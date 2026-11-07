Таяни: Киберпрестъпници разпространяват личните ми данни

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че киберпрестъпници разпространяват личните му данни в даркнета и търсят допълнителна информация за него и семейството му. По думите му това го излага на нови заплахи и сплашване.

„От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация, като по този начин ме излагат на нова опасност“, написа Таяни в социалната платформа X.

Още новини от Украйна

Министърът допълни, че извършителите са замесили и неговото семейство и са готови да платят за още подробности за него и близките му. „Моята реакция е много проста: няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства“, заяви Таяни.

Таяни свърза атаката с позицията на Италия за Украйна

Италианският външен министър посочи, че политическата причина да бъде набелязан е позицията на страната му по отношение на Украйна. Той определи като опасна за киберпрестъпните групи подкрепата за свободата на суверенна държава, демокрацията и независимостта на нацията.

„Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им. Защитата на свободата на суверенна държава и ясната позиция в полза на демокрацията и независимостта на нацията е опасното в очите на тези престъпни формирования“, каза Таяни.

Таяни не посочи конкретни лица или организация, които стоят зад разпространяването на данните. Той обаче заяви, че Италия ще продължи да подкрепя Киев с хуманитарна и военна помощ и няма да променя позицията си заради заплахите.