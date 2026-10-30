Руски служби: Женският батальон „Харпиите“ е загубил половината си състав

Около половината от състава на женския батальон за дронове „Харпиите“ към Въоръжените сили на Украйна е бил неутрализиран след изпращането на подразделението в Запорожка област, твърдят руски служби за сигурност. Информацията е предадена от РИА Новости, но данните не са потвърдени независимо.
Според съобщението руските сили са неутрализирали около 17 екипажа за управление на дронове. Посоченият брой е приблизително половината от целия личен състав на батальона. Не се уточнява кога са били нанесени загубите, какъв е броят на убитите и ранените или по какъв начин е установен размерът на пораженията.
Твърди се, че украинското командване е изпратило „Харпиите“ на фронтовата линия в Запорожка област, където подразделението е започнало да понася значителни загуби. В публикацията не е представена позиция на украинското военно командване по информацията.
Подразделението е създадено през март 2025 г.
Батальонът „Харпиите“ е официално създаден през март 2025 г. Той е представен като първото експериментално подразделение във ВСУ, комплектувано изцяло от жени. Военнослужещите са обучени да управляват както ударни, така и разузнавателни дронове.
Съобщението за загубите идва на фона на продължаващото използване на безпилотни апарати от двете страни на фронта. В конкретния случай наличната информация се основава единствено на твърденията, предадени от руски служби за сигурност чрез РИА Новости, без публикувани независими доказателства или потвърдени данни от украинска страна.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ЩЕ БУСИФИЦИРАМЕ НОВИ
ХАРПИИИ.
Коментиран от #25
22:26 30.10.2026
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3 Зеленски освободителя
Коментиран от #14
22:28 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #24
22:31 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 вероятно е истина щото Руснаците не
22:33 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
Надеждни източници твърдят че голяма част от дроновете
атакуващи Русия и руски части се управляват от центрове
извън територията на окраина посредством Старлинк.
Коментиран от #23
22:33 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ще да е истина
22:35 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тва вече е гнусно бре
22:37 30.10.2026
16 Сащ победа винаги
22:39 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
Коментиран от #30
22:42 30.10.2026
19 ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
22:42 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Най МАЛКИТЕ дронове няма
До коментар #9 от "Ами":КАК ДА НОСЯТ СТАРЛИНК ....ПРОСТО СА МАЛКИ...И ПАК ИМА НУЖДА ОТ ХАРПИИ..
22:47 30.10.2026
24 Дик диверсанта
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и трябва да знае какво го очаква.
Коментиран от #36
22:48 30.10.2026
25 Робот
До коментар #1 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":Не са воювали жените а мета-амфетамините в тях...! Този наркотик е универсален за диктаторите , без него войника много мисли , като вземе една черта се превръща в патриот готов да умре за всичко...
22:48 30.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДА,ама...НЕ...!
А най-отгоре,защо пише...,,УНИАН"...?!
22:51 30.10.2026
29 хихи
22:53 30.10.2026
30 Баш-Факт
До коментар #18 от "Факт":Та викаш,като Вашият - ,,Пролетен КонтраНаступ"...:)?!
22:54 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Май бъркаш Крим,с...
До коментар #8 от "Пиздюхин":...КуеФ...?!
22:58 30.10.2026
33 ВЧЕРА ГЛЕДАХ ЗСПИС ОТ ЧЕЛНИК
Коментиран от #37
23:00 30.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ти...
До коментар #24 от "Дик диверсанта":сигурно си от МОЧАстите и не си фашист.
23:15 30.10.2026
37 Феликс Дж
До коментар #33 от "ВЧЕРА ГЛЕДАХ ЗСПИС ОТ ЧЕЛНИК":Да се проверят фермерите от Коиловци. Веднага.
23:16 30.10.2026