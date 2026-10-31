Новини
Свят »
Украйна »
Руски дронове оставиха 280 хиляди украински домакинства без ток
  Тема: Украйна

Руски дронове оставиха 280 хиляди украински домакинства без ток

31 Октомври, 2026 14:05 683 31

  • украйна-
  • руски дронове-
  • енергийна инфраструктура-
  • володимир зеленски-
  • прекъсване на тока-
  • русия

Засегнати са Киевска и Днепропетровска област, съобщи Володимир Зеленски, украинският президент обвини Москва в умишлени атаки срещу гражданска инфраструктура

Руски дронове оставиха 280 хиляди украински домакинства без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около 280 хиляди домакинства в Киевска и Днепропетровска област са останали без електричество след руски атаки с дронове по енергийни обекти в Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му ударите са създали сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната. „Тези руски удари създадоха сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната“, написа Зеленски в Телеграм.

Зеленски: Русия атакува гражданска инфраструктура

Украинският президент заяви, че атаките са част от целенасочени действия срещу гражданската инфраструктура. „Светът вижда, че Русия всеки ден умишлено атакува гражданска инфраструктура“, посочи той.

Зеленски призова държавите, които не искат руската ескалация да се разпространи и в други части на Европа, да помогнат на Украйна. В публикуваното му послание не се посочват допълнителни подробности за конкретните енергийни обекти, размера на щетите или срока за възстановяване на електрозахранването.

Новата атака идва на фона на продължаващи руски удари по украинската енергийна система. При друга вълна от атаки в края на октомври украинските власти съобщиха за поражения по енергийни и други инфраструктурни обекти в седем области, както и за прекъсвания на електрозахранването.

Източници: bta.bg, reutersconnect.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украински дронове

    2 26 Отговор
    Оставиха 130 милиона руснаци без нафта.

    Коментиран от #7, #8, #16, #19

    14:07 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай той Толстой":

    60 МИЛИОНА БЪЛГАРИ В РФ :)

    14:10 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оня

    18 0 Отговор
    КриСталинка нали им викаше да ревът като лъвове помните ли? Пък може и да се стоплят ,знае ли човек!

    14:11 31.10.2026

  • 7 Верно,

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украински дронове":

    а защо изнасят тогава, като нямат, украинская правда какво казва.

    Коментиран от #13, #17

    14:12 31.10.2026

  • 8 Оня

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украински дронове":

    Кога това?

    14:15 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    .....
    ХА-ХА-ХА

    14:18 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 цико

    13 0 Отговор
    пара пара радуемся на своем веку и седиме без ток оти сме горди украинци с крадена история и територии и настъпихме мечока

    14:20 31.10.2026

  • 13 Изнесоха 300 000 тона

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Верно,":

    показно по молба на Тръмп за да има новина, за предизборно успокоение на американците. В замяна са последните му изказвания за Украйна. Знаеш ли какво нищожно количество е това? Един танкер!!! В САЩ това е потреблението за ! 2 часа и 40 минути !
    Точка по темата.

    14:22 31.10.2026

  • 14 Спокойно

    1 3 Отговор
    То и бензин нема

    Коментиран от #28

    14:23 31.10.2026

  • 15 Украинците пак перемогнаха

    10 1 Отговор
    и контранступиха.

    14:23 31.10.2026

  • 16 Спокойно

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украински дронове":

    Нафта има

    Коментиран от #18, #27

    14:24 31.10.2026

  • 17 Лично Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Верно,":

    е подписал забрана за износ на горива още преди 2 години. Това което договориха с агент Kpacнoв е предизборен кьорфишек за американците.

    14:24 31.10.2026

  • 18 Няма.

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Спокойно":

    Обаче има километрични опашки по бензиностанциите.

    14:28 31.10.2026

  • 19 цончо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Украински дронове":

    Украинците свършват време да се мобилизират войници от Европа и да се пращат за защита на Украйна . Има много желаещи АКО свършат тогава щте го мислим!

    Коментиран от #31

    14:29 31.10.2026

  • 20 Жорко

    5 1 Отговор
    Тоз пък обвинява,ами война е маме!Ако досега не бяхте правили врътки с Европа и милиардите нямаше да се стигне дотук!А и щяхте да имате повече територия.

    14:29 31.10.2026

  • 21 И тези

    4 1 Отговор
    хиляди украински домакинства с какви пари и на кой го плащат тоя ток? А?

    14:31 31.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гледайте

    1 1 Отговор
    Украйна, мислете за България. Утре подкрепете този кандидат, който не иска в-о-й.на у нас.

    14:33 31.10.2026

  • 24 факуса

    1 1 Отговор
    браво,никакъв ток за фашагите и подръжниците им

    14:33 31.10.2026

  • 25 Хи хи

    2 0 Отговор
    Браво на Русия, освобождава урките от ленинско-комунистическия ток, построен по времето на омразния СССР !!

    14:34 31.10.2026

  • 26 Така им се пада

    2 0 Отговор
    С Пейтриат да се топлят тея умници сега и да се молят за руска газ че да си варят картофите. Продадоха подарените дизелови агрегати в Мароко, сега нека пак да просят от Тайван

    14:34 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеленски каза

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Спокойно":

    Няма и да има.

    14:36 31.10.2026

  • 29 Лъжат естествено

    0 0 Отговор
    Може да са засегнати Киевска и Днепропетровска област ама отдавна там няма 280 хиляди украински домакинства... Освен ако полицаите не са се изпомъжили помежду си

    14:37 31.10.2026

  • 30 Говорит Москва

    0 0 Отговор
    Вся Власть СОВЕТОМ

    14:39 31.10.2026

  • 31 Знаем,знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "цончо":

    Те свършиха още през 2022 година,но още пращат руснаци при Кобзон.

    14:39 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания