Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският министър на отбраната Уес Стрийтинг подкрепиха украинската атака срещу Кримския мост, свързващ Кримския полуостров с континенталната част на Русия. Двамата определиха операцията като легитимна и необходима за отбраната на Украйна.

Рюте заяви, че Украйна има право да се защитава, включително чрез удари по логистични центрове. „Смятам, че е важно Украйна да се защитава“, каза генералният секретар на НАТО. Той добави, че това включва и действия срещу обекти, използвани за снабдяване и придвижване на руските сили.

Стрийтинг определи атаката като „поредния пример за изобретателността на украинците и за непоколебимата решимост на Украйна да се защитава от руската агресия“. Британският министър на отбраната добави: „Ние подкрепяме Украйна в тези усилия.“

Щетите по съоръжението

Украинските въоръжени сили атакуваха стратегическия Кримски мост, известен още като Керченския мост. При удара са разрушени основната арка на автомобилния мост и част от пътното му платно.

Съоръжението е дълго 19 километра и свързва континенталната част на Русия с Кримския полуостров. Мостът е важен маршрут за снабдяване на руските сили в Южна Украйна, което го превръща в ключов логистичен обект във войната.

Рюте уточни, че по наличните медийни кадри изглежда, че украинската операция е постигнала целта си, но посочи, че трябва да се изясни какво точно се е случило.

Киев счита моста за незаконен

Русия изгради моста след незаконното анексиране на Крим през 2014 г. Украйна смята съоръжението за незаконно построено на нейна територия и многократно е заявявала, че ударите срещу него целят да прекъснат снабдяването на руските войски.

Изявленията на Рюте и Стрийтинг бяха направени в Брюксел в кулоарите на заседание на Контактната група за отбраната на Украйна. На срещата съюзниците обсъждат продължаването на военната подкрепа за Киев.

Източници: bta.bg