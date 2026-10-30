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Руски служби: Женският батальон „Харпиите“ е загубил половината си състав
  Тема: Украйна

Руски служби: Женският батальон „Харпиите“ е загубил половината си състав

30 Октомври, 2026 22:23 1 765 37

  • украйна-
  • запорожка област-
  • дронове-
  • харпиите-
  • всу-
  • русия

Твърди се, че около 17 екипажа за управление на дронове са били неутрализирани в Запорожка област. Данните не са потвърдени независимо

Руски служби: Женският батальон „Харпиите“ е загубил половината си състав - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Около половината от състава на женския батальон за дронове „Харпиите“ към Въоръжените сили на Украйна е бил неутрализиран след изпращането на подразделението в Запорожка област, твърдят руски служби за сигурност. Информацията е предадена от РИА Новости, но данните не са потвърдени независимо.

Според съобщението руските сили са неутрализирали около 17 екипажа за управление на дронове. Посоченият брой е приблизително половината от целия личен състав на батальона. Не се уточнява кога са били нанесени загубите, какъв е броят на убитите и ранените или по какъв начин е установен размерът на пораженията.

Твърди се, че украинското командване е изпратило „Харпиите“ на фронтовата линия в Запорожка област, където подразделението е започнало да понася значителни загуби. В публикацията не е представена позиция на украинското военно командване по информацията.

Подразделението е създадено през март 2025 г.

Батальонът „Харпиите“ е официално създаден през март 2025 г. Той е представен като първото експериментално подразделение във ВСУ, комплектувано изцяло от жени. Военнослужещите са обучени да управляват както ударни, така и разузнавателни дронове.

Съобщението за загубите идва на фона на продължаващото използване на безпилотни апарати от двете страни на фронта. В конкретния случай наличната информация се основава единствено на твърденията, предадени от руски служби за сигурност чрез РИА Новости, без публикувани независими доказателства или потвърдени данни от украинска страна.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    27 1 Отговор
    ПРОБЛЕМ НЯМА

    ЩЕ БУСИФИЦИРАМЕ НОВИ

    ХАРПИИИ.

    Коментиран от #25

    22:26 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зеленски освободителя

    3 34 Отговор
    Преклонете се...русия е на бунището

    Коментиран от #14

    22:28 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    20 2 Отговор
    Писа се за една от тях. Оплаквала се , че всички нейни командири я задявали. Такива са си в украинската армия. Не се чува за пръв път. Тази седмица се писа, че дала фира. Мързи ме да ѝ проверя името. Има го в руските сайтове.

    Коментиран от #24

    22:31 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 вероятно е истина щото Руснаците не

    17 2 Отговор
    пускат празни кьор фишеци че Женският батальон „Харпиите“ е загубил половината си състав

    22:33 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    9 0 Отговор
    Май нещо опитват да замажат нещата.
    Надеждни източници твърдят че голяма част от дроновете
    атакуващи Русия и руски части се управляват от центрове
    извън територията на окраина посредством Старлинк.

    Коментиран от #23

    22:33 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ще да е истина

    9 1 Отговор
    Женският батальон „Харпиите“ е загубил половината си състав

    22:35 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тва вече е гнусно бре

    12 1 Отговор
    украинското командване е изпратило забременелите „Харпиите“ на фронтовата линия

    22:37 30.10.2026

  • 16 Сащ победа винаги

    1 17 Отговор
    То няма такъв батальон егати фарса са ръша

    22:39 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    3 12 Отговор
    Твърди се тридневната СВО свършила още на третия ден!!!!!! 😂

    Коментиран от #30

    22:42 30.10.2026

  • 19 ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

    15 1 Отговор
    ЧЕТЕНЕТО НА У НИАН ПРАВИ МОЗЪКА ГЛАДЪК.........

    22:42 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Най МАЛКИТЕ дронове няма

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    КАК ДА НОСЯТ СТАРЛИНК ....ПРОСТО СА МАЛКИ...И ПАК ИМА НУЖДА ОТ ХАРПИИ..

    22:47 30.10.2026

  • 24 Дик диверсанта

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и трябва да знае какво го очаква.

    Коментиран от #36

    22:48 30.10.2026

  • 25 Робот

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":

    Не са воювали жените а мета-амфетамините в тях...! Този наркотик е универсален за диктаторите , без него войника много мисли , като вземе една черта се превръща в патриот готов да умре за всичко...

    22:48 30.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДА,ама...НЕ...!

    6 1 Отговор
    ,,Информацията е предадена от РИА Новости, но данните не са потвърдени независимо."
    А най-отгоре,защо пише...,,УНИАН"...?!

    22:51 30.10.2026

  • 29 хихи

    5 1 Отговор
    да се готви батальона "Хитлер юнге"

    22:53 30.10.2026

  • 30 Баш-Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Та викаш,като Вашият - ,,Пролетен КонтраНаступ"...:)?!

    22:54 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Май бъркаш Крим,с...

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пиздюхин":

    ...КуеФ...?!

    22:58 30.10.2026

  • 33 ВЧЕРА ГЛЕДАХ ЗСПИС ОТ ЧЕЛНИК

    10 1 Отговор
    НА ДЕСАНТНО ЩУРМОВА ГРУПА ОТ ДВАМА КАНАДЦИ 6 МА АНГЛИЧАНИ И ДВАМА ПОЛЯЦИ НАВЛЕЗЛИ ДЪЛБОКО В ТИЛА НА РУСНАЦИТЕ С ЦЕЛ УТИЛИЗИРАНЕ УКРИТИЯ С ГРАД, УРАГАН ИЛИ ИСКАНДЕР ...КВОТО НАМЕРЯТ... ВЪРВЯХА..ВЪРВЯАХАА ВЪРВЯХАА И НАКРАЯ НАМЕРИХА ДВЕ УКРИТИЯ АМА БЕЗ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪТРЕ НО СЕ ВИЖДА ЧЕ СА ПОТДЪРЖАНИ.....В БЛИНДАЖА ДО УКРИТИЕТО ПОД ЗЕМЯТА ЧУВАТ РАДИО.....И СА ЧУДЯТ КООЛКО ЛИ СА РУСНАЦИТЕ ВЪТРЕ ОТ ОХРАНАТА.... ФЪРЛЯХА ХРАНАТИ ВЪТРЕ ФЪЪЪРЛЯХА СТРЕЛЯАСХА ОБАЧЕ ДОКАТО СТРЕЛЯХА ЕДИН ПО ЕДИН УТРЕПАХА 3 МА АНГЛИЧАНИ. ...ОТНАЧАЛО ПОМИСЛИХА ЧЕ ОТ ВЪТРЕ ГИ ЦЕЛИ НЯКОЙ ЖИВ НО ПОСЛЕ СЕ УСЕТИХА ЧЕ ОГЪНЯ ИДВА ОТ ВЪН ОТ БЛИЗКАТА ГОРИЧКА НО НЕ ЗНАЯТ ОТ КЪДЕ....СТРЕЛЯААХА НАПОСОКИ ПОСЛЕ КЪМ ГОРИЧКАТА СТРЕЛЯХАА ОБАЧЕ ОТ СРЕЩА СТРЕЛЯТ СУУПЕ ТОЧНО И ЕДИ ПО ЕДИН ГРУПАТА ЗАПАДНЯЦИ БЕ ОТСТРЕЛЯНА И НАКРАЯ СЕ ОКАЗА ЧЕ ОХРАНАТА КОЯТО ГИ ИЗМАМИ И ЗАКОПА БЕ ОТ ЕДИН СЕЛЯНИН С НЯКВА ПУШКА С РЪЧЕН ЗАТВОР КОЙТО ДОЙДЕ И СВАЛИ ЧЕЛНИКА НА ПОСЛЕДНИЯ

    Коментиран от #37

    23:00 30.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ти...

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дик диверсанта":

    сигурно си от МОЧАстите и не си фашист.

    23:15 30.10.2026

  • 37 Феликс Дж

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ВЧЕРА ГЛЕДАХ ЗСПИС ОТ ЧЕЛНИК":

    Да се проверят фермерите от Коиловци. Веднага.

    23:16 30.10.2026

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