САЩ одобриха ракети Patriot за Украйна, но след 2030 г.

Доставката на 500 ракети PAC-3 MSE за украинските системи за противовъздушна отбрана Patriot може да започне не по-рано от 2030 г. Пакетът е на стойност 2,1 милиарда долара и е одобрен от Държавния департамент на САЩ като потенциална продажба на Украйна.
Информацията за забавянето е съобщена от кореспондента на Радио Свобода във Вашингтон Алекс Рауфоглу, който се позовава на източници, запознати със ситуацията. Според данните практическото изпълнение на сделката ще отнеме няколко години.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди срока и призова Вашингтон да потърси по-бързо решение. „Молим американските си партньори да намерят решение точно когато има реална опасност и реална нужда от използване на PAC-3“, заяви той.
Киев иска спешен пакет за зимата
Зеленски посочи, че украинската енергийна инфраструктура е подложена на ежедневни удари. По думите му само през последните две седмици на октомври са извършени над 30 атаки срещу ключови обекти от мрежата.
Затова Киев е поискал от Вашингтон спешен зимен пакет с по 100 ракети-прехващачи месечно. Украинският президент заяви, че 500 ракети биха били достатъчни за укрепване на противовъздушната отбрана през следващите месеци. В същото време Украйна получава средно по 12 ракети месечно за системите Patriot.
Забавянето поставя под въпрос способността на страната да поддържа необходимото ниво на защита срещу руски ракетни атаки през зимния сезон. Одобрението на продажбата не означава незабавна доставка на ракетите.
Призив към европейските държави
Американският сенатор Ричард Блументал също изрази безпокойство от бавната логистика и забавянето на военната помощ. „Изправена пред ужасно сурова зима и непоносими трудности поради руските бомбардировки, Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. Съгласието на САЩ да предоставят незабавна помощ би спасило много животи“, заяви той.
На този фон украинският министър на отбраната Евгений Хмара отправи призив към Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия. Киев предлага европейските партньори да прехвърлят на Украйна 10% от настоящите си запаси от ракети за Patriot и IRIS-T.
В замяна Украйна предлага бъдещите доставки, които очаква в дългосрочен план, да бъдат пренасочени към държавите, предоставили ракети от запасите си. Така Киев търси междинно решение за недостига, докато одобреният американски пакет от 500 ракети PAC-3 MSE остане извън непосредствения хоризонт на доставките.
Източници: focus-news.net, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 До тогава Великобритания
Коментиран от #6, #17
15:31 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 След 3-ти ноември
15:31 31.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
15:32 31.10.2026
6 Германия и Франция
До коментар #2 от "До тогава Великобритания":Путин ще ги захрани.
Коментиран от #15
15:32 31.10.2026
7 А дали
Коментиран от #19
15:32 31.10.2026
8 Сципион Африкански
15:33 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оги
15:33 31.10.2026
11 Анонимен
15:33 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ехаааа
15:34 31.10.2026
14 Поднесоха им
15:34 31.10.2026
15 Първо да си
До коментар #6 от "Германия и Франция":смени памперса, че пак е oмupucaл бункера.
15:34 31.10.2026
16 Вовата съм
15:34 31.10.2026
17 Откъде
До коментар #2 от "До тогава Великобритания":Те нямат производство на патриоти.
Дотогава няма да има и запаси и ако някой ги нападне ще останат без памперси по голо дупе
15:35 31.10.2026
18 Фейк - либераст
15:35 31.10.2026
19 От 5 години
До коментар #7 от "А дали":Никой вече не я пита за нищо.
15:35 31.10.2026
20 хи хи
15:35 31.10.2026
21 вехтия
15:36 31.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тръмп
2030 г.Укра ще е на кино
15:37 31.10.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Що е то?
Хаахах
Коментиран от #37
15:38 31.10.2026
25 Партньори, сър....
Да си съсипе страната и още да не му идва акъла....
15:38 31.10.2026
26 Дядо Шишарко
15:39 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоян георгиев
Коментиран от #31
15:42 31.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🦉🦉🦉🦉
До коментар #27 от "БЪЛГАРИН":Ех, бълГАГАРИН, Симеон никога не е бил цар на България, а ГЕРБ и Герб са различни неща❗
Ама такива НЕзнаещи искат да покажат знания и да определят кой да ни управлява ❗
Коментиран от #43
15:46 31.10.2026
33 Софиянец
15:46 31.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И да трите и да не триете
И ако не е истина това което твърдя нямаше да триете.
Коментиран от #48
15:48 31.10.2026
36 Пламен
После ще видим .
Може после и да играе табла с Асад в Подмосковието.
Коментиран от #44
15:48 31.10.2026
37 Карнавал
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е,на математически задачи ли да си играем?Тази задача е в учебника по математика за втори клас.
Отговорът е: X= 404.
15:50 31.10.2026
38 Констатация
Коментиран от #46
15:51 31.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 дадена дума
15:52 31.10.2026
41 отекчен
Коментиран от #55
15:53 31.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 справка
До коментар #32 от "🦉🦉🦉🦉":Има през средните векове цар Симеон, а съвременния наследник на Борис3 е с име он.
Коментиран от #49
15:55 31.10.2026
44 Кастрюлец
До коментар #36 от "Пламен":Слагай тигана на оджака.
Казаха , че след ,,завиряването" на София ,от последния дъжд ,много шарани са се завъдили
15:56 31.10.2026
45 Путлер може и да си вярва
-;(
Поредната надежа на Фюрера да оцелее!
15:57 31.10.2026
46 Путлер може и да си вярва
До коментар #38 от "Констатация":38 Констатация
01ОТГОВОР
Както вчера казах, такова количество, от порядъка на 500 ракети за ЗРК "Пейтриът" РАС-3, нема и у складовете на Щатите, тъ че, кви съ "мераците" на Клоунъ у кУев и на баба Урсула у Брюксел са едно, а ква е реалноста- съвсем друго!!!
-;-
Значи 6-те цели на Фюрера ще се изпълнят!
Коментиран от #54
15:58 31.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 🦉🦉🦉🦉
До коментар #43 от "справка":Явно ти е трудно да сФанеш, че коментираме съвременни лица и събития❗😉
Защото нито тоА може да гласува за оня Симеон, нито тогава е имало ГЕРБ😉
Ама ти получи своята минутка внимание😉
16:01 31.10.2026
50 Абе
16:01 31.10.2026
51 Зеленски
16:02 31.10.2026
52 Онкоболен укротрол
16:02 31.10.2026
53 Хи хи
16:03 31.10.2026
54 Констатация
До коментар #46 от "Путлер може и да си вярва":Като казах, "Мераците" са едно, Реалноста е друга!!! Бай Дончу съ готви за войнатъ с Иран след междините избори другата седмица - всичко или нищо! Ситуацията с Израел и Нетаняху също е неясна..., ще може ли Израел да участва в нападението среу Иран или не, зависи кой шъ състави правителству. Войната у Бл. Изток тепърва предстои..., бая боеприпаси шъ съ необходими...!!!
16:07 31.10.2026
55 🦉🦉🦉🦉
До коментар #41 от "отекчен":Ти май не си правил сваДба🤔😀😀😀
Да не си ученик в Англия на родители берящи
ягоди❓
16:07 31.10.2026
56 Исторически факти
16:07 31.10.2026