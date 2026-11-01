Володимир Зеленски: Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток

Стотици хиляди домакинства в Украйна останаха без електричество след руски удари по електроенергийната инфраструктура през нощта. Повредени са обекти във Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка област, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
По думите му са засегнати подстанции, трансформатори и електропреносни линии. Ударите са довели до прекъсвания на електроснабдяването в различни части на страната, като мащабът на щетите все още се уточнява.„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети“, написа Зеленски.
Шест региона са частично без ток
По-рано Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че заради повредите шест региона са останали частично без електричество. Най-сложна е обстановката в Киевска и Днепропетровска област.
Данните на ведомството обхващат засегнати райони извън четирите области, в които президентът посочи конкретно повредени обекти от електроенергийната инфраструктура. Това показва, че прекъсванията са засегнали по-широка част от мрежата.
Енергийната инфраструктура на Украйна регулярно е обект на руски атаки. Повредите по подстанции, трансформатори и електропроводи могат да прекъснат подаването на ток към домакинства и населени места, дори когато самите електроцентрали не са поразени.
Украинските власти не посочиха срок за пълното възстановяване на електроснабдяването в засегнатите райони. Продължителността на прекъсванията ще зависи от мащаба на повредите и от възможността на аварийните екипи да възстановят работата на съоръженията.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лумпен
Коментиран от #9, #10
14:36 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Не може да бъде
НАТО ще са.
14:38 01.11.2026
4 Търсачката на Гугъл по снимка
Нали опашките бяха в Москва според вашите публикации от сутринта?
14:39 01.11.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #42
14:39 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 провинциалист от провинция Тракия
14:40 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бау
До коментар #1 от "Лумпен":Защото цялата Руска федерация е изградена и поддържана изцяло и само с терор - и към съседите си и към собствените си граждани. Крайно време е да го осъзнаеш.
Коментиран от #20
14:41 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 бибитковджипко
14:43 01.11.2026
14 Кака Нашева
14:43 01.11.2026
15 Аааааа
14:44 01.11.2026
16 Хи хи
14:44 01.11.2026
17 Да си купят
Коментиран от #31
14:45 01.11.2026
18 Съвет
14:45 01.11.2026
19 Този клоун
Нас какво ни засяга тази новина?
Утре ще иска още пари за генератори ще му трябват по-един на човек.
14:46 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 78386368
14:47 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лорда
14:48 01.11.2026
25 Всичко точно
14:48 01.11.2026
26 Абе
14:48 01.11.2026
27 Ток ток и няма тик-ток
14:48 01.11.2026
28 народа
14:49 01.11.2026
29 55555555
14:49 01.11.2026
30 Че да не е свещенна крава
14:50 01.11.2026
31 А така
До коментар #17 от "Да си купят":И задружно да сядат отгоре им. За акъл дето се казва…
14:50 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ШЕФА
14:52 01.11.2026
35 КОЛЬО ПАРЪМА
14:52 01.11.2026
36 Няма, няма ток за вазиии
14:53 01.11.2026
37 Десислава Димитрова
Коментиран от #46, #58
14:54 01.11.2026
38 456
14:54 01.11.2026
39 az СВО Победа 81
Коментиран от #57
14:55 01.11.2026
40 Въпрос
Коментиран от #54
14:55 01.11.2026
41 Це златен нужник !
Коментиран от #52
14:56 01.11.2026
42 На ТипиченБоклук
До коментар #5 от "Вашето мнение":е мнението тк
14:56 01.11.2026
43 бай зелко
Коментиран от #50
14:57 01.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Милен Ганев
14:57 01.11.2026
46 Деса, Дуловската принцеса
До коментар #37 от "Десислава Димитрова":А, забравяш "белият морж на мира - Боку Банкянски" как сновеше като посредник...
14:57 01.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Олеся 🇺🇦
14:59 01.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 горски
15:03 01.11.2026
52 Ооо руско съветски
До коментар #41 от "Це златен нужник !":Тръбар как си сложил ли си наколенките ,месиш ли питки.
15:03 01.11.2026
53 Кер Естетто
До коментар #49 от "Трай руска ш лю хо":Трайчо ,лапуркай го нежно ,бре лепилар ,щаа кича 10€врака като приключиш
15:04 01.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Корави украинци
15:05 01.11.2026
56 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!
15:05 01.11.2026
57 Ах как ще
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Ти го намаам в съветската чофффка.
Коментиран от #59
15:05 01.11.2026
58 Ма колко год
До коментар #37 от "Десислава Димитрова":Се стягаме бе Булка ,останахме без талия от стягане.
15:06 01.11.2026
59 хаха🤣
До коментар #57 от "Ах как ще":Почни с май .кясси иммпо. ТенТ 👈😂😂😂.
15:06 01.11.2026