38 държави предупредиха за ядрен риск в Украйна през зимата

Регулаторите по ядрена и радиационна безопасност на 38 държави предупредиха, че рискът от ядрена авария в Украйна се увеличава с наближаването на зимата. Причината са засилените руски атаки срещу електроцентрали, електропроводи и подстанции, от които зависи захранването на атомните електроцентрали.

В съвместно изявление Асоциацията на ръководителите на европейските компетентни органи по радиационна защита, Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори и организацията на ръководителите на скандинавските органи за радиационна безопасност призоваха Русия да прекрати ударите.

„Изразяваме дълбоката си загриженост от нарастващите рискове за ядрената безопасност, произтичащи от войната на Русия срещу Украйна и продължаващите атаки срещу енергийната инфраструктура на страната“, се посочва в изявлението.

Според регулаторите продължителното прекъсване на електрозахранването може да затрудни охлаждането на ядреното гориво. Ако едновременно откажат и резервните системи, е възможно да се стигне до прегряване на горивото, сериозно повреждане на активната зона на реактор и евентуално изпускане на радиоактивни вещества. Подобен инцидент би могъл да има трансгранични последици.

Опасност за девет работещи реактора

Председателят на HERCA и NORA Пер Странд заяви пред „Ройтерс“, че руските атаки са станали по-разрушителни през последните седмици, включително заради използването на дронове с по-големи бойни заряди и по-висока точност.

„Заради тази нова тактика на руснаците рискът от ядрена авария очевидно ще бъде най-висок през тази зима“, предупреди Странд.

По думите му най-тежкият сценарий е пълно прекъсване на електрозахранването в Украйна, което да засегне едновременно деветте работещи ядрени реактора.

„Девет реактора едновременно, при които съществува потенциал за радиоактивни изпускания, биха представлявали изключително сериозна ситуация“, посочи експертът.

Странд заяви, че този сценарий може да бъде предотвратен чрез международен натиск за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. В противен случай европейските държави трябва да засилят координацията и готовността си за реакция при евентуална ядрена авария.

Запорожката АЕЦ е губила ток 27 пъти

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че военните действия през предходната седмица са предизвикали нестабилност в украинската електроенергийна система. Някои от работещите енергоблокове са били принудени да намалят мощността си.

Украйна има четири атомни електроцентрали, като три от тях продължават да произвеждат електроенергия и осигуряват около 80% от използваното в страната електричество през зимата. Запорожката АЕЦ, която е най-голямата в Европа, е под руски контрол, а реакторите ѝ не произвеждат ток.

Централата обаче продължава да се нуждае от външно електрозахранване за охлаждане на ядреното гориво и за работата на системите за безопасност. По данни на МААЕ от началото на войната тя е губила външното си захранване 27 пъти, което е налагало използването на аварийни дизелови генератори. От края на март централата разчита само на една външна електропроводна линия.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват за ударите по Запорожката АЕЦ и за прекъсванията на електропроводите. Към момента предупреждението на регулаторите се отнася до нарастващ риск, а не до потвърдена нова ядрена авария.

Източници: news.bg, uk.marketscreener.com