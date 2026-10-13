Тръмп засилва натиска върху Киев заради ударите по Русия

Доналд Тръмп шокира Европа и най-вече Киев с изявленията си за договореностите с Русия относно доставките на дизелово гориво. В украински правителствени кръгове се опасяват, че американският президент може да отправи нови изисквания към Украйна, пише германският вестник „Билд“, позовавайки се на свои източници.

Според публикацията в Киев не изключват Тръмп да засили натиска върху Украйна през следващите седмици. Очакването е американският президент да се опита да принуди украинските власти да прекратят ударите по руски нефтопреработвателни заводи.

Публичният спор със Зеленски

Тревога в Европа предизвиква и публичният конфликт между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. В един от последните си коментари американският лидер заяви, че „е дошло времето Украйна да си намери нов президент“.

„Билд“ оценява евентуалното ограничаване на американската помощ като опасно за Украйна. Изданието свързва предупрежденията с опасенията, че Вашингтон може да обвърже подкрепата си за Киев с прекратяване на украинските атаки срещу руски енергийни обекти.

Москва обещава повече дизел

На 9 октомври Тръмп и руският президент Владимир Путин са провели телефонен разговор, в който са обсъдили, наред с други теми, доставките на нефтопродукти.

Москва е потвърдила готовността си да доставя петрол и нефтопродукти на американския и световния пазар. Руският вицепремиер Александър Новак е заявил, че страната започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от планираните срокове.

По думите на Новак Русия е готова да достави 300 хиляди тона дизел през октомври, 500 хиляди тона през ноември и 1 милион тона през декември. В перспектива Москва планира да увеличи обема до 3 милиона тона месечно.

Администрацията във Вашингтон изключва доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от американските санкции до 7 април 2027 г. Именно тази договореност, заедно с натиска върху Киев, е в центъра на тревогите, описани от „Билд“.

Източници: news.bg