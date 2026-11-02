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18 души са загинали при руска бомбардировка в Запорожка област
  Тема: Украйна

18 души са загинали при руска бомбардировка в Запорожка област

2 Ноември, 2026 21:09 689 25

  • володимир зеленски-
  • комишуваха-
  • запорожка област-
  • руска бомбардировка-
  • войната в украйна-
  • киев

Володимир Зеленски съобщи, че при удара по училище и укритие в село Комишуваха са ранени най-малко петима души

18 души са загинали при руска бомбардировка в Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Осемнадесет души са загинали, а най-малко петима са ранени при руска бомбардировка в село Комишуваха в Запорожка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във Фейсбук и Телеграм. По думите му руските сили са нанесли удари по училище, в което се е разпределяла хуманитарна помощ, а след това са поразили и укритие.

Зеленски посочи, че вторият удар е бил извършен с девет бомби. Той не съобщи допълнителни подробности за състоянието на ранените или за спасителните дейности на място.

Асошиейтед прес съобщи, че според местните власти районът на училището и близкото укритие е бил атакуван с общо 10 управляеми авиобомби. Агенцията отбелязва, че става дума за удар по обект, използван за раздаване на хуманитарна помощ, и по съседно убежище.

Съобщението за броя на жертвите идва от украинския президент и към момента не е независимо потвърдено. Не е публикувана информация за позицията на руските власти по твърденията за атаката.

„Руските сили първо са пуснали бомби над училище, в което се разпределя хуманитарна помощ, а след това са атакували и укритие“, съобщи Володимир Зеленски.

Комишуваха се намира в Запорожка област, в южната част на Украйна, район, който редовно е подлаган на руски въздушни удари. По данни на украинската страна последната атака е засегнала граждански обекти, използвани за подпомагане и защита на местното население.

Източници: bta.bg, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    15 1 Отговор
    Пак пари ли иска ..Вече не чета а гледам само картинките..!

    21:11 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Педя човек, лакът лъжа

    15 1 Отговор
    Каква хуманитарна помощ раздава зельо в район обявен за "принудителна евакуация"? Може и да са загинали 18 цивилни, но това трябва да са служители в транспорта и доставките за фронта.

    21:13 02.11.2026

  • 4 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    И СИТЕ СА ДЕЦА С НАТОВСКИ ПАГОНИ?

    21:14 02.11.2026

  • 5 горски

    11 1 Отговор
    Толкова много брадати ученици дадоха фира...дано се оправят момчетата...

    Коментиран от #13

    21:15 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин е безсилен

    4 13 Отговор
    Обстрелва училища, църкви, болници, магазини, пътнически влакове и автобуси. Убива цивилни.

    Коментиран от #12

    21:15 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 5 Отговор
    ОЩЕ ТРЯБВА

    21:17 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Антирашист

    7 10 Отговор
    Перемохата върви успешно, украинската армия е в Москва. Заловили са Путин в бункера и утре ще подпише капитулацията на Русия.

    21:34 02.11.2026

  • 20 Логично

    8 6 Отговор
    Това е отмъщението на фашистите за колосалните им загуби на фронта. Над 50 хиляди убити и ранени окупатори за октомври.

    Коментиран от #22

    21:44 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дано се оправят хората

    3 0 Отговор
    да поискат помощ нещо от Борис Джонсън от Англия, те са човечни добри хора ще им помогнат.

    22:06 02.11.2026

  • 24 „Алтернатива за Германия“

    2 1 Отговор
    e представила в Берлин програмни документи и решения, с които потвърждава подкрепата си за по-тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, прекратяване на военната помощ за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия. Документите са били представени от Маркус Фронмайер, Щефан Кьойтер и Геролд Отен.

    22:18 02.11.2026

  • 25 хахахахха

    1 0 Отговор
    интересно какво са правили в училището тези 18 чичковци с калашници, помощ от нато ли са доставяли🤣

    22:35 02.11.2026

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