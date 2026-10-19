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Палежът на Старлинк в Полша: Русия е наела турската мафия?
  Тема: Украйна

Палежът на Старлинк в Полша: Русия е наела турската мафия?

19 Октомври, 2026 22:27 1 235 29

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  • дронове-
  • илон мъск

Предполага се, че руските тайни служби стоят зад палежа на сателитна станция на Старлинк в Полша

Палежът на Старлинк в Полша: Русия е наела турската мафия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въз основа на издадена от Полша европейска заповед за задържане в Германия бяха задържани турските граждани Мюслюм Т. и Юмит Е., съответно на 34 и 38 години. Двамата са заподозрени от полските власти, че са извършили палеж на станция на Старлинк южно от Варшава. Старлинк принадлежи към концерна „Space X“ на технологичния милиардер Илон Мъск. Системата осигурява интернет на украинските въоръжени сили и е от жизненоважно значение за отбраната на Украйна срещу руската агресия, припомня германската обществена медия АРД.

Заподозрените се смятат за членове на "Далтоните"

Според координатора на полските разузнавателни служби Томаш Симоняк „няма никакво съмнение, че зад този саботаж стоят руските разузнавателни служби“. Полските следователи искат двамата мъже да бъдат предадени на Полша.

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Според разследвания на германски медии следите водят към организираната турско-кюрдска престъпност: двамата заподозрени били членове на групата „Далтони". Трети човек, задържан в Берлин, за когото се предполага, че е бил шофьор на групата, е бил освободен, тъй като не е било доказано участието му в престъплението.

Турската "Gen-Z мафия"

Смята се, че „Далтоните" спадат към така наречената „Джен Зи мафия" (Gen-Z) в Турция. Тези групи са инспирирани от известни комикс серии и към тях са причислявани още „Каспер“ и „Смърфовете“. Според Криминалната служба на Германия тези групировки се занимават със заплахи, изнудване и незаконна търговия с оръжие.

Следователите обаче се затрудняват да определят кои точно спадат към престъпната група „Далтони", защото действащите лица там често се менят - създават се местни клонове, освен това явно има и имитатори, които използват името на прословутите „Братя Далтон".

Тесни връзки с Русия

Мъж на име Берат Джан Гьокдемир, известен с псевдонима „Джан Далтон“, се смята за лидер на групировката „Далтоните“. Предполага се, че той се намира в Русия. През март тази година в предаването „Контрасти" на германската обществена телевизия АРД бяха представени нови доказателства за връзките на групата с Русия – показани бяха видеоклипове, в които войници на руска служба явно поздравяват Гьокдемир за рождения му ден. В социалните мрежи пък членове на групировката изразяват възхищението си от руския президент Владимир Путин и украсяват публикациите или профилите си с руски знамена.

Германия и други европейски държави от НАТО обвиняват Русия, че води хибридна война срещу тях заради подкрепата им за Украйна – и държат Кремъл отговорен за редица саботажни актове. Съвсем наскоро германското правителство обвини Русия за опита за атентат с дронове, заредени с експлозиви, на летището Лайпциг/Хале. Според западните служби за сигурност Русия се е съсредоточила основно върху вербуването на „агенти от ниско ниво“ – неквалифицирани изпълнители, привлечени чрез посредници, които извършват саботажи срещу заплащане.

Промяна в стратегията?

Атаката срещу сателитната станция на Старлинк в Полша може да е индикация за промяна в стратегията, макар все още да не е напълно сигурно дали зад нея стоят руските тайни служби. Синан Селен, заместник-председател на Федералната служба за защита на Конституцията (вътрешното разузнаване на Германия – бел. ред.), подчерта, че руските разузнавателни служби използват „целия набор от средства за нападения и извършители, като все по-често прибягват и до структури на организираната престъпност“.

Службите за сигурност наричат това явление „Crime as a service“ (престъпността като услуга): при него групировки от организираната престъпност се наемат като платени „доставчици на услуги“. В случая с „Далтоните“ това би могло да бъде и израз на особена близост с Русия, посочва още АРД.

Източник: www.dw.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези от Сибир

    4 31 Отговор
    са способни на всичко га д но

    Коментиран от #7

    22:29 19.10.2026

  • 2 Щом сте сложили ❓ в заглавието

    40 2 Отговор
    значи си измисляте и изпитвате страх да не ви осъдят. Т е.не можете да докажете драсканиците си, които служат само за промивка на безмозъчните.

    Коментиран от #24

    22:32 19.10.2026

  • 3 Факт

    29 2 Отговор
    Амтьори,в България си наемаме клошари.

    22:32 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    21 2 Отговор
    😂😂😂 тъпотии на килограм

    Коментиран от #27

    22:37 19.10.2026

  • 7 Блогър от Москва.Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тези от Сибир":

    Питай ме дали имам бензин в Москва,хахааххах

    Коментиран от #23

    22:37 19.10.2026

  • 8 Мхм

    23 2 Отговор
    Много плоско. Можеше да измислите нещо друго...

    22:37 19.10.2026

  • 9 Ами

    36 2 Отговор
    Даааааа.
    Руснаците са наели и африканската мафия, за да
    пали Париж и да се бият с полицаите в Брюксел.
    Руснаците са виновни и че слънцето залязва.
    Виновни са за това и че изгрява.
    Абе ... Руснаците са виновни за всичко.

    22:37 19.10.2026

  • 10 Без име..

    26 3 Отговор
    Русия е добър приятел ,обаче много кофти враг..

    22:38 19.10.2026

  • 11 стоян георгиев

    21 2 Отговор
    Нека горят! Ние си наех е германци, а мирчефф им спечели време да избягат, като раздуха случая у фб, толкова му е акъла на квазимодо 😂

    22:39 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дойче веле 🚾

    23 2 Отговор
    Па дрънкат глупости

    22:41 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шорт

    17 1 Отговор
    Няма почивен ден за простотията!

    22:44 19.10.2026

  • 16 Леле до

    13 1 Отговор
    Къде може да стигне лудостта на някои това вече е прекалено

    22:45 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ако беше българин

    3 0 Отговор
    Щеше да ги разбие с чук

    22:58 19.10.2026

  • 22 А пък във Франция са били

    7 0 Отговор
    Мигранти нали?

    23:00 19.10.2026

  • 23 Имаш мазут

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва.Крим е Руски завинаги.":

    знаеш къде

    23:04 19.10.2026

  • 24 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Щом сте сложили ❓ в заглавието":

    Видях смотаното заглавие и предположих правилно, че такова заглавие може да сложи само зелето..... Разбира се няма да чета и не си струва да чета поредните простотии...

    Коментиран от #28

    23:12 19.10.2026

  • 25 АЗ ЩЕ СРЕЖА КАБЕЛИТЕ

    2 0 Отговор
    НА ИНТЕРНЕТ КАТО ИРАНЦИТЕ

    23:24 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фон дер Миндер

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    Чак пък килограм... Не виждаш ли , че тия пробутват кухи тъпотии , 150-180 грама горе долу. Но си прав, че са тъпотии .

    23:28 19.10.2026

  • 28 Май си

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    попрочел статията 😄

    23:36 19.10.2026

  • 29 В заглавието, най-малко нелепото

    0 0 Отговор
    е въпросителната.
    Но и тя не ви извинява!

    23:37 19.10.2026

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