията със сигурността в Черно море, породена от войната между Русия и Украйна, както и стъпки за развитие на двустранните отношения и сътрудничеството между Турция и Украйна“, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Разговори за отношенията между Турция и Украйна

В дневния ред са включени и въпроси, свързани с развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между Анкара и Киев. Срещата в Истанбул ще се проведе по покана на Ердоган, който ще приеме украинския президент в рамките на работното му посещение.

Източници: bta.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски обикаля свободно по цял свят,

    4 10 Отговор
    и го канят навсякъде, докато джуджето oмupucвa бункера вече пета година.

    Коментиран от #2, #8, #15

    17:42 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вазелин

    6 2 Отговор
    да си вземе.

    17:44 30.10.2026

  • 4 Кина

    6 2 Отговор
    Утре Хелоуин ще празнуват в Испания, Германия и Франция но по друг начин ..! Днес цирка е в Италия..!

    17:45 30.10.2026

  • 5 Ердоган

    6 2 Отговор
    каза, че няма да разреши на Украйна да обстрелва кораби в Ч.море. Затова го привиква.

    Коментиран от #12

    17:46 30.10.2026

  • 6 Иван

    2 1 Отговор
    Оттам за Рим. От Рим за Токио, от Токио за Отава, от Отава за Осло, от Осло за Лондон, от Лондон за Варшава, от Варшава за Копенхаген........

    17:47 30.10.2026

  • 7 осраински

    3 2 Отговор
    СВО свърши .Ердо ще вземе мерките на комика

    17:48 30.10.2026

  • 8 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски обикаля свободно по цял свят,":

    И не му проверяват багажа.

    17:50 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Манчо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ердоган":

    Ердоган е кукла на конци на американците, сам не може да взима такива решения.

    18:10 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гробар

    0 0 Отговор
    Сега разбирате ли защо на Султана му е нужен коридор през източна България? Да си транспортира оръжията без руснаците да му думкат корабите.

    18:23 30.10.2026

  • 15 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски обикаля свободно по цял свят,":

    Навремето и туземците са обикаляли цял свят да им се радват. В клетки.

    18:24 30.10.2026

  • 16 Слуга на народа

    0 0 Отговор
    Ще му "набиват канчето" на Зеленото.

    18:28 30.10.2026

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