Русия взема мерки за горивото след атака в Нижегородска област

Руските власти в Нижегородска област предприемат мерки за осигуряване на гориво по бензиностанциите след масирана атака с дронове, при която е повредено промишлено предприятие в Кстовски район. Областната управа призова шофьорите да зареждат гориво „само според нуждите си“, за да не предизвикват паническо изкупуване и допълнителен недостиг.
Доброволци са възобновили работата си по бензиностанциите, а властите напомниха, че продължава да действа режимът за зареждане според четните и нечетните дати и регистрационните номера на автомобилите. Така достъпът до гориво се разпределя по дни в зависимост от първата цифра на номера.
Над 100 дрона са били унищожени
Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че атаката е продължила през нощта и сутринта. По думите му са били унищожени над 100 дрона, а значителни щети е понесло промишлено предприятие в Кстовски район, на около 400 километра източно от Москва.
По предварителни данни няма пострадали. Не е потвърдено официално кое точно предприятие е било поразено. В областта се намира рафинерията НОРСИ, една от най-големите в Русия, а украински медии съобщиха, че тя е била сред целите на нападението.
Образувано е дело за терористичен акт
Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за терористичен акт във връзка с нападението срещу промишлено предприятие и обекти на гражданската инфраструктура в Нижегородска област.
Руските власти не съобщават подробности за размера на щетите или за последиците за производството в засегнатия обект. Данните за рафинерията НОРСИ като конкретна цел на атаката също не са потвърдени от руските власти.
Атаката се случва на фона на продължаващи ограничения на горивния пазар в Русия. По-рано руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че през същия ден са били поразени три рафинерии. Киев редовно извършва атаки с дронове срещу промишлени и енергийни обекти в Русия, като заявява, че целта е да бъдат ограничени приходите от петрол и газ, използвани за финансиране на руската военна кампания в Украйна.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ЕВРОПЕЙЦИТЕ ТАЗИ ЗИМЕ ТРЯБВА ДА ИЗБИРАТ МЕЖДУ ТОПЛО И ХРАНА"
.....
СЛАВА БОГУ ЧЕ РФ Е ОБЕЗПЕЧЕНА НА 110 %И С ДВЕТЕ :)
11:37 01.11.2026
3 Емили с тротинетката
11:41 01.11.2026
4 Уж беше Бензиностанция с Ракети
Коментиран от #6
11:41 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 да питам
Коментиран от #13
11:48 01.11.2026
10 има има
До коментар #8 от "Димитър Георгиев":Даже който не пълни резервоара до горе го бият на изхода на бензиностанцията.
11:49 01.11.2026
11 Бригс
11:58 01.11.2026
12 Дик диверсанта
12:00 01.11.2026
13 Млад еврас
До коментар #9 от "да питам":Тези изнасят за САЩ, иначе що питаш, да не е щот над 2 евра зареждаш а при тези е 60 цента хахаха.
12:01 01.11.2026