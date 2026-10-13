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Тръмп засилва натиска върху Киев заради ударите по Русия
  Тема: Украйна

Тръмп засилва натиска върху Киев заради ударите по Русия

13 Октомври, 2026 08:08 1 739 51

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • дизелово гориво-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Според „Билд“ в Украйна се опасяват от нови изисквания, след като САЩ договориха изключение за руския дизел от санкциите

Тръмп засилва натиска върху Киев заради ударите по Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Доналд Тръмп шокира Европа и най-вече Киев с изявленията си за договореностите с Русия относно доставките на дизелово гориво. В украински правителствени кръгове се опасяват, че американският президент може да отправи нови изисквания към Украйна, пише германският вестник „Билд“, позовавайки се на свои източници.

Според публикацията в Киев не изключват Тръмп да засили натиска върху Украйна през следващите седмици. Очакването е американският президент да се опита да принуди украинските власти да прекратят ударите по руски нефтопреработвателни заводи.

Публичният спор със Зеленски

Тревога в Европа предизвиква и публичният конфликт между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. В един от последните си коментари американският лидер заяви, че „е дошло времето Украйна да си намери нов президент“.

„Билд“ оценява евентуалното ограничаване на американската помощ като опасно за Украйна. Изданието свързва предупрежденията с опасенията, че Вашингтон може да обвърже подкрепата си за Киев с прекратяване на украинските атаки срещу руски енергийни обекти.

Москва обещава повече дизел

На 9 октомври Тръмп и руският президент Владимир Путин са провели телефонен разговор, в който са обсъдили, наред с други теми, доставките на нефтопродукти.

Москва е потвърдила готовността си да доставя петрол и нефтопродукти на американския и световния пазар. Руският вицепремиер Александър Новак е заявил, че страната започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от планираните срокове.

По думите на Новак Русия е готова да достави 300 хиляди тона дизел през октомври, 500 хиляди тона през ноември и 1 милион тона през декември. В перспектива Москва планира да увеличи обема до 3 милиона тона месечно.

Администрацията във Вашингтон изключва доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от американските санкции до 7 април 2027 г. Именно тази договореност, заедно с натиска върху Киев, е в центъра на тревогите, описани от „Билд“.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо лично

    20 1 Отговор
    Просто петролен бизнес

    Коментиран от #36, #48

    08:10 13.10.2026

  • 2 Тръмп Засилва

    19 22 Отговор
    Натиск върху Киев - Екстра и единствено правилно

    Коментиран от #5, #51

    08:10 13.10.2026

  • 3 Трумп Може да засилва натискът

    21 14 Отговор
    Върху голямата си и празна глава само

    08:12 13.10.2026

  • 4 Щом и Америка се обърна срещу Киев

    24 16 Отговор
    Значи Путин я е забатачил здраво!!

    Коментиран от #19

    08:13 13.10.2026

  • 5 русофили за путлеризъма

    19 12 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп Засилва":

    2 Тръмп Засилва
    11ОТГОВОР
    Натиск върху Киев - Екстра и единствено правилно
    -;-
    Радост за пропаналите русофили

    08:14 13.10.2026

  • 6 Румен Радев

    12 11 Отговор
    Да видим сега Украйна дали ще се Бори срещу Русия Китай и САЩ
    Хахахахаха
    Най накрая Русия ще победи

    Коментиран от #9, #44

    08:14 13.10.2026

  • 7 Истината

    12 5 Отговор
    Тръмп показва че мисли първо за страната си. За разлика от нашите ... няма думи вече дс ги обиждам...

    08:14 13.10.2026

  • 8 Симпатизант

    14 6 Отговор
    Целите на СВО трябва да бъдат постигнати. ЕС ще проумее, че не може да налага волята си на Русия, още повече силом

    Коментиран от #47

    08:15 13.10.2026

  • 9 Саллах Мария

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев":

    Тръмп ще прати Армията си срещу Украйна

    Иначе Путин е у канала

    08:16 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Украйна и без САЩ

    6 11 Отговор
    Ще смаже Блатарите
    Те са просто движеща се маса без мозък

    08:17 13.10.2026

  • 12 Браво на Тръмп

    5 5 Отговор
    Време е да Въоражи Русия до зъби

    И да виждаме атакуващи Руснаци на бойна техника не на тротинетки и каруци

    Коментиран от #22

    08:18 13.10.2026

  • 13 Пич

    13 2 Отговор
    Ситуацията - Тръмп не може да си позволи друго!!!
    След като прецака доставките на петрол от залива, не може да си позволи да прецака доставките на петрол и от Русия!!!
    Иначе той ще бъде прецакан!!!

    Коментиран от #16, #18

    08:19 13.10.2026

  • 14 Артилерист

    8 3 Отговор
    Ей, този Тръмп въобще не прилича на Байдън. Непрекъснато шокира водещите европейски лидери с мекушавостта си към Путин и Русия...

    Коментиран от #45, #46

    08:21 13.10.2026

  • 15 койдазнай

    7 8 Отговор
    Руските нацисти ги бият на фронта така жестоко, че агента Краснов трябва да ги спасява, без да се прикрива!

    Коментиран от #34

    08:23 13.10.2026

  • 16 койдазнай

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    То няма доставки на петрол от Русия! Дори Путин му обеща 300 хиляди тона, което е достатъчно за България за две седмици. А САЩ използват около 100 пъти повече.

    Коментиран от #33

    08:25 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оранжевия децафил дони т

    4 5 Отговор
    Оплетен в компромати и алчност дони е ясен на чия страна е ама мандата му още някоя година а УКРАЙНА е корав орехх

    08:35 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Офчи дирник 😄":

    Може и правилно да си си написал Ника, но иначе разсъждаваш елементарно!!!
    Тръмп сключи този договор само за да подаде сигнал, и никой няма да му брои колко петрол е купил от Русия!!!
    Може да си сигурен, че ще купи много повече!!

    Коментиран от #38, #39, #50

    08:37 13.10.2026

  • 29 ДОНАЛДЕ

    1 4 Отговор
    Ела виж в Българското Черноморие
    Как ПУТИН
    Спазва Примирието

    Което обяви оня Ден РИЖАК ?

    08:38 13.10.2026

  • 30 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Байкал MP-654 K":

    Спряха Ми ЯНДЕКСА

    ФАЙЛОВЕТЕ ИЗЧЕЗНАХА.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #32

    08:39 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 скучно и точка.

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "КРЕМЪЛСКИ БОТ":

    След като Украйна атакува и унищожи ключови дата центр Намалели са публикациите в социалните мрежи за алтернатива за Германия и мага с 30 40%

    08:42 13.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да уточним,

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    че нацисти са киевската хунта. И къде точно украинците бият руснаците? При контраюруша на азовци при Доброполе само половината успяха да се върнат.

    Коментиран от #37, #41

    08:48 13.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хи хи хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо лично":

    Интересно,какво ще изнесе за Русия като Украйна удари и останалите рафинерии

    09:02 13.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Прудльооо "уточняващ"

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Да уточним,":

    Най напред си изясни понятия като нацизъм ,фашизъм и тога драскай глупостите си!

    09:14 13.10.2026

  • 42 Хардлайнер

    1 2 Отговор
    Украйна ще спре да гърми рафинериите, но когато изгорат сичкити, а пундю фане просешката тояга!

    09:14 13.10.2026

  • 43 Ердоган

    1 2 Отговор
    От Киев за три дня, до Америка пак трябва да спасявя Русия

    09:15 13.10.2026

  • 44 Пропагандист рашист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев":

    "След проверката резултата ще е в полза на русия"Р.Р . Гьо белс ряпа да яде !

    09:16 13.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Може и още как

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Симпатизант":

    Русия икономически е с близо век назад спрямо Европа.

    09:23 13.10.2026

  • 48 Практичен съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо лично":

    Не изказвай мнение след като не виждаш по далече от пръстите на краката си.

    09:25 13.10.2026

  • 49 мъдрецът

    2 1 Отговор
    Тръмп не иска РФ да се разпадне, че тогава ЕС ще стане по голям и по силен от САЩ!

    09:26 13.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Смях,смях и пак смях

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп Засилва":

    Всичко е личен бизнес,а русофилите злобеят.

    09:31 13.10.2026

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