Ердоган и Зеленски продължават работата по зърнения коридор

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и президентът на Украйна Володимир Зеленски се договориха да продължат работата по зърнения коридор през Черно море. Целта му е да се осигури износът на зърно от Украйна.
Споразумението беше обявено след разговори между двамата президенти в Истанбул. По време на съвместната пресконференция Ердоган заяви, че войната в Украйна и ситуацията в Черно море са били обсъдени подробно. По думите му ударите срещу граждански кораби няма да бъдат от полза за никого.
Анкара предлага посредничество
Турският президент посочи, че Анкара е готова да предприеме необходимите стъпки за посредничество между Русия и Украйна. Ердоган заяви, че ескалацията в Черно море не може да донесе полза на нито една от страните.
Той определи ударите по търговски кораби като недопустими от гледна точка на Анкара и подчерта, че Турция е готова да положи всички възможни усилия за уреждането на украинския конфликт.
Зеленски: Нужно е безопасно корабоплаване
Володимир Зеленски заяви, че Турция подкрепя мерките, които могат да гарантират безопасното корабоплаване в Черно море и нормалните условия на живот.„Турция подкрепя мерките, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и нормални условия на живот“, каза Зеленски пред журналисти.
Ердоган съобщи още, че по време на разговорите със Зеленски е обсъдил сигурността на корабоплаването. Той увери, че диалогът по темата ще продължи както с Киев, така и с Москва.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ну, погоди
13:38 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 м даааа
13:44 01.11.2026
4 НЕ на зърнения коридор
13:48 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Карнавал
Коментиран от #13
14:05 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да нужно
14:19 01.11.2026
9 Рублевка
14:21 01.11.2026
10 Пълна дезинформация
Други са новините, сега ще ви пусна превод от западната преса с помощта на автоматичния преводач на Гугъл:
"Ердоган към Зеленски: Атаките в Черно море са неприемливи, независимо откъде идват"
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс.
14:26 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майсторът 🐷 на Илюзиите
14:31 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АБЕ МУШМОРОЦИ
14:44 01.11.2026