Новини
Свят »
Италия »
Таяни: Киберпрестъпници разпространяват личните ми данни
  Тема: Украйна

Таяни: Киберпрестъпници разпространяват личните ми данни

7 Ноември, 2026 15:25 455 6

  • антонио таяни-
  • киберпрестъпници-
  • даркнет-
  • украйна-
  • италия

Италианският външен министър свърза атаката с подкрепата на Рим за Украйна и заяви, че в даркнета се търсят данни и за семейството му

Таяни: Киберпрестъпници разпространяват личните ми данни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че киберпрестъпници разпространяват личните му данни в даркнета и търсят допълнителна информация за него и семейството му. По думите му това го излага на нови заплахи и сплашване.

„От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация, като по този начин ме излагат на нова опасност“, написа Таяни в социалната платформа X.

Още новини от Украйна

Министърът допълни, че извършителите са замесили и неговото семейство и са готови да платят за още подробности за него и близките му. „Моята реакция е много проста: няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства“, заяви Таяни.

Таяни свърза атаката с позицията на Италия за Украйна

Италианският външен министър посочи, че политическата причина да бъде набелязан е позицията на страната му по отношение на Украйна. Той определи като опасна за киберпрестъпните групи подкрепата за свободата на суверенна държава, демокрацията и независимостта на нацията.

„Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им. Защитата на свободата на суверенна държава и ясната позиция в полза на демокрацията и независимостта на нацията е опасното в очите на тези престъпни формирования“, каза Таяни.

Таяни не посочи конкретни лица или организация, които стоят зад разпространяването на данните. Той обаче заяви, че Италия ще продължи да подкрепя Киев с хуманитарна и военна помощ и няма да променя позицията си заради заплахите.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    2 1 Отговор
    До края на живота си ще се оглеждаш.

    15:28 07.11.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    Олигархията започва да реве..! Очаквана картинка..! АИ е на всички..

    15:29 07.11.2026

  • 3 осраински

    3 1 Отговор
    И какви лични данни разпространяват на тоя ,Сигурно са открили че на тия години още лъска ба......туна

    15:32 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Важното

    2 0 Отговор
    Не е да не ми гледат порно клиповете, а да не ми гледат безплатно порно клиповете!

    15:40 07.11.2026

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор
    И при това положение, смятат да ви карат да си давате данните, за да докажете, че сте 18+ годишни, за да отворите всеки един сайт, който не е предназначен за деца.

    15:42 07.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания