„Калашников“ ще внедри изкуствен интелект в автоматите си

Концернът „Калашников“ планира да внедри изкуствен интелект в свои модели стрелково оръжие. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Алан Лушников, цитиран от ТАСС.
По думите му технологията вече се използва в системи за управление на автоматизирано оборудване, както и при обработката на данни. Тя обаче все още не присъства във всички продукти на производителя.„Тази технология вече е навлязла в експлоатация - тя вече е тук... Не бих казал, че присъства във всеки продукт - например я няма в нашите автомати, - но ще я има“, заяви Лушников.
Технологията вече се използва в производството
Изявлението показва, че внедряването на изкуствен интелект в концерна започва от вътрешни производствени процеси и обработка на информация, а не от вече обявена конкретна функционалност на автоматите. В предоставената информация не се посочват моделите, сроковете или начинът, по който технологията ще бъде използвана в оръжието.
Не е обявено и кога ще започне практическото внедряване в автоматите. Лушников говори само за близко бъдеще, без да посочва конкретна дата или производствена програма.
Предупреждение за оръжията с изкуствен интелект
На този фон генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди за опустошителните последици от глобална надпревара в създаването на оръжия, задвижвани от изкуствен интелект.
Предупреждението поставя плановете на „Калашников“ в по-широкия контекст на международните дебати за използването на изкуствен интелект във военни системи. Засега няма публично обявени подробности дали бъдещата технология в автоматите ще има отношение към прицелването, управлението на огъня или друга функция.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пак последни раша
Коментиран от #20, #25
19:38 02.11.2026
3 Поради липса на естествен интелект
19:39 02.11.2026
4 Незнайко
Щяха да избегнат нещастията, които кремълският пациент докара на Укройна, света и Московията!
Коментиран от #15, #40
19:39 02.11.2026
5 Аха
19:39 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да Внедрят
ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Може и на Медведев или Лавров.
Само Уникални Гении.
Хаха хахахахаха
Коментиран от #10
19:41 02.11.2026
8 ставка
Минутки за търговска реклама.
19:42 02.11.2026
9 УдоМача
19:44 02.11.2026
10 Въй
До коментар #7 от "Да Внедрят":Медведев,Коня и Путин имат интелект на половин кокошка.Общо.
Коментиран от #14
19:44 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пламен
2 години мъкнах Калашника и въобще не разбирам от статийката каква работа ще свърши ИИ.
Ще ми брои патроните или ще ми пере партенките , що ли ?!
19:45 02.11.2026
13 Укропат
19:45 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Джихади Йово
До коментар #4 от "Незнайко":Ти се моли да е жив Путин, всеки ден му пали свещ с молитва за здраве защото с каквито радикални особи е заобиколен ако се окажат на власт ще разпердушинят Украйна и Европа преди да си успял да разбереш какво се случва! по най-бързия и ефективен начин!
Коментиран от #29
19:46 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смехурко
19:49 02.11.2026
19 Сентуни
Коментиран от #22, #27
19:49 02.11.2026
20 Щатите имат от 10 години
До коментар #2 от "Пак последни раша":Автономни камиони и автобуси.Камионите се товарят от роботи.
Коментиран от #26, #28
19:50 02.11.2026
21 Примати
Коментиран от #32, #51
19:52 02.11.2026
22 Един
До коментар #19 от "Сентуни":То и москвича е без аналог.
19:52 02.11.2026
23 Хи хи
19:54 02.11.2026
24 Коля Картечников /дърт кашик/
19:54 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Факт
До коментар #20 от "Щатите имат от 10 години":Пристанище Амстердам Нидерландия е така от доста години,роботи работят
19:55 02.11.2026
27 И телевизор Рубин беше без анслог
До коментар #19 от "Сентуни":Тегло 72 килограма .С тогава едно Сони беше 17 килограма.
Коментиран от #50
19:56 02.11.2026
28 Единайсти септември
До коментар #20 от "Щатите имат от 10 години":И автономни пътнически самолети имат отдавна.
19:56 02.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абе някой знае ли
Коментиран от #31
19:56 02.11.2026
31 оля от завод 10
До коментар #30 от "Абе някой знае ли":ми такива им пращаме защото за такива ни плащат ясно!
20:00 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пламен
Хуго Шмайзер го е измислил без ИИ.
Коментиран от #39
20:02 02.11.2026
35 Гедер
20:02 02.11.2026
36 хахахахха
20:05 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 стоян
20:06 02.11.2026
39 Сентуни
До коментар #34 от "Пламен":Не е така, различава ли са се доста и по много характеристики.
Коментиран от #42
20:06 02.11.2026
40 ГрУЙО
До коментар #4 от "Незнайко":Запада си тръгна към ада . Свърши вече хубавото време. Нямат колонии и ресурси , света ги надмина и Абуригените също!
Коментиран от #43, #45
20:07 02.11.2026
41 МОНА ЛИСА
До коментар #25 от "Бордърконтрол":ЕКСТРА Е ..
ПОСЛЕ КАДРИТЕ ГИ ПРОЖЕКТИРАТ
В КИНО МОСКВА СРЕЩУ КИНО
Д.БЛАГОЕВ...👍
20:09 02.11.2026
42 Пламен
До коментар #39 от "Сентуни":Не са същественни разликите.
Куриозното е , че на паметника на Михаил Калашников беше гравиран чертеж на Щурмгевер.
Това беше голям гаф в русия. :)
Коментиран от #44
20:10 02.11.2026
43 лапай
До коментар #40 от "ГрУЙО":грУЙО ...
20:10 02.11.2026
44 Ганчев
До коментар #42 от "Пламен":Щурмгевер няма въздушна камера.
Коментиран от #47, #48
20:13 02.11.2026
45 за ГрУЙО
До коментар #40 от "ГрУЙО":да си ползва ГрУЙО кой разбрал разбрал
20:16 02.11.2026
46 Тервел
Коментиран от #49
20:17 02.11.2026
47 прхотинец кашон от по горе
До коментар #44 от "Ганчев":Щурмгевер (StG 44) няма въздушна камера (в смисъла на компенсатор на отката чрез газова възглавница или пневматичен буфер).
Автоматиката му работи на принципа на отвеждане на барутните газове чрез дълъг ход на газовото бутало (подобно на по-късно създадения Калашников).
Ето как точно е устроена системата му, която често се бърка с „въздушна камера“:
• Газово бутало и газов цилиндър: Над цевта на оръжието има тръба (газов цилиндър), в която влизат барутните газове след изстрел през малък отвор в цевта. Тези газове бутат назаде стоманеното бутало, което от своя страна задвижва затворната рама, за да презареди.
• Възвратна пружина в приклада: Тъй като буталото е масивно, силата на отката се поема от голяма и дълга възвратна пружина, която е разположена изцяло вътре в дървения приклад.
20:19 02.11.2026
48 Пламен
До коментар #44 от "Ганчев":Грешиш.
И АК-47, и Sturmgewehr 44 (StG 44) имат газова камера и работят на абсолютно един и същ принцип.
20:20 02.11.2026
49 Да да
До коментар #46 от "Тервел":Сега има много водни, пластмасови, леки пистолети, автомати и карабини, които също вършат работа.
20:21 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Панасоник 18 килограма
До коментар #50 от "Плазма":Още го имам и работи .1988 г.
20:29 02.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Китай и Русия вече са доста обединени.
Коментиран от #59
20:39 02.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 кашона
20:43 02.11.2026
58 Гробар
20:44 02.11.2026
59 бай кашик
До коментар #55 от "Китай и Русия вече са доста обединени.":ми щом харесват русия що щат в лондон за какво се тълпят на мона лиза в лувура и са на корабчета по сена... аха разбрах защото не могат да се уредят за москва!
20:50 02.11.2026