Иран е закупил руски Су-35, ще ги получи след войната

Иран е закупил руски изтребители Су-35, но ще ги получи след приключването на войната със САЩ. Това е заявил бригаден генерал Мохамад Акраминия, представител на иранските въоръжени сили, в интервю за новинарския портал Tabnak.

„Иран е закупил руски изтребители Су-35 и очаква да ги получи след приключването на войната със САЩ“, е казал Акраминия. По думите му самолетите е трябвало да пристигнат още преди началото на военните действия.

Подготовката на екипажите е приключила

Генералът е посочил, че всички необходими подготвителни мерки вече са завършени. Приключило е и обучението на личния състав, който трябва да работи с новите самолети.

В изявлението не се посочват броят на закупените изтребители, стойността на сделката или конкретна дата за доставката. Не е уточнено и кога точно ще приключат военните действия, след които Техеран очаква да получи самолетите.

Техеран очаква по-силни военновъздушни сили

Акраминия е заявил, че след края на войната иранските военновъздушни сили ще станат по-мощни и по-добре оборудвани. Така той свързва бъдещото укрепване на иранската военна авиация с доставката на руските Су-35.

Изявлението потвърждава, че сделката е представяна от иранска страна като сключена, но оставя без отговор въпросите за точния обем на поръчката и сроковете за изпълнението ѝ. До получаването на самолетите те не могат да бъдат разглеждани като част от оперативния състав на иранските военновъздушни сили.

Източници: news.bg, interfax.ru