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Папата: Примирието в Олешки може да отвори път към мир в цяла Украйна
  Тема: Украйна

Папата: Примирието в Олешки може да отвори път към мир в цяла Украйна

1 Ноември, 2026 20:36 476 3

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  • владимир путин-
  • мелания тръмп

Лъв XIV призова Русия и Украйна да използват хуманитарното споразумение за нови конкретни мирни инициативи

Папата: Примирието в Олешки може да отвори път към мир в цяла Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в окупирания от Русия украински град Олешки ще насърчи по-широки усилия за прекратяване на войната между Москва и Киев. Договореността между Русия и Украйна беше обявена на 23 октомври и има за цел да осигури доставката на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни.

В Олешки, който се намира в Херсонска област, има остър недостиг на храна и лекарства. Примирието е шестдневно и е постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, с допълнителното участие на папа Лъв XIV.

„Беше проведена хуманитарна операция в помощ на цивилното население в град Олешки. Надявам се, че сътрудничеството между страните, което направи възможен този необходим хуманитарен жест, ще засили готовността им за диалог и ще доведе до нови конкретни мирни инициативи“, заяви папата по време на неделната си молитва.

Папата разговаря с Путин и Зеленски

На 16 октомври Лъв XIV разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след това и с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Папата призова за хуманитарно прекратяване на огъня, което да позволи в града да бъдат доставени храна и медицинска помощ, както и цивилните да бъдат евакуирани доброволно и безопасно.

По време на разговора Путин е заявил, че подкрепя инициатива на Ватикана за подпомагане на населението в Олешки и е готов да сътрудничи. След разговора със Зеленски папата е призовал двете страни да координират действията си, за да бъде осигурен достъпът на хуманитарни конвои.

Ройтерс съобщи, че украинският президент е обявил предстоящ нов кръг мирни разговори в началото на ноември. Конкретна дата за срещата не е посочена.

Ватиканът отрича пряка роля при договарянето

На фона на папските призиви външният министър на Ватикана архиепископ Пол Галахър заяви, че Светият престол не е изиграл пряка роля за договарянето на шестдневното примирие. По думите му папа Лъв наскоро е разговарял както с Путин, така и със Зеленски, но това не означава, че Ватиканът е бил пряк посредник при сключването на споразумението.

Различните изявления очертават хуманитарния характер на договореността, без да показват наличие на по-широко политическо споразумение между Москва и Киев. Папа Лъв XIV обаче определи постигнатото сътрудничество като възможност за възстановяване на диалога и за предприемане на нови конкретни стъпки към мир.

Източници: news.bg, apnews.com, straitstimes.com


Украйна
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  • 1 гларус

    1 0 Отговор
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    20:40 01.11.2026

  • 2 Киро

    2 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #3

    20:42 01.11.2026

  • 3 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Киро":

    Украйна е територията на която руските освободители се превръщат в слънчогледи

    20:47 01.11.2026

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