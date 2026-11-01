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Володимир Зеленски: Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток

1 Ноември, 2026 14:35 1 047 59

  • украйна-
  • руски удари-
  • електроенергетика-
  • володимир зеленски-
  • киев

Руски удари са повредили подстанции, трансформатори и електропроводи в четири области, Киев и Днепропетровск са сред най-тежко засегнатите райони

Володимир Зеленски: Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Стотици хиляди домакинства в Украйна останаха без електричество след руски удари по електроенергийната инфраструктура през нощта. Повредени са обекти във Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка област, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите му са засегнати подстанции, трансформатори и електропреносни линии. Ударите са довели до прекъсвания на електроснабдяването в различни части на страната, като мащабът на щетите все още се уточнява.

„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети“, написа Зеленски.

Шест региона са частично без ток

По-рано Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че заради повредите шест региона са останали частично без електричество. Най-сложна е обстановката в Киевска и Днепропетровска област.

Данните на ведомството обхващат засегнати райони извън четирите области, в които президентът посочи конкретно повредени обекти от електроенергийната инфраструктура. Това показва, че прекъсванията са засегнали по-широка част от мрежата.

Енергийната инфраструктура на Украйна регулярно е обект на руски атаки. Повредите по подстанции, трансформатори и електропроводи могат да прекъснат подаването на ток към домакинства и населени места, дори когато самите електроцентрали не са поразени.

Украинските власти не посочиха срок за пълното възстановяване на електроснабдяването в засегнатите райони. Продължителността на прекъсванията ще зависи от мащаба на повредите и от възможността на аварийните екипи да възстановят работата на съоръженията.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лумпен

    45 60 Отговор
    Шок! Защо така?

    Коментиран от #9, #10

    14:36 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не може да бъде

    49 61 Отговор
    Руснака няма оръжие от 5 г.
    НАТО ще са.

    14:38 01.11.2026

  • 4 Търсачката на Гугъл по снимка

    50 59 Отговор
    ми даде резултат, че това било бензиностанция в Киииф.
    Нали опашките бяха в Москва според вашите публикации от сутринта?

    14:39 01.11.2026

  • 5 Вашето мнение

    48 47 Отговор
    Гюру да забира урсула и да носят газ със кофи към украйна

    Коментиран от #42

    14:39 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 провинциалист от провинция Тракия

    34 1 Отговор
    Само един зелен подпис може веднага да промени всичко това.

    14:40 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бау

    4 48 Отговор

    До коментар #1 от "Лумпен":

    Защото цялата Руска федерация е изградена и поддържана изцяло и само с терор - и към съседите си и към собствените си граждани. Крайно време е да го осъзнаеш.

    Коментиран от #20

    14:41 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бибитковджипко

    26 12 Отговор
    Още ли искат в НАТО

    14:43 01.11.2026

  • 14 Кака Нашева

    25 11 Отговор
    Къде беше напомнянето че трябва да ривьем ,че напоследък съм много коравосърдечна ?

    14:43 01.11.2026

  • 15 Аааааа

    27 10 Отговор
    Га яди кифтетата ни рива

    14:44 01.11.2026

  • 16 Хи хи

    23 10 Отговор
    няма страшно, в бункерчето на зеленото жуже има ток !!

    14:44 01.11.2026

  • 17 Да си купят

    17 9 Отговор
    🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

    Коментиран от #31

    14:45 01.11.2026

  • 18 Съвет

    24 4 Отговор
    Зеленски вместо да се оплаква да даде заповед на Мадяр и да бъде спрян тока на Москва и Санкт Петербург.

    14:45 01.11.2026

  • 19 Този клоун

    26 8 Отговор
    Сутрен се радва, на обяд реве, а вечер се гърчи.

    Нас какво ни засяга тази новина?
    Утре ще иска още пари за генератори ще му трябват по-един на човек.

    14:46 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 78386368

    23 4 Отговор
    Е как така ! Иди искай още ракети ! А то скоро и хора няма да има - няма да има кой да се оплаква !

    14:47 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лорда

    19 2 Отговор
    Че то и в Клуба на богатите е така, какъв е проблемът, не разбирам?!?😮

    14:48 01.11.2026

  • 25 Всичко точно

    19 1 Отговор
    Войната си е война, няма мрън.. няма дрън.

    14:48 01.11.2026

  • 26 Абе

    17 1 Отговор
    какво се е разревал ами да им пусне тока

    14:48 01.11.2026

  • 27 Ток ток и няма тик-ток

    20 1 Отговор
    Стотици хиляди домакинства в Украйна били без ток. Па да гласуват без машини тогава

    14:48 01.11.2026

  • 28 народа

    22 0 Отговор
    Спокойно ,Мирчев ,Гюро и компания ще ви донесат ток.Само да свършат изборите и тръгват с кофите на доставят ток

    14:49 01.11.2026

  • 29 55555555

    20 0 Отговор
    Като стреля по руски училища и автобуси не реве така.

    14:49 01.11.2026

  • 30 Че да не е свещенна крава

    17 0 Отговор
    Енергийната инфраструктура на Украйна а?

    14:50 01.11.2026

  • 31 А така

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да си купят":

    И задружно да сядат отгоре им. За акъл дето се казва…

    14:50 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ШЕФА

    15 0 Отговор
    Чакай бе нарко.... те руснаците още не са започнали,това е тренировката преди фаталният час !

    14:52 01.11.2026

  • 35 КОЛЬО ПАРЪМА

    13 0 Отговор
    МНОГО ДОБРА НОВИНА СИПАМ СИ ОЩЕ ЕДНА РАКИЯ

    14:52 01.11.2026

  • 36 Няма, няма ток за вазиии

    9 0 Отговор
    Нацистки п...азиии

    14:53 01.11.2026

  • 37 Десислава Димитрова

    13 0 Отговор
    Защо винаги така го пишете ,все едно ни пука какво става в Украйна ?От 1989 г.официално българите не сме вече интернационалисти и не ни пука в момента какво става в Украйна ,Южен Судан ,Етиопия ,Саудитска Арабия и други кътчета на света .Нека се стегнем и да си оправим страната ,не е голяма и не е невъзможно .

    Коментиран от #46, #58

    14:54 01.11.2026

  • 38 456

    9 0 Отговор
    Добре де, а къде са им агрегатите? А ,забравих...в сайтовете за продажби.

    14:54 01.11.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    9 0 Отговор
    Ей, тоя не спря да писка!

    Коментиран от #57

    14:55 01.11.2026

  • 40 Въпрос

    7 1 Отговор
    Защо из цяла Европа протестират хората в т.н. Западни държави и то богатите ? Нали били живели много добре и всичко имали ?

    Коментиран от #54

    14:55 01.11.2026

  • 41 Це златен нужник !

    6 0 Отговор
    Споко, Зельо ! Клякай на златния нужник и всичко ще е наред !

    Коментиран от #52

    14:56 01.11.2026

  • 42 На ТипиченБоклук

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    е мнението тк

    14:56 01.11.2026

  • 43 бай зелко

    8 0 Отговор
    зарди моя инат Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток

    Коментиран от #50

    14:57 01.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Милен Ганев

    5 0 Отговор
    Кво става ,зеленото джудже Стори Пакост пак проси ракети индиректно въпреки ,че и в склада няма !И ся ко прайм?

    14:57 01.11.2026

  • 46 Деса, Дуловската принцеса

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Десислава Димитрова":

    А, забравяш "белият морж на мира - Боку Банкянски" как сновеше като посредник...

    14:57 01.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Олеся 🇺🇦

    4 0 Отговор
    А нас то зашо ?

    14:59 01.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 горски

    0 0 Отговор
    Може да нямаме ток,ама нямаме поражения по рафинерии/понежа са спрени/....

    15:03 01.11.2026

  • 52 Ооо руско съветски

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Це златен нужник !":

    Тръбар как си сложил ли си наколенките ,месиш ли питки.

    15:03 01.11.2026

  • 53 Кер Естетто

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Трай руска ш лю хо":

    Трайчо ,лапуркай го нежно ,бре лепилар ,щаа кича 10€врака като приключиш

    15:04 01.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Корави украинци

    1 1 Отговор
    Това не плаши душите наши! Ние сме украинци! Ще издържим и тази зима като предните четири, трепейки врага, да се пукат от яд душите черни душмански!

    15:05 01.11.2026

  • 56 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!

    1 0 Отговор
    НАЛИ УКРОФАШИСТИТЕ СВАЛЯТ 99.99% ОТ ВСИЧКИ РАКЕТИ , ДРОНОВЕ , САМОЛЕТИ.......КАК ТЪЙ ЩЕ СА РАЗРУШЕНИ ТОЛКОВА МНОГО ПОДСТАНЦИИ , ТРАНСФОРМАТОРИ , ДАЛЕКОПРОВОДИ......???????

    15:05 01.11.2026

  • 57 Ах как ще

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Ти го намаам в съветската чофффка.

    Коментиран от #59

    15:05 01.11.2026

  • 58 Ма колко год

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Десислава Димитрова":

    Се стягаме бе Булка ,останахме без талия от стягане.

    15:06 01.11.2026

  • 59 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ах как ще":

    Почни с май .кясси иммпо. ТенТ 👈😂😂😂.

    15:06 01.11.2026

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