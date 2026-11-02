Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който частните центрове за данни в страната трябва да заделят 10% от капацитета си за нуждите на руската информационна инфраструктура. Мярката ще позволи на властите да получават достъп до свободни изчислителни ресурси при необходимост.
Според информацията, съобщена от Ройтерс, указът предвижда създаването на специална правителствена комисия. Тя ще има правомощия да разпорежда освобождаването на резервирания капацитет, а операторите ще трябва да осигурят достъп до него в рамките на 24 часа след вземането на решение.
Инвентаризация на центровете за данни
Путин е възложил на Министерството на цифровото развитие да извърши инвентаризация на наличния капацитет и площта на помещенията в частните центрове за данни в цяла Русия. Данните ще бъдат използвани за определяне на ресурсите, които могат да бъдат предоставени на държавата.
В указа е заложена и възможност за временно използване на центрове за данни, разположени извън Русия. За това ще бъде необходимо одобрение от Федералната служба за сигурност.
Мярката идва след атаки срещу руски обекти
Решението е обявено на фона на атаки с дронове срещу руски центрове за данни през последните седмици. През октомври са били поразени съоръжения, управлявани от технологичната компания „Яндекс“ и от „Сбербанк“.
В публикацията на Ройтерс мярката е представена като механизъм, чрез който руските власти ще могат да реагират по-бързо при недостиг или прекъсване на достъпа до изчислителни ресурси. Указът не посочва конкретни центрове за данни, които ще бъдат включени в първия етап, нито срок за приключване на инвентаризацията.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
19:06 02.11.2026
2 Точно така се прави
Коментиран от #45
19:08 02.11.2026
3 🇧🇬🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #9, #48, #52
19:08 02.11.2026
4 сюндюк
Коментиран от #10
19:09 02.11.2026
5 хахаха
Коментиран от #35
19:10 02.11.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #22
19:11 02.11.2026
7 Възраждане
19:11 02.11.2026
8 Зеленски освободителя
19:12 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Изкуствен интелект Алиса
Към края на 2025 г. капитализацията на българския фондов пазар възлиза на 11,179 милиарда щатски долара.
19:13 02.11.2026
12 АБЕ мани....
19:17 02.11.2026
13 Из расии
19:17 02.11.2026
14 Изкуствен интелект Алиса
Коментиран от #23
19:18 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Глад и мизеря руски ценности
Коментиран от #20, #32
19:21 02.11.2026
18 Ами
Просто при необходимост, частните центрове за данни
в страната трябва да заделят 10% от капацитета си за
нуждите на руската информационна инфраструктура.
С прости думи поставят се основите частната Яндекс
да бъде погълната от държавната Сбербанк.
19:24 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Обикновен човек
Коментиран от #29, #50, #51
19:25 02.11.2026
22 Дъртият
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Гле да се добереш да следващата пенсия.
19:27 02.11.2026
23 Дааа...
До коментар #14 от "Изкуствен интелект Алиса":Царството на дървените КЕН ефи само преди 15 г..получаваше хуманитарни помощи от Запада и България
Коментиран от #25
19:27 02.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 "мижи кьорчо да те лъжем"
Коментиран от #33
19:30 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фактите
До коментар #25 от "И какво?":Все пак има разлика от масивен дом от дърво в Канада ,и бараки от трески и картон в раша,даже в Сибир има едно племе още живеят в палатки там им казват юрти
19:33 02.11.2026
32 Ами
До коментар #17 от "Глад и мизеря руски ценности":Не е вярно.
БВП на щата Калифорния е 4.1 трилиона долара, а дългът е 1.4 трилиона долара.
БВП на Русия е 4.6 трилиона долара, а дългът е 330 милиарда долара.
Данните са от 01.06.2026г.
Коментиран от #38
19:34 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Я разкажи
До коментар #5 от "хахаха":Гюро ф намери ли си главата че за Великден капа си купува а иде зима...
19:38 02.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахаха!🎺🥳😀
19:42 02.11.2026
38 Вярно е
До коментар #32 от "Ами":За кой дълг на раша говориш вътрешен или външен дълг,най задлъжнелите държави са русия и китай,имат да връщат
Коментиран от #41, #49
19:42 02.11.2026
39 Картофчето
19:43 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
До коментар #38 от "Вярно е":Спориш за неща, от които не разбираш.
Не вярвай сляпо на написаното от определени медии.
Има си далеч по-достоверени източници на информация.
Коментиран от #42, #44
19:49 02.11.2026
42 Кои източници
До коментар #41 от "Ами":кажи и ние да прочетем.
Коментиран от #53
19:53 02.11.2026
43 С една дума
ВСИЧКО
УРАААААА
19:58 02.11.2026
44 АХАХАХАХА
До коментар #41 от "Ами":Да вярваме на СОЛОВЬОВ ЛИ ?
Коментиран от #47
19:59 02.11.2026
45 соломон паси идиота с трабанта
До коментар #2 от "Точно така се прави":За първи път тоя Кремълски самоувеrн ид..от толкова бързо да реагира ! невероятно как така .
20:02 02.11.2026
46 Само питам
20:04 02.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Аве мишкар
До коментар #38 от "Вярно е":Най задлъжнелите държави са от мижавия ес, единствено сащ ги задминава
20:13 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ами
До коментар #42 от "Кои източници":DW, ISW, Politico, Reuters, УНИАН и тем подобни :)
20:47 02.11.2026