Малки контингенти френски военнослужещи са разположени в Украйна от няколко месеца, където обучават украински военни и участват в поддръжката на военно оборудване. Мисиите им не включват бойни действия, заяви пред Франс прес източник, запознат с въпроса.

„Ротацията на френските обучители в полза на Украйна във Франция, в Полша и пунктуално в Украйна е реалност. Но не става въпрос за военна операция. Не съществува никакво намерение те да бъдат ангажирани в действия, свързани с упражняване на принуда“, подчерта източникът.

В отговор на запитване френският Генерален щаб на въоръжените сили е отказал коментар.

Мисията „Воля“

Според информация, разкрита по-рано от Ер Еф И, секретната мисия носи името „Воля“ и се ръководи от френски генерал. Тя е описвана като „лека и гъвкава структура“, съставена от малобройни групи за краткосрочни задачи.

Анонимни източници на Ер Еф И твърдят, че френските военнослужещи се намират в Украйна поне от лятото на 2026 г. Не се посочва точният им брой, както и местата, на които изпълняват задачите си.

Франция последователно отрича на украинска територия да има нейни бойни части. Според потвърдената пред Франс прес информация става дума за инструктори и специалисти по поддръжка, а не за подразделения, предназначени за участие във военни операции.

Обучение и поддръжка на техника

Франция обучава украински военнослужещи на своя територия и разполага инструктори и в Полша в рамките на Военната мисия на Европейския съюз за подпомагане на Украйна. Мандатът на EUMAM-Ukraine е удължен до ноември 2028 г.

От 2023 г. насам около 25 000 украински военнослужещи са преминали обучение във Франция и Полша. Новото присъствие на малки френски групи в Украйна разширява географията на тази подкрепа, но според източника пред Франс прес не променя нейния небойен характер.

Подобни задачи изпълнява и Великобритания. През март британското правителство съобщи, че инженери са разположени в Украйна и работят с украинските си колеги по поддръжката и ремонта на военни превозни средства. Според британския вестник „Гардиън“ част от специалистите са наети по договор и не са военнослужещи.

Чувствителен политически въпрос

Присъствието на военнослужещи от западни държави на украинска територия остава политически чувствително. Кремъл многократно е предупреждавал, че изпращането на чуждестранни военни в Украйна представлява „червена линия“.

В същото време Париж и Лондон ръководят „Коалиция на желаещите“, в която участват 35 държави. Тя обсъжда разполагането на многонационални сили в Украйна, които да подпомогнат прилагането на гаранции за сигурност след евентуално договаряне на примирие с Русия.

Президентът Еманюел Макрон защитава продължаването на подкрепата за Киев и предупреди, че ограничаването на средствата за Украйна би могло да я принуди да приеме несправедлив мир. В същото време Марин Льо Пен заяви, че ако дойде на власт, ще прекрати финансовата помощ на Франция за Украйна след шестмесечен преходен период.

Източници: bta.bg