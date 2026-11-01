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Далеч от украинските ракети! Русия започна да изнася зърно през Арктика
  Тема: Украйна

Далеч от украинските ракети! Русия започна да изнася зърно през Арктика

1 Ноември, 2026 18:35 1 280 49

  • русия-
  • износ на зърно-
  • мурманск-
  • черно море-
  • войната в украйна-
  • ракети-
  • дрон-
  • пшеница

Москва тества маршрут през Мурманск заради затрудненията при износа през Черно море, първата пратка от около 30 000 тона пшеница е предназначена за Северна Африка

Далеч от украинските ракети! Русия започна да изнася зърно през Арктика - 1
Снимка: БГНЕС
Financial Times Financial Times сайт

Русия започна пробен износ на пшеница през арктическото пристанище Мурманск, след като войната в Украйна и атаките срещу пристанищна инфраструктура затрудниха традиционния маршрут през Черно море. Първата пратка е около 30 000 тона и е предназначена за купувачи в Северна Африка, съобщава News.bg, позовавайки се на „Файненшъл таймс“.

Мурманск по принцип обработва изкуствени торове, но за пробния превоз съоръженията са пригодени за товарене на зърно. Пристанището се намира далеч от основните руски земеделски райони, което увеличава разходите за железопътен транспорт и удължава логистичната верига.

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Черно море сви износа и натисна цените

Износът на руско зърно е спаднал с около 38% спрямо същия период на 2025 г. Ограниченията са довели до натрупване на продукция на вътрешния пазар, а изкупните цени са се сринали през август и септември. Те остават с десетки проценти под производствените разходи, посочва публикацията.

Русия се опитва да пренасочи част от доставките си през Каспийско море към Иран. Друг вариант са балтийските пристанища Санкт Петербург, Уст-Луга и Висоцк, но според посочените данни те могат да компенсират само около половината от изгубения капацитет.

Нови ограничения за руската пшеница

Допълнителен натиск върху износа идва от плановете на Литва и Латвия да увеличат облагането на руската пшеница и да ограничат или напълно да забранят транзита ѝ. Това прави арктическия маршрут през Мурманск опит за заобикаляне на част от ограниченията, но не решава проблема с по-високите транспортни разходи.

Мурманското търговско пристанище определи новото направление като алтернативен достъп до чужди пазари за руските земеделски производители: „При ограничения по традиционните маршрути пристанището бързо открива алтернативен път към външните пазари“.

Пробната пратка ще покаже дали маршрутът може да бъде използван редовно. Засега той остава допълнителен канал за износ, докато черноморските пристанища и балтийските терминали са изправени пред военни, политически и логистични ограничения.

Източници: news.bg, live.euronext.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А ако имаше читави ракети

    14 22 Отговор
    можеше и през космоса да изнася.

    Коментиран от #5, #6, #8

    18:40 01.11.2026

  • 3 хех

    14 25 Отговор

    До коментар #1 от "Русия има алтернатива":

    Те украинските дронове и до Мурманск стигат.

    Коментиран от #22, #27, #31

    18:43 01.11.2026

  • 4 Гост

    11 14 Отговор
    Въй, въй, ти да видиш! Мноу страшни тия ук.о ракети, бря! Човек ще рече че печелят мача!
    Ми! Президента им, уж де, що е нелегетиме, е на борби в Турция! Викат, гъвкав е! Въй, въй, заради 1 баничка ко стаа, а?

    Коментиран от #10, #15, #20, #34, #38

    18:44 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    16 11 Отговор

    До коментар #2 от "А ако имаше читави ракети":

    Само погледни картата има стотици пристанища да изнася храни. Зеления реве че руснаците затвориха Одеса

    18:45 01.11.2026

  • 7 Русия има алтернатива

    19 14 Отговор
    да му мислят украинците.

    18:45 01.11.2026

  • 8 SHмоко

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "А ако имаше читави ракети":

    И колко хиляди ракети ще са нужни за 30 000 тона пшеница, а?
    А пък колко ще струва, няма да те питам?

    18:46 01.11.2026

  • 9 Временно решение но правилно

    14 13 Отговор
    Много добро решение. Аз лично си го мислех от доста време. Има инфраструктура. Има доста време за реакция срещу Украински дронове. Военна зона - добре оборудвана и способна за реакция. Флот да създаде конвой ако се налага. Все плюсове. И още един. Там морето не замръзва през зимата.

    18:47 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смех с ватенки

    12 12 Отговор
    От нова година през Марс ще обикалят.

    18:49 01.11.2026

  • 12 Ами

    24 12 Отговор
    Страна работа!
    Уж руснаците нямат какво да ядат, пък изнасят пшеница.
    Уж нямат горива, пък изнасят газ, петрол и дизел.
    Уж нямат ракети, пък окраина гори.
    Уж са бедни, пък живеят добре.

    18:49 01.11.2026

  • 13 стоян

    12 10 Отговор
    2000 км с влак до мурманск - колко ли им струва превоза на това зърно- явно го подаряват на някой гладен диктатор

    Коментиран от #21, #33

    18:49 01.11.2026

  • 14 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    9 12 Отговор
    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПОТЕРИ НЕТЪ
    УДАРИТЕ НА УКРАЙНА
    НЕ НИ НАНАСЯТ
    ПОРАЖЕНИЯ.

    А СЕГА ВЕЧЕ
    И ПРЕЗ КОСМОСА
    ЩЕ ПРЕНАСЯТ ПШЕНИЦА.

    БУНКЕРНИЯ ЕПИЛАТОР
    Е УНИКАЛЕН ШАМШАЛ.

    18:49 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕДНО ВРЕМЕ

    8 12 Отговор
    СЪЩИЯТ ТОЗИ ДЪРТ БОТОКС

    ОБЕЩА БЕЗПЛАТНО ЗЪРНО
    ЗА АФРИКАНСКИТЕ СИ БРАТЯ
    ДИКТАТОРИ.

    ОБАЧЕ НИКОЙ НИЩО
    НЕ ПОЛУЧИ .

    ПУТИН И ОБЕЩАНИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:51 01.11.2026

  • 18 Смърф

    8 5 Отговор
    Могат ,изнасят

    18:52 01.11.2026

  • 19 хех

    4 9 Отговор
    Дори да игнорирам факта, че 30 000 тона жито купувам за кокошките, Мурманск пак си остава на над 3 000 км. от нивата. После има да обикаля цял континент докато стигне до пазара си. Подозирам, че и зърното като златото и газта си ще го продават на загуба следващите десетилетия, колкото да вземат някой долар за Роекс на вожда, че рубли никой не иска. Ние така навремето продавахме електрокари на Япония. Оловото в тях беше по скъпо от цената им в долари.

    Коментиран от #39

    18:52 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "стоян":

    Позна :)
    Изнасят го за диктаторите които изритаха
    западните правителства и компании.
    Нищо чудно скоро в Африка да се
    живее по-добре от западна Европа.

    18:53 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Тезата, че на Русия спешно и трябват пари е глупава.
    За последните десет години, Русия два пъти опрощава
    дълговете на всички африкански държави.
    Интересното е, че нито една "богата" западна
    държава не го е направила нито веднъж.

    Коментиран от #35, #41

    18:58 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Демек

    1 4 Отговор
    през северния полюс!

    19:02 01.11.2026

  • 27 ку-ку

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    А причем Мурманск? Северната брегова линия на Русия е много дълга.

    Коментиран от #37

    19:02 01.11.2026

  • 28 Плъхустин

    3 6 Отговор
    Трябва да го съхранят,защото догодина ще внасят!

    19:03 01.11.2026

  • 29 Мишел

    8 6 Отговор
    Украйна също опита да уреди износ през Полша и Балтийско море, но поляците отказаха услугата.

    Коментиран от #32, #43

    19:05 01.11.2026

  • 30 Фламинго

    1 2 Отговор
    не обича ли студ?

    19:05 01.11.2026

  • 31 Балкани

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    Моя Х стига до гърлото ти.

    19:08 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Въй, въй, ти да видиш!

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Легитимността на Зеленски се решава от украинското законодателство,а не от тебе и Путин.

    19:11 01.11.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Ами тя войната струва пари и то много пари.Само с лозунги и обещания не става.

    Коментиран от #44

    19:15 01.11.2026

  • 36 ха, ха, ха...

    3 5 Отговор
    Най обичам да мразя копейки и комунисти. Сега ще ми изтрият коментара, но това е истина. Копейките и комунистите не обичат истините и ги трият.

    19:17 01.11.2026

  • 37 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "ку-ку":

    Мурманск е голямо пристанище на северния морски път. Вероятно няма да е лесно да се возят милиони тонове зърно зад Полярния кръг ( Русия изнася над 42-45 милиона тона зърно ежегодно, което е повече от зърното, което Украйна произвежда -40 милиона тона). Руснаците ще изнесат това зърно, а Украйна няма да изнесе нищо през Черно море.

    Коментиран от #42

    19:17 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да те питам

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "хех":

    "30 000 тона жито купувам за кокошките" - Нещо МНОГО се изхвърляш!
    Имаш ли представа колко е 30 000 ТОНА?
    Един влак с 30 вагона зърновози превозва общо около 1500 това.
    30 000 това са 20 влака.
    Толкова зърно ли купуваш за кокошките си?

    19:19 01.11.2026

  • 40 ?????

    7 0 Отговор
    Уф.
    И кво?
    Русия макар и по-трудно но изнася за разлика от Украйна където преработват зърното на пелети за да могат да се топлят през зимата когато спре тока.
    А иначе Русия стана най-големия износител на зърно.
    И още един щрих - 90% от купувачите на руско зърно в Африка не плащат в $ и евро.
    Използват други финансови инструменти.
    Санкциите работят добре и създават алтернативи на западната финансова система.
    Финансовото оръжие(което мислеха че е абсолютно) лека полека се превръща в средство за самоубийство.

    Коментиран от #45

    19:19 01.11.2026

  • 41 ИНТЕРЕСНО

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Защо смяташ хората за идиоти?

    Коментиран от #46

    19:20 01.11.2026

  • 42 Я по сериозно!

    0 8 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Москва сее в Сибир , а жъне в Украйна. Много ясно, че като окрадеш зърното на Украйна ще имаш повече от нея.

    19:22 01.11.2026

  • 43 Хи хи хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Кога най сетне ще престанеш да лъжеш,правейки собствени интерпретации?

    19:22 01.11.2026

  • 44 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха ха ха":

    Вярно е че войната струва пари. Наистина много пари.
    Но за разлика от други, до сега не съм чул и видял
    някой от Русия да моли някого за нещо.

    Коментиран от #48

    19:24 01.11.2026

  • 45 Да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "?????":

    Грешиш само в едно нещо - Русия НЕ СТАНА най-големия износител на пшеница сега,
    тя си е №1 от много години - в Гугъл може да се провери...

    Коментиран от #47

    19:25 01.11.2026

  • 46 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ИНТЕРЕСНО":

    Защо има и такива.
    Но написаното от мен са факти за които
    има неопровержими доказателства.

    19:28 01.11.2026

  • 47 Допълнение

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Да знаеш":

    Преди войната Украйна беше №4, сега е доста по-назад...

    19:32 01.11.2026

  • 48 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    И аз не съм виждал куче да моли за салам, но винаги обикалят колбасарниците и месарниците. Русия като молят за нещо не молят от такива като теб защото ти и без друго не им разбираш езика. Те са държава от около 147 милиона в която има над 190 различни народности, всяка със свой език, религия и обичаи. Избери си кои са ти братушките между татари, чуваши, буряти, монголи, азери, чеченци, авари, драгинци, кряшени, мишари, черкези, които всички се самопопределят като руснаци и да не изброявам всичките, че няма да ми стигне мястото.

    Коментиран от #49

    19:44 01.11.2026

  • 49 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ха, ха, ха...":

    В империите и федерациите съжителстват много националности и етноси.
    В САЩ например живеят доста по-вече националности и етноси от Русия.
    Между другото пропуснал си най-многобройния етнос в Русия.
    Славяните - Хаплогрупа R1a. Между другото русите са вряги.
    Те идват от Скандинавия, а не от Азия.

    19:54 01.11.2026

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