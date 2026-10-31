САЩ одобриха ракети Patriot за Украйна, но след 2030 г.

Доставката на 500 ракети PAC-3 MSE за украинските системи за противовъздушна отбрана Patriot може да започне не по-рано от 2030 г. Пакетът е на стойност 2,1 милиарда долара и е одобрен от Държавния департамент на САЩ като потенциална продажба на Украйна.

Информацията за забавянето е съобщена от кореспондента на Радио Свобода във Вашингтон Алекс Рауфоглу, който се позовава на източници, запознати със ситуацията. Според данните практическото изпълнение на сделката ще отнеме няколко години.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди срока и призова Вашингтон да потърси по-бързо решение. „Молим американските си партньори да намерят решение точно когато има реална опасност и реална нужда от използване на PAC-3“, заяви той.

Киев иска спешен пакет за зимата

Зеленски посочи, че украинската енергийна инфраструктура е подложена на ежедневни удари. По думите му само през последните две седмици на октомври са извършени над 30 атаки срещу ключови обекти от мрежата.

Затова Киев е поискал от Вашингтон спешен зимен пакет с по 100 ракети-прехващачи месечно. Украинският президент заяви, че 500 ракети биха били достатъчни за укрепване на противовъздушната отбрана през следващите месеци. В същото време Украйна получава средно по 12 ракети месечно за системите Patriot.

Забавянето поставя под въпрос способността на страната да поддържа необходимото ниво на защита срещу руски ракетни атаки през зимния сезон. Одобрението на продажбата не означава незабавна доставка на ракетите.

Призив към европейските държави

Американският сенатор Ричард Блументал също изрази безпокойство от бавната логистика и забавянето на военната помощ. „Изправена пред ужасно сурова зима и непоносими трудности поради руските бомбардировки, Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. Съгласието на САЩ да предоставят незабавна помощ би спасило много животи“, заяви той.

На този фон украинският министър на отбраната Евгений Хмара отправи призив към Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия. Киев предлага европейските партньори да прехвърлят на Украйна 10% от настоящите си запаси от ракети за Patriot и IRIS-T.

В замяна Украйна предлага бъдещите доставки, които очаква в дългосрочен план, да бъдат пренасочени към държавите, предоставили ракети от запасите си. Така Киев търси междинно решение за недостига, докато одобреният американски пакет от 500 ракети PAC-3 MSE остане извън непосредствения хоризонт на доставките.

Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com