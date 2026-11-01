Далеч от украинските ракети! Русия започна да изнася зърно през Арктика

Русия започна пробен износ на пшеница през арктическото пристанище Мурманск, след като войната в Украйна и атаките срещу пристанищна инфраструктура затрудниха традиционния маршрут през Черно море. Първата пратка е около 30 000 тона и е предназначена за купувачи в Северна Африка, съобщава News.bg, позовавайки се на „Файненшъл таймс“.

Мурманск по принцип обработва изкуствени торове, но за пробния превоз съоръженията са пригодени за товарене на зърно. Пристанището се намира далеч от основните руски земеделски райони, което увеличава разходите за железопътен транспорт и удължава логистичната верига.

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Черно море сви износа и натисна цените

Износът на руско зърно е спаднал с около 38% спрямо същия период на 2025 г. Ограниченията са довели до натрупване на продукция на вътрешния пазар, а изкупните цени са се сринали през август и септември. Те остават с десетки проценти под производствените разходи, посочва публикацията.

Русия се опитва да пренасочи част от доставките си през Каспийско море към Иран. Друг вариант са балтийските пристанища Санкт Петербург, Уст-Луга и Висоцк, но според посочените данни те могат да компенсират само около половината от изгубения капацитет.

Нови ограничения за руската пшеница

Допълнителен натиск върху износа идва от плановете на Литва и Латвия да увеличат облагането на руската пшеница и да ограничат или напълно да забранят транзита ѝ. Това прави арктическия маршрут през Мурманск опит за заобикаляне на част от ограниченията, но не решава проблема с по-високите транспортни разходи.

Мурманското търговско пристанище определи новото направление като алтернативен достъп до чужди пазари за руските земеделски производители: „При ограничения по традиционните маршрути пристанището бързо открива алтернативен път към външните пазари“.

Пробната пратка ще покаже дали маршрутът може да бъде използван редовно. Засега той остава допълнителен канал за износ, докато черноморските пристанища и балтийските терминали са изправени пред военни, политически и логистични ограничения.

Източници: news.bg, live.euronext.com