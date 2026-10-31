Руски дронове оставиха 280 хиляди украински домакинства без ток

Около 280 хиляди домакинства в Киевска и Днепропетровска област са останали без електричество след руски атаки с дронове по енергийни обекти в Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
По думите му ударите са създали сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната. „Тези руски удари създадоха сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната“, написа Зеленски в Телеграм.
Зеленски: Русия атакува гражданска инфраструктура
Украинският президент заяви, че атаките са част от целенасочени действия срещу гражданската инфраструктура. „Светът вижда, че Русия всеки ден умишлено атакува гражданска инфраструктура“, посочи той.
Зеленски призова държавите, които не искат руската ескалация да се разпространи и в други части на Европа, да помогнат на Украйна. В публикуваното му послание не се посочват допълнителни подробности за конкретните енергийни обекти, размера на щетите или срока за възстановяване на електрозахранването.
Новата атака идва на фона на продължаващи руски удари по украинската енергийна система. При друга вълна от атаки в края на октомври украинските власти съобщиха за поражения по енергийни и други инфраструктурни обекти в седем области, както и за прекъсвания на електрозахранването.
Източници: bta.bg, reutersconnect.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украински дронове
Коментиран от #7, #8, #16, #19
14:07 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Бай той Толстой":60 МИЛИОНА БЪЛГАРИ В РФ :)
14:10 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Оня
14:11 31.10.2026
7 Верно,
До коментар #1 от "Украински дронове":а защо изнасят тогава, като нямат, украинская правда какво казва.
Коментиран от #13, #17
14:12 31.10.2026
8 Оня
До коментар #1 от "Украински дронове":Кога това?
14:15 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ХА-ХА-ХА
14:18 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 цико
14:20 31.10.2026
13 Изнесоха 300 000 тона
До коментар #7 от "Верно,":показно по молба на Тръмп за да има новина, за предизборно успокоение на американците. В замяна са последните му изказвания за Украйна. Знаеш ли какво нищожно количество е това? Един танкер!!! В САЩ това е потреблението за ! 2 часа и 40 минути !
Точка по темата.
14:22 31.10.2026
14 Спокойно
Коментиран от #28
14:23 31.10.2026
15 Украинците пак перемогнаха
14:23 31.10.2026
16 Спокойно
До коментар #1 от "Украински дронове":Нафта има
Коментиран от #18, #27
14:24 31.10.2026
17 Лично Путин
До коментар #7 от "Верно,":е подписал забрана за износ на горива още преди 2 години. Това което договориха с агент Kpacнoв е предизборен кьорфишек за американците.
14:24 31.10.2026
18 Няма.
До коментар #16 от "Спокойно":Обаче има километрични опашки по бензиностанциите.
14:28 31.10.2026
19 цончо
До коментар #1 от "Украински дронове":Украинците свършват време да се мобилизират войници от Европа и да се пращат за защита на Украйна . Има много желаещи АКО свършат тогава щте го мислим!
Коментиран от #31
14:29 31.10.2026
20 Жорко
14:29 31.10.2026
21 И тези
14:31 31.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гледайте
14:33 31.10.2026
24 факуса
14:33 31.10.2026
25 Хи хи
14:34 31.10.2026
26 Така им се пада
14:34 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеленски каза
До коментар #14 от "Спокойно":Няма и да има.
14:36 31.10.2026
29 Лъжат естествено
14:37 31.10.2026
30 Говорит Москва
14:39 31.10.2026
31 Знаем,знаем
До коментар #19 от "цончо":Те свършиха още през 2022 година,но още пращат руснаци при Кобзон.
14:39 31.10.2026