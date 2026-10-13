Тръмп засилва натиска върху Киев заради ударите по Русия

Доналд Тръмп шокира Европа и най-вече Киев с изявленията си за договореностите с Русия относно доставките на дизелово гориво. В украински правителствени кръгове се опасяват, че американският президент може да отправи нови изисквания към Украйна, пише германският вестник „Билд“, позовавайки се на свои източници.
Според публикацията в Киев не изключват Тръмп да засили натиска върху Украйна през следващите седмици. Очакването е американският президент да се опита да принуди украинските власти да прекратят ударите по руски нефтопреработвателни заводи.
Публичният спор със Зеленски
Тревога в Европа предизвиква и публичният конфликт между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. В един от последните си коментари американският лидер заяви, че „е дошло времето Украйна да си намери нов президент“.
„Билд“ оценява евентуалното ограничаване на американската помощ като опасно за Украйна. Изданието свързва предупрежденията с опасенията, че Вашингтон може да обвърже подкрепата си за Киев с прекратяване на украинските атаки срещу руски енергийни обекти.
Москва обещава повече дизел
На 9 октомври Тръмп и руският президент Владимир Путин са провели телефонен разговор, в който са обсъдили, наред с други теми, доставките на нефтопродукти.
Москва е потвърдила готовността си да доставя петрол и нефтопродукти на американския и световния пазар. Руският вицепремиер Александър Новак е заявил, че страната започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от планираните срокове.
По думите на Новак Русия е готова да достави 300 хиляди тона дизел през октомври, 500 хиляди тона през ноември и 1 милион тона през декември. В перспектива Москва планира да увеличи обема до 3 милиона тона месечно.
Администрацията във Вашингтон изключва доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от американските санкции до 7 април 2027 г. Именно тази договореност, заедно с натиска върху Киев, е в центъра на тревогите, описани от „Билд“.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо лично
Коментиран от #36, #48
08:10 13.10.2026
2 Тръмп Засилва
Коментиран от #5, #51
08:10 13.10.2026
3 Трумп Може да засилва натискът
08:12 13.10.2026
4 Щом и Америка се обърна срещу Киев
Коментиран от #19
08:13 13.10.2026
5 русофили за путлеризъма
До коментар #2 от "Тръмп Засилва":2 Тръмп Засилва
11ОТГОВОР
Натиск върху Киев - Екстра и единствено правилно
-;-
Радост за пропаналите русофили
08:14 13.10.2026
6 Румен Радев
Хахахахаха
Най накрая Русия ще победи
Коментиран от #9, #44
08:14 13.10.2026
7 Истината
08:14 13.10.2026
8 Симпатизант
Коментиран от #47
08:15 13.10.2026
9 Саллах Мария
До коментар #6 от "Румен Радев":Тръмп ще прати Армията си срещу Украйна
Иначе Путин е у канала
08:16 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Украйна и без САЩ
Те са просто движеща се маса без мозък
08:17 13.10.2026
12 Браво на Тръмп
И да виждаме атакуващи Руснаци на бойна техника не на тротинетки и каруци
Коментиран от #22
08:18 13.10.2026
13 Пич
След като прецака доставките на петрол от залива, не може да си позволи да прецака доставките на петрол и от Русия!!!
Иначе той ще бъде прецакан!!!
Коментиран от #16, #18
08:19 13.10.2026
14 Артилерист
Коментиран от #45, #46
08:21 13.10.2026
15 койдазнай
Коментиран от #34
08:23 13.10.2026
16 койдазнай
До коментар #13 от "Пич":То няма доставки на петрол от Русия! Дори Путин му обеща 300 хиляди тона, което е достатъчно за България за две седмици. А САЩ използват около 100 пъти повече.
Коментиран от #33
08:25 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оранжевия децафил дони т
08:35 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пич
До коментар #18 от "Офчи дирник 😄":Може и правилно да си си написал Ника, но иначе разсъждаваш елементарно!!!
Тръмп сключи този договор само за да подаде сигнал, и никой няма да му брои колко петрол е купил от Русия!!!
Може да си сигурен, че ще купи много повече!!
Коментиран от #38, #39, #50
08:37 13.10.2026
29 ДОНАЛДЕ
Как ПУТИН
Спазва Примирието
Което обяви оня Ден РИЖАК ?
08:38 13.10.2026
30 КРЕМЪЛСКИ БОТ
До коментар #26 от "Байкал MP-654 K":Спряха Ми ЯНДЕКСА
ФАЙЛОВЕТЕ ИЗЧЕЗНАХА.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #32
08:39 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 скучно и точка.
До коментар #30 от "КРЕМЪЛСКИ БОТ":След като Украйна атакува и унищожи ключови дата центр Намалели са публикациите в социалните мрежи за алтернатива за Германия и мага с 30 40%
08:42 13.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да уточним,
До коментар #15 от "койдазнай":че нацисти са киевската хунта. И къде точно украинците бият руснаците? При контраюруша на азовци при Доброполе само половината успяха да се върнат.
Коментиран от #37, #41
08:48 13.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Нищо лично":Интересно,какво ще изнесе за Русия като Украйна удари и останалите рафинерии
09:02 13.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Прудльооо "уточняващ"
До коментар #34 от "Да уточним,":Най напред си изясни понятия като нацизъм ,фашизъм и тога драскай глупостите си!
09:14 13.10.2026
42 Хардлайнер
09:14 13.10.2026
43 Ердоган
09:15 13.10.2026
44 Пропагандист рашист
До коментар #6 от "Румен Радев":"След проверката резултата ще е в полза на русия"Р.Р . Гьо белс ряпа да яде !
09:16 13.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Може и още как
До коментар #8 от "Симпатизант":Русия икономически е с близо век назад спрямо Европа.
09:23 13.10.2026
48 Практичен съвет
До коментар #1 от "Нищо лично":Не изказвай мнение след като не виждаш по далече от пръстите на краката си.
09:25 13.10.2026
49 мъдрецът
09:26 13.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Смях,смях и пак смях
До коментар #2 от "Тръмп Засилва":Всичко е личен бизнес,а русофилите злобеят.
09:31 13.10.2026