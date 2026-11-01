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Иран е закупил руски Су-35, ще ги получи след войната
  Тема: Иранската криза

Иран е закупил руски Су-35, ще ги получи след войната

1 Ноември, 2026 12:35 917 20

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Доставката на самолетите е била планирана преди началото на военните действия със САЩ. Техният брой и конкретният срок за получаване не са обявени

Иран е закупил руски Су-35, ще ги получи след войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран е закупил руски изтребители Су-35, но ще ги получи след приключването на войната със САЩ. Това е заявил бригаден генерал Мохамад Акраминия, представител на иранските въоръжени сили, в интервю за новинарския портал Tabnak.

„Иран е закупил руски изтребители Су-35 и очаква да ги получи след приключването на войната със САЩ“, е казал Акраминия. По думите му самолетите е трябвало да пристигнат още преди началото на военните действия.

Подготовката на екипажите е приключила

Генералът е посочил, че всички необходими подготвителни мерки вече са завършени. Приключило е и обучението на личния състав, който трябва да работи с новите самолети.

В изявлението не се посочват броят на закупените изтребители, стойността на сделката или конкретна дата за доставката. Не е уточнено и кога точно ще приключат военните действия, след които Техеран очаква да получи самолетите.

Техеран очаква по-силни военновъздушни сили

Акраминия е заявил, че след края на войната иранските военновъздушни сили ще станат по-мощни и по-добре оборудвани. Така той свързва бъдещото укрепване на иранската военна авиация с доставката на руските Су-35.

Изявлението потвърждава, че сделката е представяна от иранска страна като сключена, но оставя без отговор въпросите за точния обем на поръчката и сроковете за изпълнението ѝ. До получаването на самолетите те не могат да бъдат разглеждани като част от оперативния състав на иранските военновъздушни сили.

Източници: news.bg, interfax.ru


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаджи Ахил

    8 14 Отговор
    Иран щял да получи самолети, ама друг път.

    Коментиран от #6

    12:42 01.11.2026

  • 2 Няма по голям гл чак от Путин

    4 10 Отговор
    Сащ забраниха на Путин да ги продава преди войната

    Коментиран от #9, #18

    12:44 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин е истинска копейка

    6 9 Отговор
    Руски съюзници муахахахахха муахахахха

    12:45 01.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    НАЙ - ГОЛЕМИЯ КОШМАР ЗА САЩ И ЕС Е ИСЛЯМСКОТО НАТО - ТУРЦИЯ, САУДИТСКА АРАБИЯ , ПАКИСТАН
    ... И ИРАН БЕШЕ ПОКАНЕН В НЕГО ... НАЧАЛНИЦИТЕ НА ГЩ НА ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ ИМАХА СРЕЩА В ТЕХЕРАН ПРЕДИ СЕДМИЦА

    ..

    Коментиран от #12, #20

    12:45 01.11.2026

  • 6 Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хаджи Ахил":

    Сорос ни забрани. Каза ни да се евг

    12:46 01.11.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    ХОДЖИТЕ В АФГАНИСТАН МИНАЛАТА СЕДМИЦА
    ОТКРИХА СТОМАНОЛЕЯРЕН ЗАВОД
    В ЕДНА ПРОВИНЦИЯ .... ЗА ВИНКЕЛ И АРМАТУРА
    С КИТАЙСКО ОБОРУДВАНЕ
    .... ХОРАТА СЕ РАЗВИВАТ.. КОГА И ПРИ НАС ?

    12:48 01.11.2026

  • 8 За това

    5 2 Отговор
    Са перфектни експонати.... Кърпите ще се снимат яко

    12:50 01.11.2026

  • 9 Вовата съм

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Няма по голям гл чак от Путин":

    Нали и обратно ВВП им забрани да дават ракети на Украйна преди 2030 година а

    12:50 01.11.2026

  • 10 Дик диверсанта

    5 2 Отговор
    Ще ги получи ако останат, не се знае, може и да занулим бройката.

    12:56 01.11.2026

  • 11 Факт е

    1 3 Отговор
    Че Иран и Ирак от миналия век работят с руски самолети. И още ги използват за истинска военна операция,както и натовска България с ф-16 които са заземени използва кошниците мигове да се отбранява

    12:57 01.11.2026

  • 12 Дик диверсанта

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Най-големия кошмар за българите са пръсканите с Кемтрейлс.
    С тях не можем да се развиваме и те са заплаха за БЪлгария.

    12:57 01.11.2026

  • 13 "След дъжд качулка ...

    3 2 Отговор
    и след сватба булка"!!!
    След войната, ( КОЯ ОТ ВСИЧКИТЕ)?
    Никой не знае, дали камилата или камиларя ...
    въобще ще оцелеят от "Лудите "БЛАТЕ" управници"
    на " Света и Ада"!!!

    13:04 01.11.2026

  • 14 Може, ама когато цъфнат налъмите

    1 2 Отговор
    Ще ги получи само ако Зеленски им разреши. Тоест няма да ги получи.

    13:11 01.11.2026

  • 15 Хаджи Ахил

    1 2 Отговор
    Граждани, летете със самолетите на Аерофлот! Побързайте - останаха съвсем малко!

    13:20 01.11.2026

  • 16 Ами

    1 0 Отговор
    Преди няколко месеца Иран получи две партиди Су-35.
    Първата беше от 16 самолета, а втората от 8.
    И американците много добре знаят това.
    В нета дори имаше клипове.

    13:22 01.11.2026

  • 17 нннн

    1 0 Отговор
    Интересно каква в цената на самолет, за да ги сравним с нашите покупки.
    А за сроковете - и САЩ просрочиха поръчката за България.

    13:23 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 срам за журналистиката

    0 0 Отговор
    само удобни коментари, браво

    13:29 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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