„Калашников“ ще внедри изкуствен интелект в автоматите си

Концернът „Калашников“ планира да внедри изкуствен интелект в свои модели стрелково оръжие. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Алан Лушников, цитиран от ТАСС.

По думите му технологията вече се използва в системи за управление на автоматизирано оборудване, както и при обработката на данни. Тя обаче все още не присъства във всички продукти на производителя.

Технологията вече се използва в производството

„Тази технология вече е навлязла в експлоатация - тя вече е тук... Не бих казал, че присъства във всеки продукт - например я няма в нашите автомати, - но ще я има“, заяви Лушников.

Изявлението показва, че внедряването на изкуствен интелект в концерна започва от вътрешни производствени процеси и обработка на информация, а не от вече обявена конкретна функционалност на автоматите. В предоставената информация не се посочват моделите, сроковете или начинът, по който технологията ще бъде използвана в оръжието.

Не е обявено и кога ще започне практическото внедряване в автоматите. Лушников говори само за близко бъдеще, без да посочва конкретна дата или производствена програма.

Предупреждение за оръжията с изкуствен интелект

На този фон генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди за опустошителните последици от глобална надпревара в създаването на оръжия, задвижвани от изкуствен интелект.

Предупреждението поставя плановете на „Калашников“ в по-широкия контекст на международните дебати за използването на изкуствен интелект във военни системи. Засега няма публично обявени подробности дали бъдещата технология в автоматите ще има отношение към прицелването, управлението на огъня или друга функция.

Източници: news.bg