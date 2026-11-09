Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Европа преди разговорите в Абу Даби

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф – ще се срещнат с представители на Украйна, Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия преди началото на тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Преговорите са насрочени за 10 и 11 ноември и ще бъдат първите в този формат от февруари насам.
„Президентът Тръмп е решен да сложи край на тази ужасна война, която доведе до огромни човешки загуби, разрушения и страдания“, заяви Къшнър в публикация в социалната мрежа X
По думите му срещата с европейските партньори е част от продължаващите консултации за европейската сигурност и бъдещето на Украйна след войната. Къшнър посочи, че целта на американската страна е да събере Украйна и Русия за пряк разговор относно техните опасения за сигурността, предложенията им и възможните решения.
Четири приоритета на американската страна
Къшнър определи работата на американската администрация като насочена към четири взаимно свързани приоритета: прекратяване на военните действия, гаранции за сигурност след войната, цялостен икономически план за Украйна и хуманитарни мерки. Според Асошиейтед прес разговорите ще включват и търсене на механизми, които да предотвратят повторното избухване на конфликта, както и мерки за възстановяване на украинската икономика.
Сигурността остава един от най-спорните въпроси. Украйна настоява за надеждни гаранции, които да намалят риска от ново руско нападение. Москва от своя страна заявява, че бъдещото споразумение трябва да отчита и руските опасения за сигурността. Според Асошиейтед прес в дневния ред се очаква да влязат постоянни консултации, кризисни комуникации, по-голяма военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация.
Европейското участие остава спорно
Европейска правда съобщи, че в Абу Даби се очакват представители на Европейската комисия и Европейския съвет, както и съветници по националната сигурност на Германия, Франция и Великобритания. НАТО ще бъде представена от началника на кабинета на генералния секретар Джефри ван Леувен. Сред посочените европейски представители са германският съветник Гюнтер Зауттер, британският съветник Джонатан Пауел и дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон.
Москва обаче настоява, че основният формат остава тристранен и европейците няма да участват пряко в разговорите между Украйна, САЩ и Русия. Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви, че европейските държави могат да бъдат включени на по-късен етап, когато се обсъжда по-широката архитектура на сигурността в Европа. Украинската делегация ще провежда отделна координация с европейските представители в рамките на срещите в Абу Даби.
Източници: apnews.com, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "Ще координират
Коментиран от #30
19:23 09.11.2026
2 Гробар
Коментиран от #5, #6
19:24 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гробар
До коментар #3 от "Нищо не може да спаси Путлер":Това го слушаме от 5 години.
Коментиран от #9, #11
19:25 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Млад еврас
Коментиран от #16
19:26 09.11.2026
8 демек Русия
щом и сащ ще се срещнат с цяла
Европа преди разговорите в Абу Даби
Коментиран от #24
19:26 09.11.2026
9 Пет години Киев за три дни
До коментар #4 от "Гробар":Почва шестата.
М дааа
19:27 09.11.2026
10 Гробар
До коментар #5 от "Копач":бегай при дърводелеца да си избереш модел че съм ти запазил час в неделя.
Коментиран от #13
19:27 09.11.2026
11 Не може да се случи
До коментар #4 от "Гробар":защото къртика не излиза от дупката.
19:27 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 До дупчените центаци.
Коментиран от #17, #18, #25
19:29 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ехоо
До коментар #15 от "До дупчените центаци.":Поздрави на мама.Добра е.
Коментиран от #28
19:31 09.11.2026
18 Руснаци да ни
До коментар #15 от "До дупчените центаци.":правят gygyцu.
19:31 09.11.2026
19 Българин
До коментар #12 от "Последната укра":Всички руснаци в България са с украински паспорти.
19:32 09.11.2026
20 Втори
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ден откак тедупятна дувара!
19:32 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Шопо
До коментар #8 от "демек Русия":Украинците свършиха, парите от ЕС свършиха, време е Зеленски да обяви капитулация.
Коментиран от #27
19:37 09.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 метача мина
няма ли кой да го уволни за своеволие
19:38 09.11.2026
27 Нищо не е свършило
До коментар #24 от "Шопо":Има още 270 милиарда от руските активи. Тамън за 5 години още.
Отделно демократите в САЩ гласуват 15 бързи милиарда допълнително
Коментиран от #32
19:41 09.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Последната укра
19:46 09.11.2026
30 Инна
До коментар #1 от ""Ще координират":Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че европейските чиновници могат да летят до Абу Даби, но само това няма да им осигури място на масата за преговори.
„Те могат да стигнат до там, ако си купят билети, но никой не планира да ги покани на масата за преговори“, подчерта той.
Първият заместник-председател на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията Григорий Карасин заяви, че няма споразумение за официалното участие на европейските държави.
„Никой не може да попречи на някого да изрази желанието си, но преди да изрази желанието си, е необходимо тези въпроси да бъдат договорени. Досега, доколкото знам, няма споразумение за участието на представители на европейски държави, включително Франция“, каза сенаторът.
Коментиран от #31, #33
19:46 09.11.2026
31 Кой го интересува
До коментар #30 от "Инна":Какво казват игнорирани те от света.
19:51 09.11.2026
32 ....
До коментар #27 от "Нищо не е свършило":Досега САЩ даде над 300 милиарда и още за толкова оръжие, ЕС даде над 300 милиарда и оръжие и кво промениха нищо , зеро, нула и сега фалирали и без оръжие, та само тва им трябва още 270 милиарда да връщат, те ако можеха да ги вземат да са ги взели, голи охлюви и черупките си дадоха.
Коментиран от #35, #36
19:51 09.11.2026
33 Освен нашите русофили
До коментар #30 от "Инна":никой не прочита дори първите два реда на всяко руско изявление в медиите.
19:52 09.11.2026
34 Гого
Коментиран от #37
19:53 09.11.2026
35 Ами
До коментар #32 от "....":300 милиарда са 1 % от БВП на ЕС.
Дърпай!Или ти трябва начална скорост?
19:55 09.11.2026
36 И ще продължаваме да даваме
До коментар #32 от "....":до капитулацията на Путин.
19:56 09.11.2026
37 Фани се
До коментар #34 от "Гого":грръъмни
19:57 09.11.2026