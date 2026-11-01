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Ердоган и Зеленски продължават работата по зърнения коридор
  Тема: Украйна

Ердоган и Зеленски продължават работата по зърнения коридор

1 Ноември, 2026 13:35 840 14

  • зърнен коридор-
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  • володимир зеленски-
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  • украйна

Турция подкрепя безопасното корабоплаване в Черно море и е готова да посредничи между Русия и Украйна

Ердоган и Зеленски продължават работата по зърнения коридор - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и президентът на Украйна Володимир Зеленски се договориха да продължат работата по зърнения коридор през Черно море. Целта му е да се осигури износът на зърно от Украйна.

Споразумението беше обявено след разговори между двамата президенти в Истанбул. По време на съвместната пресконференция Ердоган заяви, че войната в Украйна и ситуацията в Черно море са били обсъдени подробно. По думите му ударите срещу граждански кораби няма да бъдат от полза за никого.

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Анкара предлага посредничество

Турският президент посочи, че Анкара е готова да предприеме необходимите стъпки за посредничество между Русия и Украйна. Ердоган заяви, че ескалацията в Черно море не може да донесе полза на нито една от страните.

„Атаките срещу граждански кораби и всякакви действия, които засилват напрежението в Черно море, не служат на ничии интереси“, заяви Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.

Той определи ударите по търговски кораби като недопустими от гледна точка на Анкара и подчерта, че Турция е готова да положи всички възможни усилия за уреждането на украинския конфликт.

Зеленски: Нужно е безопасно корабоплаване

Володимир Зеленски заяви, че Турция подкрепя мерките, които могат да гарантират безопасното корабоплаване в Черно море и нормалните условия на живот.

„Турция подкрепя мерките, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и нормални условия на живот“, каза Зеленски пред журналисти.

Ердоган съобщи още, че по време на разговорите със Зеленски е обсъдил сигурността на корабоплаването. Той увери, че диалогът по темата ще продължи както с Киев, така и с Москва.

Източници: news.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ну, погоди

    19 0 Отговор
    Зелю сам се отказа от зърнената сделка, сега реве че руснаците ги удряли, ха ха

    13:38 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 м даааа

    15 0 Отговор
    Всичко свързано 404 трябва да е на дъното!

    13:44 01.11.2026

  • 4 НЕ на зърнения коридор

    14 0 Отговор
    Ще си плащат на България транзита !

    13:48 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Карнавал

    6 0 Отговор
    А обядваха ли или само РАБОТЯТ?

    Коментиран от #13

    14:05 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да нужно

    8 0 Отговор
    е безопасно корабоплаване но най гелямият нарушител е точно шута наркоман!! Питам се дали Ердоган не е бил принуден от шефовете на НАТО да се срещне с Зеленски за да демонстрира подкрепа за фашиста!?

    14:19 01.11.2026

  • 9 Рублевка

    6 0 Отговор
    Вредите нанесени от Украйна на ЕС са колосални! Стотици милиарди евро откраднати от европейците и изпратени на корумпирания украински режим. Пропуснати ползи за хиляди милиарди. Огромни дългове и безработица. През миналия век такава политика е довела до Велика депресия и две световни войни.

    14:21 01.11.2026

  • 10 Пълна дезинформация

    4 2 Отговор
    Това, което ви пускат тук за посещението на Зеленски в Турция е тотална укро-пропаганда и дезинформация. Отново се крие за поредното затъване на Зеленски.
    Други са новините, сега ще ви пусна превод от западната преса с помощта на автоматичния преводач на Гугъл:

    "Ердоган към Зеленски: Атаките в Черно море са неприемливи, независимо откъде идват"

    Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс.

    14:26 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 2 Отговор
    Ердоган въпреки ,че не е млад може да освободи и даже да гарантира на Зеленски зърненият му коридор ,но все пак крайната дума има НВ В Путин !

    14:31 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АБЕ МУШМОРОЦИ

    4 0 Отговор
    КОЙ ПА ВИ ПИТА ВАС ЗА ЗЪРНЕН КОРИДОР. Я СЕ УСПОКОЙТЕ,ЧЕ ОТ ВАС НЕ ЗАВИСИ НИЩО.

    14:44 01.11.2026

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