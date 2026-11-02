Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин резервира 10% от капацитета на руските центрове за данни
  Тема: Украйна

Владимир Путин резервира 10% от капацитета на руските центрове за данни

2 Ноември, 2026 19:05 1 471 53

  • русия-
  • владимир путин-
  • центрове за данни-
  • киберсигурност-
  • кремъл

Частните оператори ще трябва да осигуряват достъп до него до 24 часа при решение на специална правителствена комисия

Владимир Путин резервира 10% от капацитета на руските центрове за данни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който частните центрове за данни в страната трябва да заделят 10% от капацитета си за нуждите на руската информационна инфраструктура. Мярката ще позволи на властите да получават достъп до свободни изчислителни ресурси при необходимост.

Според информацията, съобщена от Ройтерс, указът предвижда създаването на специална правителствена комисия. Тя ще има правомощия да разпорежда освобождаването на резервирания капацитет, а операторите ще трябва да осигурят достъп до него в рамките на 24 часа след вземането на решение.

Още новини от Украйна

Инвентаризация на центровете за данни

Путин е възложил на Министерството на цифровото развитие да извърши инвентаризация на наличния капацитет и площта на помещенията в частните центрове за данни в цяла Русия. Данните ще бъдат използвани за определяне на ресурсите, които могат да бъдат предоставени на държавата.

В указа е заложена и възможност за временно използване на центрове за данни, разположени извън Русия. За това ще бъде необходимо одобрение от Федералната служба за сигурност.

Мярката идва след атаки срещу руски обекти

Решението е обявено на фона на атаки с дронове срещу руски центрове за данни през последните седмици. През октомври са били поразени съоръжения, управлявани от технологичната компания „Яндекс“ и от „Сбербанк“.

В публикацията на Ройтерс мярката е представена като механизъм, чрез който руските власти ще могат да реагират по-бързо при недостиг или прекъсване на достъпа до изчислителни ресурси. Указът не посочва конкретни центрове за данни, които ще бъдат включени в първия етап, нито срок за приключване на инвентаризацията.

Източници: news.bg


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    14 8 Отговор
    Освен това одържави на руснаците пенсионните фондове за покриване на текущи разходи.

    19:06 02.11.2026

  • 2 Точно така се прави

    7 7 Отговор
    Чудех се защо до сега не го направи. Така е по- експресно, бързо , мигновенно. Браво

    Коментиран от #45

    19:08 02.11.2026

  • 3 🇧🇬🇺🇦🇧🇬

    15 11 Отговор
    От бункера ли ги резервира 🤡

    Коментиран от #9, #48, #52

    19:08 02.11.2026

  • 4 сюндюк

    9 7 Отговор
    По интересното е. , кой е следващия тумор след Украйна..?

    Коментиран от #10

    19:09 02.11.2026

  • 5 хахаха

    9 7 Отговор
    путя скоро ще се налага да прави дата центрове с чипове от откраднатите перални за безаналогова пропаганда

    Коментиран от #35

    19:10 02.11.2026

  • 6 И Киев е Руски

    8 6 Отговор
    Е такъв човек трябва на България

    Коментиран от #22

    19:11 02.11.2026

  • 7 Възраждане

    8 5 Отговор
    Нуж НИКА при ключи

    19:11 02.11.2026

  • 8 Зеленски освободителя

    8 8 Отговор
    Преклонете се...русия е на колене

    19:12 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Изкуствен интелект Алиса

    8 6 Отговор
    Към 27 септември 2026 г. текущата капитализация на Yandex N.V. (YNDX) е 510 милиарда долара.
    Към края на 2025 г. капитализацията на българския фондов пазар възлиза на 11,179 милиарда щатски долара.

    19:13 02.11.2026

  • 12 АБЕ мани....

    7 8 Отговор
    Педофил стана за посмешище на цел Свет! И КЕН ефо е безпомощен и жалък

    19:17 02.11.2026

  • 13 Из расии

    5 7 Отговор
    Солдатите дето се криеха в яндекс пищяха много докато горяха като бала село ... ужас

    19:17 02.11.2026

  • 14 Изкуствен интелект Алиса

    7 7 Отговор
    Само капитализацията на Яндекс е 50 пъти по-голяма от целия фондов пазар на България. Правете си изводи за цяла Русия.

    Коментиран от #23

    19:18 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глад и мизеря руски ценности

    9 8 Отговор
    Щата Калифорния има 5 пъти по голям БВП от цяла Русия,

    Коментиран от #20, #32

    19:21 02.11.2026

  • 18 Ами

    5 3 Отговор
    Нищо не резервира Путин :)
    Просто при необходимост, частните центрове за данни
    в страната трябва да заделят 10% от капацитета си за
    нуждите на руската информационна инфраструктура.
    С прости думи поставят се основите частната Яндекс
    да бъде погълната от държавната Сбербанк.

    19:24 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Обикновен човек

    5 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #29, #50, #51

    19:25 02.11.2026

  • 22 Дъртият

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Гле да се добереш да следващата пенсия.

    19:27 02.11.2026

  • 23 Дааа...

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Изкуствен интелект Алиса":

    Царството на дървените КЕН ефи само преди 15 г..получаваше хуманитарни помощи от Запада и България

    Коментиран от #25

    19:27 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 "мижи кьорчо да те лъжем"

    3 4 Отговор
    Стига с тази Русия! Дайте да видим ЕС какво прави!? Управниците не се задоволяват вече с четири цифрени месечни заплати а са на пет че и шест цифрени а 999 на 1000 едва връзват двата края - ако не и повече...

    Коментиран от #33

    19:30 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фактите

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "И какво?":

    Все пак има разлика от масивен дом от дърво в Канада ,и бараки от трески и картон в раша,даже в Сибир има едно племе още живеят в палатки там им казват юрти

    19:33 02.11.2026

  • 32 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Глад и мизеря руски ценности":

    Не е вярно.
    БВП на щата Калифорния е 4.1 трилиона долара, а дългът е 1.4 трилиона долара.
    БВП на Русия е 4.6 трилиона долара, а дългът е 330 милиарда долара.
    Данните са от 01.06.2026г.

    Коментиран от #38

    19:34 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я разкажи

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "хахаха":

    Гюро ф намери ли си главата че за Великден капа си купува а иде зима...

    19:38 02.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Паветниците откакто загубиха изборите, много се активизираха. Споко. Който е давал пари за Украйна ще лежи в Ловешкия. Хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    19:42 02.11.2026

  • 38 Вярно е

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    За кой дълг на раша говориш вътрешен или външен дълг,най задлъжнелите държави са русия и китай,имат да връщат

    Коментиран от #41, #49

    19:42 02.11.2026

  • 39 Картофчето

    0 1 Отговор
    С лицето кандев няма шанс да не изгубиш

    19:43 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Вярно е":

    Спориш за неща, от които не разбираш.
    Не вярвай сляпо на написаното от определени медии.
    Има си далеч по-достоверени източници на информация.

    Коментиран от #42, #44

    19:49 02.11.2026

  • 42 Кои източници

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    кажи и ние да прочетем.

    Коментиран от #53

    19:53 02.11.2026

  • 43 С една дума

    4 0 Отговор
    ФСБ КОНТРОЛИРА

    ВСИЧКО

    УРАААААА

    19:58 02.11.2026

  • 44 АХАХАХАХА

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Да вярваме на СОЛОВЬОВ ЛИ ?

    Коментиран от #47

    19:59 02.11.2026

  • 45 соломон паси идиота с трабанта

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така се прави":

    За първи път тоя Кремълски самоувеrн ид..от толкова бързо да реагира ! невероятно как така .

    20:02 02.11.2026

  • 46 Само питам

    3 1 Отговор
    В.Путин резервира ли си място до Улянов?Или сингъл?

    20:04 02.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Аве мишкар

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Вярно е":

    Най задлъжнелите държави са от мижавия ес, единствено сащ ги задминава

    20:13 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кои източници":

    DW, ISW, Politico, Reuters, УНИАН и тем подобни :)

    20:47 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания