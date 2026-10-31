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САЩ одобриха ракети Patriot за Украйна, но след 2030 г.
  Тема: Украйна

САЩ одобриха ракети Patriot за Украйна, но след 2030 г.

31 Октомври, 2026 15:29 959 56

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  • военна помощ-
  • ракети-
  • дронове

Пакетът включва 500 ракети PAC-3 MSE на стойност 2,1 млрд. долара, Киев настоява за спешни доставки за зимата

САЩ одобриха ракети Patriot за Украйна, но след 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доставката на 500 ракети PAC-3 MSE за украинските системи за противовъздушна отбрана Patriot може да започне не по-рано от 2030 г. Пакетът е на стойност 2,1 милиарда долара и е одобрен от Държавния департамент на САЩ като потенциална продажба на Украйна.

Информацията за забавянето е съобщена от кореспондента на Радио Свобода във Вашингтон Алекс Рауфоглу, който се позовава на източници, запознати със ситуацията. Според данните практическото изпълнение на сделката ще отнеме няколко години.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди срока и призова Вашингтон да потърси по-бързо решение. „Молим американските си партньори да намерят решение точно когато има реална опасност и реална нужда от използване на PAC-3“, заяви той.

Киев иска спешен пакет за зимата

Зеленски посочи, че украинската енергийна инфраструктура е подложена на ежедневни удари. По думите му само през последните две седмици на октомври са извършени над 30 атаки срещу ключови обекти от мрежата.

Затова Киев е поискал от Вашингтон спешен зимен пакет с по 100 ракети-прехващачи месечно. Украинският президент заяви, че 500 ракети биха били достатъчни за укрепване на противовъздушната отбрана през следващите месеци. В същото време Украйна получава средно по 12 ракети месечно за системите Patriot.

Забавянето поставя под въпрос способността на страната да поддържа необходимото ниво на защита срещу руски ракетни атаки през зимния сезон. Одобрението на продажбата не означава незабавна доставка на ракетите.

Призив към европейските държави

Американският сенатор Ричард Блументал също изрази безпокойство от бавната логистика и забавянето на военната помощ. „Изправена пред ужасно сурова зима и непоносими трудности поради руските бомбардировки, Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. Съгласието на САЩ да предоставят незабавна помощ би спасило много животи“, заяви той.

На този фон украинският министър на отбраната Евгений Хмара отправи призив към Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия. Киев предлага европейските партньори да прехвърлят на Украйна 10% от настоящите си запаси от ракети за Patriot и IRIS-T.

В замяна Украйна предлага бъдещите доставки, които очаква в дългосрочен план, да бъдат пренасочени към държавите, предоставили ракети от запасите си. Така Киев търси междинно решение за недостига, докато одобреният американски пакет от 500 ракети PAC-3 MSE остане извън непосредствения хоризонт на доставките.

Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 До тогава Великобритания

    9 7 Отговор
    Германия и Франция ще ги захранват

    Коментиран от #6, #17

    15:31 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 След 3-ти ноември

    6 17 Отговор
    Тръмп ще запее друга песен

    15:31 31.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    25 1 Отговор
    Трай ZEльо за росна тревица🤓🤓🤓

    15:32 31.10.2026

  • 6 Германия и Франция

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "До тогава Великобритания":

    Путин ще ги захрани.

    Коментиран от #15

    15:32 31.10.2026

  • 7 А дали

    19 2 Отговор
    Питаха Русия

    Коментиран от #19

    15:32 31.10.2026

  • 8 Сципион Африкански

    23 3 Отговор
    Така не съм се смял откакто рязахме главите на картагенците!

    15:33 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оги

    23 2 Отговор
    2030 г. - хахааааа, гаси гаврата, може и 2035. Може и на 36.13. в шестък, хахааааа.

    15:33 31.10.2026

  • 11 Анонимен

    17 1 Отговор
    Ха, честито!

    15:33 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ехаааа

    19 1 Отговор
    4 милиона за 1 ракета. Браво, а вие събирайте капачки

    15:34 31.10.2026

  • 14 Поднесоха им

    15 0 Отговор
    още един 🥕

    15:34 31.10.2026

  • 15 Първо да си

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Германия и Франция":

    смени памперса, че пак е oмupucaл бункера.

    15:34 31.10.2026

  • 16 Вовата съм

    16 1 Отговор
    Хахахах, царят е гол, знаете ли я тая приказка.... или: тате каза, че ще ми купи колело ама друг път, или: много хубав басейн, казаха, че ако се научим да плуваме ще го напълнят с вода.... хахах... Лошо е да си враг на кравария но е фатално да си им приятел!

    15:34 31.10.2026

  • 17 Откъде

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "До тогава Великобритания":

    Те нямат производство на патриоти.
    Дотогава няма да има и запаси и ако някой ги нападне ще останат без памперси по голо дупе

    15:35 31.10.2026

  • 18 Фейк - либераст

    11 1 Отговор
    Тръмп ще даде "Пейтриът" на Украйна ама друг път!

    15:35 31.10.2026

  • 19 От 5 години

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "А дали":

    Никой вече не я пита за нищо.

    15:35 31.10.2026

  • 20 хи хи

    8 1 Отговор
    Ще му дадат на 🤢 гном , ама друг път😅

    15:35 31.10.2026

  • 21 вехтия

    11 1 Отговор
    дончо,ще ми купи колело,ама друг път

    15:36 31.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тръмп

    13 1 Отговор
    Отново се подиграва на наркомана.
    2030 г.Укра ще е на кино

    15:37 31.10.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор
    Няма ЕС ,няма НАТО ,няма ракети,няма пари ,няма хора ,няма ток ,няма Кримски мост,няма кафе в Крим,няма границ те от 1991,няма легитимен президент,няма минало ,няма бъдеще.
    Що е то?
    Хаахах

    Коментиран от #37

    15:38 31.10.2026

  • 25 Партньори, сър....

    11 1 Отговор
    Да живее украинския вожд!!!
    Да си съсипе страната и още да не му идва акъла....

    15:38 31.10.2026

  • 26 Дядо Шишарко

    13 1 Отговор
    Да ви кажа на ушенце ,Украйна в сегашния си вид през 2030 няма да съществува .

    15:39 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоян георгиев

    1 9 Отговор
    Тръмп е руски агент,но това няма да помогне на путин.

    Коментиран от #31

    15:42 31.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "БЪЛГАРИН":

    Ех, бълГАГАРИН, Симеон никога не е бил цар на България, а ГЕРБ и Герб са различни неща❗
    Ама такива НЕзнаещи искат да покажат знания и да определят кой да ни управлява ❗

    Коментиран от #43

    15:46 31.10.2026

  • 33 Софиянец

    8 0 Отговор
    Еее, его къде е 🤭 след има няма 3 години и още 3 млн денацифицирани бандери, ракетите ще дойдат

    15:46 31.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И да трите и да не триете

    6 0 Отговор
    Украйна се превърна в полуразложен труп.
    И ако не е истина това което твърдя нямаше да триете.

    Коментиран от #48

    15:48 31.10.2026

  • 36 Пламен

    2 3 Отговор
    На Ръмп му остават 4 дни .
    После ще видим .
    Може после и да играе табла с Асад в Подмосковието.

    Коментиран от #44

    15:48 31.10.2026

  • 37 Карнавал

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е,на математически задачи ли да си играем?Тази задача е в учебника по математика за втори клас.
    Отговорът е: X= 404.

    15:50 31.10.2026

  • 38 Констатация

    5 1 Отговор
    Както вчера казах, такова количество, от порядъка на 500 ракети за ЗРК "Пейтриът" РАС-3, нема и у складовете на Щатите, тъ че, кви съ "мераците" на Клоунъ у кУев и на баба Урсула у Брюксел са едно, а ква е реалноста- съвсем друго!!!

    Коментиран от #46

    15:51 31.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 дадена дума

    4 0 Отговор
    А прекратяването на войната само за 24часа се отлага за деня на благодарността през 2030година, после на следващия ден ще ползват доставените пейтриъти...

    15:52 31.10.2026

  • 41 отекчен

    5 0 Отговор
    всички обещават като на свадба ама обещаното никогаа не идва

    Коментиран от #55

    15:53 31.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 справка

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "🦉🦉🦉🦉":

    Има през средните векове цар Симеон, а съвременния наследник на Борис3 е с име он.

    Коментиран от #49

    15:55 31.10.2026

  • 44 Кастрюлец

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пламен":

    Слагай тигана на оджака.
    Казаха , че след ,,завиряването" на София ,от последния дъжд ,много шарани са се завъдили

    15:56 31.10.2026

  • 45 Путлер може и да си вярва

    4 1 Отговор
    Пакетът включва 500 ракети PAC-3 MSE на стойност 2,1 млрд. долара, Киев настоява за спешни доставки за зимата
    -;(
    Поредната надежа на Фюрера да оцелее!

    15:57 31.10.2026

  • 46 Путлер може и да си вярва

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Констатация":

    38 Констатация
    01ОТГОВОР
    Както вчера казах, такова количество, от порядъка на 500 ракети за ЗРК "Пейтриът" РАС-3, нема и у складовете на Щатите, тъ че, кви съ "мераците" на Клоунъ у кУев и на баба Урсула у Брюксел са едно, а ква е реалноста- съвсем друго!!!
    -;-
    Значи 6-те цели на Фюрера ще се изпълнят!

    Коментиран от #54

    15:58 31.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "справка":

    Явно ти е трудно да сФанеш, че коментираме съвременни лица и събития❗😉
    Защото нито тоА може да гласува за оня Симеон, нито тогава е имало ГЕРБ😉
    Ама ти получи своята минутка внимание😉

    16:01 31.10.2026

  • 50 Абе

    3 0 Отговор
    то тогава ще ги дадат на Руснаците...

    16:01 31.10.2026

  • 51 Зеленски

    3 0 Отговор
    Дони ми каза, че ще ми купи колело ама друг път 😢

    16:02 31.10.2026

  • 52 Онкоболен укротрол

    3 0 Отговор
    Значи аз раковоболния няма да доживея.

    16:02 31.10.2026

  • 53 Хи хи

    4 1 Отговор
    ХА ХА ХА, зеленото жуже гризна дръвцето !! Патриот ша види на м-си-в-п-та

    16:03 31.10.2026

  • 54 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Путлер може и да си вярва":

    Като казах, "Мераците" са едно, Реалноста е друга!!! Бай Дончу съ готви за войнатъ с Иран след междините избори другата седмица - всичко или нищо! Ситуацията с Израел и Нетаняху също е неясна..., ще може ли Израел да участва в нападението среу Иран или не, зависи кой шъ състави правителству. Войната у Бл. Изток тепърва предстои..., бая боеприпаси шъ съ необходими...!!!

    16:07 31.10.2026

  • 55 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "отекчен":

    Ти май не си правил сваДба🤔😀😀😀
    Да не си ученик в Англия на родители берящи
    ягоди❓

    16:07 31.10.2026

  • 56 Исторически факти

    0 0 Отговор
    САЩ одобриха ракети Patriot за Украйна, но след 2030 г.- Някъде около 2038- 2039 година... Пакетът включва 500 ракети PAC-3 MSE на стойност 2,1 млрд. долара, Киев настоява за спешни доставки за зимата, ама...

    16:07 31.10.2026

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