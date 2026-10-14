Русия свърза кризата с дизела с конфликта около Иран

Руски представители свързаха проблемите около Ормузкия пролив с намаляването на световния капацитет за преработка на петрол и нестабилността на пазарите на дизелово гориво. Изявленията бяха направени дни след споразумение между Москва и Вашингтон за доставки на руско дизелово гориво за САЩ.

На 12 октомври руският вицепремиер и министър на икономиката Александър Новак заяви, че „проблемите в Ормузкия пролив“ са довели до общо свиване на световния капацитет за преработка на петрол. По думите му това дестабилизира пазарите на дизелово гориво в САЩ и в други части на света.

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В същия ден заместник-министърът на външните работи Георгий Борисенко заяви, че ключът към стабилните доставки на гориво за САЩ е „разрешаването на конфликта около Иран“. Институтът за изследване на войната оцени тези послания като опит на Москва да използва споразумението за горивата, за да повлияе на американската позиция по преговорите.

Кремъл отрича връзка с войната в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 13 октомври, че договореностите са взаимноизгоден елемент от двустранното сътрудничество между Русия и САЩ. Той отрече да има пряка връзка между сделката и руската позиция по войната в Украйна.

Москва обаче разчита на приходите от петрол, за да финансира военните си действия. Според оценката на Института за изследване на войната Русия би имала значителна полза, ако убеди САЩ да окажат натиск върху Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.

На фона на опасенията от недостиг на гориво в самата Русия Новак заяви, че износът на дизелово гориво за САЩ няма да наруши снабдяването на вътрешния пазар. Така руските власти се опитват едновременно да защитят сделката и да успокоят потребителите в страната.

Удари по кораби и натиск върху руския „сенчест флот“

В оценката са включени и последиците от войната за корабоплаването в Черно море. През нощта срещу 13 октомври два граждански плавателни съда вероятно са били поразени в българската изключителна икономическа зона. Плаващият под малтийски флаг товарен кораб Chelsea 3 е бил ударен на около 33 километра източно от Бяла, а вторият съд - на около 31 километра източно от Крапец.

Президентът Румен Радев определи случилото се като „абсолютно недопустимо“ и заяви, че последиците „са в полза на Русия“. Той не приписа публично удара директно на Москва, но извика руския посланик Елеонора Митрофанова и разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

На 12 октомври френски военноморски сили са се качили на борда и са задържали танкера DF Peak в Индийския океан, на повече от 833 километра южно от Реюнион. Плавателният съд е бил под флага на Бенин и е обект на санкции от САЩ, Европейския съюз, Обединеното кралство и Украйна. Френските власти вече са задържали пет кораба, свързвани с руския „сенчест флот“.

Източници: news.bg