Ердоган и Зеленски продължават работата по зърнения коридор

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и президентът на Украйна Володимир Зеленски се договориха да продължат работата по зърнения коридор през Черно море. Целта му е да се осигури износът на зърно от Украйна.

Споразумението беше обявено след разговори между двамата президенти в Истанбул. По време на съвместната пресконференция Ердоган заяви, че войната в Украйна и ситуацията в Черно море са били обсъдени подробно. По думите му ударите срещу граждански кораби няма да бъдат от полза за никого.

Още новини от Украйна

Анкара предлага посредничество

Турският президент посочи, че Анкара е готова да предприеме необходимите стъпки за посредничество между Русия и Украйна. Ердоган заяви, че ескалацията в Черно море не може да донесе полза на нито една от страните.

„Атаките срещу граждански кораби и всякакви действия, които засилват напрежението в Черно море, не служат на ничии интереси“, заяви Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.

Той определи ударите по търговски кораби като недопустими от гледна точка на Анкара и подчерта, че Турция е готова да положи всички възможни усилия за уреждането на украинския конфликт.

Зеленски: Нужно е безопасно корабоплаване

Володимир Зеленски заяви, че Турция подкрепя мерките, които могат да гарантират безопасното корабоплаване в Черно море и нормалните условия на живот.

„Турция подкрепя мерките, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и нормални условия на живот“, каза Зеленски пред журналисти.

Ердоган съобщи още, че по време на разговорите със Зеленски е обсъдил сигурността на корабоплаването. Той увери, че диалогът по темата ще продължи както с Киев, така и с Москва.

Източници: news.bg