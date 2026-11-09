Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Европа преди разговорите в Абу Даби

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф – ще се срещнат с представители на Украйна, Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия преди началото на тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Преговорите са насрочени за 10 и 11 ноември и ще бъдат първите в този формат от февруари насам.

„Президентът Тръмп е решен да сложи край на тази ужасна война, която доведе до огромни човешки загуби, разрушения и страдания“, заяви Къшнър в публикация в социалната мрежа X

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По думите му срещата с европейските партньори е част от продължаващите консултации за европейската сигурност и бъдещето на Украйна след войната. Къшнър посочи, че целта на американската страна е да събере Украйна и Русия за пряк разговор относно техните опасения за сигурността, предложенията им и възможните решения.

Четири приоритета на американската страна

„Надяваме се тези разговори да помогнат за намирането на общи позиции, да придвижат практически решения и да създадат необходимата динамика за преминаване към следващия етап от преговорите“, каза Къшнър.

Къшнър определи работата на американската администрация като насочена към четири взаимно свързани приоритета: прекратяване на военните действия, гаранции за сигурност след войната, цялостен икономически план за Украйна и хуманитарни мерки. Според Асошиейтед прес разговорите ще включват и търсене на механизми, които да предотвратят повторното избухване на конфликта, както и мерки за възстановяване на украинската икономика.

Сигурността остава един от най-спорните въпроси. Украйна настоява за надеждни гаранции, които да намалят риска от ново руско нападение. Москва от своя страна заявява, че бъдещото споразумение трябва да отчита и руските опасения за сигурността. Според Асошиейтед прес в дневния ред се очаква да влязат постоянни консултации, кризисни комуникации, по-голяма военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация.

Европейското участие остава спорно

Европейска правда съобщи, че в Абу Даби се очакват представители на Европейската комисия и Европейския съвет, както и съветници по националната сигурност на Германия, Франция и Великобритания. НАТО ще бъде представена от началника на кабинета на генералния секретар Джефри ван Леувен. Сред посочените европейски представители са германският съветник Гюнтер Зауттер, британският съветник Джонатан Пауел и дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон.

Москва обаче настоява, че основният формат остава тристранен и европейците няма да участват пряко в разговорите между Украйна, САЩ и Русия. Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви, че европейските държави могат да бъдат включени на по-късен етап, когато се обсъжда по-широката архитектура на сигурността в Европа. Украинската делегация ще провежда отделна координация с европейските представители в рамките на срещите в Абу Даби.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua