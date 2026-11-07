Тръмп, Мъск, Зеленски: Кой кого обвинява в спора около Украйна и Starlink

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В последните няколко дни избухна словесен сблъсък и скандал между администрацията на американския държавен глава Доналд Тръмп, представители на властите в Киев и милиардера Илон Мъск относно това кой носи вина за ограничаването на достъпа на Украйна до версията на Starlink за военни цели, разработена от SpaceX.

Според украински официални лица, ограниченията върху системата Starshield са направили неизползваеми много от дроновете, които Киев използва за удари зад фронтовата линия и са затруднили работата на системите за противовъздушна отбрана, които спират руските атаки, пише в свой анализ The Guardian.

Малко по-рано през миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че услугата отново работи с пълен капацитет, но европейски служител, разговарял с "Асошиейтед прес", отрече тя да функционира пълноценно. На фона на дипломатическото безпокойство броят на цивилните жертви в Украйна рязко нарасна, а въпросът кой в ​​крайна сметка носи отговорност за ограничаването на достъпа на Киев остава без отговор.

Доналд Тръмп

Ограниченията до версията на Starlink бяха въведени в момент, когато отношенията между САЩ и Украйна достигнаха най-ниската си точка след началото на пълномащабното руско нахлуване преди близо пет години. Доналд Тръмп не пропусна да обвини Украйна, че е довела до повишаване на цените на дизеловото гориво за американците чрез атаките си срещу руски петролни рафинерии.

Анализ на BBC показва, че конфронтацията на САЩ и Израел с Иран, както и произтичащите от нея ограничения върху износа на петрол от района на Персийския залив, вероятно са оказали по-значително въздействие върху глобалните доставки на дизел. Първоначално Тръмп отрече да носи каквато и да било отговорност за промените в системата "Starshield".

Миналата седмица Тръмп заяви пред медиите, чакащи го пред Белия дом, че не знае дали някой друг стои зад проблема. "Не съм аз, а не мисля, че е и Илон", каза американският държавен глава, визирайки Илон Мъск, изпълнителния директор на SpaceX.

Екипът на Тръмп застана зад него и неговите думи, като в сряда държавният секретар Марко Рубио потвърди позицията на президента: "Мога да кажа със сигурност, че нито президентът на САЩ, нито който и да е друг в нашата администрация е искал да бъдат правени каквито и да било промени в тази система". Рубио обаче направи и коментар, който насочи подозренията към Мъск - най-богатия човек в света.

"Тръмп няма нищо общо с решенията, които се вземат от Starlink и Starshield, както и от г-н Илон Мъск. Това е частна компания. Президентът не управлява тази компания и не може да ѝ нарежда да прави каквото и да било", каза Рубио.

"Уолстрийт джърнъл" (Wall Street Journal - бел. ред.) съобщи, че президентът на САЩ е помолил Мъск да възстанови услугата, като по-късно Тръмп заяви пред репортери, че системата е "отново на линия". Той отказа да коментира дали е разговарял с Мъск, но намекна, че крайното решение за ограничаване на услугата зависи от изпълнителния директор на SpaceX.

"В крайна сметка, той я върна", каза Тръмп, визирайки Мъск. Джон Корнин, републиканец, който кара последните си седмици като сенатор от САЩ, представляващ щата Тексас заяви пред американски медии, че според него Мъск едва ли би предприел подобни действия "без поне мълчаливото съгласие на Белия дом".

Илон Мъск

Мъск подкрепи призивите на Тръмп за смяната на Володимир Зеленски и отправи остри критики към украинския президент. Въпреки това той побърза да припише ограниченията върху системата "Starshield" на администрацията на Тръмп, като миналата седмица написа в платформата X, че тези системи са "собственост на правителството на САЩ и се контролират от него".

Всички ограничения върху скоростта или ползването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ. Мъск - един от най-големите дарители на Републиканската партия и съюзник на Тръмп, продължи да отрича отговорността си за настъпилите промени. Въпреки това "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че именно Мъск е разпоредил забавянето на работата на "Starshield", като източниците на изданието се разминават в твърденията си дали това е било съгласувано с Тръмп.

Вицепрезидентът на Щатите Джей Ди Ванс защити Мъск, заявявайки, че милиардерът "не иска да се оказва по средата на война между две държави, без правителството на САЩ изрично да му е указало какво точно да прави". Следователно, не мисля, че става въпрос за Илон. Смятам, че в основата на всичко стои въпросът каква ще бъде политиката на Америка спрямо Украйна и Русия.

Володимир Зеленски

Украинският президент първоначално приписа ограниченията на "SpaceX и Съединените щати", като заяви, че този ход ще "доведе до много човешки жертви... разбира се, хора ще загинат". Малко след като системите спряха да работят, Зеленски отбеляза, че за терминалите на Starshield в страните от Европейския съюз няма подобни ограничения и че те важат единствено за Украйна. С други думи, това е планирана операция.

През уикенда Зеленски заяви, че компанията SpaceX на Мъск носи крайната отговорност за внезапното ограничаване на скоростта, с която работи Starshield в Украйна. "Това беше послание от американското правителство - да се ограничи скоростта... И технически, SpaceX го направи."

Въпреки твърдението на Тръмп, че услугата е възстановена, високопоставен европейски служител заяви пред Асошиейтед прес, че в работата на Starshield не е настъпила никаква промяна. Преди коментарите на американския президент, Зеленски посочи, че пълната скорост на Starshield за Украйна все още не е възстановена, като добави, че се надява на разговори с Рубио в близките дни.

Въпреки думите на украинския държавен глава, по информация на Евгений Дикий, който е ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център SpaceX временно възстанови пълната функционалност на Starlink и Starshield в Украйна, но това не е повод за Киев да губи бдителност.

"Получихме отсрочка. Опитаха се да ни окажат натиск чрез Starlink и Starshield, поставяйки ултиматум. Ние отхвърлихме този ултиматум. Впоследствие се намесиха проукраински сили в Конгреса на САЩ и нашите европейски партньори, и услугата беше възстановена - поне засега", казва коментаторът.

Той добави, че САЩ вероятно ще продължат да оказват натиск върху Украйна да приеме руските ултиматуми, което означава, че трябва да се очаква повторно въвеждане на ограничения върху използването на Starlink в Украйна.

"Те играят ва банк; възнамеряват да продължат с натиска. Много е вероятно достъпът до Starlink и Starshield отново да бъде прекъснат - вероятно в рамките на следващия месец. Затова, по време на тази пауза, не бива да се отпускаме или да си отдъхваме с облекчение. Напротив, трябва спешно да инвестираме ресурси в намирането на заместители и разработването на алтернативи", допълва Дикий.

Експертът подчертава, че макар да не съществува единна, всеобхватна алтернатива на системата Starlink, Украйна би могла да замени отделни нейни компоненти, използвайки решения, които вече са налични на пазара.

"Един очевиден път напред е максималното преминаване към изкуствен интелект, който да замени човешките оператори - чрез залагане на системи, които не изискват ръчна корекция при насочване към целите. Вече разполагаме с такива системи; предизвикателството се състои в тяхното мащабиране и преодоляването на колебанията относно използването им", отбеляза Дикий.

Източник: news.bg