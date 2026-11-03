Сух режим! Киев остана без вода след руски атаки

Водоснабдяването в Киев е временно преустановено, след като основните съоръжения на „Киивводоканал“ са останали без електрозахранване заради повреди по енергийната инфраструктура на столицата. Специалисти на водоснабдителното дружество и енергийни служители работят по възстановяването на системата.

„След като електрозахранването бъде възстановено, ще е нужно време за повторно пускане на оборудването, запълване на водопроводната мрежа и стабилизиране на налягането“, посочиха от „Киивводоканал“. Това означава, че подаването на вода няма да бъде възстановено веднага след връщането на електричеството.

Аварийни прекъсвания на тока

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че повредите по съоръжения в енергийния възел на Киевския регион са довели до аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и околността.

„Поради щети по съоръжения в енергийния възел на Киевския регион, причинени от вражески атаки, в Киев и околността се прилагат аварийни прекъсвания на електрозахранването. Това доведе и до смущения във водоснабдяването на столицата, както и в работата на електрическия обществен транспорт“, заяви Виталий Кличко.

По данни на украински медии прекъсванията са засегнали и движението на електрическия обществен транспорт в града. Към момента не е обявен точен срок за пълното възстановяване на водоснабдяването.

Пунктове за питейна вода

Докато системата бъде възстановена, жителите на Киев могат да използват обществените пунктове за питейна вода. Местоположението на най-близките пунктове се посочва чрез общинското предприятие „Киивводфонд“.

Водоснабдителното дружество предупреждава, че след подаването на електричество ще са нужни допълнителни технически действия, преди водата да достигне до домовете. Екипите трябва да пуснат оборудването, да напълнят мрежата и да възстановят нормалното налягане.

Източници: news.bg, unian.net, ukrinform.ua