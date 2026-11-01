Далеч от украинските ракети! Русия започна да изнася зърно през Арктика

Русия започна пробен износ на пшеница през арктическото пристанище Мурманск, след като войната в Украйна и атаките срещу пристанищна инфраструктура затрудниха традиционния маршрут през Черно море. Първата пратка е около 30 000 тона и е предназначена за купувачи в Северна Африка, съобщава News.bg, позовавайки се на „Файненшъл таймс“.
Мурманск по принцип обработва изкуствени торове, но за пробния превоз съоръженията са пригодени за товарене на зърно. Пристанището се намира далеч от основните руски земеделски райони, което увеличава разходите за железопътен транспорт и удължава логистичната верига.
Черно море сви износа и натисна цените
Износът на руско зърно е спаднал с около 38% спрямо същия период на 2025 г. Ограниченията са довели до натрупване на продукция на вътрешния пазар, а изкупните цени са се сринали през август и септември. Те остават с десетки проценти под производствените разходи, посочва публикацията.
Русия се опитва да пренасочи част от доставките си през Каспийско море към Иран. Друг вариант са балтийските пристанища Санкт Петербург, Уст-Луга и Висоцк, но според посочените данни те могат да компенсират само около половината от изгубения капацитет.
Нови ограничения за руската пшеница
Допълнителен натиск върху износа идва от плановете на Литва и Латвия да увеличат облагането на руската пшеница и да ограничат или напълно да забранят транзита ѝ. Това прави арктическия маршрут през Мурманск опит за заобикаляне на част от ограниченията, но не решава проблема с по-високите транспортни разходи.
Мурманското търговско пристанище определи новото направление като алтернативен достъп до чужди пазари за руските земеделски производители: „При ограничения по традиционните маршрути пристанището бързо открива алтернативен път към външните пазари“.
Пробната пратка ще покаже дали маршрутът може да бъде използван редовно. Засега той остава допълнителен канал за износ, докато черноморските пристанища и балтийските терминали са изправени пред военни, политически и логистични ограничения.
Източници: news.bg, live.euronext.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А ако имаше читави ракети
Коментиран от #5, #6, #8
18:40 01.11.2026
3 хех
До коментар #1 от "Русия има алтернатива":Те украинските дронове и до Мурманск стигат.
Коментиран от #22, #27, #31
18:43 01.11.2026
4 Гост
Ми! Президента им, уж де, що е нелегетиме, е на борби в Турция! Викат, гъвкав е! Въй, въй, заради 1 баничка ко стаа, а?
Коментиран от #10, #15, #20, #34, #38
18:44 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
До коментар #2 от "А ако имаше читави ракети":Само погледни картата има стотици пристанища да изнася храни. Зеления реве че руснаците затвориха Одеса
18:45 01.11.2026
7 Русия има алтернатива
18:45 01.11.2026
8 SHмоко
До коментар #2 от "А ако имаше читави ракети":И колко хиляди ракети ще са нужни за 30 000 тона пшеница, а?
А пък колко ще струва, няма да те питам?
18:46 01.11.2026
9 Временно решение но правилно
18:47 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Смех с ватенки
18:49 01.11.2026
12 Ами
Уж руснаците нямат какво да ядат, пък изнасят пшеница.
Уж нямат горива, пък изнасят газ, петрол и дизел.
Уж нямат ракети, пък окраина гори.
Уж са бедни, пък живеят добре.
18:49 01.11.2026
13 стоян
Коментиран от #21, #33
18:49 01.11.2026
14 ЕВРЕИНА КАБЗОН
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПОТЕРИ НЕТЪ
УДАРИТЕ НА УКРАЙНА
НЕ НИ НАНАСЯТ
ПОРАЖЕНИЯ.
А СЕГА ВЕЧЕ
И ПРЕЗ КОСМОСА
ЩЕ ПРЕНАСЯТ ПШЕНИЦА.
БУНКЕРНИЯ ЕПИЛАТОР
Е УНИКАЛЕН ШАМШАЛ.
18:49 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЕДНО ВРЕМЕ
ОБЕЩА БЕЗПЛАТНО ЗЪРНО
ЗА АФРИКАНСКИТЕ СИ БРАТЯ
ДИКТАТОРИ.
ОБАЧЕ НИКОЙ НИЩО
НЕ ПОЛУЧИ .
ПУТИН И ОБЕЩАНИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:51 01.11.2026
18 Смърф
18:52 01.11.2026
19 хех
Коментиран от #39
18:52 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
До коментар #13 от "стоян":Позна :)
Изнасят го за диктаторите които изритаха
западните правителства и компании.
Нищо чудно скоро в Африка да се
живее по-добре от западна Европа.
18:53 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
До коментар #22 от "гост":Тезата, че на Русия спешно и трябват пари е глупава.
За последните десет години, Русия два пъти опрощава
дълговете на всички африкански държави.
Интересното е, че нито една "богата" западна
държава не го е направила нито веднъж.
Коментиран от #35, #41
18:58 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Демек
19:02 01.11.2026
27 ку-ку
До коментар #3 от "хех":А причем Мурманск? Северната брегова линия на Русия е много дълга.
Коментиран от #37
19:02 01.11.2026
28 Плъхустин
19:03 01.11.2026
29 Мишел
Коментиран от #32, #43
19:05 01.11.2026
30 Фламинго
19:05 01.11.2026
31 Балкани
До коментар #3 от "хех":Моя Х стига до гърлото ти.
19:08 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Въй, въй, ти да видиш!
До коментар #4 от "Гост":Легитимността на Зеленски се решава от украинското законодателство,а не от тебе и Путин.
19:11 01.11.2026
35 Ха ха ха ха
До коментар #24 от "Ами":Ами тя войната струва пари и то много пари.Само с лозунги и обещания не става.
Коментиран от #44
19:15 01.11.2026
36 ха, ха, ха...
19:17 01.11.2026
37 Мишел
До коментар #27 от "ку-ку":Мурманск е голямо пристанище на северния морски път. Вероятно няма да е лесно да се возят милиони тонове зърно зад Полярния кръг ( Русия изнася над 42-45 милиона тона зърно ежегодно, което е повече от зърното, което Украйна произвежда -40 милиона тона). Руснаците ще изнесат това зърно, а Украйна няма да изнесе нищо през Черно море.
Коментиран от #42
19:17 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да те питам
До коментар #19 от "хех":"30 000 тона жито купувам за кокошките" - Нещо МНОГО се изхвърляш!
Имаш ли представа колко е 30 000 ТОНА?
Един влак с 30 вагона зърновози превозва общо около 1500 това.
30 000 това са 20 влака.
Толкова зърно ли купуваш за кокошките си?
19:19 01.11.2026
40 ?????
И кво?
Русия макар и по-трудно но изнася за разлика от Украйна където преработват зърното на пелети за да могат да се топлят през зимата когато спре тока.
А иначе Русия стана най-големия износител на зърно.
И още един щрих - 90% от купувачите на руско зърно в Африка не плащат в $ и евро.
Използват други финансови инструменти.
Санкциите работят добре и създават алтернативи на западната финансова система.
Финансовото оръжие(което мислеха че е абсолютно) лека полека се превръща в средство за самоубийство.
Коментиран от #45
19:19 01.11.2026
41 ИНТЕРЕСНО
До коментар #24 от "Ами":Защо смяташ хората за идиоти?
Коментиран от #46
19:20 01.11.2026
42 Я по сериозно!
До коментар #37 от "Мишел":Москва сее в Сибир , а жъне в Украйна. Много ясно, че като окрадеш зърното на Украйна ще имаш повече от нея.
19:22 01.11.2026
43 Хи хи хи хи
До коментар #29 от "Мишел":Кога най сетне ще престанеш да лъжеш,правейки собствени интерпретации?
19:22 01.11.2026
44 Ами
До коментар #35 от "Ха ха ха ха":Вярно е че войната струва пари. Наистина много пари.
Но за разлика от други, до сега не съм чул и видял
някой от Русия да моли някого за нещо.
Коментиран от #48
19:24 01.11.2026
45 Да знаеш
До коментар #40 от "?????":Грешиш само в едно нещо - Русия НЕ СТАНА най-големия износител на пшеница сега,
тя си е №1 от много години - в Гугъл може да се провери...
Коментиран от #47
19:25 01.11.2026
46 Ами
До коментар #41 от "ИНТЕРЕСНО":Защо има и такива.
Но написаното от мен са факти за които
има неопровержими доказателства.
19:28 01.11.2026
47 Допълнение
До коментар #45 от "Да знаеш":Преди войната Украйна беше №4, сега е доста по-назад...
19:32 01.11.2026
48 ха, ха, ха...
До коментар #44 от "Ами":И аз не съм виждал куче да моли за салам, но винаги обикалят колбасарниците и месарниците. Русия като молят за нещо не молят от такива като теб защото ти и без друго не им разбираш езика. Те са държава от около 147 милиона в която има над 190 различни народности, всяка със свой език, религия и обичаи. Избери си кои са ти братушките между татари, чуваши, буряти, монголи, азери, чеченци, авари, драгинци, кряшени, мишари, черкези, които всички се самопопределят като руснаци и да не изброявам всичките, че няма да ми стигне мястото.
Коментиран от #49
19:44 01.11.2026
49 Ами
До коментар #48 от "ха, ха, ха...":В империите и федерациите съжителстват много националности и етноси.
В САЩ например живеят доста по-вече националности и етноси от Русия.
Между другото пропуснал си най-многобройния етнос в Русия.
Славяните - Хаплогрупа R1a. Между другото русите са вряги.
Те идват от Скандинавия, а не от Азия.
19:54 01.11.2026