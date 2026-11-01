Вашингтон: Донбас няма да сложи край на руските претенции

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е предупредил европейски представители, че евентуалното превземане на целия Донбас няма да сложи край на териториалните претенции на Русия. Според информация, предадена от журналиста Алекс Рауфоглу от Радио „Свободна Европа/Радио Свобода“, Рубио е заявил това по време на разговори в рамките на срещата на върха на Г-20, позовавайки се на западни официални представители, запознати със съдържанието им.

„Това няма да утоли апетитите на Русия“, е казал Рубио според цитираните представители. Така американският държавен секретар е дал да се разбере, че евентуален руски контрол над цялата територия на Донбас не би бил разглеждан като достатъчно условие за прекратяване на руските териториални амбиции.

Членството на Украйна в НАТО остава далечна перспектива

По време на разговорите Рубио е определил присъединяването на Украйна към НАТО като нереалистично в краткосрочен план. Според западните представители, цитирани в информацията, той е посочил, че евентуалното членство на Украйна е неприемливо за руския президент Владимир Путин и практически неосъществимо в близко бъдеще.

Тази позиция е била обсъдена на фона на търсенето на алтернативни гаранции за сигурност за Киев. Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че страната му е готова да разглежда различни варианти, ако те имат същата юридическа сила като гаранциите, свързани с членството в НАТО.

Неяснота около срещата в Маями

Рубио е изразил и съмнения дали Владимир Путин ще участва в планираната за декември среща на върха на Г-20 в Маями. Участието на руския президент все още не е потвърдено.

След разговорите част от западните дипломати са останали с впечатлението, че Вашингтон не очаква Путин да прояви готовност за мирно споразумение преди пролетта на 2027 г. Това е оценка, приписвана на дипломати и медийни публикации, а не официално обявена прогноза на американското правителство.

Изказванията, приписвани на Рубио, са направени в закрити разговори. Те не представляват публично обявена промяна в официалната позиция на САЩ нито по въпроса за членството на Украйна в НАТО, нито по условията за прекратяване на войната.

Източници: news.bg