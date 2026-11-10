Рубио: Загубата на републиканците няма да промени курса на Тръмп

Загубата на Републиканската партия на междинните избори няма да промени външната политика на администрацията на Доналд Тръмп, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той говори пред журналисти след срещата си с външните министри от Г-7 в Париж.

По думите на Рубио президентът ще продължи да определя американския курс според собствените си решения, въпреки че демократите спечелиха контрола над Конгреса. Новият състав на двете камари ще започне работа на 3 януари 2027 г.

„Конгресът има роля във външната ни политика, особено по отношение на финансирането и надзора, но основният фактор при определянето на външната политика винаги е бил и ще остане президентът“, каза Рубио.

Държавният секретар посочи, че Тръмп е решен да сложи край на конфликтите с Иран и между Русия и Украйна. Той потвърди и че Вашингтон ще продължи да следва подхода „Америка на първо място“ на международната сцена.

Вашингтон продължава посредничеството за Украйна

Срещата в Париж е първото задгранично посещение на Рубио след тежкото поражение на републиканците на изборите. То доведе до въпроси дали администрацията ще промени позициите си по войната между Русия и Украйна, конфликта с Иран и отношенията със съюзниците.

Рубио заяви, че САЩ ще продължат да се опитват да посредничат за споразумение между Москва и Киев, но отказа да прогнозира шансовете за успех на предстоящите разговори. По информация на Асошиейтед прес нов кръг от срещи между руски, украински и американски представители е планиран в Абу Даби.

Различия сред страните от Г-7

„Шансовете за успех са нулеви, ако не опитваш, затова ще продължим да опитваме“, каза Рубио.

В Париж външните министри обсъждат войната в Украйна, конфликта с Иран, енергийната сигурност и изкуствения интелект. Асошиейтед прес съобщи, че между САЩ и останалите членове на Г-7 има различия по редица международни въпроси.

Рубио заяви също, че Вашингтон няма да отстъпи от противопоставянето си на Международния наказателен съд, към който останалите държави от Г-7 принадлежат. Двудневната среща в Париж продължава на фона на промененото политическо съотношение във Вашингтон, но според държавния секретар това няма да доведе до промяна в курса на Тръмп.

Източници: apnews.com