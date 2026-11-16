Още един потънал кораб в Черно море. От екипажа говорят за удар с дронове

Търговският кораб BETUL 8 се обърна и потъна днес, 16 ноември, в българската икономическа зона на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Това съобщава Министерството на транспорта - без да назовава причина за инцидента. От специализирания сайт Maritime.bg обаче съобщават, че според екипажа корабът е бил ударен от два морски дрона. Моряците са предоставили на изданието и снимка на безпилотните апарати.

Всички членове на екипажа са спасени

BETUL 8 плава под сомалийски флаг. Корабът е пътувал от румънския град Тулча към Египет с близо 3000 тона пшеница. По данни на министерството екипажът е подал сигнал за бедствие в 9.15 ч.

Към мястото са изпратени 4 кораба от противоминната военноморска група в Черно море - два български, един румънски и един турски. В операцията са включени и два хеликоптера "Кугър" и Су-25.

Всичките 12 членове на екипажа са евакуирани и са в добро състояние. Осем от тях са турски граждани, останалите четирима са от Азербайджан.

Три ударени кораба в румънски води през уикенда

Това е поредният инцидент с търговски кораб в Западното Черно море в близост до бреговете на България и Румъния за последните седмици. През октомври 2026 официално са потвърдени и документирани най-малко 9 атаки срещу търговски кораби в тази част на морето. А през ноември вече пет.

Само преди два дни, на 14 ноември, три кораба бяха ударени от дронове край канала Сулина в румънски води – танкерите Evia Petrol V и Ali Najafov, както и корабът за насипни товари Marsol. В момента на атаката два от корабите са се намирали, съответно, само на 4 и на 5 морски мили от румънския бряг.

Ударите с дронове бяха официално потвърдени от румънското Министерство на отбраната. Малко след това Румъния поиска от съюзниците си от НАТО подкрепление, съобщава агенция Ройтерс.

Премиерът Лука Никулеску подчерта, че неприемливите инциденти "отразяват влошаването на условията (за корабоплаването), причинено от продължаващата война на Русия против Украйна".

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