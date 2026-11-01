Иран е закупил руски Су-35, ще ги получи след войната

Иран е закупил руски изтребители Су-35, но ще ги получи след приключването на войната със САЩ. Това е заявил бригаден генерал Мохамад Акраминия, представител на иранските въоръжени сили, в интервю за новинарския портал Tabnak.
„Иран е закупил руски изтребители Су-35 и очаква да ги получи след приключването на войната със САЩ“, е казал Акраминия. По думите му самолетите е трябвало да пристигнат още преди началото на военните действия.
Подготовката на екипажите е приключила
Генералът е посочил, че всички необходими подготвителни мерки вече са завършени. Приключило е и обучението на личния състав, който трябва да работи с новите самолети.
В изявлението не се посочват броят на закупените изтребители, стойността на сделката или конкретна дата за доставката. Не е уточнено и кога точно ще приключат военните действия, след които Техеран очаква да получи самолетите.
Техеран очаква по-силни военновъздушни сили
Акраминия е заявил, че след края на войната иранските военновъздушни сили ще станат по-мощни и по-добре оборудвани. Така той свързва бъдещото укрепване на иранската военна авиация с доставката на руските Су-35.
Изявлението потвърждава, че сделката е представяна от иранска страна като сключена, но оставя без отговор въпросите за точния обем на поръчката и сроковете за изпълнението ѝ. До получаването на самолетите те не могат да бъдат разглеждани като част от оперативния състав на иранските военновъздушни сили.
Източници: news.bg, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаджи Ахил
Коментиран от #6
12:42 01.11.2026
2 Няма по голям гл чак от Путин
Коментиран от #9, #18
12:44 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин е истинска копейка
12:45 01.11.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... И ИРАН БЕШЕ ПОКАНЕН В НЕГО ... НАЧАЛНИЦИТЕ НА ГЩ НА ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ ИМАХА СРЕЩА В ТЕХЕРАН ПРЕДИ СЕДМИЦА
..
Коментиран от #12, #20
12:45 01.11.2026
6 Путин
До коментар #1 от "Хаджи Ахил":Сорос ни забрани. Каза ни да се евг
12:46 01.11.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТКРИХА СТОМАНОЛЕЯРЕН ЗАВОД
В ЕДНА ПРОВИНЦИЯ .... ЗА ВИНКЕЛ И АРМАТУРА
С КИТАЙСКО ОБОРУДВАНЕ
.... ХОРАТА СЕ РАЗВИВАТ.. КОГА И ПРИ НАС ?
12:48 01.11.2026
8 За това
12:50 01.11.2026
9 Вовата съм
До коментар #2 от "Няма по голям гл чак от Путин":Нали и обратно ВВП им забрани да дават ракети на Украйна преди 2030 година а
12:50 01.11.2026
10 Дик диверсанта
12:56 01.11.2026
11 Факт е
12:57 01.11.2026
12 Дик диверсанта
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Най-големия кошмар за българите са пръсканите с Кемтрейлс.
С тях не можем да се развиваме и те са заплаха за БЪлгария.
12:57 01.11.2026
13 "След дъжд качулка ...
След войната, ( КОЯ ОТ ВСИЧКИТЕ)?
Никой не знае, дали камилата или камиларя ...
въобще ще оцелеят от "Лудите "БЛАТЕ" управници"
на " Света и Ада"!!!
13:04 01.11.2026
14 Може, ама когато цъфнат налъмите
13:11 01.11.2026
15 Хаджи Ахил
13:20 01.11.2026
16 Ами
Първата беше от 16 самолета, а втората от 8.
И американците много добре знаят това.
В нета дори имаше клипове.
13:22 01.11.2026
17 нннн
А за сроковете - и САЩ просрочиха поръчката за България.
13:23 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 срам за журналистиката
13:29 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.