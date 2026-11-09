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Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Европа преди разговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Европа преди разговорите в Абу Даби

9 Ноември, 2026 19:22 643 37

  • джаред кушнер-
  • стив уиткоф-
  • абу даби-
  • мирни преговори-
  • украйна

Американските пратеници ще координират позициите с Украйна, ЕС, НАТО и водещи европейски държави преди преговорите на 10 и 11 ноември

Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Европа преди разговорите в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф – ще се срещнат с представители на Украйна, Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия преди началото на тристранните разговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Преговорите са насрочени за 10 и 11 ноември и ще бъдат първите в този формат от февруари насам.

„Президентът Тръмп е решен да сложи край на тази ужасна война, която доведе до огромни човешки загуби, разрушения и страдания“, заяви Къшнър в публикация в социалната мрежа X

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По думите му срещата с европейските партньори е част от продължаващите консултации за европейската сигурност и бъдещето на Украйна след войната. Къшнър посочи, че целта на американската страна е да събере Украйна и Русия за пряк разговор относно техните опасения за сигурността, предложенията им и възможните решения.

„Надяваме се тези разговори да помогнат за намирането на общи позиции, да придвижат практически решения и да създадат необходимата динамика за преминаване към следващия етап от преговорите“, каза Къшнър.

Четири приоритета на американската страна

Къшнър определи работата на американската администрация като насочена към четири взаимно свързани приоритета: прекратяване на военните действия, гаранции за сигурност след войната, цялостен икономически план за Украйна и хуманитарни мерки. Според Асошиейтед прес разговорите ще включват и търсене на механизми, които да предотвратят повторното избухване на конфликта, както и мерки за възстановяване на украинската икономика.

Сигурността остава един от най-спорните въпроси. Украйна настоява за надеждни гаранции, които да намалят риска от ново руско нападение. Москва от своя страна заявява, че бъдещото споразумение трябва да отчита и руските опасения за сигурността. Според Асошиейтед прес в дневния ред се очаква да влязат постоянни консултации, кризисни комуникации, по-голяма военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация.

Европейското участие остава спорно

Европейска правда съобщи, че в Абу Даби се очакват представители на Европейската комисия и Европейския съвет, както и съветници по националната сигурност на Германия, Франция и Великобритания. НАТО ще бъде представена от началника на кабинета на генералния секретар Джефри ван Леувен. Сред посочените европейски представители са германският съветник Гюнтер Зауттер, британският съветник Джонатан Пауел и дипломатическият съветник на френския президент Еманюел Бон.

Москва обаче настоява, че основният формат остава тристранен и европейците няма да участват пряко в разговорите между Украйна, САЩ и Русия. Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви, че европейските държави могат да бъдат включени на по-късен етап, когато се обсъжда по-широката архитектура на сигурността в Европа. Украинската делегация ще провежда отделна координация с европейските представители в рамките на срещите в Абу Даби.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Ще координират

    4 8 Отговор
    с Украйна, ЕС, НАТО", Русия няма думата.

    Коментиран от #30

    19:23 09.11.2026

  • 2 Гробар

    13 4 Отговор
    да не забравят и с марсианците да координират и накрая каквото Мечокът каже.

    Коментиран от #5, #6

    19:24 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо не може да спаси Путлер":

    Това го слушаме от 5 години.

    Коментиран от #9, #11

    19:25 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Млад еврас

    10 3 Отговор
    Даааа срещат се преди разговорите да им уточнят, че няма да участват в разговорите, ще сервират кетъринга.

    Коментиран от #16

    19:26 09.11.2026

  • 8 демек Русия

    13 0 Отговор
    не ги искат ес плъхове
    щом и сащ ще се срещнат с цяла
    Европа преди разговорите в Абу Даби

    Коментиран от #24

    19:26 09.11.2026

  • 9 Пет години Киев за три дни

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Почва шестата.
    М дааа

    19:27 09.11.2026

  • 10 Гробар

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копач":

    бегай при дърводелеца да си избереш модел че съм ти запазил час в неделя.

    Коментиран от #13

    19:27 09.11.2026

  • 11 Не може да се случи

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    защото къртика не излиза от дупката.

    19:27 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 До дупчените центаци.

    7 3 Отговор
    Довечера ще сънувате руснаци.

    Коментиран от #17, #18, #25

    19:29 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ехоо

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "До дупчените центаци.":

    Поздрави на мама.Добра е.

    Коментиран от #28

    19:31 09.11.2026

  • 18 Руснаци да ни

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "До дупчените центаци.":

    правят gygyцu.

    19:31 09.11.2026

  • 19 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последната укра":

    Всички руснаци в България са с украински паспорти.

    19:32 09.11.2026

  • 20 Втори

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ден откак тедупятна дувара!

    19:32 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "демек Русия":

    Украинците свършиха, парите от ЕС свършиха, време е Зеленски да обяви капитулация.

    Коментиран от #27

    19:37 09.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 метача мина

    4 1 Отговор
    пак помете
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    19:38 09.11.2026

  • 27 Нищо не е свършило

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    Има още 270 милиарда от руските активи. Тамън за 5 години още.
    Отделно демократите в САЩ гласуват 15 бързи милиарда допълнително

    Коментиран от #32

    19:41 09.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Последната укра

    2 1 Отговор
    А ве, верно ли урсуляка казал в ЕС да събират чипове от перални, че нещо свършили ракетите хахахаха.

    19:46 09.11.2026

  • 30 Инна

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от ""Ще координират":

    Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че европейските чиновници могат да летят до Абу Даби, но само това няма да им осигури място на масата за преговори.

    „Те могат да стигнат до там, ако си купят билети, но никой не планира да ги покани на масата за преговори“, подчерта той.

    Първият заместник-председател на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията Григорий Карасин заяви, че няма споразумение за официалното участие на европейските държави.

    „Никой не може да попречи на някого да изрази желанието си, но преди да изрази желанието си, е необходимо тези въпроси да бъдат договорени. Досега, доколкото знам, няма споразумение за участието на представители на европейски държави, включително Франция“, каза сенаторът.

    Коментиран от #31, #33

    19:46 09.11.2026

  • 31 Кой го интересува

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Инна":

    Какво казват игнорирани те от света.

    19:51 09.11.2026

  • 32 ....

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нищо не е свършило":

    Досега САЩ даде над 300 милиарда и още за толкова оръжие, ЕС даде над 300 милиарда и оръжие и кво промениха нищо , зеро, нула и сега фалирали и без оръжие, та само тва им трябва още 270 милиарда да връщат, те ако можеха да ги вземат да са ги взели, голи охлюви и черупките си дадоха.

    Коментиран от #35, #36

    19:51 09.11.2026

  • 33 Освен нашите русофили

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Инна":

    никой не прочита дори първите два реда на всяко руско изявление в медиите.

    19:52 09.11.2026

  • 34 Гого

    3 2 Отговор
    А ве, ЕС що плаща репарации на укрия, кво сме им направили.

    Коментиран от #37

    19:53 09.11.2026

  • 35 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "....":

    300 милиарда са 1 % от БВП на ЕС.
    Дърпай!Или ти трябва начална скорост?

    19:55 09.11.2026

  • 36 И ще продължаваме да даваме

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "....":

    до капитулацията на Путин.

    19:56 09.11.2026

  • 37 Фани се

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гого":

    грръъмни

    19:57 09.11.2026