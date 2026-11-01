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Вашингтон: Донбас няма да сложи край на руските претенции
  Тема: Украйна

Вашингтон: Донбас няма да сложи край на руските претенции

1 Ноември, 2026 11:35 1 004 38

  • марко рубио-
  • донбас-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Държавният секретар на САЩ е заявил пред европейски представители, че членството на Украйна в НАТО остава нереалистично в краткосрочен план

Вашингтон: Донбас няма да сложи край на руските претенции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е предупредил европейски представители, че евентуалното превземане на целия Донбас няма да сложи край на териториалните претенции на Русия. Според информация, предадена от журналиста Алекс Рауфоглу от Радио „Свободна Европа/Радио Свобода“, Рубио е заявил това по време на разговори в рамките на срещата на върха на Г-20, позовавайки се на западни официални представители, запознати със съдържанието им.

„Това няма да утоли апетитите на Русия“, е казал Рубио според цитираните представители. Така американският държавен секретар е дал да се разбере, че евентуален руски контрол над цялата територия на Донбас не би бил разглеждан като достатъчно условие за прекратяване на руските териториални амбиции.

Членството на Украйна в НАТО остава далечна перспектива

По време на разговорите Рубио е определил присъединяването на Украйна към НАТО като нереалистично в краткосрочен план. Според западните представители, цитирани в информацията, той е посочил, че евентуалното членство на Украйна е неприемливо за руския президент Владимир Путин и практически неосъществимо в близко бъдеще.

Тази позиция е била обсъдена на фона на търсенето на алтернативни гаранции за сигурност за Киев. Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че страната му е готова да разглежда различни варианти, ако те имат същата юридическа сила като гаранциите, свързани с членството в НАТО.

Неяснота около срещата в Маями

Рубио е изразил и съмнения дали Владимир Путин ще участва в планираната за декември среща на върха на Г-20 в Маями. Участието на руския президент все още не е потвърдено.

След разговорите част от западните дипломати са останали с впечатлението, че Вашингтон не очаква Путин да прояви готовност за мирно споразумение преди пролетта на 2027 г. Това е оценка, приписвана на дипломати и медийни публикации, а не официално обявена прогноза на американското правителство.

Изказванията, приписвани на Рубио, са направени в закрити разговори. Те не представляват публично обявена промяна в официалната позиция на САЩ нито по въпроса за членството на Украйна в НАТО, нито по условията за прекратяване на войната.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха ХаХа

    5 4 Отговор
    Чиста фалшификация
    за простаци

    11:38 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новото

    14 4 Отговор
    условие е разпускане на НАТО и демилитаризация на източна Европа.
    Ако не, война.

    11:38 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Удри копейката с лопатЕТо

    1 12 Отговор
    до насс.иране

    Коментиран от #12

    11:39 01.11.2026

  • 9 Ицхак

    2 13 Отговор
    Русия е дала 2-3 милиона жертви и гори
    Няма как да се спре само до още някое село
    Ще се бие до последният Руснак просто Путин няма избор или неговата глава или на Руският народ

    Коментиран от #19

    11:40 01.11.2026

  • 10 Пильота

    4 6 Отговор
    Ние доброволно ще се присъединим към мати Рассия. Все пак, тя ни е построила язовирите, пък и ние сме за мир..

    11:41 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сретен!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Удри копейката с лопатЕТо":

    Без коментар!

    11:42 01.11.2026

  • 13 осраински

    10 0 Отговор
    Оставяме им само Лвов.Там поляците решават

    11:42 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    9 0 Отговор
    Какво ще ги правят тези "територии" руснаците. Цяла Украйна е на бюджетен дефицит от десетилетия. През средновековието е имало смисъл, тъй като земята е била основен източник на доходи. Днес завладяването на територии е бъдещо финансово бреме.

    11:43 01.11.2026

  • 16 Това е ясно

    1 9 Отговор
    Затова Русия трябва да бъде победена!

    11:43 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    РЕАЛНОСТТА НА БОЙНОТО ПОЛЕ
    ВЕЧЕ Е ДРУГА
    .... ПОНЕ ОЩЕ 5 ОБЛАСТИ ЩЕ ДЕ ВЪРНАТ В МАЙКА РУСИЯ ОСВЕН ДОНБАС:)

    11:43 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    5 3 Отговор
    Русия има вечни интереси и докато те не бъдат постигнати, мир в света е невъзможен! Сега устремът на Русия е неудържим, и първата краткосрочна цел е установяването на пълен контрол върху проливите и гарантиран излаз на топлите морета! Всеки, който си мисли че президента Путин, ще се задоволи с по-малко, жестоко се лъже!

    11:44 01.11.2026

  • 21 Хипотетично

    8 0 Отговор
    ✔️евентуалното членство на Украйна е неприемливо за руския президент Владимир Путин и практически неосъществимо в близко бъдеще✔️
    Опасенията от членството в НАТО е основната първопричина за процесите и събитията след 2012г.

    Коментиран от #28

    11:44 01.11.2026

  • 22 Това

    1 4 Отговор
    ЕС няма да допусне. Вермахтът ще се възроди отново.

    11:45 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    5 0 Отговор
    Няма разбира се!!! Нищо не налага край на руските претенции!!!
    Русия никога не е обещавала такова нещо, а точно така посъветвах и аз!!!

    11:46 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 6668

    6 0 Отговор
    И Киев е руска Киевска Русия.

    11:47 01.11.2026

  • 27 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Искам да обърна внимание на едно важно обстоятелство -мъглата около причините за започване на тази война все повече се вдига на високо и се разкриват както причините така и причинителите и подстрекателите !?Търпението и издръжливостта на Путин изглежда дават резултат -това се вижда от постепенното омекване на американската позиция ...а това може да бъде свързано както с руските успехи така и с аргументите на Путин!? А желаещите да се продължава войната от Европа изпадат във все по тежко положение -ами погледнете какво става във Франциа Германия сега и в Полша Англия Испания и Италия също започват да се клатушкат -просто красота!??А путин си приема и в Крамъл и на други места най.различни държавни глави разговарят споразумяват се за разни неща -каква изолация какви пет лева ...европейците просто се излагат !?И като последна но не последно място - ВЕЧЕ без Одеса и Николаев няма да има мирно споразумение това всички противници на Русия трябва да си го закачат на носа ...и те много помогнаха да се стигне до нук!?

    11:48 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    7 1 Отговор
    НАТО държи като заложник цял свят. Руснаците ще коригират това положение. Този диктат и изнудване на народите по света не може да продължава повече.

    Коментиран от #31

    11:49 01.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Къде буташ бедната русийка срещу НАТО?
    Войниците им обувки нямат.

    Коментиран от #34

    11:52 01.11.2026

  • 32 Мусорчик

    1 2 Отговор
    Ами руските претенции са за всичко до Лисабон, както и цяла Азия, разбира се. След това Африка, понеже е много близо и най-вероятно е заплаха.

    11:54 01.11.2026

  • 33 Българин 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Интересът на България изисква и Одеса в Русия ! Не може да има турски военноморски бази И по северните брегове на Черно море !

    11:54 01.11.2026

  • 34 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абе":

    Цуци ,америте са тарикати и няма да рискуват да участват ,а съдбата на Колективните ЖнннДъррри е предопределена вече и определено не е за завиждане .

    11:55 01.11.2026

  • 35 За Донбас

    3 9 Отговор
    руски претенции няма. Той си е руски. За Киев има да е ясно

    Коментиран от #37

    11:56 01.11.2026

  • 36 Ясно!

    9 2 Отговор
    Значи трябва повече пари и оръжия за да се убиват масово окупаторите.

    11:57 01.11.2026

  • 37 Донбас е руски

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "За Донбас":

    колкото и Аляска.

    11:58 01.11.2026

  • 38 ЗЪРНЕНИЯТ КОРИДОР

    1 3 Отговор
    трябва да плаща такси на България . Сега само турците обират парсата на Босфора и не е справедливо. Или плащат или ги потапяме

    11:59 01.11.2026

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