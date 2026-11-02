Владимир Путин резервира 10% от капацитета на руските центрове за данни

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който частните центрове за данни в страната трябва да заделят 10% от капацитета си за нуждите на руската информационна инфраструктура. Мярката ще позволи на властите да получават достъп до свободни изчислителни ресурси при необходимост.

Според информацията, съобщена от Ройтерс, указът предвижда създаването на специална правителствена комисия. Тя ще има правомощия да разпорежда освобождаването на резервирания капацитет, а операторите ще трябва да осигурят достъп до него в рамките на 24 часа след вземането на решение.

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Инвентаризация на центровете за данни

Путин е възложил на Министерството на цифровото развитие да извърши инвентаризация на наличния капацитет и площта на помещенията в частните центрове за данни в цяла Русия. Данните ще бъдат използвани за определяне на ресурсите, които могат да бъдат предоставени на държавата.

В указа е заложена и възможност за временно използване на центрове за данни, разположени извън Русия. За това ще бъде необходимо одобрение от Федералната служба за сигурност.

Мярката идва след атаки срещу руски обекти

Решението е обявено на фона на атаки с дронове срещу руски центрове за данни през последните седмици. През октомври са били поразени съоръжения, управлявани от технологичната компания „Яндекс“ и от „Сбербанк“.

В публикацията на Ройтерс мярката е представена като механизъм, чрез който руските власти ще могат да реагират по-бързо при недостиг или прекъсване на достъпа до изчислителни ресурси. Указът не посочва конкретни центрове за данни, които ще бъдат включени в първия етап, нито срок за приключване на инвентаризацията.

Източници: news.bg