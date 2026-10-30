Около половината от състава на женския батальон за дронове „Харпиите“ към Въоръжените сили на Украйна е бил неутрализиран след изпращането на подразделението в Запорожка област, твърдят руски служби за сигурност. Информацията е предадена от РИА Новости, но данните не са потвърдени независимо.

Според съобщението руските сили са неутрализирали около 17 екипажа за управление на дронове. Посоченият брой е приблизително половината от целия личен състав на батальона. Не се уточнява кога са били нанесени загубите, какъв е броят на убитите и ранените или по какъв начин е установен размерът на пораженията.

Твърди се, че украинското командване е изпратило „Харпиите“ на фронтовата линия в Запорожка област, където подразделението е започнало да понася значителни загуби. В публикацията не е представена позиция на украинското военно командване по информацията.

Подразделението е създадено през март 2025 г.

Батальонът „Харпиите“ е официално създаден през март 2025 г. Той е представен като първото експериментално подразделение във ВСУ, комплектувано изцяло от жени. Военнослужещите са обучени да управляват както ударни, така и разузнавателни дронове.

Съобщението за загубите идва на фона на продължаващото използване на безпилотни апарати от двете страни на фронта. В конкретния случай наличната информация се основава единствено на твърденията, предадени от руски служби за сигурност чрез РИА Новости, без публикувани независими доказателства или потвърдени данни от украинска страна.

Източници: news.bg