Победителите в Сърбия: За ЕС, но без санкции срещу Русия

„Студентската листа“ ще подкрепя стратегическия път на Сърбия към Европейския съюз, но няма да се присъедини към санкции срещу Русия. Това заяви Миряна Николич, ключов лидер на движението и ректор на Университета по изкуствата в Белград.
„Това присъединяване остава стратегическа цел. Почти всички наши съседи са членки на ЕС. От геостратегическа и геополитическа гледна точка ние сме в Европа“, каза Николич пред „Фигаро“, цитирана от News.bg.
„Студентската листа“ спечели парламентарните избори, проведени на 25 октомври. Според сръбската избирателна комисия тя е получила 53% от гласовете, докато коалицията, водена от Александър Вучич, е събрала 39%.
Така движението вероятно ще разполага с около 140 от общо 250 места в парламента. Това би му осигурило необходимото мнозинство за самостоятелно управление, без да се налага коалиционно споразумение с друга политическа сила.
Борбата с корупцията ще бъде сред приоритетите
Николич посочи, че бъдещото правителство ще постави на преден план вътрешните проблеми на страната. Сред основните задачи тя открои борбата с корупцията.
Позицията за отношенията с Русия обаче остава категорична. „Студентите и колегите, които разработиха тази част от платформата, заявиха съвсем ясно, че се противопоставят на санкциите срещу Русия“, каза Николич.
Така новото мнозинство заявява едновременно подкрепа за европейската интеграция и отказ да следва политиката на санкции срещу Москва. Подходът запазва различието между присъединяването към ЕС като стратегическа цел и конкретните външнополитически решения на Белград.
Край на доминацията на Вучич
Изборната победа прекъсва господството на политическия лагер, свързан с Александър Вучич, който е водеща фигура в сръбската политика през последните 14 години.
Новото мнозинство предстои да сформира правителство и да превърне заявените приоритети в управленска програма. Сред тях са европейският път на Сърбия, борбата с корупцията и запазването на отказа от санкции срещу Русия.
Източници: news.bg, tanjug.rs
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без санкции..
Коментиран от #41
07:19 04.11.2026
4 Спокойно
До коментар #2 от "ЖЪЛТОПАВЕТ":Има време......
Стой и гледай!
Коментиран от #25
07:19 04.11.2026
5 Поздравявам всички с победата на
Тръмп се оказа поредната лоша инвестиция на Путин, след Янукович, Асад, Борис Джонсън, Меркел, Льо Пен, Орбан и Вучич. Не му върви като инвеститор.
Коментиран от #14, #15, #16, #23
07:21 04.11.2026
6 Чао
Коментиран от #10, #20
07:22 04.11.2026
7 Госあ
Коментиран от #19
07:24 04.11.2026
8 ЖЪЛТОПАВЕТ
07:27 04.11.2026
9 фАНТОМасс
Студенти , студенти , студенти , то все пак трябва да имат и лице , като персона !
07:27 04.11.2026
10 УРСУЛА
До коментар #6 от "Чао":А дано, ама надали.
07:27 04.11.2026
11 А бе сръбчета!
07:30 04.11.2026
12 Йосиб Брос
07:30 04.11.2026
13 ЕС с научи урока
07:31 04.11.2026
14 Абсолютно
До коментар #5 от "Поздравявам всички с победата на":Така е.
07:31 04.11.2026
15 измишльотини
До коментар #5 от "Поздравявам всички с победата на":Американците сами си го избраха. Харесаха си клоун и си го избраха. Путин инвестира в Русия.
07:34 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вале-каро
07:41 04.11.2026
18 ...
Коментиран от #30
07:42 04.11.2026
19 Преметнаха и сърбите
До коментар #7 от "Госあ":Като чуете студентски протести, се сещайте за Сорос. Спомнете си и в България!
Да, сърбите са против санции за Русия! Да, сърбите са против пълнене гушата на Зельо с мангизи и оръжия. Да, сърбите са против новите "европейски ценности"! Да, маронетките на урсулите това обещаваха на сърбите, но ще се изметнат!
Вече дори затвориха Алфа Банк, единствената банка в Сърбия която оперираше с Русия.
07:42 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Предстои да видим
07:48 04.11.2026
23 Иван
До коментар #5 от "Поздравявам всички с победата на":И принцеса Даяна, и Линдзи Греъм, и Кулите Близнаци, и овцата Просто Шиле Киро.
Коментиран от #26
07:49 04.11.2026
24 Аха, и това там,
07:52 04.11.2026
25 СЛОНА
До коментар #4 от "Спокойно":И Е НА ДНЕВЕН РЕД ДА СИ.ПРИБЕРАТ КОСОВО С ЦЕНАТА НА ВСИЧКО,НО ТОВА НЕ ГО ПИШАТ....
07:56 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 че те победителите
Пратете им малко емисари за обмяна на опит.
08:07 04.11.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ВУЧИЧ Е " МИСТЪР ЧЕТИРИ СТОЛА"
....
ДА ВИДИМ НОВИТЕ НА КОЛКО СТОЛА ЩЕ СЕДЯТ:) ... ТОВА СИ Е МАЙСТОРЛЪК
08:09 04.11.2026
29 УжасТ
08:12 04.11.2026
30 Ахилесов
До коментар #18 от "...":Куцото магаре не може да бъде "троянски кон".
08:17 04.11.2026
31 Ъхъм
08:19 04.11.2026
32 така е
08:24 04.11.2026
33 Щирлиц Ото фон
Протестите са почти 2 години и се казва само - СТУДЕНТИТЕ , СТУДЕНТИТЕ , СТУДЕНТИТЕ ! Кой е начело им ? Нали не е Изкуствения Интелект ?
08:26 04.11.2026
34 От изказванията на
Коментиран от #40
08:27 04.11.2026
35 Факти
08:27 04.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Майстора
08:40 04.11.2026
38 Студентите
08:40 04.11.2026
39 Браво на сърбите
08:42 04.11.2026
40 асдфгхй
До коментар #34 от "От изказванията на":Казва му се "групова БЕЗотговорност"- точно това което се случва у ваштъ дупкъ вече 35+ години... Дано не тръгнат по тоя път
Много е интересно да се прочетат внимателно изказванията на "студентите"- нямат никакво намерение да променят външната политика на страната, а ще се борят за момента да си подредят собствената кочинка... Което е правилно, но същевременно урсулите изпаднаха в ужас- платиха майдана, спечелиха изборите и техните отрочета ги пратиха "на 3 букви"...
08:42 04.11.2026
41 а не може ли
До коментар #3 от "Без санкции..":малко по-подробно?
08:48 04.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.