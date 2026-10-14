Русия свърза кризата с дизела с конфликта около Иран

Руски представители свързаха проблемите около Ормузкия пролив с намаляването на световния капацитет за преработка на петрол и нестабилността на пазарите на дизелово гориво. Изявленията бяха направени дни след споразумение между Москва и Вашингтон за доставки на руско дизелово гориво за САЩ.
На 12 октомври руският вицепремиер и министър на икономиката Александър Новак заяви, че „проблемите в Ормузкия пролив“ са довели до общо свиване на световния капацитет за преработка на петрол. По думите му това дестабилизира пазарите на дизелово гориво в САЩ и в други части на света.
В същия ден заместник-министърът на външните работи Георгий Борисенко заяви, че ключът към стабилните доставки на гориво за САЩ е „разрешаването на конфликта около Иран“. Институтът за изследване на войната оцени тези послания като опит на Москва да използва споразумението за горивата, за да повлияе на американската позиция по преговорите.
Кремъл отрича връзка с войната в Украйна
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 13 октомври, че договореностите са взаимноизгоден елемент от двустранното сътрудничество между Русия и САЩ. Той отрече да има пряка връзка между сделката и руската позиция по войната в Украйна.
Москва обаче разчита на приходите от петрол, за да финансира военните си действия. Според оценката на Института за изследване на войната Русия би имала значителна полза, ако убеди САЩ да окажат натиск върху Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.
На фона на опасенията от недостиг на гориво в самата Русия Новак заяви, че износът на дизелово гориво за САЩ няма да наруши снабдяването на вътрешния пазар. Така руските власти се опитват едновременно да защитят сделката и да успокоят потребителите в страната.
Удари по кораби и натиск върху руския „сенчест флот“
В оценката са включени и последиците от войната за корабоплаването в Черно море. През нощта срещу 13 октомври два граждански плавателни съда вероятно са били поразени в българската изключителна икономическа зона. Плаващият под малтийски флаг товарен кораб Chelsea 3 е бил ударен на около 33 километра източно от Бяла, а вторият съд - на около 31 километра източно от Крапец.
Президентът Румен Радев определи случилото се като „абсолютно недопустимо“ и заяви, че последиците „са в полза на Русия“. Той не приписа публично удара директно на Москва, но извика руския посланик Елеонора Митрофанова и разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
На 12 октомври френски военноморски сили са се качили на борда и са задържали танкера DF Peak в Индийския океан, на повече от 833 километра южно от Реюнион. Плавателният съд е бил под флага на Бенин и е обект на санкции от САЩ, Европейския съюз, Обединеното кралство и Украйна. Френските власти вече са задържали пет кораба, свързвани с руския „сенчест флот“.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #8
07:19 14.10.2026
2 АЙДЕ ГЪЧ
Коментиран от #13
07:27 14.10.2026
3 пресолена
07:28 14.10.2026
4 койдазнай
Коментиран от #5, #10
07:31 14.10.2026
5 Ами бъркаш
До коментар #4 от "койдазнай":се баце, нали знаеш тук всеки пише украйна печели и....всъщност кой печели
погледни добре хронологията и тогава пиши
страната с най-много ядрен заряд губи и...кой печели.а?
Коментиран от #6, #16
07:36 14.10.2026
6 дедо
До коментар #5 от "Ами бъркаш":Ей ако русия ще губи хич не е добре. Дано се сетиш защо
07:38 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
08:15 14.10.2026
10 Мишел
До коментар #4 от "койдазнай":Ударите на Украйна са намалили производството на рафинериите в Русия с един!процент (Блоомберг)
Коментиран от #14
08:17 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Откога
08:26 14.10.2026
13 Да го прекръстят
До коментар #2 от "АЙДЕ ГЪЧ":На институт за изследване на Кой какво казал
08:30 14.10.2026
14 Ми що
До коментар #10 от "Мишел":НЕМА БЕБЗИН В БЛАТАТА?
08:30 14.10.2026
15 Иван
08:57 14.10.2026
16 Послушко
До коментар #5 от "Ами бъркаш":Не разбрах този ядрен заряд яде се? Близо 100 г. вече никой не си позволява дори да заплашва с ядрени удари. Освен Русия и Северна Корея разбирасе, които всеки ден заплашват по някоя страна, която не им е угодила нещо.
08:59 14.10.2026