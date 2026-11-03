Сух режим! Киев остана без вода след руски атаки

Водоснабдяването в Киев е временно преустановено, след като основните съоръжения на „Киивводоканал“ са останали без електрозахранване заради повреди по енергийната инфраструктура на столицата. Специалисти на водоснабдителното дружество и енергийни служители работят по възстановяването на системата.
„След като електрозахранването бъде възстановено, ще е нужно време за повторно пускане на оборудването, запълване на водопроводната мрежа и стабилизиране на налягането“, посочиха от „Киивводоканал“. Това означава, че подаването на вода няма да бъде възстановено веднага след връщането на електричеството.
Аварийни прекъсвания на тока
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че повредите по съоръжения в енергийния възел на Киевския регион са довели до аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и околността.
По данни на украински медии прекъсванията са засегнали и движението на електрическия обществен транспорт в града. Към момента не е обявен точен срок за пълното възстановяване на водоснабдяването.
Пунктове за питейна вода
Докато системата бъде възстановена, жителите на Киев могат да използват обществените пунктове за питейна вода. Местоположението на най-близките пунктове се посочва чрез общинското предприятие „Киивводфонд“.
Водоснабдителното дружество предупреждава, че след подаването на електричество ще са нужни допълнителни технически действия, преди водата да достигне до домовете. Екипите трябва да пуснат оборудването, да напълнят мрежата и да възстановят нормалното налягане.
Източници: news.bg, unian.net, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Като нямат вода, да пият водка!!!
21:48 03.11.2026
2 Като почнат
21:48 03.11.2026
3 Свинаров
21:48 03.11.2026
4 осраински
21:48 03.11.2026
5 осраински
21:49 03.11.2026
6 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #9
21:49 03.11.2026
7 Горски
Коментиран от #21
21:50 03.11.2026
8 Европеец
.
21:50 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ФАКТ
Коментиран от #16
21:52 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
21:53 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #9 от "осраински":Откакто ме кастрираха, ме и натегнаха. И тогава разбрах, че това съм аз!
Истинският аз!
21:55 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 да факт
Коментиран от #25
22:04 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 осраински
До коментар #19 от "така, така":МИСЛИШ ЛИ ЧЕ УК ПРАВДА И УК ФАКТИ СЕ КЪПЯТ
22:06 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 късичкото именце
нямахме вода, а вече нямаме и ток.
Наскакалис, скок-подскок....
22:07 03.11.2026
25 осраински
До коментар #20 от "да факт":И ТЯ ТАКА МИСЛЕШЕ ДОКАТО ЕДИН ДЕН И ИЗТЕКОХА ВОДИТЕ ИИИИИИИИИ
22:07 03.11.2026
26 ФАКТ
Коментиран от #27, #28
22:08 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Антирашист
22:22 03.11.2026