Франция определи новото предложение за дългосрочния бюджет на Европейския съюз като „дълбоко разочароващо“. Проектът за периода 2028–2034 г. беше разпространен от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Според френското президентство документът не осигурява необходимата основа за постигане на споразумение между 27-те държави членки.

„Предложението е далеч от необходимото, особено по отношение на Общата селскостопанска политика, и по-специално за гарантиране на подкрепата за доходите на земеделските стопани“, се посочва в изявлението.

От Париж допълват, че „в сегашния си вид предложението на председателя на Европейския съвет не осигурява основа за споразумение“.

Земеделието е сред спорните теми

Позицията на Франция поставя акцент върху бъдещото финансиране на Общата селскостопанска политика. Париж настоява в следващата многогодишна финансова рамка да бъдат запазени гаранциите за доходите на земеделските производители.

Бюджетът на ЕС е основният инструмент, чрез който държавите членки финансират общите политики на съюза. Сред тях са подкрепата за земеделието, развитието на нови технологии, промишлеността и научните изследвания.

Новата финансова рамка ще определи приоритетите и средствата за европейските политики през седемгодишния период от 2028 до 2034 г. Преговорите продължават, но френската позиция показва, че по ключови въпроси все още няма необходимото съгласие между страните членки.

Източници: bta.bg