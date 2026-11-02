Новини
Свят »
Русия »
„Калашников“ ще внедри изкуствен интелект в автоматите си

„Калашников“ ще внедри изкуствен интелект в автоматите си

2 Ноември, 2026 19:35 1 448 59

  • калашников-
  • изкуствен интелект-
  • автомати-
  • русия-
  • оръжия

Концернът вече използва технологията за управление на автоматизирано оборудване и обработка на данни, главният изпълнителен директор Алан Лушников заяви, че тя ще бъде въведена и в автоматите

„Калашников“ ще внедри изкуствен интелект в автоматите си - 1
Снимка: Shutterstock
ТАСС ТАСС

Концернът „Калашников“ планира да внедри изкуствен интелект в свои модели стрелково оръжие. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Алан Лушников, цитиран от ТАСС.

По думите му технологията вече се използва в системи за управление на автоматизирано оборудване, както и при обработката на данни. Тя обаче все още не присъства във всички продукти на производителя.

„Тази технология вече е навлязла в експлоатация - тя вече е тук... Не бих казал, че присъства във всеки продукт - например я няма в нашите автомати, - но ще я има“, заяви Лушников.

Технологията вече се използва в производството

Изявлението показва, че внедряването на изкуствен интелект в концерна започва от вътрешни производствени процеси и обработка на информация, а не от вече обявена конкретна функционалност на автоматите. В предоставената информация не се посочват моделите, сроковете или начинът, по който технологията ще бъде използвана в оръжието.

Не е обявено и кога ще започне практическото внедряване в автоматите. Лушников говори само за близко бъдеще, без да посочва конкретна дата или производствена програма.

Предупреждение за оръжията с изкуствен интелект

На този фон генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди за опустошителните последици от глобална надпревара в създаването на оръжия, задвижвани от изкуствен интелект.

Предупреждението поставя плановете на „Калашников“ в по-широкия контекст на международните дебати за използването на изкуствен интелект във военни системи. Засега няма публично обявени подробности дали бъдещата технология в автоматите ще има отношение към прицелването, управлението на огъня или друга функция.

Източници: news.bg


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пак последни раша

    16 11 Отговор
    Щатите имат такива автомати от 20 години с камери,

    Коментиран от #20, #25

    19:38 02.11.2026

  • 3 Поради липса на естествен интелект

    20 11 Отговор
    при руските войници.

    19:39 02.11.2026

  • 4 Незнайко

    25 18 Отговор
    Не знам, но да бяха се опитали да внедрят изкуствен интелект - поради липса на естествен - в черепната кутия на Путин!
    Щяха да избегнат нещастията, които кремълският пациент докара на Укройна, света и Московията!

    Коментиран от #15, #40

    19:39 02.11.2026

  • 5 Аха

    20 11 Отговор
    Когато руснак планира нещо никога няма да го направи.

    19:39 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да Внедрят

    13 6 Отговор
    Интелекта на Путин

    ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Може и на Медведев или Лавров.

    Само Уникални Гении.

    Хаха хахахахаха

    Коментиран от #10

    19:41 02.11.2026

  • 8 ставка

    8 4 Отговор
    М, алабала.
    Минутки за търговска реклама.

    19:42 02.11.2026

  • 9 УдоМача

    5 4 Отговор
    Това най-вероятно е фалшива новина а ако е истинска дано по-добре атома да играй!

    19:44 02.11.2026

  • 10 Въй

    11 9 Отговор

    До коментар #7 от "Да Внедрят":

    Медведев,Коня и Путин имат интелект на половин кокошка.Общо.

    Коментиран от #14

    19:44 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пламен

    11 3 Отговор
    Празни приказки и никаква конкретика.
    2 години мъкнах Калашника и въобще не разбирам от статийката каква работа ще свърши ИИ.
    Ще ми брои патроните или ще ми пере партенките , що ли ?!

    19:45 02.11.2026

  • 13 Укропат

    4 7 Отговор
    Не пропагандирайъте гльюпости. Идеята е на шефчето. Разбира се че няма как да го направят руснаци, пералните им свършиха а интелекта е кмет на Киев.

    19:45 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Джихади Йово

    12 23 Отговор

    До коментар #4 от "Незнайко":

    Ти се моли да е жив Путин, всеки ден му пали свещ с молитва за здраве защото с каквито радикални особи е заобиколен ако се окажат на власт ще разпердушинят Украйна и Европа преди да си успял да разбереш какво се случва! по най-бързия и ефективен начин!

    Коментиран от #29

    19:46 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смехурко

    18 2 Отговор
    😂😂😂 Добър виц.

    19:49 02.11.2026

  • 19 Сентуни

    10 19 Отговор
    Калашника все още е без аналог от този клас оръжия.

    Коментиран от #22, #27

    19:49 02.11.2026

  • 20 Щатите имат от 10 години

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пак последни раша":

    Автономни камиони и автобуси.Камионите се товарят от роботи.

    Коментиран от #26, #28

    19:50 02.11.2026

  • 21 Примати

    12 8 Отговор
    Преди години , тогавашния шеф на украинското разузнаване каза , че Украйна ще спечели войната , когато Русия дава повече жертви на фронта отколкото Путин може да мобилизира. Този ден дойде. За октомври руснаците са дали над 50 000 убити , ранени , изчезнали и пленени. Сега Путин е пред тежък избор : или да продължи с месните атаки ( от месо ) и тотално да започнат да спадат работниците в руските предприятия или да нареди глуха защита , за да се намалят жертвите на фронта. При първия избор руската икономика ще гръмне 27 или 28 а при втория избор империалистите ще повдигнат въпроса къде е победата. И ако някой фен на Русия сега ми пише че Русия има балистични ракети : една балистична ракета причинява щети колкото 50 снаряда от руската класическа артилерия а Русия изстрелва по 10 хиляди снаряда на ден…

    Коментиран от #32, #51

    19:52 02.11.2026

  • 22 Един

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Сентуни":

    То и москвича е без аналог.

    19:52 02.11.2026

  • 23 Хи хи

    4 11 Отговор
    тагаренковци, новите калашници ще ви разпознават автоматично ! Щом куршумът е изстрелян, той първо ви сканира, и ако сте тагаренковец, тогава се насочва към вас !! Иначе стои и чака да се покажете !!!

    19:54 02.11.2026

  • 24 Коля Картечников /дърт кашик/

    8 2 Отговор
    Най добре да си помислят как да си охлаждат цевите а не да ги сменят като на MG 42 43 примерно или като на максимката да наливат вода !

    19:54 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факт

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Щатите имат от 10 години":

    Пристанище Амстердам Нидерландия е така от доста години,роботи работят

    19:55 02.11.2026

  • 27 И телевизор Рубин беше без анслог

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сентуни":

    Тегло 72 килограма .С тогава едно Сони беше 17 килограма.

    Коментиран от #50

    19:56 02.11.2026

  • 28 Единайсти септември

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Щатите имат от 10 години":

    И автономни пътнически самолети имат отдавна.

    19:56 02.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе някой знае ли

    5 6 Отговор
    що украинските войници воюват с гадния руски Калашник?

    Коментиран от #31

    19:56 02.11.2026

  • 31 оля от завод 10

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Абе някой знае ли":

    ми такива им пращаме защото за такива ни плащат ясно!

    20:00 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пламен

    6 3 Отговор
    калашника е копие на германския ,,Щурмгевер".
    Хуго Шмайзер го е измислил без ИИ.

    Коментиран от #39

    20:02 02.11.2026

  • 35 Гедер

    5 3 Отговор
    Калашника е морално остарял автомат.

    20:02 02.11.2026

  • 36 хахахахха

    4 2 Отговор
    толкова евтини драскачи пак са активирани,значи руснаците отново се справят добре,браво на руските братя

    20:05 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян

    4 2 Отговор
    Любимата руска приказка предназначена за крепостните е ще ще ще

    20:06 02.11.2026

  • 39 Сентуни

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    Не е така, различава ли са се доста и по много характеристики.

    Коментиран от #42

    20:06 02.11.2026

  • 40 ГрУЙО

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Незнайко":

    Запада си тръгна към ада . Свърши вече хубавото време. Нямат колонии и ресурси , света ги надмина и Абуригените също!

    Коментиран от #43, #45

    20:07 02.11.2026

  • 41 МОНА ЛИСА

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бордърконтрол":

    ЕКСТРА Е ..
    ПОСЛЕ КАДРИТЕ ГИ ПРОЖЕКТИРАТ
    В КИНО МОСКВА СРЕЩУ КИНО
    Д.БЛАГОЕВ...👍

    20:09 02.11.2026

  • 42 Пламен

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Сентуни":

    Не са същественни разликите.
    Куриозното е , че на паметника на Михаил Калашников беше гравиран чертеж на Щурмгевер.
    Това беше голям гаф в русия. :)

    Коментиран от #44

    20:10 02.11.2026

  • 43 лапай

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГрУЙО":

    грУЙО ...

    20:10 02.11.2026

  • 44 Ганчев

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Пламен":

    Щурмгевер няма въздушна камера.

    Коментиран от #47, #48

    20:13 02.11.2026

  • 45 за ГрУЙО

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГрУЙО":

    да си ползва ГрУЙО кой разбрал разбрал

    20:16 02.11.2026

  • 46 Тервел

    3 1 Отговор
    Калашник е оръжие от ВСВ. Към днешно време е прекалено тежък , груб, с прекалено голям откат , при автоматична стрелба прекалено неточен. Не че е лошо оръжие ,но просто вече има много по добри ,удобни и леки оръжия .

    Коментиран от #49

    20:17 02.11.2026

  • 47 прхотинец кашон от по горе

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ганчев":

    Щурмгевер (StG 44) няма въздушна камера (в смисъла на компенсатор на отката чрез газова възглавница или пневматичен буфер).
    Автоматиката му работи на принципа на отвеждане на барутните газове чрез дълъг ход на газовото бутало (подобно на по-късно създадения Калашников).
    Ето как точно е устроена системата му, която често се бърка с „въздушна камера“:
    • Газово бутало и газов цилиндър: Над цевта на оръжието има тръба (газов цилиндър), в която влизат барутните газове след изстрел през малък отвор в цевта. Тези газове бутат назаде стоманеното бутало, което от своя страна задвижва затворната рама, за да презареди.
    • Възвратна пружина в приклада: Тъй като буталото е масивно, силата на отката се поема от голяма и дълга възвратна пружина, която е разположена изцяло вътре в дървения приклад.

    20:19 02.11.2026

  • 48 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ганчев":

    Грешиш.
    И АК-47, и Sturmgewehr 44 (StG 44) имат газова камера и работят на абсолютно един и същ принцип.

    20:20 02.11.2026

  • 49 Да да

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тервел":

    Сега има много водни, пластмасови, леки пистолети, автомати и карабини, които също вършат работа.

    20:21 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Панасоник 18 килограма

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Плазма":

    Още го имам и работи .1988 г.

    20:29 02.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Китай и Русия вече са доста обединени.

    1 2 Отговор
    В едно интервю блогер от Лондон питаше минувачите откъде са и коя държава е най-добър приятел на държавата, откъдето идват. Една китайка отговори, че най-добрият приятел на Китай е Русия. Това мнение на обикновен човек е показател за възпитанието, което в Китай се дава на младите. Това е тънка политика, която говори за тенденциите в бъдеще. "Поумняването" на Калашников е само малка брънка, едно дребно звено в тази здрава и сложно преплетена верига.

    Коментиран от #59

    20:39 02.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 кашона

    0 0 Отговор
    аз пък имам тринитрон от 1991 работи със сет топ бокс в гаража ми - сменял съм до сега един кондензатор - на обратния ход - развивката - невероятна яркост дори и сега 19 а електроните едва си изкарваха гаранцията от същото време, ееех бяхме млади тогава ...

    20:43 02.11.2026

  • 58 Гробар

    0 1 Отговор
    Истината е че скоро град като София ще може да бъде прочистен от двукраки за около 3 денонощия дистанционно с дронове.

    20:44 02.11.2026

  • 59 бай кашик

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Китай и Русия вече са доста обединени.":

    ми щом харесват русия що щат в лондон за какво се тълпят на мона лиза в лувура и са на корабчета по сена... аха разбрах защото не могат да се уредят за москва!

    20:50 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания