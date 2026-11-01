Володимир Зеленски: Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток

Стотици хиляди домакинства в Украйна останаха без електричество след руски удари по електроенергийната инфраструктура през нощта. Повредени са обекти във Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка област, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите му са засегнати подстанции, трансформатори и електропреносни линии. Ударите са довели до прекъсвания на електроснабдяването в различни части на страната, като мащабът на щетите все още се уточнява.

Шест региона са частично без ток

„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети“, написа Зеленски.

По-рано Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че заради повредите шест региона са останали частично без електричество. Най-сложна е обстановката в Киевска и Днепропетровска област.

Данните на ведомството обхващат засегнати райони извън четирите области, в които президентът посочи конкретно повредени обекти от електроенергийната инфраструктура. Това показва, че прекъсванията са засегнали по-широка част от мрежата.

Енергийната инфраструктура на Украйна регулярно е обект на руски атаки. Повредите по подстанции, трансформатори и електропроводи могат да прекъснат подаването на ток към домакинства и населени места, дори когато самите електроцентрали не са поразени.

Украинските власти не посочиха срок за пълното възстановяване на електроснабдяването в засегнатите райони. Продължителността на прекъсванията ще зависи от мащаба на повредите и от възможността на аварийните екипи да възстановят работата на съоръженията.

Източници: bta.bg