Вашингтон: Донбас няма да сложи край на руските претенции

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е предупредил европейски представители, че евентуалното превземане на целия Донбас няма да сложи край на териториалните претенции на Русия. Според информация, предадена от журналиста Алекс Рауфоглу от Радио „Свободна Европа/Радио Свобода“, Рубио е заявил това по време на разговори в рамките на срещата на върха на Г-20, позовавайки се на западни официални представители, запознати със съдържанието им.
„Това няма да утоли апетитите на Русия“, е казал Рубио според цитираните представители. Така американският държавен секретар е дал да се разбере, че евентуален руски контрол над цялата територия на Донбас не би бил разглеждан като достатъчно условие за прекратяване на руските териториални амбиции.
Членството на Украйна в НАТО остава далечна перспектива
По време на разговорите Рубио е определил присъединяването на Украйна към НАТО като нереалистично в краткосрочен план. Според западните представители, цитирани в информацията, той е посочил, че евентуалното членство на Украйна е неприемливо за руския президент Владимир Путин и практически неосъществимо в близко бъдеще.
Тази позиция е била обсъдена на фона на търсенето на алтернативни гаранции за сигурност за Киев. Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че страната му е готова да разглежда различни варианти, ако те имат същата юридическа сила като гаранциите, свързани с членството в НАТО.
Неяснота около срещата в Маями
Рубио е изразил и съмнения дали Владимир Путин ще участва в планираната за декември среща на върха на Г-20 в Маями. Участието на руския президент все още не е потвърдено.
След разговорите част от западните дипломати са останали с впечатлението, че Вашингтон не очаква Путин да прояви готовност за мирно споразумение преди пролетта на 2027 г. Това е оценка, приписвана на дипломати и медийни публикации, а не официално обявена прогноза на американското правителство.
Изказванията, приписвани на Рубио, са направени в закрити разговори. Те не представляват публично обявена промяна в официалната позиция на САЩ нито по въпроса за членството на Украйна в НАТО, нито по условията за прекратяване на войната.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ха ХаХа
за простаци
11:38 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Новото
Ако не, война.
11:38 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Удри копейката с лопатЕТо
Коментиран от #12
11:39 01.11.2026
9 Ицхак
Няма как да се спре само до още някое село
Ще се бие до последният Руснак просто Путин няма избор или неговата глава или на Руският народ
Коментиран от #19
11:40 01.11.2026
10 Пильота
11:41 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сретен!
До коментар #8 от "Удри копейката с лопатЕТо":Без коментар!
11:42 01.11.2026
13 осраински
11:42 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хаха
11:43 01.11.2026
16 Това е ясно
11:43 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЕЧЕ Е ДРУГА
.... ПОНЕ ОЩЕ 5 ОБЛАСТИ ЩЕ ДЕ ВЪРНАТ В МАЙКА РУСИЯ ОСВЕН ДОНБАС:)
11:43 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
11:44 01.11.2026
21 Хипотетично
Опасенията от членството в НАТО е основната първопричина за процесите и събитията след 2012г.
Коментиран от #28
11:44 01.11.2026
22 Това
11:45 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пич
Русия никога не е обещавала такова нещо, а точно така посъветвах и аз!!!
11:46 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 6668
11:47 01.11.2026
27 не може да бъде
11:48 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
Коментиран от #31
11:49 01.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе
До коментар #29 от "Ами":Къде буташ бедната русийка срещу НАТО?
Войниците им обувки нямат.
Коментиран от #34
11:52 01.11.2026
32 Мусорчик
11:54 01.11.2026
33 Българин 🇧🇬
11:54 01.11.2026
34 Оракула от Делфи
До коментар #31 от "Абе":Цуци ,америте са тарикати и няма да рискуват да участват ,а съдбата на Колективните ЖнннДъррри е предопределена вече и определено не е за завиждане .
11:55 01.11.2026
35 За Донбас
Коментиран от #37
11:56 01.11.2026
36 Ясно!
11:57 01.11.2026
37 Донбас е руски
До коментар #35 от "За Донбас":колкото и Аляска.
11:58 01.11.2026
38 ЗЪРНЕНИЯТ КОРИДОР
11:59 01.11.2026