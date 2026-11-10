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Рубио: Загубата на републиканците няма да промени курса на Тръмп
  Тема: Избори

Рубио: Загубата на републиканците няма да промени курса на Тръмп

10 Ноември, 2026 10:40 563 9

  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • външна политика-
  • г-7

Държавният секретар на САЩ заяви, че президентът ще продължи да определя външната политика независимо от поражението на междинните избори

Рубио: Загубата на републиканците няма да промени курса на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Загубата на Републиканската партия на междинните избори няма да промени външната политика на администрацията на Доналд Тръмп, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той говори пред журналисти след срещата си с външните министри от Г-7 в Париж.

По думите на Рубио президентът ще продължи да определя американския курс според собствените си решения, въпреки че демократите спечелиха контрола над Конгреса. Новият състав на двете камари ще започне работа на 3 януари 2027 г.

„Конгресът има роля във външната ни политика, особено по отношение на финансирането и надзора, но основният фактор при определянето на външната политика винаги е бил и ще остане президентът“, каза Рубио.

Държавният секретар посочи, че Тръмп е решен да сложи край на конфликтите с Иран и между Русия и Украйна. Той потвърди и че Вашингтон ще продължи да следва подхода „Америка на първо място“ на международната сцена.

Вашингтон продължава посредничеството за Украйна

Срещата в Париж е първото задгранично посещение на Рубио след тежкото поражение на републиканците на изборите. То доведе до въпроси дали администрацията ще промени позициите си по войната между Русия и Украйна, конфликта с Иран и отношенията със съюзниците.

Рубио заяви, че САЩ ще продължат да се опитват да посредничат за споразумение между Москва и Киев, но отказа да прогнозира шансовете за успех на предстоящите разговори. По информация на Асошиейтед прес нов кръг от срещи между руски, украински и американски представители е планиран в Абу Даби.

„Шансовете за успех са нулеви, ако не опитваш, затова ще продължим да опитваме“, каза Рубио.

Различия сред страните от Г-7

В Париж външните министри обсъждат войната в Украйна, конфликта с Иран, енергийната сигурност и изкуствения интелект. Асошиейтед прес съобщи, че между САЩ и останалите членове на Г-7 има различия по редица международни въпроси.

Рубио заяви също, че Вашингтон няма да отстъпи от противопоставянето си на Международния наказателен съд, към който останалите държави от Г-7 принадлежат. Двудневната среща в Париж продължава на фона на промененото политическо съотношение във Вашингтон, но според държавния секретар това няма да доведе до промяна в курса на Тръмп.

Източници: apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 фащ

    2 1 Отговор
    просто са подчинени на сраел

    10:47 10.11.2026

  • 4 ставка

    5 0 Отговор
    Днес Рубио, утре Рублио.
    Ха!

    10:50 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Историк

    6 0 Отговор
    Браво, не му пука за Америка, която направи велика като Тръмпландия, с която вече никой не иска да контактува. За Рубио се разбра,че трябва да бъде екстрадиран,ако се спазват правилата на Тръмп, защото родителите му са получили американско гражданство 5 години след кото се е родил,т.е. няма право да е американец. Мелания златотърсачката е получила незаконно американско гражданство с документ с неверно съдържание. Абе велика е Тръмпландия, с президент Тръмп и този клакьор Рубио, набеден за външен министър, ама външната политика е Тръмп каза и Тръмп иска.

    11:04 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Идва импичмънта на лудия

    1 0 Отговор
    Подчинените му придворни пудели

    11:25 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.