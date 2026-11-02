18 души са загинали при руска бомбардировка в Запорожка област

Осемнадесет души са загинали, а най-малко петима са ранени при руска бомбардировка в село Комишуваха в Запорожка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във Фейсбук и Телеграм. По думите му руските сили са нанесли удари по училище, в което се е разпределяла хуманитарна помощ, а след това са поразили и укритие.
Зеленски посочи, че вторият удар е бил извършен с девет бомби. Той не съобщи допълнителни подробности за състоянието на ранените или за спасителните дейности на място.
Асошиейтед прес съобщи, че според местните власти районът на училището и близкото укритие е бил атакуван с общо 10 управляеми авиобомби. Агенцията отбелязва, че става дума за удар по обект, използван за раздаване на хуманитарна помощ, и по съседно убежище.
Съобщението за броя на жертвите идва от украинския президент и към момента не е независимо потвърдено. Не е публикувана информация за позицията на руските власти по твърденията за атаката.„Руските сили първо са пуснали бомби над училище, в което се разпределя хуманитарна помощ, а след това са атакували и укритие“, съобщи Володимир Зеленски.
Комишуваха се намира в Запорожка област, в южната част на Украйна, район, който редовно е подлаган на руски въздушни удари. По данни на украинската страна последната атака е засегнала граждански обекти, използвани за подпомагане и защита на местното население.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
21:11 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Педя човек, лакът лъжа
21:13 02.11.2026
4 Боруна Лом
21:14 02.11.2026
5 горски
Коментиран от #13
21:15 02.11.2026
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7 Путин е безсилен
Коментиран от #12
21:15 02.11.2026
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10 КОЛЬО ПАРЪМА
21:17 02.11.2026
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19 Антирашист
21:34 02.11.2026
20 Логично
Коментиран от #22
21:44 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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