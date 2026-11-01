Русия взема мерки за горивото след атака в Нижегородска област

Руските власти в Нижегородска област предприемат мерки за осигуряване на гориво по бензиностанциите след масирана атака с дронове, при която е повредено промишлено предприятие в Кстовски район. Областната управа призова шофьорите да зареждат гориво „само според нуждите си“, за да не предизвикват паническо изкупуване и допълнителен недостиг.

Доброволци са възобновили работата си по бензиностанциите, а властите напомниха, че продължава да действа режимът за зареждане според четните и нечетните дати и регистрационните номера на автомобилите. Така достъпът до гориво се разпределя по дни в зависимост от първата цифра на номера.

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Над 100 дрона са били унищожени

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че атаката е продължила през нощта и сутринта. По думите му са били унищожени над 100 дрона, а значителни щети е понесло промишлено предприятие в Кстовски район, на около 400 километра източно от Москва.

По предварителни данни няма пострадали. Не е потвърдено официално кое точно предприятие е било поразено. В областта се намира рафинерията НОРСИ, една от най-големите в Русия, а украински медии съобщиха, че тя е била сред целите на нападението.

Образувано е дело за терористичен акт

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за терористичен акт във връзка с нападението срещу промишлено предприятие и обекти на гражданската инфраструктура в Нижегородска област.

Руските власти не съобщават подробности за размера на щетите или за последиците за производството в засегнатия обект. Данните за рафинерията НОРСИ като конкретна цел на атаката също не са потвърдени от руските власти.

Атаката се случва на фона на продължаващи ограничения на горивния пазар в Русия. По-рано руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че през същия ден са били поразени три рафинерии. Киев редовно извършва атаки с дронове срещу промишлени и енергийни обекти в Русия, като заявява, че целта е да бъдат ограничени приходите от петрол и газ, използвани за финансиране на руската военна кампания в Украйна.

Източници: bta.bg