Победителите в Сърбия: За ЕС, но без санкции срещу Русия

„Студентската листа“ ще подкрепя стратегическия път на Сърбия към Европейския съюз, но няма да се присъедини към санкции срещу Русия. Това заяви Миряна Николич, ключов лидер на движението и ректор на Университета по изкуствата в Белград.

„Това присъединяване остава стратегическа цел. Почти всички наши съседи са членки на ЕС. От геостратегическа и геополитическа гледна точка ние сме в Европа“, каза Николич пред „Фигаро“, цитирана от News.bg.

„Студентската листа“ спечели парламентарните избори, проведени на 25 октомври. Според сръбската избирателна комисия тя е получила 53% от гласовете, докато коалицията, водена от Александър Вучич, е събрала 39%.

Така движението вероятно ще разполага с около 140 от общо 250 места в парламента. Това би му осигурило необходимото мнозинство за самостоятелно управление, без да се налага коалиционно споразумение с друга политическа сила.

Борбата с корупцията ще бъде сред приоритетите

Николич посочи, че бъдещото правителство ще постави на преден план вътрешните проблеми на страната. Сред основните задачи тя открои борбата с корупцията.

Позицията за отношенията с Русия обаче остава категорична. „Студентите и колегите, които разработиха тази част от платформата, заявиха съвсем ясно, че се противопоставят на санкциите срещу Русия“, каза Николич.

Така новото мнозинство заявява едновременно подкрепа за европейската интеграция и отказ да следва политиката на санкции срещу Москва. Подходът запазва различието между присъединяването към ЕС като стратегическа цел и конкретните външнополитически решения на Белград.

Край на доминацията на Вучич

Изборната победа прекъсва господството на политическия лагер, свързан с Александър Вучич, който е водеща фигура в сръбската политика през последните 14 години.

Новото мнозинство предстои да сформира правителство и да превърне заявените приоритети в управленска програма. Сред тях са европейският път на Сърбия, борбата с корупцията и запазването на отказа от санкции срещу Русия.

Източници: news.bg, tanjug.rs