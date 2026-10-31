Руски дронове оставиха 280 хиляди украински домакинства без ток

Около 280 хиляди домакинства в Киевска и Днепропетровска област са останали без електричество след руски атаки с дронове по енергийни обекти в Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му ударите са създали сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната. „Тези руски удари създадоха сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната“, написа Зеленски в Телеграм.

Зеленски: Русия атакува гражданска инфраструктура

Украинският президент заяви, че атаките са част от целенасочени действия срещу гражданската инфраструктура. „Светът вижда, че Русия всеки ден умишлено атакува гражданска инфраструктура“, посочи той.

Зеленски призова държавите, които не искат руската ескалация да се разпространи и в други части на Европа, да помогнат на Украйна. В публикуваното му послание не се посочват допълнителни подробности за конкретните енергийни обекти, размера на щетите или срока за възстановяване на електрозахранването.

Новата атака идва на фона на продължаващи руски удари по украинската енергийна система. При друга вълна от атаки в края на октомври украинските власти съобщиха за поражения по енергийни и други инфраструктурни обекти в седем области, както и за прекъсвания на електрозахранването.

Източници: bta.bg, reutersconnect.com