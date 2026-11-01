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Русия взема мерки за горивото след атака в Нижегородска област
  Тема: Украйна

Русия взема мерки за горивото след атака в Нижегородска област

1 Ноември, 2026 11:28 940 13

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  • украйна

Властите призоваха шофьорите да зареждат само необходимото количество, за да не се стигне до паническо изкупуване. По предварителни данни няма пострадали

Русия взема мерки за горивото след атака в Нижегородска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските власти в Нижегородска област предприемат мерки за осигуряване на гориво по бензиностанциите след масирана атака с дронове, при която е повредено промишлено предприятие в Кстовски район. Областната управа призова шофьорите да зареждат гориво „само според нуждите си“, за да не предизвикват паническо изкупуване и допълнителен недостиг.

Доброволци са възобновили работата си по бензиностанциите, а властите напомниха, че продължава да действа режимът за зареждане според четните и нечетните дати и регистрационните номера на автомобилите. Така достъпът до гориво се разпределя по дни в зависимост от първата цифра на номера.

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Над 100 дрона са били унищожени

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че атаката е продължила през нощта и сутринта. По думите му са били унищожени над 100 дрона, а значителни щети е понесло промишлено предприятие в Кстовски район, на около 400 километра източно от Москва.

По предварителни данни няма пострадали. Не е потвърдено официално кое точно предприятие е било поразено. В областта се намира рафинерията НОРСИ, една от най-големите в Русия, а украински медии съобщиха, че тя е била сред целите на нападението.

Образувано е дело за терористичен акт

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за терористичен акт във връзка с нападението срещу промишлено предприятие и обекти на гражданската инфраструктура в Нижегородска област.

Руските власти не съобщават подробности за размера на щетите или за последиците за производството в засегнатия обект. Данните за рафинерията НОРСИ като конкретна цел на атаката също не са потвърдени от руските власти.

Атаката се случва на фона на продължаващи ограничения на горивния пазар в Русия. По-рано руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че през същия ден са били поразени три рафинерии. Киев редовно извършва атаки с дронове срещу промишлени и енергийни обекти в Русия, като заявява, че целта е да бъдат ограничени приходите от петрол и газ, използвани за финансиране на руската военна кампания в Украйна.

Източници: bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 5 Отговор
    ЕВРОКОМИСАР
    " ЕВРОПЕЙЦИТЕ ТАЗИ ЗИМЕ ТРЯБВА ДА ИЗБИРАТ МЕЖДУ ТОПЛО И ХРАНА"
    .....
    СЛАВА БОГУ ЧЕ РФ Е ОБЕЗПЕЧЕНА НА 110 %И С ДВЕТЕ :)

    11:37 01.11.2026

  • 3 Емили с тротинетката

    2 0 Отговор
    Пука ми на десятката 🎯 за горивата ,бутам щепсела и след час политам !

    11:41 01.11.2026

  • 4 Уж беше Бензиностанция с Ракети

    5 6 Отговор
    Сега стана бензиностанция без ракети и малко бензин

    Коментиран от #6

    11:41 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да питам

    2 1 Отговор
    Тези ли щяха да изнасят гориво за САЩ?

    Коментиран от #13

    11:48 01.11.2026

  • 10 има има

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Димитър Георгиев":

    Даже който не пълни резервоара до горе го бият на изхода на бензиностанцията.

    11:49 01.11.2026

  • 11 Бригс

    0 0 Отговор
    Няма по-голям гл чак от ВВП

    11:58 01.11.2026

  • 12 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Тази зона, понеже е отдалечена повече от Украйна има слабо ПВО. Част от системите за ПВО са били изтеглени - предислоцирани около Москва и Валдай. Това не остана незабелязано и видно от пораженията в рафинерията (накрита е цялата и територия и има повече от 10 пожара) добре отработено.

    12:00 01.11.2026

  • 13 Млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Тези изнасят за САЩ, иначе що питаш, да не е щот над 2 евра зареждаш а при тези е 60 цента хахаха.

    12:01 01.11.2026

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