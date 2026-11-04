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Победителите в Сърбия: За ЕС, но без санкции срещу Русия

Победителите в Сърбия: За ЕС, но без санкции срещу Русия

4 Ноември, 2026 07:14 1 356 42

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • александър вучич

„Студентската листа“ спечели 53% от гласовете и може да получи около 140 места в парламента

Победителите в Сърбия: За ЕС, но без санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

„Студентската листа“ ще подкрепя стратегическия път на Сърбия към Европейския съюз, но няма да се присъедини към санкции срещу Русия. Това заяви Миряна Николич, ключов лидер на движението и ректор на Университета по изкуствата в Белград.

„Това присъединяване остава стратегическа цел. Почти всички наши съседи са членки на ЕС. От геостратегическа и геополитическа гледна точка ние сме в Европа“, каза Николич пред „Фигаро“, цитирана от News.bg.

„Студентската листа“ спечели парламентарните избори, проведени на 25 октомври. Според сръбската избирателна комисия тя е получила 53% от гласовете, докато коалицията, водена от Александър Вучич, е събрала 39%.

Така движението вероятно ще разполага с около 140 от общо 250 места в парламента. Това би му осигурило необходимото мнозинство за самостоятелно управление, без да се налага коалиционно споразумение с друга политическа сила.

Борбата с корупцията ще бъде сред приоритетите

Николич посочи, че бъдещото правителство ще постави на преден план вътрешните проблеми на страната. Сред основните задачи тя открои борбата с корупцията.

Позицията за отношенията с Русия обаче остава категорична. „Студентите и колегите, които разработиха тази част от платформата, заявиха съвсем ясно, че се противопоставят на санкциите срещу Русия“, каза Николич.

Така новото мнозинство заявява едновременно подкрепа за европейската интеграция и отказ да следва политиката на санкции срещу Москва. Подходът запазва различието между присъединяването към ЕС като стратегическа цел и конкретните външнополитически решения на Белград.

Край на доминацията на Вучич

Изборната победа прекъсва господството на политическия лагер, свързан с Александър Вучич, който е водеща фигура в сръбската политика през последните 14 години.

Новото мнозинство предстои да сформира правителство и да превърне заявените приоритети в управленска програма. Сред тях са европейският път на Сърбия, борбата с корупцията и запазването на отказа от санкции срещу Русия.

Източници: news.bg, tanjug.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без санкции..

    18 7 Отговор
    За сега...

    Коментиран от #41

    07:19 04.11.2026

  • 4 Спокойно

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЖЪЛТОПАВЕТ":

    Има време......
    Стой и гледай!

    Коментиран от #25

    07:19 04.11.2026

  • 5 Поздравявам всички с победата на

    6 37 Отговор
    демократите в САЩ!
    Тръмп се оказа поредната лоша инвестиция на Путин, след Янукович, Асад, Борис Джонсън, Меркел, Льо Пен, Орбан и Вучич. Не му върви като инвеститор.

    Коментиран от #14, #15, #16, #23

    07:21 04.11.2026

  • 6 Чао

    26 5 Отговор
    Браво на сърбите.Успех дано да си оправите държавата.🙂

    Коментиран от #10, #20

    07:22 04.11.2026

  • 7 Госあ

    28 0 Отговор
    студенти по изкуствата и тем подобни... природни науки, инженери и лекари няма да видите сред тия шороши

    Коментиран от #19

    07:24 04.11.2026

  • 8 ЖЪЛТОПАВЕТ

    28 1 Отговор
    Техния Плевнелиев и на тях им обеща златен дъжд. Чакаме сега да го видим.

    07:27 04.11.2026

  • 9 фАНТОМасс

    28 0 Отговор
    Опозицията победи в Сърбия. Вучич го няма. Студентите.....Кой са лидерите ? Кой е водача ?
    Студенти , студенти , студенти , то все пак трябва да имат и лице , като персона !

    07:27 04.11.2026

  • 10 УРСУЛА

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чао":

    А дано, ама надали.

    07:27 04.11.2026

  • 11 А бе сръбчета!

    6 28 Отговор
    Санкциите са срещу Путин, а не срещу Русия. Оти Путин финансира войни, а не руските негови крепостни человеци. Разумеете ли? Ако требе да повторим.

    07:30 04.11.2026

  • 12 Йосиб Брос

    6 13 Отговор
    Едни руски агенти смениха други руски агенти. Те са навсеки километър от тук до края на Света. И новите ще са същите като старите, че и по лоши. Ако не бяха нямаше да им дадат иьобщо изява.

    07:30 04.11.2026

  • 13 ЕС с научи урока

    14 5 Отговор
    Като не искат санкции и пари да взимат от Русия, за какво им ве ЕС.

    07:31 04.11.2026

  • 14 Абсолютно

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Поздравявам всички с победата на":

    Така е.

    07:31 04.11.2026

  • 15 измишльотини

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Поздравявам всички с победата на":

    Американците сами си го избраха. Харесаха си клоун и си го избраха. Путин инвестира в Русия.

    07:34 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вале-каро

    14 2 Отговор
    И с какво са по различни от Вучич?

    07:41 04.11.2026

  • 18 ...

    5 6 Отговор
    Поне няма да сме само ние троянски кон...

    Коментиран от #30

    07:42 04.11.2026

  • 19 Преметнаха и сърбите

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Като чуете студентски протести, се сещайте за Сорос. Спомнете си и в България!
    Да, сърбите са против санции за Русия! Да, сърбите са против пълнене гушата на Зельо с мангизи и оръжия. Да, сърбите са против новите "европейски ценности"! Да, маронетките на урсулите това обещаваха на сърбите, но ще се изметнат!
    Вече дори затвориха Алфа Банк, единствената банка в Сърбия която оперираше с Русия.

    07:42 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Предстои да видим

    4 13 Отговор
    То и мунчовците искат пари от ЕС и отпадане на санкциите, но няма да им се получи.

    07:48 04.11.2026

  • 23 Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поздравявам всички с победата на":

    И принцеса Даяна, и Линдзи Греъм, и Кулите Близнаци, и овцата Просто Шиле Киро.

    Коментиран от #26

    07:49 04.11.2026

  • 24 Аха, и това там,

    9 4 Отговор
    и душата в рая... както скоро. ще разберат тарикатчетата, не става така, нашите пролетарии също ще го усетят скоро, газ +32% втори стълб нанайси, цени нагоре...

    07:52 04.11.2026

  • 25 СЛОНА

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Спокойно":

    И Е НА ДНЕВЕН РЕД ДА СИ.ПРИБЕРАТ КОСОВО С ЦЕНАТА НА ВСИЧКО,НО ТОВА НЕ ГО ПИШАТ....

    07:56 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 че те победителите

    2 2 Отговор
    са си чисти прогресисти, но още не го знаят.
    Пратете им малко емисари за обмяна на опит.

    08:07 04.11.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ДАЖЕ В МЕДИИТЕ БА БРАТУШКИТЕ СЪМ ЧЕ
    ЧЕ ВУЧИЧ Е " МИСТЪР ЧЕТИРИ СТОЛА"
    ....
    ДА ВИДИМ НОВИТЕ НА КОЛКО СТОЛА ЩЕ СЕДЯТ:) ... ТОВА СИ Е МАЙСТОРЛЪК

    08:09 04.11.2026

  • 29 УжасТ

    9 1 Отговор
    Май в Сърбия продажници няма . На Урсула и Кая ще им се наложи да си напазаруват от нашите продажни русофоби .

    08:12 04.11.2026

  • 30 Ахилесов

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "...":

    Куцото магаре не може да бъде "троянски кон".

    08:17 04.11.2026

  • 31 Ъхъм

    5 0 Отговор
    Входната такса за ЕССР е дебел договор за финансиране на Украйната, безплатен подслон и дневни за украинците а и социални помощи за разни другу малцинства, които няма да работят но пари ще имат. Честито!

    08:19 04.11.2026

  • 32 така е

    1 1 Отговор
    Сърбия върви 30 години след България.

    08:24 04.11.2026

  • 33 Щирлиц Ото фон

    1 0 Отговор
    Кои са лидерите на студентите ? Не може такава голяма маса хора да няма ВОДАЧИ ! Сърби ли са , външни хора ли са , а може би извънземни ?
    Протестите са почти 2 години и се казва само - СТУДЕНТИТЕ , СТУДЕНТИТЕ , СТУДЕНТИТЕ ! Кой е начело им ? Нали не е Изкуствения Интелект ?

    08:26 04.11.2026

  • 34 От изказванията на

    2 1 Отговор
    водещите в тези протести, се разбира, че управлението ще е по нов модел. Ще се взема от хората а не само една личност да управлява и взема решения. Чудя се как ще стане това, като се получава нещо като някаква сбирщина, която няма определен ръководител, а се вземат решенията общо и се действа, но все пак трябва да има някакво иерархично ръководство, без такова няма държава, родово общинен строй.

    Коментиран от #40

    08:27 04.11.2026

  • 35 Факти

    2 0 Отговор
    Победителите в Сърбия: За ЕССР, но без санкции срещу Русия

    08:27 04.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Майстора

    2 0 Отговор
    Сорос и тук удари на камък.А нашите умни толкова се надяваха.Не им се сбъдна мечтата нито в Унгария, нито в Сърбия.Явно новите там са по-умни от нашите умни.

    08:40 04.11.2026

  • 38 Студентите

    2 0 Отговор
    Май са били малки и не помнят кой бомбардира Белград. Чудно как се препрограмира съзнанието на населението. Дори японците честват всяка година бомбандировките на Хирошима и Нагазаки, а не помнят кой ги бомбардира. Даже вече сигурно са убедени, че е бил Путин.

    08:40 04.11.2026

  • 39 Браво на сърбите

    2 1 Отговор
    Наритаха червената иzzzмет.

    08:42 04.11.2026

  • 40 асдфгхй

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "От изказванията на":

    Казва му се "групова БЕЗотговорност"- точно това което се случва у ваштъ дупкъ вече 35+ години... Дано не тръгнат по тоя път


    Много е интересно да се прочетат внимателно изказванията на "студентите"- нямат никакво намерение да променят външната политика на страната, а ще се борят за момента да си подредят собствената кочинка... Което е правилно, но същевременно урсулите изпаднаха в ужас- платиха майдана, спечелиха изборите и техните отрочета ги пратиха "на 3 букви"...

    08:42 04.11.2026

  • 41 а не може ли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без санкции..":

    малко по-подробно?

    08:48 04.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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